Flydubai: újabb részletek derültek ki arról, mi történt valójában a pilótafülkében – baltával támadt a másodpilóta, terrorcselekménynek minősítették az esetet, egy ajtón múlt százak élete

Terrorcselekmény-kísérletként vizsgálják a Flydubai FZ1073-as járatán szeptember 30-án történteket – közölte szombaton az Egyesült Arab Emírségek főügyésze. Hamad Saif al-Shamsi tájékoztatása szerint a másodpilóta a pilótafülkében egy vészhelyzetekre rendszeresített baltával támadt a kapitányra, majd megpróbálta átvenni a repülőgép irányítását.

Továbbra sem tudni, mi volt az indíték, a Flydubai szűkszavú

Fotó: AFP

A Reuters friss beszámolója szerint ezzel először erősítette meg az emírségekbeli nyomozó hatóság hivatalosan, hogy terrorcselekmény-kísérletként tekint az esetre. A nyomozás ugyanakkor még nem zárult le: tovább vizsgálják a támadás indítékát, az esetleges kapcsolatokat, valamint a tárgyi és digitális bizonyítékokat.

Nevet is kapott a rejtélyes másodpilóta

A Reuters két, az ügyet ismerő forrása szerint a másodpilóta Hammam al-Hammami ománi állampolgár. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai ugyanakkor egyelőre hivatalosan nem erősítették meg a személyazonosságát, és Omán sem kommentálta az ügyet. A gépen több mint 170 utas és személyzeti tag tartózkodott, többségük izraeli állampolgár volt. A másodpilótát végül

az utasok

és a személyzet tagjai

fékezték meg. Egy, a járaton utazó tartalék Flydubai-pilóta ezután átvette a gép irányítását, és az északnyugat-szaúd-arábiai Tabuk repülőterén landolt vele.

Al-Hammamit Szaúd-Arábiában őrizetbe vették, majd csütörtökön Abu-Dzabiba szállították. A lap egyik forrása szerint izraeli tisztviselők is kihallgathatják az Egyesült Arab Emírségekben.

Egy hős, aki utolsó erejével nyitotta ki a pilótafülke ajtaját

A tragédia elkerülésében kulcsszerepe volt a gép súlyosan megsérült kapitányának, Smit Machchharnak. A pilóta később kórházi ágyáról beszélt arról, hogy

sérülten, a pilótafülke padlóján fekve is érezte, hogy a repülőgép zuhan, ezért összeszedte az erejét, és megpróbálta belülről kinyitni a kabin ajtaját.

Bár a másodpilóta eközben tovább támadta, végül sikerült kioldania az ajtót, aminek köszönhetően az utasok és a személyzet tagjai bejuthattak a pilótafülkébe, majd lefogták és hatástalanították a támadót. Az Al Jazeera szerint Machchhar úgy fogalmazott: saját életéért is küzdött, de tudta, hogy nem hagyhatja meghalni a gépen tartózkodókat. A kapitányt később Abu-Dzabiba szállították, ahol sérüléseiből lábadozik.