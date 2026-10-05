Sokkban Európa: úgy elszálltak a francia kötvényhozamok, hogy a piac már egy adósságválságot sem zárna ki – Macron Franciaországa megfertőzheti az egész uniót
Az euró gyengülése újabb figyelmeztető jel az európai politikai döntéshozók számára. A francia állam hitelfelvételi költségeinek emelkedése ugyanis már nem csupán Franciaországot érinti: a piaci feszültségek egyre inkább az euróövezet más országaira is átterjednek – írta meg a Reuters, miután az euró hétfőn 17 hónapos mélypontra süllyedt a dollárral szemben, árfolyama 1,12 dollár alá esett. Az európai közös valuta emellett az angol fonttal, a svájci frankkal és a japán jennel szemben is veszített értékéből.
Sokkban Európa: úgy elszálltak a francia kötvényhozamok, hogy a piac már egy adósságválságot sem zárna ki – Macron Franciaországa megfertőzheti az egész uniót
Franciaország az európai piaci aggodalmak középpontjában áll.A francia kormány egy népszerűtlen 2027-es költségvetés elfogadására törekszik, hogy csökkentse a hiányát és megfékezze a rekordmagas adósságterhet, ami nehéz feladat a mélyen megosztott parlamentben, miközben a politikai frakciók a jövő évi elnökválasztás előtt állást foglalnak.
A francia és a német államkötvények közötti hozamfelár a 2010–2012-es euróövezeti adósságválság óta nem látott szintre emelkedett, ezért a devizapiacon egyre nagyobb az aggodalom, hogy a feszültség más országokra is átterjedhet.
A helyzet tovább rontja, hogy az euróövezetben eleve gyenge a gazdasági növekedés és nagy a politikai bizonytalanság. Friedrich Merz kancellár pártja a múlt hónapban a háború utáni Németország történetének legsúlyosabb regionális választási vereségét szenvedte el. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök hétfőn előrehozott választást jelentett be, és az olasz választások szintén közelednek.
A magas energiaárak miatt az infláció emelkedik, a magasabb hozamok pedig növelik a háztartások és a vállalatok hitelfelvételi költségeit. Az euró további gyengülése nehéz helyzetbe hozhatja az Európai Központi Bankot, mivel egyszerre kellene fékeznie az inflációt és csillapítania a kötvénypiaci feszültségeket.
A tízéves francia és német állampapírok hozamkülönbözete a múlt héten több évtizede nem látott mértékben emelkedett, míg az olasz és a német állampapírhozamok közötti különbség csaknem 130 bázispontra nőtt, ami a Covid–19-válság óta a legnagyobb heti emelkedést jelentette.
A kötvénypiaci eladási hullámban minden olyan eszköz esetében nagyobb mozgást látunk, amelyet bármilyen szempontból sérülékenyebbnek tartanak. Ez egy euróeladási hullámot indított, amely azóta lendületet vett
− mondta Kit Juckes, a Société Générale vezető devizapiaci stratégája, aki szerint eltűntek azok a tényezők, amelyek a nyár folyamán még kulcsfontosságú szintek fölött tartották az euró/dollár árfolyamot. Ilyen volt például a feltételezés miszerint az energiapiaci sokk rövid életű lesz, illetve hogy az Egyesült Államok a dollár gyengítésére törekszik.
Miért gyengül az euró?
Az euró továbbra is az orosz-ukrán háború nyomán kialakult energiaválság okozta 2022-es mélypont felett jár, azonban a kötvénypiaci mozgások további gyengüléséhez vezethetnek. A Bank of America devizapiaci stratégái szerint a francia és a német állampapírok közötti hozamfelár minden további 10 bázispontos emelkedése nagyjából 0,4 százalékos gyengítheti az eurót a dollárral szemben.
A Goldman Sachs elemzői rámutattak, hogy normál körülmények között ez a hatás többnyire közel van a nullához, akut piaci stressz idején azonban jelentősen felerősödhet. Az euróra gyakorolt negatív hatás különösen akkor erősödik fel, amikor egy kockázati esemény lefelé nyomja a német állampapírhozamokat, miközben az euróövezet más országaiban emelkednek a hozamok. A múlt héten pontosan ez történt, mivel a tízéves német államkötvény hozama csaknem 17 bázisponttal csökkent, ami 2024 óta a legnagyobb heti esés volt.
Az euró/dollár árfolyamot általában a dollárt befolyásoló tényezők mozgatják, most azonban Európa felől is jelentős ráhatás érkezik
− mondta Andreas König, az Amundi Asset Management globális devizapiaci vezetője, majd hozzátette, hogy régóta nem mozgatták európai hírek ennyire látványosan az eurót.
Az elemző középtávon sem számít fordulatra, és továbbra is felülsúlyozza a dollárt, elsősorban az amerikai gazdasági növekedési és kamatkilátások miatt. Az amerikai határidős piacokat felügyelő CFTC adatai szerint a befektetők egyre inkább az euró további gyengülésére számítanak. Hasonló várakozások látszanak a devizaopciós piacon is.
Szakértők szerint az euró akár az 1,10 dolláros szintet is megközelítheti, a Société Générale stratégája pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy az euró a jennel és a svájci frankkal szemben is sérülékeny. Szeptemberben az euró csaknem 4 százalékkal gyengült a japán fizetőeszközzel szemben.
A deviza gyengülése és a kötvénypiaci feszültségek együttesen egyre inkább azt a kérdést vetik fel, milyen eszközökkel stabilizálhatják a döntéshozók a piacokat, különösen akkor, ha a 2027-es francia elnökválasztás fokozza a nyomást. Az Európai Központi Bank transzmisszióvédelmi eszköze, a Transmission Protection Instrument (TPI) lehetővé teszi, hogy a jegybank elvileg korlátlan mennyiségben vásároljon olyan ország állampapírjaiból, ahol a finanszírozási feltételek indokolatlan és piaci zavarokkal járó szigorodása tapasztalható.
A helyzetet némileg enyhíti, hogy a gazdasági növekedés – bár továbbra is gyenge – valamelyest erősödött, valamint az euróövezet üzleti aktivitása szeptemberben csaknem három és fél éve a leggyorsabb ütemben bővült az S&P Global adatai szerint.
A piac azonban figyeli, hogy vállalatok legfontosabb finanszírozóinak számító bankok milyen mértékben lesznek képesek fenntartani a gazdaság hitelezését, valamint Stephen Jen, az Eurizon SLJ Asset Management vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy amennyiben nem sikerül megfékezni az európai fiskális fertőzés kockázatát, akkor az euró/dollár árfolyam tovább zuhanhat.
Újra a 2010-es évek adósságválság réme fenyeget
A jelenlegi folyamatok azért is keltenek aggodalmat, mert felidézik a 2010-es évek eleji euróövezeti adósságválság emlékét, amikor több dél-európai ország államadósságának fenntarthatósága került a befektetői figyelem középpontjába. A bizalom megingása akkor az állampapírhozamok meredek emelkedéséhez vezetett, ami tovább növelte az érintett országok finanszírozási terheit. A francia kötvényhozamok mostani emelkedése azért lehet figyelmeztető jel, mert azt mutatja, hogy a befektetők magasabb kockázati prémiumot követelnek az államadósság finanszírozásáért. Ha ez a folyamat más, magas adóssággal rendelkező euróövezeti országokra is átterjed, ismét előtérbe kerülhet az államadósság fenntarthatóságának kérdése, nem véletlenül.
Franciaország államadóssága 2026 második negyedévének végére megközelítette a 3 600 milliárd eurót, ami a GDP 119 százalékának felelt meg. Ezzel Franciaország már az euróövezet leginkább eladósodott nagy gazdaságai közé tartozik: 2026 első negyedévi Eurostat-adatok szerint Görögország államadóssága a GDP 143,5 százalékát, Olaszországé pedig 138,9 százalékát tette ki.