Döbbenetes részletek derültek ki Flydubai-gép kálváriájáról: Izrael kész volt azonnal likvidálni az eltérített repülőgépet, nem sokon múlt a tömegkatasztrófa

A Flydubai FZ1073-as járatát szeptember 30-án próbálta meg eltéríteni és földbe vezetni a repülőgép első tisztje, aki egy vészhelyzetekre rendszeresített baltával támadt a kapitányra.

A Flydubai egyik repülőgépe / Fotó: NurPhoto via AFP

A merénylet ugyan meghiúsult, azonban kiderült, hogy Izrael készen állt arra, hogy lelője a Tel Avivba tartó repülőgépet, amelynek fedélzetén 150 izraeli állampolgár utazott.

Szükség esetén lelőtték volna a Flydubai gépét

A CBS két ügyet ismerő helyi forrása szerint az izraeli hadsereg rendelkezik egy ilyen esetekre létrehozott protokollal, amelyet a szeptember 11-i amerikai terrortámadásokat követően dolgoztak ki. Vészhelyzet esetén, ahogy most is történt, az incidenst kezelni hivatott bizottság azonnal felállítja az irányító központot.

Miután a Flydubai repülőgépe fél perc alatt több mint négyezer métert zuhant és az izraeli légierő nem tudott kapcsolatba lépni a pilótákkal, magasba emelkedtek a vadászgépek, az ország légterét pedig lezárták. Miután az utasszállító visszafordult Szaúd-Arábia felé, a harci repülők is visszafordultak.

A CBS szerint, ha a járat túlságosan megközelítette volna az izraeli határt, akkor a vadászgépeknek közelebb kellett volna repülniük az utasszállítóhoz, hogy megvizsgálják, mi történik a fedélzeten és amennyiben gépeltérítésről lett volna szó, akkor a bizottság kapcsolatba lépett volna a védelmi miniszterrel és a miniszterelnökkel.

A protokoll szerint, amennyiben egy eltérített gép tart az ország felé, akkor azt hatástalanítani kell, a döntést pedig a miniszterelnök hozhatja meg.

Az izraeli források szerint az utasszállító megsemmisítése jobb opciónak tűnt, mint egy esetleges tömegkatasztrófa megkockáztatása.

Kiderült ki volt az elkövető

Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, sajtóinformációk szerint, az első tiszt Hammam al-Hammami ománi állampolgár. A gépen több mint 170 utas és személyzeti tag tartózkodott, a másodpilótát végül az utasok és a személyzet tagjai fékezték meg. Két, a járaton civilben utazó Flydubai-pilóta ezután átvette a gép irányítását, és a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén landolt.

Az elkövetőt a leszállást követően a helyi hatóságok őrizetbe vették, majd csütörtökön Abu-Dzabiba szállították, ahol a Reuters értesülései szerint izraeli tisztviselők is kihallgathatják majd.

A tragédia megakadályozásában kulcsszerepe volt a gép súlyosan megsérült kapitányának, Smit Machchharnak. A pilóta később kórházi ágyáról beszélt arról, hogy a pilótafülke padlóján fekve is érezte, hogy a repülőgép zuhan, ezért összeszedte minden erejét, és megpróbálta belülről kinyitni a kabin ajtaját. Bár a másodpilóta eközben tovább támadta, végül sikerült kioldania az ajtót, aminek köszönhetően az utasok és a személyzet tagjai bejuthattak a pilótafülkébe, majd lefogták és ártalmatlanították a támadót.