Franciaország megúszta a leminősítést, de súlyos ára van a zavargásoknak: már a pénzpiacokon is tombol a válság
Elkerülte Franciaország az újabb hitelminősítési leminősítést: a Moody’s Ratings pénteken változatlanul Aa3 szinten hagyta az euróövezet második legnagyobb gazdaságának adósbesorolását. A kilátás ugyanakkor továbbra is negatív, ami azt jelzi, hogy a hitelminősítő szerint a francia államháztartás és a gazdasági stabilitás körüli kockázatok egyáltalán nem szűntek meg. A Bloomberg beszámolója szerint a döntés átmeneti megkönnyebbülést jelenthet a súlyos politikai és társadalmi válsággal küzdő országnak. Franciaországban ugyanis egyszerre három probléma mélyíti a gazdasági bizonytalanságot: az egyre nehezebben finanszírozható államadósság, a parlamenti patthelyzet és az országos zavargáshullám.
A Moody’s értékelése szerint a vártnál gyengébb gazdasági növekedés és a magasabb költségvetési hiány tovább növelte az ország adósságterheit. A francia államkötvények hozama a korábban feltételezettnél gyorsabban emelkedett, miközben a széles körű társadalmi tiltakozások megnehezíthetik a költségvetés rendbetételét. A hitelminősítő abból indul ki, hogy a francia kormány végül képes lesz elfogadtatni egy hiánycsökkentő költségvetést 2027-re, még akkor is, ha ehhez rendeleti úton kell intézkednie. Ez azonban korántsem biztos.
A francia tüntetések már a kötvénypiacot is megrázták
A francia államháztartás problémái az elmúlt hetekben látványosan megjelentek a pénzpiacokon. A tízéves francia államkötvények hozama 5 százalék fölé emelkedett, amire 2002 óta nem volt példa. A Bloomberg adatai szerint a francia hozamok októberben a fejlett gazdaságok között a legnagyobb mértékben emelkedtek.
Különösen aggasztó a német és a francia államkötvények közötti hozamkülönbség alakulása. A befektetők által kiemelten figyelt kockázati felár szeptember elején még 85 bázispont körül alakult, csütörtökre azonban elérte a 178 bázispontot, ami az euróövezeti adósságválság időszakát idézi. Ez azt jelenti, hogy a francia államnak a német kormányhoz képest már mintegy 1,78 százalékponttal magasabb éves hozamot kell kínálnia a tízéves kötvényein. A helyzet különösen veszélyes egy olyan országban, ahol a költségvetési hiány az idén várhatóan eléri a GDP 5,4 százalékát, az államadósság pedig már a GDP közel 120 százalékára rúg.
A Világgazdaság korábban részletesen beszámolt arról, hogy a francia zavargásokkal párhuzamosan a vállalati részvények is jelentős nyomás alá kerültek. A Carrefour árfolyama egyetlen nap alatt 14 százalékot zuhant, miután a vállalat a franciaországi rendkívüli helyzetre hivatkozva csökkentette éves eredmény-előrejelzését. A pénzpiaci fejlemények ugyanakkor nem kizárólag az utcai erőszakkal magyarázhatók. A befektetők elsősorban attól tartanak, hogy a társadalmi ellenállás és a parlamenti megosztottság miatt a kormány nem tudja végrehajtani az államháztartás stabilizálásához szükséges intézkedéseket.
Már több ezer üzletet érintettek a francia zavargások
Miközben a francia állam finanszírozása egyre drágább, a vállalkozásoknak közvetlen gazdasági veszteségekkel is szembe kell nézniük. A Világgazdaság október 20-i beszámolója szerint a zavargások első országos összesítése mintegy 1500 érintett kereskedelmi egységről szólt. A későbbi adatok már legalább háromezer megrongált vagy kifosztott üzletet említettek. A legnagyobb francia kiskereskedelmi láncokat sem kímélte az erőszakhullám. A Carrefour ötven üzletét támadták meg, amelyek közül tizenkilencet kifosztottak. Alexandre Bompard, a vállalat vezérigazgatója több mint tízmillió euróra becsülte a lánc helyreállítási költségeit.
Az erőszak miatt a Sephora átmenetileg bezárta teljes franciaországi üzlethálózatát, és több luxusmárka párizsi üzlete is károkat szenvedett. A Galeries Lafayette áruházlánc vezetése ugyancsak jelentős pusztításról számolt be. A francia kereskedelmi szövetség előzetes számításai szerint a vállalkozásokat ért közvetlen veszteség már több százmillió euró lehet. A károk azonban nem korlátozódnak a betört kirakatokra, az ellopott árukészletekre és a megrongált berendezésekre. A kereskedőknek az elmaradó forgalommal, a kényszerű üzletbezárásokkal és a biztonsági intézkedések növekvő költségeivel is számolniuk kell.
A francia kisvállalkozások különösen nehéz helyzetbe kerültek. Sok esetben ugyanis a biztosítás nem fedezi teljes egészében az üzemszünetből eredő bevételkiesést, miközben a béreket, a bérleti díjakat és az egyéb működési költségeket továbbra is fizetni kell. A helyzetet súlyosbítja, hogy a francia kiskereskedelem már a zavargások előtt is gyengélkedett. A Francia Divatintézet adatai szerint a ruházati kereskedelem szeptemberi forgalma 15 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az újabb erőszakhullám így éppen az év végi vásárlási szezon előtt veszélyezteti a kereskedelmi vállalkozások működését.
A kormány megszorítana, de az utcán és a parlamentben is ellenállásba ütközik
A francia gazdaság helyzetét tovább nehezíti, hogy a költségvetési egyensúly helyreállításához szükséges intézkedések komoly társadalmi ellenállásba ütköznek. Sébastien Lecornu miniszterelnök olyan 2027-es költségvetési javaslatot terjesztett elő, amely a kiadások visszafogásával és az adóbevételek növelésével a GDP 5 százalékára csökkentené az államháztartási hiányt. Ez azonban még mindig jelentősen meghaladná az Európai Unió által előírt 3 százalékos küszöböt.
A kormány parlamenti többség hiányában egyelőre nem tudja biztosítani a tervezet elfogadását. A nemzetgyűlés pénteken elutasította a 2027-es társadalombiztosítási költségvetés bevételi részét, a fő költségvetési törvényjavaslat vitája pedig a jövő héten folytatódik. A Moody’s arra figyelmeztetett, hogy a költségvetés elfogadása az elmúlt évek egyik legsúlyosabb franciaországi tiltakozáshullámával esik egybe. A megszorítások ezért nemcsak politikailag, hanem társadalmilag is egyre nehezebben keresztülvihetők.
A kialakult helyzet sajátos gazdasági csapdát jelent. A magasabb állami kiadások tovább növelhetik a költségvetési hiányt és az adósságot, az ennek megfékezésére irányuló intézkedések viszont újabb tiltakozásokat és gazdasági fennakadásokat válthatnak ki. A növekvő kötvényhozamok eközben még tovább drágítják az államadósság finanszírozását. A hitelminősítő szerint Franciaországnak a 2027-es elnökválasztás után is tartós költségvetési kiigazításra lesz szüksége. Az államadósság aránya addigra meghaladhatja a GDP 120 százalékát.
Újabb gazdasági károkat okozhatnak a hétvégi tüntetések
A bizonytalanságot tovább növeli az október 24-re meghirdetett országos demonstráció, amelyre a kereskedők és a hatóságok egyaránt rendkívüli intézkedésekkel készülnek. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint a sárgamellényesek által meghirdetett újabb tiltakozási hullám során nemcsak az üzletek, hanem a közlekedési és logisztikai infrastruktúra működése is veszélybe kerülhet.
A szervezők korábban két olajraktár, 21 vasútállomás és három kikötő működésének akadályozását is kilátásba helyezték. Amennyiben ezek a blokádok megvalósulnak, a zavargások gazdasági következményei túlterjedhetnek a kiskereskedelmen. Az üzemanyag-ellátás, az áruszállítás, az ipari beszállítói láncok és az idegenforgalom is veszteségeket szenvedhet el. Különösen érzékenyen érintheti a gazdaságot a turizmus visszaesése. A Galeries Lafayette vezetése már a korábbi zavargások után figyelmeztetett arra, hogy a Franciaországról kialakuló nemzetközi kép romlása a külföldi látogatók elmaradásához vezethet. A francia kormány ezért jelentős rendőri mozgósítással igyekszik elkerülni az október 17-i erőszakhullám megismétlődését.
A Moody’s döntése csak időt adott Franciaországnak
A hitelminősítő döntését a francia kormány kedvezően fogadta. Roland Lescure pénzügyminiszter szerint a besorolás fenntartása a francia gazdaság szilárdságát és a kormány által előterjesztett költségvetés hitelességét ismeri el. A pénzpiaci helyzet azonban jóval kedvezőtlenebb képet mutat. A francia állam finanszírozási költségei már egyes, alacsonyabb hitelminősítéssel rendelkező euróövezeti országokénál is magasabbak.
A Moody’s jelenlegi Aa3 besorolása egy fokozattal jobb az S&P Global Ratings és a Fitch Ratings Franciaországra vonatkozó értékelésénél. A Scope Ratings szeptemberben már rontotta a francia adósbesorolást, míg a Morningstar DBRS negatívra módosította a kilátást. A következő fontos dátum november 27., amikor az S&P ismét felülvizsgálja Franciaország hitelképességét.