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Rettenetes adatot közölt az amerikai hitelminősítő: lassan agyonnyomja az államadósság a leggazdagabb országokat – Macron Franciaországa bajban

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Meredeken emelkednek az állampapírhozamok a fejlett gazdaságokban, miközben összesített államadósságuk az idén meghaladhatja a 75 ezer milliárd dollárt. A Fitch Ratings szerint a növekvő adósságteher mellett különösen kedvezőtlen a hozamok megugrása.
VG
2026.10.15, 06:36
Frissítve: 2026.10.15, 06:47
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Igen kedvezőtlen fejlemény a fejlett ipari gazdaságok állampapírpiacain tapasztalt meredek hozamemelkedés, különös tekintettel arra, hogy az országcsoport összesített szuverén adósságállománya az idén várhatóan átlépi a 75 ezer milliárd dollárt – áll a Fitch Ratings szerdán Londonban bemutatott őszi regionális helyzetértékelésében.

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A Fitch Ratings szerint a növekvő adósságteher mellett különösen kedvezőtlen a hozamok megugrása / Fotó: Mijansk786

A nemzetközi hitelminősítő hangsúlyozza, hogy a kötvényhozamok az összes fejlett gazdaságban és a lejárati időtengely teljes hosszában emelkedtek, és az irányadó tízéves papírok hozama sok esetben több évtizede nem mért szinteket ért el.

A Fitch számításai szerint a tíz legnagyobb fejlett ipari gazdaság – az Egyesült Államok, Japán, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Kanada és Ausztrália – tízéves futamú szuverén kötvényeinek hozama az idei év eleje óta átlagosan 81 bázisponttal emelkedett.

Az átlagon belül a legnagyobb hozamemelkedéseket a leggyengébb közfinanszírozási helyzetben lévő országokban mérték:

  • Franciaországban 135 bázisponttal, 
  • Olaszországban 108 bázisponttal, 
  • az Egyesült Államokban 106 bázisponttal, 
  • Japánban 
  • és Nagy-Britanniában egyaránt 94 bázisponttal magasabbak az állampapírpiaci hozamok, mint 2026 elején

 – áll a Fitch tanulmányában.

A hitelminősítő közölte: modellszámításai szerint a fejlett ipari térség összesített államadóssága 2026 végéig 3900 milliárd dollárral 75 400 milliárd dollárra - az országcsoport együttes hazai össztermékének (GDP) 102 százalékára – emelkedik.

A Fitch Ratings kiemeli, hogy húsz évvel ezelőtt ugyanezekben a gazdaságokban 26 ezer milliárd dollár - az összesített GDP-érték 68 százaléka - volt a szuverén adósságállomány.

A cég szerdai előrejelzése szerint a teljes fejlett térségen belül a tíz legnagyobb ipari gazdaság államadóssága 68 500 milliárd dollárra - e szűkebb országcsoport hazai össztermékének 112,7 százalékára - emelkedik az idei év végéig.

A Fitch várakozása szerint a vizsgált teljes régió GDP-arányos államadósságrátájának mediánja 53,7 százak lesz 2026 végén. Ez jelzi, hogy az országcsoport átlagán belül milyen kiugró mértékben növekszik az államadósság az Egyesült Államokban és néhány más nagy fejlett gazdaságban – hangsúlyozza szerdai londoni elemzésében a hitelminősítő.

A Fitch prognózisa szerint a GDP-arányos államadósságráta a tíz legnagyobb fejlett gazdaság közül hatban - az Egyesült Államokban, Németországban, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Kanadában és Olaszországban – növekszik az idén.

A cég azzal számol, hogy 2030-ig a francia államadósságráta emelkedik a legmeredekebben: a Fitch Ratings előrejelzése szerint Franciaország szuverén adósságállománya abban az évben – 2025 végéhez mérve 12 százalékpontos növekedéssel – eléri a hazai össztermék 128 százalékát. 

Franciaország egyre mélyülő politikai és költségvetési válsága már a kötvénypiacokat is megrázta, a befektetők pedig egyre nagyobb kockázati felárat követelnek a francia államadósság finanszírozásáért. Az EKB-ra eközben egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy kötvényvásárlásokkal fékezze meg a hozamok emelkedését, miközben a jegybank szerint ennek jelenleg nincsenek meg a feltételei.

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gazdaság
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