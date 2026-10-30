Sokk Franciaországban: váratlanul bezuhant a gazdaság, elszabadult az erőszak, politikai káosz fenyeget

Váratlanul zsugorodott Franciaország gazdasága az idei harmadik negyedévben, ami újabb figyelmeztető jel az euróövezet második legnagyobb gazdaságának állapotáról. A július és szeptember közötti időszakban a bruttó hazai termék (GDP) 0,1 százalékkal csökkent az előző negyedévhez képest – derül ki a francia statisztikai hivatal (Insee) friss adataiból, melyeket a Bloomberg cikke mutat be.

Aggasztó képet mutat a francia gazdaság állapotáról a friss makroadat (illusztráció)

Fotó: Ivan Marc / Shutterstock

Csekély francia növekedést vártak az elemzők – csökkenés lett a vége

Az eredmény különösen annak fényében kedvezőtlen, hogy a hírügynökség által megkérdezett közgazdászok még 0,1 százalékos gazdasági növekedést vártak. A várakozásoktól való elmaradás hátterében elsősorban a beruházások folytatódó visszaesése és az export gyengélkedése áll.

A francia gazdaság teljesítményét egyre több tényező terheli:

a növekvő államadósság és a költségvetési mozgástér szűkülése mellett

a politikai bizonytalanság is rontja a vállalatok kilátásait.

A magasabb finanszírozási költségek, a belpolitikai konfliktusok és az államháztartás jövőjével kapcsolatos kérdőjelek egyaránt visszafogják a gazdasági szereplők beruházási kedvét.

A helyzetet tovább nehezítik a társadalmi feszültségek és az erőszakos tiltakozások, amelyek szintén hozzájárulnak a bizonytalan üzleti környezethez. Mint megírtuk, a zavargások alatt rengeteg kiskereskedelmi egységben komoly károk keletkeztek, számos üzletet nem is nyitottak ki, a közvetlen károkon túl a fejleménynek egyes elemzések szerint makrogazdasági szinten is mérhető hatása lesz.

Az euróövezetre is hat a francia magánszektor gyengélkedése

A francia gazdaság bajait több dolog mutatja, például az, hogy Franciaország magánszektora októberben ismét zsugorodásba fordult, ami a politikai bizonytalanság és a magas energiaárak közepette az euróövezeti gazdasági aktivitás növekedését is visszafogta. A francia gazdaság tartós visszatérése a növekedési pályára még biztosan várat magára: a vállalati aktivitás októberben ismét csökkent, miközben a cégek bizalma a 2020-as első Covid–19-lezárások óta nem látott mélypontra süllyedt.

A francia visszaesés az euróövezet egészének teljesítményére is rányomta a bélyegét.

Az euróövezet feldolgozóipari és szolgáltatási aktivitását egyaránt mérő összetett beszerzésimenedzser-index (BMI) a szeptemberi 53,1 pontról októberben 51,9 pontra esett.