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Súlyos figyelmeztetést kapott Macron: mélyponton a fogyasztói bizalom, az államadósság finanszírozása is egyre drágább – de kap pénzt az oktatás

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Tizenhárom éve nem voltak ennyire borúlátók a francia háztartások. Októberben 80 pontra zuhant a fogyasztói bizalmi index, miközben a francia állam finanszírozási költségei is jelentősen megemelkedtek. A társadalmi elégedetlenség és a politikai bizonytalanság egyre nagyobb nyomást helyez Emmanuel Macron kormányára, amely ötmilliárd eurós oktatási fejlesztési és finanszírozási csomaggal próbálja enyhíteni a feszültségeket. A pénzpiacokon azonban továbbra is a francia államadósság és a költségvetés fenntarthatósága körüli aggodalmak dominálnak.
Lengyel Gabriella
2026.10.27, 16:08
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Tovább romlott a francia háztartások gazdasági hangulata októberben. A francia statisztikai hivatal, az INSEE kedden közzétett felmérése szerint a fogyasztói bizalmi index öt ponttal, 80 pontra esett, ami 2013 júniusa óta a legalacsonyabb érték. A mutató jóval elmarad a hosszú távú, 100 pontos átlagtól, és az elemzők várakozásainál is gyengébben alakult. –  írja a Reuters. 

fogyasztói bizalmi index,FRANCE-PROTEST-COST-OF-LIVING-ACT-II-PARIS
  A válság a francia fogyasztói bizalmi index romlását okozta/Fotó: Hans Lucas via AFP

A franciák egyre kedvezőtlenebbül ítélik meg saját pénzügyi helyzetüket és az ország gazdasági kilátásait. A munkanélküliséggel kapcsolatos aggodalmak erősödnek, miközben a háztartások az áremelkedések miatt is bizonytalanabbá váltak. A hangulatromlás különösen érzékeny időszakban érte Franciaországot. Az elmúlt hetekben országos tiltakozáshullám bontakozott ki, amely a diákok és a pedagógusok követeléseiből szélesebb társadalmi elégedetlenséggé nőtt.  Az október 24-i demonstrációkat több városban erőszakos összecsapások, üzletrongálások és tömeges előállítások kísérték. 

A tiltakozások súlypontja a hétvégét követően megváltozott, október 26-án már az antirasszista megmozdulások kerültek előtérbe. A Le Monde beszámolója szerint a tiltakozásokat a trappes-i, feltételezett rasszista indítékú halálos támadás váltotta ki. Az ország több városában szervezett demonstrációk ugyanakkor a francia baloldal megosztottságára is rávilágítottak, a különböző politikai szereplők ugyanis nem tudtak egységesen fellépni.

A kereskedők a közvetlen károk mellett a vásárlók elmaradása miatt is jelentős veszteségekre figyelmeztetnek. A tüntetések és a romló fogyasztói hangulat együtt különösen kedvezőtlen környezetet teremtenek a francia belső fogyasztás számára. Fontos ugyanakkor, hogy az INSEE októberi felmérése nem tartalmazza teljes egészében a legsúlyosabb, október 24-i zavargások hatását. A mostani visszaesés ezért nem vezethető vissza kizárólag a demonstrációkra.

Ötmilliárd euróval próbálja csillapítani a feszültséget a kormány

A francia kabinet hétfőn új intézkedéscsomagot jelentett be, amelynek középpontjában az oktatási körülmények javítása áll. A program legnagyobb tétele 

  • négymilliárd eurónyi kedvezményes hitelkeret, amelyet a középiskolai épületek korszerűsítésére lehet felhasználni 2030-ig. 
  • További egymilliárd eurót az egyetemi campusok fejlesztésére irányoznak elő. 
  • A kormány emellett 15 ezer új felsőoktatási férőhely létrehozását, az egyetemi ösztöndíjak inflációkövető emelését és a hátrányos helyzetű középiskolák osztálylétszámának csökkentését vállalta.

A kötvénypiac már korábban figyelmeztetett

A francia gazdasággal kapcsolatos aggodalmak nemcsak a háztartások hangulatában, hanem az állampapírpiacon is megjelentek, ahogy korábban a Világgazdaság is megírta. A tízéves francia államkötvény hozama október 22-én 5,082 százalékon zárt, majd október 26-ra 4,907 százalékra mérséklődött. A hozamszint így a korrekció ellenére is jóval meghaladja az egy évvel korábbi értékeket. Mellétettük a német államkötvények alakulását is, ennek alakulása szintén arra utal, hogy a jelenlegi német gazdasági helyzetet kockázatosnak látják a befektetők. 

Franciaország esetében a költségvetési hiány, az államadósság növekedése, a politikai bizonytalanság és a nemzetközi kötvénypiacokon tapasztalható hozamemelkedés egyaránt szerepet játszik. A francia állam számára különösen kedvezőtlen, hogy a finanszírozási költségek emelkedése egy olyan időszakban következik be, amikor a kormánynak egyszerre kellene csökkentenie a költségvetési hiányt és kezelnie a társadalmi elégedetlenséget.

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Franciaország
Emmanuel Macron
államkötvény
tüntetés

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