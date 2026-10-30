Sokk Franciaországban: váratlanul bezuhant a gazdaság, elszabadult az erőszak, politikai káosz fenyeget
Váratlanul zsugorodott Franciaország gazdasága az idei harmadik negyedévben, ami újabb figyelmeztető jel az euróövezet második legnagyobb gazdaságának állapotáról. A július és szeptember közötti időszakban a bruttó hazai termék (GDP) 0,1 százalékkal csökkent az előző negyedévhez képest – derül ki a francia statisztikai hivatal (Insee) friss adataiból, melyeket a Bloomberg cikke mutat be.
Csekély francia növekedést vártak az elemzők – csökkenés lett a vége
Az eredmény különösen annak fényében kedvezőtlen, hogy a hírügynökség által megkérdezett közgazdászok még 0,1 százalékos gazdasági növekedést vártak. A várakozásoktól való elmaradás hátterében elsősorban a beruházások folytatódó visszaesése és az export gyengélkedése áll.
A francia gazdaság teljesítményét egyre több tényező terheli:
- a növekvő államadósság és a költségvetési mozgástér szűkülése mellett
- a politikai bizonytalanság is rontja a vállalatok kilátásait.
A magasabb finanszírozási költségek, a belpolitikai konfliktusok és az államháztartás jövőjével kapcsolatos kérdőjelek egyaránt visszafogják a gazdasági szereplők beruházási kedvét.
A helyzetet tovább nehezítik a társadalmi feszültségek és az erőszakos tiltakozások, amelyek szintén hozzájárulnak a bizonytalan üzleti környezethez. Mint megírtuk, a zavargások alatt rengeteg kiskereskedelmi egységben komoly károk keletkeztek, számos üzletet nem is nyitottak ki, a közvetlen károkon túl a fejleménynek egyes elemzések szerint makrogazdasági szinten is mérhető hatása lesz.
Az euróövezetre is hat a francia magánszektor gyengélkedése
A francia gazdaság bajait több dolog mutatja, például az, hogy Franciaország magánszektora októberben ismét zsugorodásba fordult, ami a politikai bizonytalanság és a magas energiaárak közepette az euróövezeti gazdasági aktivitás növekedését is visszafogta. A francia gazdaság tartós visszatérése a növekedési pályára még biztosan várat magára: a vállalati aktivitás októberben ismét csökkent, miközben a cégek bizalma a 2020-as első Covid–19-lezárások óta nem látott mélypontra süllyedt.
A francia visszaesés az euróövezet egészének teljesítményére is rányomta a bélyegét.
Az euróövezet feldolgozóipari és szolgáltatási aktivitását egyaránt mérő összetett beszerzésimenedzser-index (BMI) a szeptemberi 53,1 pontról októberben 51,9 pontra esett.
Ez négy hónapja a legalacsonyabb érték, ráadásul a visszaesés jóval nagyobb volt az elemzők által vártnál: a közgazdászok 52,7 pontos mutatóra számítottak.
Az index ugyanakkor továbbra is az 50 pontos küszöb felett áll, ami azt jelzi, hogy az euróövezet gazdasági aktivitása összességében még növekszik, csak jóval lassabb ütemben. Az 50 pont alatti érték már a gazdasági tevékenység zsugorodását jelezné.