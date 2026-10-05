Az euró gyengülése újabb figyelmeztető jel az európai politikai döntéshozók számára. A francia állam hitelfelvételi költségeinek emelkedése ugyanis már nem csupán Franciaországot érinti: a piaci feszültségek egyre inkább az euróövezet más országaira is átterjednek – írta meg a Reuters, miután az euró hétfőn 17 hónapos mélypontra süllyedt a dollárral szemben, árfolyama 1,12 dollár alá esett. Az európai közös valuta emellett az angol fonttal, a svájci frankkal és a japán jennel szemben is veszített értékéből.

Elszálltak a francia kötvényhozamok / Fotó: Hans Lucas via AFP

Sokkban Európa: úgy elszálltak a francia kötvényhozamok, hogy a piac már egy adósságválságot sem zárna ki – Macron Franciaországa megfertőzheti az egész uniót

Franciaország az európai piaci aggodalmak középpontjában áll.A francia kormány egy népszerűtlen 2027-es költségvetés elfogadására törekszik, hogy csökkentse a hiányát és megfékezze a rekordmagas adósságterhet, ami nehéz feladat a mélyen megosztott parlamentben, miközben a politikai frakciók a jövő évi elnökválasztás előtt állást foglalnak.

A francia és a német államkötvények közötti hozamfelár a 2010–2012-es euróövezeti adósságválság óta nem látott szintre emelkedett, ezért a devizapiacon egyre nagyobb az aggodalom, hogy a feszültség más országokra is átterjedhet.

A helyzet tovább rontja, hogy az euróövezetben eleve gyenge a gazdasági növekedés és nagy a politikai bizonytalanság. Friedrich Merz kancellár pártja a múlt hónapban a háború utáni Németország történetének legsúlyosabb regionális választási vereségét szenvedte el. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök hétfőn előrehozott választást jelentett be, és az olasz választások szintén közelednek.

A magas energiaárak miatt az infláció emelkedik, a magasabb hozamok pedig növelik a háztartások és a vállalatok hitelfelvételi költségeit. Az euró további gyengülése nehéz helyzetbe hozhatja az Európai Központi Bankot, mivel egyszerre kellene fékeznie az inflációt és csillapítania a kötvénypiaci feszültségeket.

A tízéves francia és német állampapírok hozamkülönbözete a múlt héten több évtizede nem látott mértékben emelkedett, míg az olasz és a német állampapírhozamok közötti különbség csaknem 130 bázispontra nőtt, ami a Covid–19-válság óta a legnagyobb heti emelkedést jelentette.

A kötvénypiaci eladási hullámban minden olyan eszköz esetében nagyobb mozgást látunk, amelyet bármilyen szempontból sérülékenyebbnek tartanak. Ez egy euróeladási hullámot indított, amely azóta lendületet vett

− mondta Kit Juckes, a Société Générale vezető devizapiaci stratégája, aki szerint eltűntek azok a tényezők, amelyek a nyár folyamán még kulcsfontosságú szintek fölött tartották az euró/dollár árfolyamot. Ilyen volt például a feltételezés miszerint az energiapiaci sokk rövid életű lesz, illetve hogy az Egyesült Államok a dollár gyengítésére törekszik.