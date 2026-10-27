Súlyos figyelmeztetést kapott Macron: mélyponton a fogyasztói bizalom, az államadósság finanszírozása is egyre drágább – de kap pénzt az oktatás

Tovább romlott a francia háztartások gazdasági hangulata októberben. A francia statisztikai hivatal, az INSEE kedden közzétett felmérése szerint a fogyasztói bizalmi index öt ponttal, 80 pontra esett, ami 2013 júniusa óta a legalacsonyabb érték. A mutató jóval elmarad a hosszú távú, 100 pontos átlagtól, és az elemzők várakozásainál is gyengébben alakult. – írja a Reuters.

A válság a francia fogyasztói bizalmi index romlását okozta/Fotó: Hans Lucas via AFP

A franciák egyre kedvezőtlenebbül ítélik meg saját pénzügyi helyzetüket és az ország gazdasági kilátásait. A munkanélküliséggel kapcsolatos aggodalmak erősödnek, miközben a háztartások az áremelkedések miatt is bizonytalanabbá váltak. A hangulatromlás különösen érzékeny időszakban érte Franciaországot. Az elmúlt hetekben országos tiltakozáshullám bontakozott ki, amely a diákok és a pedagógusok követeléseiből szélesebb társadalmi elégedetlenséggé nőtt. Az október 24-i demonstrációkat több városban erőszakos összecsapások, üzletrongálások és tömeges előállítások kísérték.

A tiltakozások súlypontja a hétvégét követően megváltozott, október 26-án már az antirasszista megmozdulások kerültek előtérbe. A Le Monde beszámolója szerint a tiltakozásokat a trappes-i, feltételezett rasszista indítékú halálos támadás váltotta ki. Az ország több városában szervezett demonstrációk ugyanakkor a francia baloldal megosztottságára is rávilágítottak, a különböző politikai szereplők ugyanis nem tudtak egységesen fellépni.

A kereskedők a közvetlen károk mellett a vásárlók elmaradása miatt is jelentős veszteségekre figyelmeztetnek. A tüntetések és a romló fogyasztói hangulat együtt különösen kedvezőtlen környezetet teremtenek a francia belső fogyasztás számára. Fontos ugyanakkor, hogy az INSEE októberi felmérése nem tartalmazza teljes egészében a legsúlyosabb, október 24-i zavargások hatását. A mostani visszaesés ezért nem vezethető vissza kizárólag a demonstrációkra.

Ötmilliárd euróval próbálja csillapítani a feszültséget a kormány

A francia kabinet hétfőn új intézkedéscsomagot jelentett be, amelynek középpontjában az oktatási körülmények javítása áll. A program legnagyobb tétele

négymilliárd eurónyi kedvezményes hitelkeret, amelyet a középiskolai épületek korszerűsítésére lehet felhasználni 2030-ig.

További egymilliárd eurót az egyetemi campusok fejlesztésére irányoznak elő.

A kormány emellett 15 ezer új felsőoktatási férőhely létrehozását, az egyetemi ösztöndíjak inflációkövető emelését és a hátrányos helyzetű középiskolák osztálylétszámának csökkentését vállalta.

A kötvénypiac már korábban figyelmeztetett

A francia gazdasággal kapcsolatos aggodalmak nemcsak a háztartások hangulatában, hanem az állampapírpiacon is megjelentek, ahogy korábban a Világgazdaság is megírta. A tízéves francia államkötvény hozama október 22-én 5,082 százalékon zárt, majd október 26-ra 4,907 százalékra mérséklődött. A hozamszint így a korrekció ellenére is jóval meghaladja az egy évvel korábbi értékeket. Mellétettük a német államkötvények alakulását is, ennek alakulása szintén arra utal, hogy a jelenlegi német gazdasági helyzetet kockázatosnak látják a befektetők.