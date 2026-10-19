Elszabadult az erőszak Franciaországban, most Németország következhet: súlyos figyelmeztetés érkezett Európának – „Az erőszak rendszeresen visszatérővé válhat”
Franciaország viszi a showt, de ezekben a napokban-hetekben zavargások söpörnek át több országon a kontinensen, és nem kizárt, hogy az Európai Unió második legnagyobb országát követően az elsőt: Németországot is elérik. Az elégedetlenek megélhetési és társadalmi bizalmi problémákra hivatkoznak a két háború, energiaválság és politikai tehetetlenség szorongatta Európában. Miután a közvélemény-kutatások szerint sorsdöntő választások előtt tör előre a jobboldal, a baloldal az utcán csap vissza. Az állatorvosi ló Franciaország. "Szégyen és harag" – fogalmazta meg érzéseit a hétvégi zavargások után Emmanuel Macron távozó elnök, akit aligha üdvözölhet október 23-án meghívója, Magyar Péter: a felszított tűz nem lohad le varázsütésre Franciaországban.
Betört kirakatok, bedeszkázott ablakok és elszenesedett, rögtönzött barikádok emlékeztettek arra a fosztogatási hullámra, amely országszerte mintegy 1500 üzletet érintett – ilyen helyzetképet adott Párizsból vasárnap délután a Bloomberg.
Több tucat, pajzzsal felszerelt rohamrendőr állt még mindig őrt egy olyan éjszaka után, amelynek során csak a francia fővárosban 500 embert vettek őrizetbe. A káosz közepette pedig egy magányos járókelő sepregette csendben az összetört üvegszilánkokat.
Nem csak Franciországban forrnak az indulatok.
- Erőszakos összecsapásokról érkeztek jelentések szombaton Franciaországból, Belgiumból és Olaszországból. Albániában már majd egy hete tartanak a zavargások .
- Portugáliában a jelentős tiltakozó megmozdulások középpontjában a bérek, a lakhatás és a megélhetési költségek álltak,
- Spanyolországban pedig már hetek óta folynak a lakhatási helyzet miatti tüntetések.
- Görögországban a diákok lakhatási helyzete miatt voltak megmozdulások.
A francia zavargások és a többi ország: vannak markáns közös pontok
Világszerte is láttuk és az utóbbi években már Európában is, hogy megváltozott a fiatal korosztályok viszonya a politikához, paszivitás helyett beleszólnának, és az induklatok időnként az erőszakik elmennek.
A mostani európai megmozdulásokban is a "TikTok-korosztályok" mennek az élen,
ami már odáig ment, hogy a hétvégén Milánóban 11-13 éves gyerekek pusztítottak a belvárosban. A politikai ösztönzés pedig a politikai baloldalról érkezik, gyakran kimutathatóan a radikális baloldalról. (Albánia kivétel, itt szocialista kormány elleni elégedetlenség élén áll a középjobb demokratikus párt.)
Aki arra emlékszik, hogy a következő egy évben sorjázó európai választások előtt a hírek eddig a radikális jobboldali pártok erősödéséről szóltak, jól emlékszik. Ők is az elégedetlenségből merítenek, csak épp nem az utcákon és közösségi oldalakon most látott formákban. A tűz pedig arra az establishmentre zúdul, amely részben az orosz katonai fenyegetésre hivatkozva épp ezekben a hónapokban rendezné át az európai uniós pénzügyeket, szabályokat és pozíciókat, mielőtt még a választások sorozata borítaná az erőviszonyokat.
Az idén korábban leggyakrabban hallott hivatkozás pont a tavaszi francia elnökválasztás volt. A francia Nemzeti Tömörülés, Marine Le Penék reális esélyekkel törhetnek a győzelemre, a francia diáktüntetések mögött pedig az a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon áll, aki a máshonnan is ismert közösségimédia-módszereket felhasználva a fiatal korosztályokat állítaná maga mellé.
Olaszországban a jobboldali Giorgia Melonit ütnék ki a hatalomból. A franciák után Európában Németország lehet a következő dominó. A Bloomberg számol egy zavargási kockázati indexet a világ országaira, és ha csak a G7 országokat tekintjük, a rizikóban magasan Franciaország vezet 41,03 pontos mutatóval, az Egyesült Államok 36,99 ponttal követi. Mindjárt ezután 32,25 ponttal Németország következik, Európa legnagyobb gazdasága, amelyhez a magyar gazdaság is ezer szállal kötődik.
Távlatokba helyezve: a mostanihoz hasonló léptékű nyugtalanság nem először kavarja fel az Európai Uniót az elmúlt évtizedekben. De ha folytatódik és tovább dagad a hullám, könnyen válhat az eddigi legsúlyosabbá. Az utolsó két ilyen hullám a franciáké volt: a sárgamellényes tiltakozások 2018-19-ben, és a 2023 végi zavargások, amelyekben 12 ezer jármű égett le és 2500 épületet rongáltak meg. Ezt megelőzően az eurózóna válsága okozott megélhetési gondokat és tiltakozásokat számos országban 2012 novemberében, a déli tagországokra koncentráltan.
Ez arra utal, hogy az ilyen szélsőséges erőszak rendszeresen visszatérő jelenséggé válhat
– mondta a friss francia eseményekről Bernard Sananes, az Elabe közvélemény-kutató intézet vezetője. Hozzátette, hogy a közelmúlt történelmében „nem volt példa” arra, hogy egy elnökválasztás előtt ilyen súlyos zavargások törjenek ki – idézi a Bloomberg.
Miért a franciák? Szabadság, egyenlőség, nyomor? – teszi fel a kérdést az amerikai hírügynökség
Franciaországban ijesztően rendszeressé vált, hogy az elégedetlenség zavargásokba torkollik, ahogyan az is, hogy Macron kormányzata képtelen úrrá lenni a helyzeten – írja a Bloomberg. Ez felveti a kérdést: miért borul újra és újra lángba a világ gazdag országai közül az egyik legtöbbet közkiadásokra fordító állam?
Franciaországban nagyon jelentős a jövedelmek állami újraelosztása. Adósságból. A franciák 2019 óta további ezermilliárd euróval (1100 milliárd dollárral) növelték adósságukat.
A felmérések mégis azt mutatják, hogy a franciáknak átlagosan havi 500 euró hiányzik ahhoz, hogy kényelmesen fedezni tudják kiadásaikat. Emiatt különösen kiszolgáltatottak a gazdasági helyzetükben bekövetkező hirtelen változásoknak, és hajlamosabbak a tiltakozásra.
Bizonyos szempontból a mostani zavargásokat több rövid távú politikai kudarc robbantotta ki, amelyek a 2018-as sárgamellényes zavargásokat idézik. A hatóságok nyilvánvalóan nem számítottak arra, hogy országszerte több mint félmillió ember vonul az utcára, arra pedig végképp nem, hogy Marseille-ben több ezer fosztogató jelenik meg.
Limoges polgármestere – akinek városházájába behatoltak, majd az épület belsejét tűz pusztította el – több erőforrást követelt a rendőrségnek, amely szerinte fegyverzetben és felszereltségben is alulmarad a szélsőbaloldali, a helyzetet kihasználó rendbontókkal szemben.
A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a kormány nem tudott érdemi párbeszédet kezdeni a korábban tiltakozó középiskolásokkal, és a feszültségeket sem volt képes csillapítani. Ebben szerepet játszott a költségvetési mozgástér hiánya: az emelkedő kötvényhozamok és az ezek nyomán növekvő állami hitelfelvételi költségek miatt a kormány nem tudott egyszerűen több pénzt fordítani a problémák kezelésére. Mindez csak olaj volt a tűzre – állapítja meg a hírügynökség.
A hétvégén az új sárgamellényesek az alacsony bérek és a magas adók miatt tiltakoztak, miközben nihilista, maszkos csoportok az „ACAB” feliratot fújták a falakra. A rövidítés jelentése: „Minden rendőr rohadék.”
Ezek a választások rajzolhatják át az EU politikai térképét 2027 végéig
Bulgária: 2026. október 25-én elnökválasztást tartanak, szükség esetén november 1-jei második fordulóval; jelenleg Rumen Radev baloldali, társadalmi kérdésekben konzervatív kormánya van hatalmon
Spanyolország: 2026. november 29-én előrehozott parlamenti választás lesz; jelenleg Pedro Sánchez szociáldemokrata PSOE-ből és a tőle balra álló Sumarból alakult koalíciója kormányoz.
Németország: 2027. január 30-án a Szövetségi Gyűlés államfőt választ; jelenleg Friedrich Merz jobbközép vezetésű, kereszténydemokrata–szociáldemokrata nagykoalíciója kormányoz.
Észtország: 2027. március 7-én parlamenti választást tartanak; jelenleg Kristen Michal liberális, gazdaságpolitikájában jobbközép Reformpárt–Eesti 200-koalíciója van hatalmon.
Görögország: 2027 tavaszára tervezik a parlamenti választást, pontos nap még nincs; jelenleg Kiriákosz Micotákisz jobbközép, konzervatív Új Demokrácia pártja kormányoz.
Finnország: 2027. április 18-án parlamenti választás lesz; jelenleg Petteri Orpo jobbközép vezetésű, a radikális jobboldali Finnek Pártját is magában foglaló négypárti koalíciója kormányoz. www.hel.fi
Franciaország: 2027. április 18-án és május 2-án elnökválasztást tartanak, amelyet még ki nem írt előrehozott parlamenti választás követhet; jelenleg Sébastien Lecornu centrista–jobbközép kisebbségi kormánya van hatalmon.
Hollandia: 2027. május 24-én közvetett szenátusi választás lesz; jelenleg Rob Jetten liberális–kereszténydemokrata, a centrumtól a jobbközépig terjedő kisebbségi koalíciója kormányoz.
Lettország: 2027-ben a parlament államfőt választ, pontos nap még nincs; jelenleg Andris Kulbergs jobbközép–konzervatív vezetésű kormánya működik, az október 3-i választás utáni koalícióalakítás közben.
Szlovákia: 2027 szeptemberére várható a parlamenti választás, pontos nap még nincs; jelenleg Robert Fico baloldali–nacionalista Smer–Hlas–SNS-koalíciója kormányoz.
Lengyelország: 2027 őszén parlamenti választás várható, pontos nap még nincs; jelenleg Donald Tusk liberális centrumot, mérsékelt konzervatívokat és baloldali pártokat összefogó koalíciója van hatalmon.
Szlovénia: 2027 őszén elnökválasztás, várhatóan novemberben pedig közvetett felsőházi választás lesz; jelenleg Janez Janša jobboldali–jobbközép koalíciója kormányoz.
Olaszország: 2027-ben, várhatóan ősszel, legkésőbb az év végéig parlamenti választás lesz; jelenleg Giorgia Meloni nemzeti-konzervatív vezetésű jobboldali koalíciója kormányoz.