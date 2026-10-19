Deviza
EUR/HUF363,11 0% USD/HUF323,83 +0,13% GBP/HUF431,59 +0,04% CHF/HUF392,62 0% PLN/HUF83,06 -0,02% RON/HUF68,14 -0,02% CZK/HUF14,92 -0,03% EUR/HUF363,11 0% USD/HUF323,83 +0,13% GBP/HUF431,59 +0,04% CHF/HUF392,62 0% PLN/HUF83,06 -0,02% RON/HUF68,14 -0,02% CZK/HUF14,92 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX145 089,35 -0,26% MTELEKOM2 654 -1,43% MOL5 075 0% OTP42 070 -0,86% RICHTER12 640 +1,34% OPUS215,5 +1,16% ANY6 200 +0,97% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 180 0% BUMIX8 782,76 +0,19% CETOP4 966 +1,09% CETOP NTR3 195,54 -0,42% BUX145 089,35 -0,26% MTELEKOM2 654 -1,43% MOL5 075 0% OTP42 070 -0,86% RICHTER12 640 +1,34% OPUS215,5 +1,16% ANY6 200 +0,97% AUTOWALLIS119 -2,52% WABERERS4 180 0% BUMIX8 782,76 +0,19% CETOP4 966 +1,09% CETOP NTR3 195,54 -0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Fokozódik a feszültség Franciaországban: egyik legfontosabb embere tette lemondását Macron asztalára – az elnök azonnal döntött

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Súlyos politikai és társadalmi válság bontakozik ki Franciaországban, miután a hétvégi országos tüntetések több városban erőszakos zavargásokba torkolltak. A helyzet már Emmanuel Macron elnök kormányát is megrázta, a történtek után pedig a kabinet egyik legfontosabb tagjának távozása is napirendre került. A francia államfő azonban másként döntött.
VG
2026.10.19, 08:33
Szóljon hozzá!

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn elutasította Laurent Nunez belügyminiszter lemondási ajánlatát, amelyet a hétvégén Franciaország-szerte kitört súlyos zavargások után tett – idézte a Reuters az Élysée-palota közleményét. Az államfő szerint a belügyminiszternek hivatalában kell maradnia, hogy biztosítsa a rendőrség és a biztonsági erők irányításának folytonosságát.

Paris After The Anti-government Protests Párizs tüntetés francia
Turisták a francia fővárosban / Fotó: NurPhoto via AFP

Macron egyúttal arra utasította Nunezt, hogy a lehető leghamarabb dolgozzon ki új intézkedéseket a fosztogatások és az erőszakos cselekmények megfékezésére. A döntés azt követően született, hogy a hétvégén országszerte tömegtüntetések robbantak ki, amelyek több helyszínen súlyos összecsapásokhoz vezettek.

Elszabadult az erőszak Franciaországban

A demonstrációkat elsősorban a megélhetési költségek emelkedése, a közszolgáltatások romló színvonala és az oktatási rendszer állapota miatti elégedetlenség váltotta ki. A szombati országos megmozdulások több városban zavargásokba torkolltak. Erőszakos csoportok csaptak össze a rendőrökkel, üzleteket fosztottak ki, épületeket rongáltak meg, és egy városházát is felgyújtottak. Több helyen graffitikkel borították be az épületek falait.

A helyzet vasárnap sem nyugodott meg. Párizsban és Marseille-ben újabb összecsapások történtek, a rohamrendőrségnek pedig közbe kellett lépnie, hogy megakadályozza az üzletek kifosztását. A hétvégi események az elmúlt évek legsúlyosabb franciaországi zavargásai közé tartoznak.

Macron nem engedi távozni a belügyminisztert

A zavargások után egyre nagyobb nyomás nehezedett a francia kormányra, különösen a rendfenntartásért felelős belügyi vezetésre. Laurent Nunez felajánlotta lemondását, Macron azonban úgy ítélte meg, hogy a kialakult helyzetben fontosabb a biztonsági szervek irányításának fenntartása. Az elnöki hivatal közlése szerint a belügyminiszternek tovább kell dolgoznia

  • a rendőrség
  • és a biztonsági erők

élén, miközben sürgősen új megoldásokat kell kidolgoznia a fosztogatások és az erőszak visszaszorítására. A francia vezetésnek így egyszerre kell kezelnie a közbiztonsági válságot és azokat a társadalmi problémákat, amelyek a tömeges tiltakozásokat kiváltották.

A hétvégi események arra is rávilágítottak, hogy a megélhetési nehézségek és a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedetlenség továbbra is jelentős feszültségeket okoznak Franciaországban. A kormány számára a következő napok egyik legfontosabb feladata a közrend helyreállítása és az újabb erőszakos megmozdulások megakadályozása lesz.

Pokoli állapotok Franciaországban: Magyar Péter megszólalt, kemény üzenetet küldött – de máris szétszedték a szavait

Magyar Péter miniszterelnök a vandalizmusba és erőszakba torkolló tüntetésekre reagálva hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is a lehető legszigorúbb bevándorláspolitika mellett tart ki. Franciaország kapcsán kijelentette, hogy hazánk semmilyen nyomásra nem enged a külső határok védelméből.

Szóljon hozzá!
lemondás
Emmanuel Macron
Párizs
tüntetés
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu