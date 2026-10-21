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Francia zavargások: elszabadult a pokol, zuhannak a részvények, 15 éve nem látott pánik a kötvénypiacon

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Egyre súlyosabb gazdasági következményekkel jár a Franciaországban kialakult társadalmi és politikai válság: a Carrefour részvényei 14 százalékot zuhantak, miközben a francia államkötvények kockázati felára 15 éves csúcsra emelkedett. A francia zavargások miatt üzletek működése került veszélybe, a befektetők bizalma megingott, a 110 dollár fölé dráguló olaj és a költségvetési bizonytalanság pedig tovább fokozza a feszültséget.
Dózsa György
2026.10.21, 14:52
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A francia zavargások immár nem csak az utcákon torkollnak riasztó jelenetekbe - a tőkepiaci mutatók is egyre rosszabbul festenek. 

francia zavargások
Rémülten reagál a tőkepiac a francia zavargásokra / Fotó: AFP

A francia szupermarketóriás, a Carrefour részvényei 14 százalékot zuhantak szerdán, miután a vállalat csökkentette az egész évre vonatkozó eredmény-előrejelzését, arra hivatkozva, hogy Franciaországban „példátlan helyzet” alakult ki. 

A társadalmi és közbiztonsági helyzet romlása miatt a vállalat úgy ítéli meg, hogy Franciaországban a fogyasztási trendek és a működési feltételek egyaránt kedvezőtlen irányba változnak

 – közölte a vállalat kedden késő este közzétett, harmadik negyedéves gyorsjelentésében.

A francia zavargások a tőzsdére is átterjedtek

Az elmúlt napokban káosz alakult ki több francia városban, miután több százezer tüntető vonult utcára, hogy a közszolgáltatásokra fordított kiadások növelését követelje, és tiltakozzon a magas megélhetési költségek ellen. Bár a demonstrálók többsége békésen tiltakozott, a hétvégén egyesek üzleteket fosztottak ki és rongáltak meg, városházákat gyújtottak fel, valamint rendőrökre támadtak.

A Carrefour most arra számít, hogy működési eredményhányada mindössze 0–15 bázisponttal javulhat, szemben a korábban várt 25 bázispontos növekedéssel. (operating margin, azt mutatja meg, hogy egy vállalat az árbevételének hány százalékát tudja működési eredményként megtartani, vagyis mennyire nyereséges az alaptevékenysége.)

A szupermarketlánc figyelmeztetett, hogy 

a Franciaországban tapasztalható példátlan zavargások akadályozzák az üzletek működését, és visszafogják a fogyasztói költéseket. 

A vásárlóerőt már egyébként is gyengítik az emelkedő energiaköltségek, ráadásul mindez a kulcsfontosságú év végi bevásárlási szezon előtt történik. A Carrefour részvényei volt, hogy 14 százalékos mínuszban is jártak, amivel a vállalat egyértelműen a Stoxx 600 európai részvényindex legrosszabbul teljesítő szereplője volt.

A jelentős esés ellenére a Carrefour részvényei az év eleje óta még mindig mintegy 2,5 százalékos pluszban vannak, így továbbra is felülteljesítik a francia vezető részvényindexet, a CAC 40-et, amely ugyanezen időszak alatt közel 4 százalékot veszített értékéből.

Riasztó szinten a francia államkötvényhozamok

Franciaország megítélésének drasztikus romlása a kötvénypiacon is megmutatkozik. A francia államkötvények kockázatát mérő egyik legfontosabb mutató 15 éves csúcsra emelkedett, miután az energiaárak növekedése tovább fokozta az ország költségvetési kilátásaival kapcsolatos aggodalmakat. 

A befektetők által a tízéves francia államkötvények tartásáért az azonos futamidejű német állampapírokhoz képest elvárt többlethozam 6 bázisponttal, 159,4 bázispontra emelkedett.

 Az euróövezeti hitelkockázat egyik kulcsfontosságú mutatójának tekintett hozamfelár szeptember vége óta jelentősen kitágult, mivel egyre több kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy Franciaország képes lesz-e elfogadtatni egy olyan költségvetést, amely érdemben kezeli az ország adósságterheit. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a hétvégén a megélhetési költségek miatti társadalmi elégedetlenség erőszakos tüntetésekbe torkollt. 

A hozamfelárak várhatóan továbbra is nyomás alatt maradnak, ahogy a figyelem ismét a közelgő költségvetési szavazásokra irányul

 – mondta Pooja Kumra, a Toronto Dominion Bank brit és európai kamatpiacokért felelős vezető stratégája. „Még ha a költségvetést el is fogadják, a befektetőket továbbra is aggasztják a költségvetési működési zavarok és a politikai széttagoltság szélesebb körű jelei” – tette hozzá.

Az emelkedő energiaárak szerdán tovább erősítették az európai kötvénypiacokon tapasztalható mozgásokat. 

  • Az irányadó európai földgáz-határidős jegyzések mintegy 4 százalékkal emelkedtek, 
  • a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára meghaladta a 110 dollárt.

Christian Sewing, a Deutsche Bank vezérigazgatója szerdán korábban szintén aggodalmát fejezte ki a franciaországi költségvetési és politikai instabilitás miatt. Véleménye szerint a piaci volatilitás várhatóan a jövő évi elnökválasztásig fennmarad. 

A tízéves francia államkötvények hozama 2002 óta először érte el az 5 százalékot. 

A francia parlament mélyen megosztott, és rendkívül nehéznek bizonyul olyan kompromisszumot találni a jövő évi költségvetésről, amely lehetővé tenné a költségvetési törvényjavaslat elfogadását. Mivel az elnökválasztásig mindössze hat hónap van hátra, a költségvetési megállapodás tető alá hozása várhatóan a következő időszakban sem válik könnyebbé.

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