Merz nem érkezett üres kézzel Kijevbe: milliárdos fegyverüzleteket kötöttek a német cégek Ukrajnával

Légiriadó szirénák és robbanások ismételten hallatszottak az ukrán fővárosban, miközben Merz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meglátogatta a négyéves háborúban elesett katonák emlékművét, valamint a Tudományos Akadémiát, ahol legalább két ember vesztette életét egy dróntámadásban múlt héten – számolt be a Reuters.

Merz kancellár és Zelenszkij elnök együtt számoltak be a fegyverüzlet megkötéséről/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Oroszország az elmúlt hetekben fokozta dróntámadásait Kijev és más városok ellen, célba véve a távközlést, az áram- és közlekedési infrastruktúrát, valamint a katonai eszközöket is. Volodimir Zelenszkijjel tartott sajtótájékoztatón Merz elmondta, hogy Moszkva megpróbálja megtörni az ukrán nép morálját, és bejelentett 350 millió eurót az energiaszektor javítására. Elmondta, hogy Németország továbbra is Ukrajna legerősebb támogatója.

A német vállalatok 6,5 milliárd euró értékben kötöttek üzletet

"Ezt nemcsak Ukrajna területi integritásának védelméért tesszük; ezt mélyen a saját érdekeink érdekében tesszük, mert ez Európa biztonságának kérdése" – mondta Merz, megjegyezve, hogy Oroszország kibertámadásokat és dezinformációs kampányokat hajt végre, amelyek Európa demokratikus rendjét támadták. De ez nem ijeszt meg bennünket, mondta a kancellár. Oroszország mindenzt tagadja, álláspontjuk szerint alaptalanok a hibrid hadviselésről szóló vádak, és az oroszellenes hisztéria következményei.

A Reuters híre szerint a tisztviselők elmondták, hogy a német cégek vezetői, akik Merzzel utaztak, 16 megállapodást írtak alá az ukrán kormánnyal és vállalkozásokkal, amelyek értéke körülbelül 6,5 milliárd euró volt.

A fegyverüzletek pörögtek

Ezek között az egyezmények között Ukrajna megállapodást kötött