Flydubai: újabb részletek derültek ki arról, mi történt valójában a pilótafülkében – baltával támadt a másodpilóta, terrorcselekménynek minősítették az esetet, egy ajtón múlt százak élete
Terrorcselekmény-kísérletként vizsgálják a Flydubai FZ1073-as járatán szeptember 30-án történteket – közölte szombaton az Egyesült Arab Emírségek főügyésze. Hamad Saif al-Shamsi tájékoztatása szerint a másodpilóta a pilótafülkében egy vészhelyzetekre rendszeresített baltával támadt a kapitányra, majd megpróbálta átvenni a repülőgép irányítását.
A Reuters friss beszámolója szerint ezzel először erősítette meg az emírségekbeli nyomozó hatóság hivatalosan, hogy terrorcselekmény-kísérletként tekint az esetre. A nyomozás ugyanakkor még nem zárult le: tovább vizsgálják a támadás indítékát, az esetleges kapcsolatokat, valamint a tárgyi és digitális bizonyítékokat.
Nevet is kapott a rejtélyes másodpilóta
A Reuters két, az ügyet ismerő forrása szerint a másodpilóta Hammam al-Hammami ománi állampolgár. Az Egyesült Arab Emírségek hatóságai ugyanakkor egyelőre hivatalosan nem erősítették meg a személyazonosságát, és Omán sem kommentálta az ügyet. A gépen több mint 170 utas és személyzeti tag tartózkodott, többségük izraeli állampolgár volt. A másodpilótát végül
- az utasok
- és a személyzet tagjai
fékezték meg. Egy, a járaton utazó tartalék Flydubai-pilóta ezután átvette a gép irányítását, és az északnyugat-szaúd-arábiai Tabuk repülőterén landolt vele.
Al-Hammamit Szaúd-Arábiában őrizetbe vették, majd csütörtökön Abu-Dzabiba szállították. A lap egyik forrása szerint izraeli tisztviselők is kihallgathatják az Egyesült Arab Emírségekben.
Egy hős, aki utolsó erejével nyitotta ki a pilótafülke ajtaját
A tragédia elkerülésében kulcsszerepe volt a gép súlyosan megsérült kapitányának, Smit Machchharnak. A pilóta később kórházi ágyáról beszélt arról, hogy
sérülten, a pilótafülke padlóján fekve is érezte, hogy a repülőgép zuhan, ezért összeszedte az erejét, és megpróbálta belülről kinyitni a kabin ajtaját.
Bár a másodpilóta eközben tovább támadta, végül sikerült kioldania az ajtót, aminek köszönhetően az utasok és a személyzet tagjai bejuthattak a pilótafülkébe, majd lefogták és hatástalanították a támadót. Az Al Jazeera szerint Machchhar úgy fogalmazott: saját életéért is küzdött, de tudta, hogy nem hagyhatja meghalni a gépen tartózkodókat. A kapitányt később Abu-Dzabiba szállították, ahol sérüléseiből lábadozik.
Ami három nappal ezelőtt még csak feltételezés volt
A Világgazdaság már szeptember 30-án részletesen beszámolt a Flydubai járatán történtekről. Akkor még jóval több volt a kérdőjel: az izraeli hatóságoktól érkező információk szerint a másodpilóta megpróbálhatta átvenni az irányítást azért, hogy a földbe vezesse a repülőgépet.
A járat előbb a 7700-as általános vészhelyzeti kódot, majd a 7500-as kódot adta le, utóbbi jogellenes beavatkozást, például gépeltérítést jelezhet. A riasztás miatt izraeli vadászgépeket is a levegőbe emeltek. A repülő közben meredeken veszített a magasságából, a fedélzeten pedig pánik tört ki. Az azóta nyilvánosságra került hivatalos emírségekbeli tájékoztatás az akkori információk több lényeges elemét is megerősítette:
valóban a másodpilóta támadt a kapitányra, valóban megpróbálta megszerezni a repülőgép feletti irányítást, a hatóság pedig immár terrorcselekmény-kísérletként vizsgálja a történteket.
Egy fontos részlet ugyanakkor pontosabbá vált. A korai beszámolókban késről, illetve szúrásról is szó volt, most azonban az emírségekbeli főügyész azt közölte, hogy a támadó a pilótafülkében tartott vészbaltát használta. Az ilyen eszköz a repülőgépen alapvetően vészhelyzet esetére található.
Továbbra sem tudni, mi volt az indíték, a Flydubai szűkszavú
A legfontosabb nyitott kérdés továbbra is az, hogy mi vezette a másodpilótát. Az Egyesült Arab Emírségek vezeti a nyomozást, amelyben az indíték mellett azt is vizsgálják, voltak-e az elkövetőnek az ügyhöz kapcsolódó kapcsolatai. A hatóságok közlése szerint a teljes vizsgálati eredményt az eljárás lezárása után hozzák nyilvánosságra.
A Flydubai egyelőre óvatosan fogalmaz. A légitársaság vezérigazgatója, Ghaith al-Ghaith pénteken mindössze annyit közölt, hogy a gépet a pilótafülkében történt „biztonsági incidens” miatt térítették el eredeti útvonaláról. A társaság szombaton arra hivatkozott, hogy a vizsgálat még folyamatban van, ezért további részleteket nem közöl.
A történtek után a Flydubai felfüggesztette izraeli járatait a vizsgálat idejére.