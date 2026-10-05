Rémisztően gyengült az euró a dollárral szemben - sérülékennyé vált a forint a dél-európai országok problémái miatt
A közös európai deviza az ázsiai kereskedésben 0,8 százalékkal, egészen 1,1161 dollárig gyengült, miközben a hedge fundok eladásai is erősítették a lefelé irányuló mozgást. Azok a hírek, amelyek szerint a spanyol kormány előrehozott választásra készül, tovább növelte az aggodalmakat, amelyek már a francia kötvénypiacot is megrázták. Pénteken a befektetők által a francia államkötvények tartásáért a hasonló futamidejű német állampapírokhoz képest elvárt hozamfelár 2011 óta nem látott szintre emelkedett. A dél-európai politikai és költségvetési káosz a forint árfolyamát is sérülékennyé teszi.
Kereskedők szerint az ázsiai rövid távú spekulatív alapok az azonnali devizapiacon eurót adtak el dollárért. Ez olyan szintekre nyomta le az árfolyamot, amelyek további, opciós pozíciókhoz kapcsolódó eladásokat váltottak ki.
Az euró 2025 májusa óta nem látott mélypontra esett
A kötvény- és devizapiacok egyértelműen azt jelzik, hogy a befektetőket aggasztja a francia kormány növekvő instabilitása, valamint az ország költségvetési fegyelmének gyengülése a 2027-es választások előtt
– mondta Homin Lee, a Lombard Odier Singapore Ltd. vezető makrostratégája.
- A befektetők egyre jobban aggódnak a francia politikai helyzet miatt, ahol az ellenzéki pártok kevés hajlandóságot mutatnak a kompromisszumra Emmanuel Macron elnök távozó kormányzatával a jövő évi választás előtt.
- Egy múlt héten közzétett közvélemény-kutatás szerint a radikális jobboldali Marine Le Pen és a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon juthat be az elnökválasztás második fordulójába.
Pénteken a JPMorgan stratégái – köztük Meera Chandan – arra hívták fel a figyelmet, hogy
az euró árfolyama még nem árazta be a francia kötvénypiacon bekövetkezett mozgásokat, ezért további eladási nyomásnak lehet kitéve, különösen a svájci frankkal és a jennel szemben.
„Az euró még nem tükrözi a francia állampapírok hozamfelárának kiszélesedését és az ehhez kapcsolódó szélsőséges kockázatokat” – írták. „Az euró–svájci frank árfolyam túl magas, és tovább korrigálhat lefelé.” Az euró hétfőn már a harmadik egymást követő kereskedési napon gyengült a svájci frankkal szemben, mintegy 0,5 százalékkal.
Az euróra az erősödő dollár is nyomást gyakorol. Az amerikai devizát azok a várakozások támogatják, amelyek szerint a Federal Reserve-nek júliusig még három alkalommal kell kamatot emelnie az infláció megfékezése érdekében. A Bloomberg Dollar Spot Index hétfőn június vége óta nem látott csúcsra emelkedett.
Úgy tűnik, a dollár lerázta magáról a múlt pénteki, vártnál gyengébb munkaerőpiaci jelentés hatását, és a piac figyelme az euróövezet felé fordult, miután a francia hitelkockázati csereügyletek, vagyis CDS-ek felárai a múlt héten meredeken emelkedtek
– mondta Fiona Lim, a Malayan Banking Berhad vezető devizastratégája.
„Ez ráirányította a figyelmet a valutaövezet más, erősen eladósodott periférikus gazdaságainak költségvetési helyzetére is, ami további támaszt ad a dollár erősödésének.”
Veszélyben a forint is
A helyzet jelentős negatív kockázatot jelent a forintra nézve is; ugyanakkor az euró dollárral szembeni gyengülése nem jelenti automatikusan azt, hogy a hazai deviza az euróval szemben is gyengül. A reggeli kereskedelemben az euró 17 havi mélypontra esett a dollárral szemben, miközben az euró/forint árfolyam nagyjából 368,4–368,5 körül maradt. A dollár viszont 330 forint környékére erősödött a péntek esti 327,79-ről.
A francia és a spanyol politikai-költségvetési kockázat euróeladásokat generál, ami a dollár erősödéséhez vezet. Így nagyobb a nyomás a feltörekvő piaci devizákra, így a forintra is. Ez jól látszik a dollár/forint árfolyam ma reggeli alakulásán is. A forint tipikusan érzékeny az erős dollárra és a magas amerikai kötvényhozamokra. Ez már az elmúlt napokban is látszott: október 1-jén a forint gyengülését többek között az erősödő dollárral és az emelkedő nemzetközi hozamokkal hozták összefüggésbe.
Ha viszont a francia fiskális probléma szélesebb európai „risk-off” (kockázatkerülő piaci hangulat) eseménnyé válik, akkor a befektetők a kisebb és kockázatosabb európai piacokról is pénzt vonhatnak ki. Ez már a forintot is gyengítheti, az euróval szemben.
A forint árfolyamának követkző időszakbeli alakulását így három tényező határozhatja meg:
- ha az euró/dollár árfolyam tovább esik 1,116 környékéről, az a dollár további erősödését jelzi,
- a dollár/forint árfolyam a reggeli kereskedelemben 330 környékére emelkedett, továbbá az euró/forint kurzus 368,4 volt a reggeli kereskedelemben, a múlt héten a 365–369 közötti tartományban mozgott.
- A forint mellett ugyanakkor van egy fontos védőfaktor: a magyar kamatszint és az ebből származó carry trade, vagyis a devizák kamatkülönbözetén alapuló spekuláció. A magas kamatkülönbözet vonzóvá teheti a forinteszközöket, ezért egy mérsékelt eurógyengülés/dollárerősödés önmagában nem feltétlenül egy komolyabb forintgyengüléshez az euróval szemben.