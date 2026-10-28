Újra átlépte a 100 eurós határt az európai földgáz tőzsdei ára, amire a 2022-es energiaválság óta nem volt példa. Brüsszel már újabb energiaválságról és nehéz télről beszél, miközben az uniós gáztárolók a megszokottnál jóval alacsonyabb töltöttséggel várják a fűtési szezont. Szerdán délután 100,37 euróig emelkedett megawattóránként a holland TTF földgázpiaci referenciaárának következő havi jegyzése. Ez több mint 4 százalékos napi drágulást jelent, és 2022 decembere óta először lépte át a 100 eurós szintet az európai irányadó gázár.

Bekövetkezett, amitől egész Európa rettegett: elszabadult a gáz ára, a 2022-es energiaválság után újra 100 euró fölött a jegyzés – Brüsszel kimondta, nagyon nehéz tél vár ránk / Fotó: Gergitek

Brüsszel szerint újabb energiaválság fenyeget

A drágulás mértékét mutatja, hogy február végén, az iráni háború kirobbanása előtt még mintegy 32 euróba került egy megawattóra. Az ár azóta több mint háromszorosára nőtt, bár a 2022 augusztusában elért, megközelítőleg 340 eurós történelmi csúcstól még messze van. Dan Jorgensen uniós energiaügyi biztos néhány órával az árfolyam újabb emelkedése előtt figyelmeztetett: a geopolitikai feszültségek miatt Európa ismét energiaválsággal néz szembe – írja az Euronews.

Tudjuk, hogy ez a tél nehéz lesz az európai polgárok és általában a gazdaságunk számára

– jelentette ki Brüsszelben, miután európai olajfinomítók képviselőivel egyeztetett. A biztos szerint az energiaszámlák meredeken emelkednek. Az Európai Bizottság arra is számít, hogy a dízel világpiacán 2027-ben is szűkös marad a kínálat. A testület ezért az európai finomítói termelés növelését szorgalmazza; a kontinens finomítóinak mintegy negyede az elmúlt húsz évben bezárt.

Kevés a tartalék, akadozik az LNG-szállítás

A gázárrobbanás hátterében az iráni háború miatt megzavart cseppfolyósítottföldgáz-szállítások állnak. Különösen a katari LNG hiányzik az európai piacról: a nyár folyamán szinte egyáltalán nem érkeztek ilyen szállítmányok az unióba. Eközben a tárolók feltöltése sem halad a szokásos ütemben.

Az uniós energiaszabályozók együttműködési ügynöksége, az ACER szerint október 21-én 75 százalékon állt az uniós gáztárolók töltöttsége.

Ez jócskán elmarad a november 1-jére kitűzött, általában 90 százalékos célértéktől, amelyet a tagállamok ugyan rugalmasabban alkalmazhatnak.