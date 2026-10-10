Gáz nélkül maradhat Európa a tél közepén - riasztó számok érkeztek, milliók kerülhetnek bajba
Az Európai Unió a szokásosnál jóval kisebb földgáz-tartalékokkal készül a télre, ami különösen kockázatossá teszi az ellátást, ha az előző évhez hasonlóan hideg időjárás következik – mutatja be a Politico. Az amerikai Institution for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) energetikai elemzőintézet jelentése szerint az uniós gázellátásban akár 14 milliárd köbméteres hiány is kialakulhat. Ez a közösség éves gázkeresletének mintegy 7 százaléka, és 10-12 millió háztartás energiaigényének felel meg. A kockázatokra az európai gázszállító hálózatüzemeltetők szervezete, az ENTSO-G is figyelmeztetett a 2026–2027-es téli ellátási kilátásokról szóló jelentésében.
Történelmi mélyponton a földgáztárolók töltöttsége
Az uniós gáztárolók töltöttsége alig haladja meg a 70 százalékot, ami az adatgyűjtés 2011-es kezdete óta a legalacsonyabb érték az évnek ebben az időszakában. A készletek visszafogott feltöltésében szerepet játszottak a magas gázárak is: a kereskedők számára a nyári értékesítés vonzóbb lehetett, mint a földgáz télre történő betárolása. A Kyos adatai szerint október 7-én az európai tárolók töltöttségi szintjének átlaga 73,1 százalék volt, a magyarországi tárolók kicsit magasabb szinten, 76,6 százalékon álltak.
A közel négyéves csúcs közelében járó árak és a közel-keleti háború okozta ellátási bizonytalanságok miatt Európa mozgástere is szűkebb.
Az IEEFA becslése szerint a szokásosnál alacsonyabb készletszint miatt mintegy 7 milliárd köbméterrel kevesebb tárolt gáz állhat rendelkezésre a tél folyamán.
Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az EU kifogy a földgázból. A hiányt azonban csak újabb importtal, a készletek nagyobb mértékű felhasználásával vagy a kereslet visszafogásával lehetne kezelni. Ha a beszerzési lehetőségek korlátozottak maradnak, a fogyasztók magasabb árakkal, szélsőséges esetben pedig takarékossági intézkedésekkel is szembesülhetnek.
Az orosz gáz kiesése tovább nehezíti a helyzetet
Az ellátási kockázatokat növeli, hogy januártól életbe lép az orosz LNG-re vonatkozó, hosszú távú szerződéseket érintő uniós tilalom, amely az IEEFA számításai szerint további 7 milliárd köbméterrel csökkentheti az európai gázimportot. A jelentés szerint az orosz földgáz korábban fontos szerepet játszott a téli keresletingadozások kiegyenlítésében, ennek kiesésével pedig még nagyobb jelentőségük lesz a tárolóknak.
Az európai gázkereslet az elmúlt két évben emelkedett, miközben az import lényegében stagnált.
A tárolókból történő téli kivét ezért egyre nagyobb: idén januárban 22,6 milliárd köbméter gázt használtak fel a készletekből, szemben a 2025. januári 18,8, illetve a 2024. januári 17,8 milliárd köbméterrel.
A számokhoz viszonyításként: Magyarország éves földgázfelhasználása kb. 8,5 milliárd köbméter.
Drága megoldás lehet az LNG-import
Az orosz szállítások kiesését részben a cseppfolyósított földgáz, az LNG behozatalával lehetne ellensúlyozni, amelynek egyre fontosabb forrása az Egyesült Államok. Az IEEFA szerint azonban a kieső mennyiség pótlása a jelenlegi árakon további 3 milliárd euróba kerülhetne, ami 12 százalékkal haladja meg az azonos mennyiség tavalyi beszerzési költségét. Ráadásul az amerikai LNG-termelés már közel teljes kapacitáson működik, így a többletigény a globális kínálatot is tovább feszítheti.
Az ENTSO-G kedvezőtlen forgatókönyve szerint hideg tél és a cseppfolyósított földgáz importjának 20 százalékos visszaesése esetén a tárolók töltöttsége akár 11 százalékra is csökkenhet.
Ha az uniós országok a tél végére legalább 30 százalékos töltöttséget szeretnének elérni, a kereslet mintegy 7 százalékát kellene visszafogniuk, vagyis ennyivel kevesebb földgázt tudnának biztosítani a fogyasztóknak.
A magasabb árak ugyanakkor önmagukban is Európa felé terelhetik a világpiacon elérhető LNG-szállítmányokat. Az S&P Global Energy elemzője szerint a gyors készletcsökkenés áremelkedést idézhet elő, ami vonzóbbá teheti az európai piacot az ázsiai vevőkkel szemben. A kereslet visszafogásának azonban komoly korlátai vannak: az ukrajnai háború kitörése óta az EU ipari gázkeresletének mintegy 20 százaléka már eltűnt, és ennek jelentős része nem tért vissza.
A téli ellátás szempontjából tehát nem pusztán a tárolók aktuális töltöttsége, hanem
- az időjárás,
- az importlehetőségek,
- az árak és
- a fogyasztás alakulása is
meghatározó lesz.
Kínkeservesen telnek az európai gáztárolók
A fűtési idény közeledtével megszaporodnak a betárolt gázkészletek alacsony voltáról és a téli ellátási kockázatokról szóló hírek. A vészharangot nem ritkán a magas gázárakban érdekelt exportőr országok médiája, elemzői kongatják. Ugyanakkor önmagában a készletek nagysága önmagában keveset mond, hiszen folyamatosan változik a fűtési, az ipari és az áramtermelési célú gázkereslet. Az sem mindegy, hogy adott ország mennyire van rászorulva a gázra, és mekkora az a tároló, amelynek a töltöttségét vizsgáljuk – írtuk egy hónapja megjelent cikkünkben az európai gáztárolók töltöttségi állapotáról.