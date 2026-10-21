Francia zavargások: elszabadult a pokol, zuhannak a részvények, 15 éve nem látott pánik a kötvénypiacon

A francia zavargások immár nem csak az utcákon torkollnak riasztó jelenetekbe - a tőkepiaci mutatók is egyre rosszabbul festenek.

Rémülten reagál a tőkepiac a francia zavargásokra / Fotó: AFP

A francia szupermarketóriás, a Carrefour részvényei 14 százalékot zuhantak szerdán, miután a vállalat csökkentette az egész évre vonatkozó eredmény-előrejelzését, arra hivatkozva, hogy Franciaországban „példátlan helyzet” alakult ki.

A társadalmi és közbiztonsági helyzet romlása miatt a vállalat úgy ítéli meg, hogy Franciaországban a fogyasztási trendek és a működési feltételek egyaránt kedvezőtlen irányba változnak

– közölte a vállalat kedden késő este közzétett, harmadik negyedéves gyorsjelentésében.

A francia zavargások a tőzsdére is átterjedtek

Az elmúlt napokban káosz alakult ki több francia városban, miután több százezer tüntető vonult utcára, hogy a közszolgáltatásokra fordított kiadások növelését követelje, és tiltakozzon a magas megélhetési költségek ellen. Bár a demonstrálók többsége békésen tiltakozott, a hétvégén egyesek üzleteket fosztottak ki és rongáltak meg, városházákat gyújtottak fel, valamint rendőrökre támadtak.

A Carrefour most arra számít, hogy működési eredményhányada mindössze 0–15 bázisponttal javulhat, szemben a korábban várt 25 bázispontos növekedéssel. (operating margin, azt mutatja meg, hogy egy vállalat az árbevételének hány százalékát tudja működési eredményként megtartani, vagyis mennyire nyereséges az alaptevékenysége.)

A szupermarketlánc figyelmeztetett, hogy

a Franciaországban tapasztalható példátlan zavargások akadályozzák az üzletek működését, és visszafogják a fogyasztói költéseket.

A vásárlóerőt már egyébként is gyengítik az emelkedő energiaköltségek, ráadásul mindez a kulcsfontosságú év végi bevásárlási szezon előtt történik. A Carrefour részvényei volt, hogy 14 százalékos mínuszban is jártak, amivel a vállalat egyértelműen a Stoxx 600 európai részvényindex legrosszabbul teljesítő szereplője volt.

A jelentős esés ellenére a Carrefour részvényei az év eleje óta még mindig mintegy 2,5 százalékos pluszban vannak, így továbbra is felülteljesítik a francia vezető részvényindexet, a CAC 40-et, amely ugyanezen időszak alatt közel 4 százalékot veszített értékéből.