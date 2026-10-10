Gáz nélkül maradhat Európa a tél közepén - riasztó számok érkeztek, milliók kerülhetnek bajba

Az Európai Unió a szokásosnál jóval kisebb földgáz-tartalékokkal készül a télre, ami különösen kockázatossá teszi az ellátást, ha az előző évhez hasonlóan hideg időjárás következik – mutatja be a Politico. Az amerikai Institution for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) energetikai elemzőintézet jelentése szerint az uniós gázellátásban akár 14 milliárd köbméteres hiány is kialakulhat. Ez a közösség éves gázkeresletének mintegy 7 százaléka, és 10-12 millió háztartás energiaigényének felel meg. A kockázatokra az európai gázszállító hálózatüzemeltetők szervezete, az ENTSO-G is figyelmeztetett a 2026–2027-es téli ellátási kilátásokról szóló jelentésében.

Összesen 14 milliárd köbméterrel kevesebb földgáz kerülhet idén az európai tárolókba a téli szezonra (illusztráció)

Fotó: Hexum

Történelmi mélyponton a földgáztárolók töltöttsége

Az uniós gáztárolók töltöttsége alig haladja meg a 70 százalékot, ami az adatgyűjtés 2011-es kezdete óta a legalacsonyabb érték az évnek ebben az időszakában. A készletek visszafogott feltöltésében szerepet játszottak a magas gázárak is: a kereskedők számára a nyári értékesítés vonzóbb lehetett, mint a földgáz télre történő betárolása. A Kyos adatai szerint október 7-én az európai tárolók töltöttségi szintjének átlaga 73,1 százalék volt, a magyarországi tárolók kicsit magasabb szinten, 76,6 százalékon álltak.

A közel négyéves csúcs közelében járó árak és a közel-keleti háború okozta ellátási bizonytalanságok miatt Európa mozgástere is szűkebb.

Az IEEFA becslése szerint a szokásosnál alacsonyabb készletszint miatt mintegy 7 milliárd köbméterrel kevesebb tárolt gáz állhat rendelkezésre a tél folyamán.

Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az EU kifogy a földgázból. A hiányt azonban csak újabb importtal, a készletek nagyobb mértékű felhasználásával vagy a kereslet visszafogásával lehetne kezelni. Ha a beszerzési lehetőségek korlátozottak maradnak, a fogyasztók magasabb árakkal, szélsőséges esetben pedig takarékossági intézkedésekkel is szembesülhetnek.

Az orosz gáz kiesése tovább nehezíti a helyzetet

Az ellátási kockázatokat növeli, hogy januártól életbe lép az orosz LNG-re vonatkozó, hosszú távú szerződéseket érintő uniós tilalom, amely az IEEFA számításai szerint további 7 milliárd köbméterrel csökkentheti az európai gázimportot. A jelentés szerint az orosz földgáz korábban fontos szerepet játszott a téli keresletingadozások kiegyenlítésében, ennek kiesésével pedig még nagyobb jelentőségük lesz a tárolóknak.

Az európai gázkereslet az elmúlt két évben emelkedett, miközben az import lényegében stagnált.

A tárolókból történő téli kivét ezért egyre nagyobb: idén januárban 22,6 milliárd köbméter gázt használtak fel a készletekből, szemben a 2025. januári 18,8, illetve a 2024. januári 17,8 milliárd köbméterrel.