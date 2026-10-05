Rémisztően gyengült az euró a dollárral szemben - sérülékennyé vált a forint a dél-európai országok problémái miatt

A közös európai deviza az ázsiai kereskedésben 0,8 százalékkal, egészen 1,1161 dollárig gyengült, miközben a hedge fundok eladásai is erősítették a lefelé irányuló mozgást. Azok a hírek, amelyek szerint a spanyol kormány előrehozott választásra készül, tovább növelte az aggodalmakat, amelyek már a francia kötvénypiacot is megrázták. Pénteken a befektetők által a francia államkötvények tartásáért a hasonló futamidejű német állampapírokhoz képest elvárt hozamfelár 2011 óta nem látott szintre emelkedett. A dél-európai politikai és költségvetési káosz a forint árfolyamát is sérülékennyé teszi.

Elszállt az euró/dollár árfolyam, sérülékennyé vált a forint / Fotó: parlanteste

Kereskedők szerint az ázsiai rövid távú spekulatív alapok az azonnali devizapiacon eurót adtak el dollárért. Ez olyan szintekre nyomta le az árfolyamot, amelyek további, opciós pozíciókhoz kapcsolódó eladásokat váltottak ki.

Az euró 2025 májusa óta nem látott mélypontra esett

A kötvény- és devizapiacok egyértelműen azt jelzik, hogy a befektetőket aggasztja a francia kormány növekvő instabilitása, valamint az ország költségvetési fegyelmének gyengülése a 2027-es választások előtt

– mondta Homin Lee, a Lombard Odier Singapore Ltd. vezető makrostratégája.

A befektetők egyre jobban aggódnak a francia politikai helyzet miatt, ahol az ellenzéki pártok kevés hajlandóságot mutatnak a kompromisszumra Emmanuel Macron elnök távozó kormányzatával a jövő évi választás előtt.

Egy múlt héten közzétett közvélemény-kutatás szerint a radikális jobboldali Marine Le Pen és a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon juthat be az elnökválasztás második fordulójába.

Pénteken a JPMorgan stratégái – köztük Meera Chandan – arra hívták fel a figyelmet, hogy

az euró árfolyama még nem árazta be a francia kötvénypiacon bekövetkezett mozgásokat, ezért további eladási nyomásnak lehet kitéve, különösen a svájci frankkal és a jennel szemben.

„Az euró még nem tükrözi a francia állampapírok hozamfelárának kiszélesedését és az ehhez kapcsolódó szélsőséges kockázatokat” – írták. „Az euró–svájci frank árfolyam túl magas, és tovább korrigálhat lefelé.” Az euró hétfőn már a harmadik egymást követő kereskedési napon gyengült a svájci frankkal szemben, mintegy 0,5 százalékkal.