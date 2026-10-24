Franciaország megúszta a leminősítést, de súlyos ára van a zavargásoknak: már a pénzpiacokon is tombol a válság

Elkerülte Franciaország az újabb hitelminősítési leminősítést: a Moody’s Ratings pénteken változatlanul Aa3 szinten hagyta az euróövezet második legnagyobb gazdaságának adósbesorolását. A kilátás ugyanakkor továbbra is negatív, ami azt jelzi, hogy a hitelminősítő szerint a francia államháztartás és a gazdasági stabilitás körüli kockázatok egyáltalán nem szűntek meg. A Bloomberg beszámolója szerint a döntés átmeneti megkönnyebbülést jelenthet a súlyos politikai és társadalmi válsággal küzdő országnak. Franciaországban ugyanis egyszerre három probléma mélyíti a gazdasági bizonytalanságot: az egyre nehezebben finanszírozható államadósság, a parlamenti patthelyzet és az országos zavargáshullám.

A francia tüntetések és zavargások súlyos gazdasági károkat okoznak. Ma újabb nagyobb megmozdulásra készülnek a sárgamellényessek Fotó: AFP

A Moody’s értékelése szerint a vártnál gyengébb gazdasági növekedés és a magasabb költségvetési hiány tovább növelte az ország adósságterheit. A francia államkötvények hozama a korábban feltételezettnél gyorsabban emelkedett, miközben a széles körű társadalmi tiltakozások megnehezíthetik a költségvetés rendbetételét. A hitelminősítő abból indul ki, hogy a francia kormány végül képes lesz elfogadtatni egy hiánycsökkentő költségvetést 2027-re, még akkor is, ha ehhez rendeleti úton kell intézkednie. Ez azonban korántsem biztos.

A francia tüntetések már a kötvénypiacot is megrázták

A francia államháztartás problémái az elmúlt hetekben látványosan megjelentek a pénzpiacokon. A tízéves francia államkötvények hozama 5 százalék fölé emelkedett, amire 2002 óta nem volt példa. A Bloomberg adatai szerint a francia hozamok októberben a fejlett gazdaságok között a legnagyobb mértékben emelkedtek.

Különösen aggasztó a német és a francia államkötvények közötti hozamkülönbség alakulása. A befektetők által kiemelten figyelt kockázati felár szeptember elején még 85 bázispont körül alakult, csütörtökre azonban elérte a 178 bázispontot, ami az euróövezeti adósságválság időszakát idézi. Ez azt jelenti, hogy a francia államnak a német kormányhoz képest már mintegy 1,78 százalékponttal magasabb éves hozamot kell kínálnia a tízéves kötvényein. A helyzet különösen veszélyes egy olyan országban, ahol a költségvetési hiány az idén várhatóan eléri a GDP 5,4 százalékát, az államadósság pedig már a GDP közel 120 százalékára rúg.