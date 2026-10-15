Rettenetes adatot közölt az amerikai hitelminősítő: lassan agyonnyomja az államadósság a leggazdagabb országokat – Macron Franciaországa bajban

Igen kedvezőtlen fejlemény a fejlett ipari gazdaságok állampapírpiacain tapasztalt meredek hozamemelkedés, különös tekintettel arra, hogy az országcsoport összesített szuverén adósságállománya az idén várhatóan átlépi a 75 ezer milliárd dollárt – áll a Fitch Ratings szerdán Londonban bemutatott őszi regionális helyzetértékelésében.

A Fitch Ratings szerint a növekvő adósságteher mellett különösen kedvezőtlen a hozamok megugrása / Fotó: Mijansk786

A nemzetközi hitelminősítő hangsúlyozza, hogy a kötvényhozamok az összes fejlett gazdaságban és a lejárati időtengely teljes hosszában emelkedtek, és az irányadó tízéves papírok hozama sok esetben több évtizede nem mért szinteket ért el.

A Fitch számításai szerint a tíz legnagyobb fejlett ipari gazdaság – az Egyesült Államok, Japán, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Kanada és Ausztrália – tízéves futamú szuverén kötvényeinek hozama az idei év eleje óta átlagosan 81 bázisponttal emelkedett.

Az átlagon belül a legnagyobb hozamemelkedéseket a leggyengébb közfinanszírozási helyzetben lévő országokban mérték:

Franciaországban 135 bázisponttal,

Olaszországban 108 bázisponttal,

az Egyesült Államokban 106 bázisponttal,

Japánban

és Nagy-Britanniában egyaránt 94 bázisponttal magasabbak az állampapírpiaci hozamok, mint 2026 elején

– áll a Fitch tanulmányában.

A hitelminősítő közölte: modellszámításai szerint a fejlett ipari térség összesített államadóssága 2026 végéig 3900 milliárd dollárral 75 400 milliárd dollárra - az országcsoport együttes hazai össztermékének (GDP) 102 százalékára – emelkedik.

A Fitch Ratings kiemeli, hogy húsz évvel ezelőtt ugyanezekben a gazdaságokban 26 ezer milliárd dollár - az összesített GDP-érték 68 százaléka - volt a szuverén adósságállomány.

A cég szerdai előrejelzése szerint a teljes fejlett térségen belül a tíz legnagyobb ipari gazdaság államadóssága 68 500 milliárd dollárra - e szűkebb országcsoport hazai össztermékének 112,7 százalékára - emelkedik az idei év végéig.

A Fitch várakozása szerint a vizsgált teljes régió GDP-arányos államadósságrátájának mediánja 53,7 százak lesz 2026 végén. Ez jelzi, hogy az országcsoport átlagán belül milyen kiugró mértékben növekszik az államadósság az Egyesült Államokban és néhány más nagy fejlett gazdaságban – hangsúlyozza szerdai londoni elemzésében a hitelminősítő.