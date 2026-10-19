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Elszabadult az erőszak Franciaországban, most Németország következhet: súlyos figyelmeztetés érkezett Európának – „Az erőszak rendszeresen visszatérővé válhat”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Európában időről-időre elszabadulnak az indulatok: még nem mondhatjuk, hogy az utóbbi évtizedek legsúlyosabb zavargásaiba futottunk. A francia zavargások azonban most egy különösen gyúlékony helyzetben szimbolizálnak fenyegetést egész Európa számára. Amelyet két háború és egy nem szűnő energiaválság szorongat, épp újraosztaná a hatalmi pozíciókat és a pénzt, miközben sorsdöntő választások előtt tör előre a jobboldal – a baloldal pedig az utcán igyekszik visszacsapni.
Pető Sándor
2026.10.19, 19:00
Frissítve: 2026.10.19, 19:23
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Franciaország viszi a showt, de ezekben a napokban-hetekben zavargások söpörnek át több országon a kontinensen, és nem kizárt, hogy az Európai Unió második legnagyobb országát követően az elsőt: Németországot is elérik. Az elégedetlenek megélhetési és társadalmi bizalmi problémákra hivatkoznak a két háború, energiaválság és politikai tehetetlenség szorongatta Európában. Miután a közvélemény-kutatások szerint sorsdöntő választások előtt tör előre a jobboldal, a baloldal az utcán csap vissza. Az állatorvosi ló Franciaország.  "Szégyen és harag" – fogalmazta meg érzéseit a hétvégi zavargások után Emmanuel Macron távozó elnök, akit aligha üdvözölhet október 23-án meghívója, Magyar Péter: a felszított tűz nem lohad le varázsütésre Franciaországban. 

Francia zavargások: ha ők is a leglátványosabbak, valójában az Európai Unió egészében indult el egy politikai felfordulás
Francia zavargások: ha ők is a leglátványosabbak, valójában az Európai Unió egészében indult el egy politikai felfordulás Fotó: AFP

Betört kirakatok, bedeszkázott ablakok és elszenesedett, rögtönzött barikádok emlékeztettek arra a fosztogatási hullámra, amely országszerte mintegy 1500 üzletet érintett – ilyen helyzetképet adott Párizsból vasárnap délután a Bloomberg.

Több tucat, pajzzsal felszerelt rohamrendőr állt még mindig őrt egy olyan éjszaka után, amelynek során csak a francia fővárosban 500 embert vettek őrizetbe. A káosz közepette pedig egy magányos járókelő sepregette csendben az összetört üvegszilánkokat. 

Nem csak Franciországban forrnak az indulatok. 

  • Erőszakos összecsapásokról érkeztek jelentések szombaton Franciaországból, Belgiumból és  Olaszországból. Albániában már majd egy hete tartanak a zavargások .
  • Portugáliában a jelentős tiltakozó megmozdulások középpontjában a bérek, a lakhatás és a megélhetési költségek álltak,
  • Spanyolországban pedig már hetek óta folynak a lakhatási helyzet miatti tüntetések. 
  • Görögországban a diákok lakhatási helyzete miatt voltak megmozdulások.

A francia zavargások és a többi ország: vannak markáns közös pontok 

Világszerte is láttuk és az utóbbi években már Európában is, hogy megváltozott a fiatal korosztályok viszonya a politikához, paszivitás helyett beleszólnának, és az induklatok időnként az erőszakik elmennek.

 A mostani európai megmozdulásokban is  a "TikTok-korosztályok" mennek az élen, 

ami már odáig ment, hogy a hétvégén Milánóban 11-13 éves gyerekek pusztítottak a belvárosban. A politikai ösztönzés pedig a politikai baloldalról érkezik, gyakran kimutathatóan a radikális baloldalról. (Albánia kivétel, itt szocialista kormány elleni elégedetlenség élén áll a középjobb demokratikus párt.)

Aki arra emlékszik,  hogy a következő egy évben sorjázó európai választások előtt a hírek eddig a radikális jobboldali pártok erősödéséről szóltak, jól emlékszik. Ők is az elégedetlenségből merítenek, csak épp nem az utcákon és közösségi oldalakon most látott formákban. A tűz pedig arra az establishmentre zúdul, amely részben az orosz katonai fenyegetésre hivatkozva épp ezekben a hónapokban rendezné át az európai uniós pénzügyeket, szabályokat és pozíciókat, mielőtt még a választások sorozata borítaná az erőviszonyokat.

Az idén korábban leggyakrabban hallott hivatkozás pont a tavaszi francia elnökválasztás volt. A francia Nemzeti Tömörülés, Marine Le Penék reális esélyekkel törhetnek a győzelemre, a francia diáktüntetések mögött pedig az a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon áll, aki a máshonnan is ismert közösségimédia-módszereket felhasználva a fiatal korosztályokat állítaná maga mellé.

Olaszországban a jobboldali Giorgia Melonit ütnék ki a hatalomból. A franciák után Európában Németország lehet a következő dominó. A Bloomberg számol egy zavargási kockázati indexet a világ országaira, és ha csak a G7 országokat tekintjük, a rizikóban magasan Franciaország vezet 41,03 pontos mutatóval, az Egyesült Államok 36,99 ponttal követi. Mindjárt ezután 32,25 ponttal Németország következik, Európa legnagyobb gazdasága, amelyhez a magyar gazdaság is ezer szállal kötődik.

Távlatokba helyezve: a mostanihoz hasonló léptékű nyugtalanság nem először kavarja fel az Európai Uniót az elmúlt évtizedekben. De ha folytatódik és tovább dagad a hullám, könnyen válhat az eddigi legsúlyosabbá. Az utolsó két ilyen hullám a franciáké volt: a sárgamellényes tiltakozások 2018-19-ben, és a 2023 végi zavargások, amelyekben 12 ezer jármű égett le és 2500 épületet rongáltak meg. Ezt megelőzően az eurózóna válsága okozott megélhetési gondokat és tiltakozásokat számos országban 2012 novemberében, a déli tagországokra koncentráltan.

Ez arra utal, hogy az ilyen szélsőséges erőszak rendszeresen visszatérő jelenséggé válhat 

– mondta a friss francia eseményekről Bernard Sananes, az Elabe közvélemény-kutató intézet vezetője. Hozzátette, hogy a közelmúlt történelmében „nem volt példa” arra, hogy egy elnökválasztás előtt ilyen súlyos zavargások törjenek ki – idézi a Bloomberg.

Miért a franciák? Szabadság, egyenlőség, nyomor? – teszi fel a kérdést az amerikai hírügynökség

Franciaországban ijesztően rendszeressé vált, hogy az elégedetlenség zavargásokba torkollik, ahogyan az is, hogy Macron kormányzata képtelen úrrá lenni a helyzeten – írja a Bloomberg. Ez felveti a kérdést: miért borul újra és újra lángba a világ gazdag országai közül az egyik legtöbbet közkiadásokra fordító állam?

Franciaországban nagyon jelentős a jövedelmek állami újraelosztása. Adósságból. A franciák 2019 óta további ezermilliárd euróval (1100 milliárd dollárral) növelték adósságukat. 

A felmérések mégis azt mutatják, hogy a franciáknak átlagosan havi 500 euró hiányzik ahhoz, hogy kényelmesen fedezni tudják kiadásaikat. Emiatt különösen kiszolgáltatottak a gazdasági helyzetükben bekövetkező hirtelen változásoknak, és hajlamosabbak a tiltakozásra.

Bizonyos szempontból a mostani zavargásokat több rövid távú politikai kudarc robbantotta ki, amelyek a 2018-as sárgamellényes zavargásokat idézik. A hatóságok nyilvánvalóan nem számítottak arra, hogy országszerte több mint félmillió ember vonul az utcára, arra pedig végképp nem, hogy Marseille-ben több ezer fosztogató jelenik meg.

Limoges polgármestere – akinek városházájába behatoltak, majd az épület belsejét tűz pusztította el – több erőforrást követelt a rendőrségnek, amely szerinte fegyverzetben és felszereltségben is alulmarad a szélsőbaloldali, a helyzetet kihasználó rendbontókkal szemben.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a kormány nem tudott érdemi párbeszédet kezdeni a korábban tiltakozó középiskolásokkal, és a feszültségeket sem volt képes csillapítani. Ebben szerepet játszott a költségvetési mozgástér hiánya: az emelkedő kötvényhozamok és az ezek nyomán növekvő állami hitelfelvételi költségek miatt a kormány nem tudott egyszerűen több pénzt fordítani a problémák kezelésére. Mindez csak olaj volt a tűzre – állapítja meg a hírügynökség.

A hétvégén az új sárgamellényesek az alacsony bérek és a magas adók miatt tiltakoztak, miközben nihilista, maszkos csoportok az „ACAB” feliratot fújták a falakra. A rövidítés jelentése: „Minden rendőr rohadék.”

Ezek a választások rajzolhatják át az EU politikai térképét 2027 végéig

Bulgária: 2026. október 25-én elnökválasztást tartanak, szükség esetén november 1-jei második fordulóval; jelenleg Rumen Radev baloldali, társadalmi kérdésekben konzervatív kormánya van hatalmon

Spanyolország: 2026. november 29-én előrehozott parlamenti választás lesz; jelenleg Pedro Sánchez szociáldemokrata PSOE-ből és a tőle balra álló Sumarból alakult koalíciója kormányoz. 

Németország: 2027. január 30-án a Szövetségi Gyűlés államfőt választ; jelenleg Friedrich Merz jobbközép vezetésű, kereszténydemokrata–szociáldemokrata nagykoalíciója kormányoz. 

Észtország: 2027. március 7-én parlamenti választást tartanak; jelenleg Kristen Michal liberális, gazdaságpolitikájában jobbközép Reformpárt–Eesti 200-koalíciója van hatalmon. 

Görögország: 2027 tavaszára tervezik a parlamenti választást, pontos nap még nincs; jelenleg Kiriákosz Micotákisz jobbközép, konzervatív Új Demokrácia pártja kormányoz. 

Finnország: 2027. április 18-án parlamenti választás lesz; jelenleg Petteri Orpo jobbközép vezetésű, a radikális jobboldali Finnek Pártját is magában foglaló négypárti koalíciója kormányoz. www.hel.fi

Franciaország: 2027. április 18-án és május 2-án elnökválasztást tartanak, amelyet még ki nem írt előrehozott parlamenti választás követhet; jelenleg Sébastien Lecornu centrista–jobbközép kisebbségi kormánya van hatalmon.

Hollandia: 2027. május 24-én közvetett szenátusi választás lesz; jelenleg Rob Jetten liberális–kereszténydemokrata, a centrumtól a jobbközépig terjedő kisebbségi koalíciója kormányoz. 

Lettország: 2027-ben a parlament államfőt választ, pontos nap még nincs; jelenleg Andris Kulbergs jobbközép–konzervatív vezetésű kormánya működik, az október 3-i választás utáni koalícióalakítás közben.

Szlovákia: 2027 szeptemberére várható a parlamenti választás, pontos nap még nincs; jelenleg Robert Fico baloldali–nacionalista Smer–Hlas–SNS-koalíciója kormányoz. 

Lengyelország: 2027 őszén parlamenti választás várható, pontos nap még nincs; jelenleg Donald Tusk liberális centrumot, mérsékelt konzervatívokat és baloldali pártokat összefogó koalíciója van hatalmon. 

Szlovénia: 2027 őszén elnökválasztás, várhatóan novemberben pedig közvetett felsőházi választás lesz; jelenleg Janez Janša jobboldali–jobbközép koalíciója kormányoz. 

Olaszország: 2027-ben, várhatóan ősszel, legkésőbb az év végéig parlamenti választás lesz; jelenleg Giorgia Meloni nemzeti-konzervatív vezetésű jobboldali koalíciója kormányoz.

 

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