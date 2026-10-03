Deviza
EUR/HUF368,46 0% USD/HUF327,33 0% GBP/HUF433,46 0% CHF/HUF395,1 0% PLN/HUF84,01 0% RON/HUF69,02 0% CZK/HUF15,07 0% EUR/HUF368,46 0% USD/HUF327,33 0% GBP/HUF433,46 0% CHF/HUF395,1 0% PLN/HUF84,01 0% RON/HUF69,02 0% CZK/HUF15,07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Flydubai: újabb részletek derültek ki arról, mi történt valójában a pilótafülkében – baltával támadt a másodpilóta, terrorcselekménynek minősítették az esetet, egy ajtón múlt százak élete

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fordulatot vett a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatán történt drámai incidens vizsgálata. A napokkal ezelőtt még több ponton tisztázatlan eseménysorról most először adott részletesebb tájékoztatást az emírségekbeli ügyészség, miközben a másodpilóta személyéről is új információk kerültek nyilvánosságra. A Flydubai egyelőre szűkszavú.
VG
2026.10.03, 12:30

Terrorcselekmény-kísérletként vizsgálják a Flydubai FZ1073-as járatán szeptember 30-án történteket – közölte szombaton az Egyesült Arab Emírségek főügyésze. Hamad Saif al-Shamsi tájékoztatása szerint a másodpilóta a pilótafülkében egy vészhelyzetekre rendszeresített baltával támadt a kapitányra, majd megpróbálta átvenni a repülőgép irányítását.

flydubai
Továbbra sem tudni, mi volt az indíték, a Flydubai szűkszavú
Fotó: AFP

A Reuters friss beszámolója szerint ezzel először erősítette meg az emírségekbeli nyomozó hatóság hivatalosan, hogy terrorcselekmény-kísérletként tekint az esetre. A nyomozás ugyanakkor még nem zárult le: tovább vizsgálják a támadás indítékát, az esetleges kapcsolatokat, valamint a tárgyi és digitális bizonyítékokat.

Nevet is kapott a rejtélyes másodpilóta

A Reuters két, az ügyet ismerő forrása szerint a másodpilóta Hammam al-Hammami ománi állampolgár. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai ugyanakkor egyelőre hivatalosan nem erősítették meg a személyazonosságát, és Omán sem kommentálta az ügyet. A gépen több mint 170 utas és személyzeti tag tartózkodott, többségük izraeli állampolgár volt. A másodpilótát végül

  • az utasok
  • és a személyzet tagjai

fékezték meg. Egy, a járaton utazó tartalék Flydubai-pilóta ezután átvette a gép irányítását, és az északnyugat-szaúd-arábiai Tabuk repülőterén landolt vele.

Al-Hammamit Szaúd-Arábiában őrizetbe vették, majd csütörtökön Abu-Dzabiba szállították. A lap egyik forrása szerint izraeli tisztviselők is kihallgathatják az Egyesült Arab Emírségekben.

Egy hős, aki utolsó erejével nyitotta ki a pilótafülke ajtaját

A tragédia elkerülésében kulcsszerepe volt a gép súlyosan megsérült kapitányának, Smit Machchharnak. A pilóta később kórházi ágyáról beszélt arról, hogy

sérülten, a pilótafülke padlóján fekve is érezte, hogy a repülőgép zuhan, ezért összeszedte az erejét, és megpróbálta belülről kinyitni a kabin ajtaját.

Bár a másodpilóta eközben tovább támadta, végül sikerült kioldania az ajtót, aminek köszönhetően az utasok és a személyzet tagjai bejuthattak a pilótafülkébe, majd lefogták és hatástalanították a támadót. Az Al Jazeera szerint Machchhar úgy fogalmazott: saját életéért is küzdött, de tudta, hogy nem hagyhatja meghalni a gépen tartózkodókat. A kapitányt később Abu-Dzabiba szállították, ahol sérüléseiből lábadozik.

flydubai
A kórházban lábadozó Smit Machchhar, a Flydubai pilótája és Narendra Modi indiai miniszterelnök
Fotó: AFP

Ami három nappal ezelőtt még csak feltételezés volt

A Világgazdaság már szeptember 30-án részletesen beszámolt a Flydubai járatán történtekről. Akkor még jóval több volt a kérdőjel: az izraeli hatóságoktól érkező információk szerint a másodpilóta megpróbálhatta átvenni az irányítást azért, hogy a földbe vezesse a repülőgépet.

A járat előbb a 7700-as általános vészhelyzeti kódot, majd a 7500-as kódot adta le, utóbbi jogellenes beavatkozást, például gépeltérítést jelezhet. A riasztás miatt izraeli vadászgépeket is a levegőbe emeltek. A repülő közben meredeken veszített a magasságából, a fedélzeten pedig pánik tört ki. Az azóta nyilvánosságra került hivatalos emírségekbeli tájékoztatás az akkori információk több lényeges elemét is megerősítette:

valóban a másodpilóta támadt a kapitányra, valóban megpróbálta megszerezni a repülőgép feletti irányítást, a hatóság pedig immár terrorcselekmény-kísérletként vizsgálja a történteket.

Egy fontos részlet ugyanakkor pontosabbá vált. A korai beszámolókban késről, illetve szúrásról is szó volt, most azonban az emírségekbeli főügyész azt közölte, hogy a támadó a pilótafülkében tartott vészbaltát használta. Az ilyen eszköz a repülőgépen alapvetően vészhelyzet esetére található.

Továbbra sem tudni, mi volt az indíték, a Flydubai szűkszavú

A legfontosabb nyitott kérdés továbbra is az, hogy mi vezette a másodpilótát. Az Egyesült Arab Emírségek vezeti a nyomozást, amelyben az indíték mellett azt is vizsgálják, voltak-e az elkövetőnek az ügyhöz kapcsolódó kapcsolatai. A hatóságok közlése szerint a teljes vizsgálati eredményt az eljárás lezárása után hozzák nyilvánosságra.

A Flydubai egyelőre óvatosan fogalmaz. A légitársaság vezérigazgatója, Ghaith al-Ghaith pénteken mindössze annyit közölt, hogy a gépet a pilótafülkében történt „biztonsági incidens” miatt térítették el eredeti útvonaláról. A társaság szombaton arra hivatkozott, hogy a vizsgálat még folyamatban van, ezért további részleteket nem közöl.

A történtek után a Flydubai felfüggesztette izraeli járatait a vizsgálat idejére.

gépeltérítés
FlyDubai
pilóta
terrortámadás
terrorcselekmény
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu