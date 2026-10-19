Elszabadult az erőszak Franciaországban, most Németország következhet: súlyos figyelmeztetés érkezett Európának – „Az erőszak rendszeresen visszatérővé válhat”

Franciaország viszi a showt, de ezekben a napokban-hetekben zavargások söpörnek át több országon a kontinensen, és nem kizárt, hogy az Európai Unió második legnagyobb országát követően az elsőt: Németországot is elérik. Az elégedetlenek megélhetési és társadalmi bizalmi problémákra hivatkoznak a két háború, energiaválság és politikai tehetetlenség szorongatta Európában. Miután a közvélemény-kutatások szerint sorsdöntő választások előtt tör előre a jobboldal, a baloldal az utcán csap vissza. Az állatorvosi ló Franciaország. "Szégyen és harag" – fogalmazta meg érzéseit a hétvégi zavargások után Emmanuel Macron távozó elnök, akit aligha üdvözölhet október 23-án meghívója, Magyar Péter: a felszított tűz nem lohad le varázsütésre Franciaországban.

Francia zavargások: ha ők is a leglátványosabbak, valójában az Európai Unió egészében indult el egy politikai felfordulás Fotó: AFP

Betört kirakatok, bedeszkázott ablakok és elszenesedett, rögtönzött barikádok emlékeztettek arra a fosztogatási hullámra, amely országszerte mintegy 1500 üzletet érintett – ilyen helyzetképet adott Párizsból vasárnap délután a Bloomberg.

Több tucat, pajzzsal felszerelt rohamrendőr állt még mindig őrt egy olyan éjszaka után, amelynek során csak a francia fővárosban 500 embert vettek őrizetbe. A káosz közepette pedig egy magányos járókelő sepregette csendben az összetört üvegszilánkokat.

Nem csak Franciországban forrnak az indulatok.

Erőszakos összecsapásokról érkeztek jelentések szombaton Franciaországból, Belgiumból és Olaszországból. Albániában már majd egy hete tartanak a zavargások .

Portugáliában a jelentős tiltakozó megmozdulások középpontjában a bérek, a lakhatás és a megélhetési költségek álltak,

Spanyolországban pedig már hetek óta folynak a lakhatási helyzet miatti tüntetések.

Görögországban a diákok lakhatási helyzete miatt voltak megmozdulások.

A francia zavargások és a többi ország: vannak markáns közös pontok

Világszerte is láttuk és az utóbbi években már Európában is, hogy megváltozott a fiatal korosztályok viszonya a politikához, paszivitás helyett beleszólnának, és az induklatok időnként az erőszakik elmennek.

A mostani európai megmozdulásokban is a "TikTok-korosztályok" mennek az élen,

ami már odáig ment, hogy a hétvégén Milánóban 11-13 éves gyerekek pusztítottak a belvárosban. A politikai ösztönzés pedig a politikai baloldalról érkezik, gyakran kimutathatóan a radikális baloldalról. (Albánia kivétel, itt szocialista kormány elleni elégedetlenség élén áll a középjobb demokratikus párt.)