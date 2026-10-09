Feketén-fehéren leírták, mi vár Európára orosz gáz és olaj nélkül: Magyarország és Szlovákia van a legsúlyosabb helyzetben – már ez a tél is kritikus lehet
Az ENTSOG frissen megjelent elemzése szerint a legrosszabbra is fel kell készülnie az Európai Unió lakosságának a téli fűtési szezon előtt. Bizonyos esetekben akár a gázfogyasztás korlátozására is szükség lehet, amennyiben teljesen leállnak a vezetéken érkező orosz szállítások és a tárolók töltöttségi szintje alacsony lesz a téli fogyasztási csúcsok idején.
Sorsdöntő lesz a gáztárolók töltöttségi szintje
A tanulmány szerint, ha a gáztárolók töltöttségi szintje 35 százalékra csökken a fogyasztási csúcsok idején és leállnak az orosz vezetékes szállítások, akkor a kereslet 6 százalékkal haladhatja meg a kínálatot Európa egészében. Délkelet-Európában pedig ennél is rosszabb lehet a helyzet: ebben a régióban az érték elérheti a 12 százalékot is.
A dokumentum szerint a tengerparttal nem rendelkező közép-, kelet- és délkelet-európai országok LNG-beszerzési nehézségekkel szembesülhetnek.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gázszállítási infrastruktúra kapacitáskorlátai akadályozhatják a földgáz tranzitját Nyugat-Európából a kontinens keleti térségeibe, különösen akkor, ha a kereslet megugrása ellátási zavarokkal párosul.
A modellezés szerint rendkívüli hideg időjárás és az orosz vezetékes szállítás leállása esetén egyes területeken akkor is gázhiány alakulhat ki, amennyiben az európai hálózat más részein elegendő mennyiségek állnak rendelkezésre.
Az európai földgázrendszer sajátosságai, illetve az országok eltérő fogyasztási szokásai miatt kizárólag a tárolók töltöttségi adataiból nem értelmezhető a helyzet, azonban az ENTSOG elemzése számos tényezőt egyidejűleg vizsgál.
További kockázatot jelent az algériai szállítások esetleges leállása is, illetve a kontinentális Európát ellátó enger alatti gázvezetékek meghibásodása is.
Magyarország különösen nehéz helyzetbe kerülhet
Kelet-Közép-Európa országai rendkívül nehéz helyzetbe kerülhetnének, amennyiben hirtelen megszűnne az orosz vezetéken érkező földgáz és olaj importja. Az Európai Unió 2022 decemberétől az orosz kőolaj tengeri importját, 2023 februárjától pedig az orosz kőolajtermékek behozatalát is megtiltotta. Ezek a korlátozások különösen azokat az államokat érintették, amelyeket a Barátság kőolajvezeték lát el nyersolajjal.
Az Európai Bizottság becslése szerint 2025-ben az orosz kőolaj Magyarország és Szlovákia nyersolajimportjának több mint 80 százalékát tette ki. Az amerikai szenátus pedig globálisan az öt legnagyobb vásárló közé sorolta hazánkat.
Brüsszel ugyan átmeneti mentességet biztosított az embargó alól, de 2027. szeptember 30-tól az orosz vezetékes földgáz behozatala tiltottá válik, míg a kőolaj importját a tervek szerint 2027 végéig szüntetik meg teljesen.
A helyzet súlyával az Európai Unió vezetése már jó ideje tisztában van, amint arra egy 2014-es, Pasquale de Micco nevéhez fűződő biztonságpolitikai összefoglaló is rámutat. A dokumentumból szerint a krími válság vezetett az unió és Oroszország kapcsolatának megromlásához, ami mindkét fél számára hátrányos, részben energetikai, részben gazdasági szempontból. A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy a csővezetéken érkező orosz energiahordozók kitiltása recesszióval és magas inflációval fenyegeti az Európai Uniót, mivel hosszú távon az orosz gáz minden más forrásnál olcsóbb. A kockázatok ellenére a szakértők konklúziója az volt, hogy az Európai Unió hajlandó magasabb árat fizetni az energiáért, a háztartásoknak pedig készen kell állniuk arra, hogy a téli hónapokban csökkentsék a fűtési hőmérsékletet, továbbá arra is, hogy néhány, energiaigényes szektorban tevékenykedő vállalat áldozata lesz az ebből adódó válságnak.
Az ENTSOG jelentése szerint az európai gázpiac legnagyobb kihívása az, hogy továbbra sem képes feltétlen garantálni a szükséges földgázmennyiség egyenletes elosztását az uniós tagállamok között.
Különösen sérülékenyek a tengerparttal nem rendelkező közép- és délkelet-európai országok, amelyek LNG-hozzáférését a gázvezetékek szállítási kapacitása korlátozza.
A szén importjának tilalma is gondot okozott
Az Európai Unióban 2022 augusztusában lépett életbe az orosz szén importjának tilalma, amely Lengyelországot sújtotta a leginkább, ahol számos háztartás használja fűtésre ezt a az energiahordozót. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint az embargó bevezetését követően hiány alakult ki a háztartási felhasználásra alkalmas tüzelőanyagból, ezért a kormány kolumbiai, dél-afrikai és ausztrál importtal igyekezett biztosítani az ellátást a 2022–2023-as téli szezon előtt.
Sajtóbeszámolók szerint 2022-ben mintegy 3,8 millió lengyel háztartás használt szenet fűtésre, az intézkedés pedig meredek áremelkedést és hiányt okozott.
Egy másik elemzés is figyelmeztetett
Az Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) pénteken közzétett tanulmánya szerint a gáztárolókból november és március között kevesebb földgáz kerülhet az uniós piacra, mint az előző téli szezonban.
Ennek következtében akár a kereslet 14 milliárd köbméteres csökkentésére is szükség lehet éves alapon.
A szakértők szerint erre a gáztárolók alacsony töltöttsége és az orosz LNG kiesése miatt lehet szükség. Ellenkező esetben mintegy 3 milliárd eurós többletköltséget jelenthet a kieső mennyiség importja.
Azzal számolunk, hogy a téli gázkereslet a 2025-ös szinthez hasonlóan alakul, ugyanakkor a téli hónapokban a betárolt készletek mennyisége 7,3 milliárd köbméterrel marad el a tavalyitól, az orosz LNG behozatalára vonatkozó tilalom pedig 2027 januárjában hatályba lép
− mondta a Montelnek Ana Maria Jaller-Makarewicz, az IEEFA vezető európai energetikai elemzője.
A várható hiány nem jelenti azt, hogy a gáztárolók teljesen kiürülnének, azonban az alacsonyabb készletszint korlátozhatja a kitárolási kapacitást a csúcskeresleti időszakokban, különösen akkor, ha a tél végén egy tartós hideghullám érkezik − mutat rá az elemzés.
A Gas Infrastructure Europe legutóbbi adatai szerint az uniós gáztárolók töltöttsége alig haladta meg a 73 százalékot, ami a legalacsonyabb szint a feljegyzések 2011-es kezdete óta.
A jelentés szerint az európai uniós téli földgázkereslet a 2022–2023-as fűtési szezonban mért mintegy 185 milliárd köbméterről az elmúlt két télen megközelítőleg 200 milliárd köbméterre emelkedett, miközben a tavalyi import volumene a 2023-as szinten maradt. A 2024–2025-ös télen a gáztárolókból kitárolt mennyiség mintegy 50 százalékkal haladta meg az azt megelőző két fűtési szezon adatait.
Az Európai Bizottság ugyan azt közölte, hogy az európai gázhálózat képes kielégíteni a téli keresletet, azonban IEEFA rámutatott, hogy eddig az ingadozásokat a rugalmasan alakítható, túlnyomórészt orosz vezetékes gázimport ellensúlyozta. Ezt a jövőben kizárólag a gáztárolók segítségével kell megoldani.