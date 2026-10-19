Fokozódik a feszültség Franciaországban: egyik legfontosabb embere tette lemondását Macron asztalára – az elnök azonnal döntött

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn elutasította Laurent Nunez belügyminiszter lemondási ajánlatát, amelyet a hétvégén Franciaország-szerte kitört súlyos zavargások után tett – idézte a Reuters az Élysée-palota közleményét. Az államfő szerint a belügyminiszternek hivatalában kell maradnia, hogy biztosítsa a rendőrség és a biztonsági erők irányításának folytonosságát.

Turisták a francia fővárosban / Fotó: NurPhoto via AFP

Macron egyúttal arra utasította Nunezt, hogy a lehető leghamarabb dolgozzon ki új intézkedéseket a fosztogatások és az erőszakos cselekmények megfékezésére. A döntés azt követően született, hogy a hétvégén országszerte tömegtüntetések robbantak ki, amelyek több helyszínen súlyos összecsapásokhoz vezettek.

Elszabadult az erőszak Franciaországban

A demonstrációkat elsősorban a megélhetési költségek emelkedése, a közszolgáltatások romló színvonala és az oktatási rendszer állapota miatti elégedetlenség váltotta ki. A szombati országos megmozdulások több városban zavargásokba torkolltak. Erőszakos csoportok csaptak össze a rendőrökkel, üzleteket fosztottak ki, épületeket rongáltak meg, és egy városházát is felgyújtottak. Több helyen graffitikkel borították be az épületek falait.

A helyzet vasárnap sem nyugodott meg. Párizsban és Marseille-ben újabb összecsapások történtek, a rohamrendőrségnek pedig közbe kellett lépnie, hogy megakadályozza az üzletek kifosztását. A hétvégi események az elmúlt évek legsúlyosabb franciaországi zavargásai közé tartoznak.

Macron nem engedi távozni a belügyminisztert

A zavargások után egyre nagyobb nyomás nehezedett a francia kormányra, különösen a rendfenntartásért felelős belügyi vezetésre. Laurent Nunez felajánlotta lemondását, Macron azonban úgy ítélte meg, hogy a kialakult helyzetben fontosabb a biztonsági szervek irányításának fenntartása. Az elnöki hivatal közlése szerint a belügyminiszternek tovább kell dolgoznia

a rendőrség

és a biztonsági erők

élén, miközben sürgősen új megoldásokat kell kidolgoznia a fosztogatások és az erőszak visszaszorítására. A francia vezetésnek így egyszerre kell kezelnie a közbiztonsági válságot és azokat a társadalmi problémákat, amelyek a tömeges tiltakozásokat kiváltották.