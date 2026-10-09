Feketén-fehéren leírták, mi vár Európára orosz gáz és olaj nélkül: Magyarország és Szlovákia van a legsúlyosabb helyzetben – már ez a tél is kritikus lehet

Az ENTSOG frissen megjelent elemzése szerint a legrosszabbra is fel kell készülnie az Európai Unió lakosságának a téli fűtési szezon előtt. Bizonyos esetekben akár a gázfogyasztás korlátozására is szükség lehet, amennyiben teljesen leállnak a vezetéken érkező orosz szállítások és a tárolók töltöttségi szintje alacsony lesz a téli fogyasztási csúcsok idején.

Nehéz helyzetbe kerülhet Európa orosz földgáz és olaj nélkül / Fotó: MOL

Sorsdöntő lesz a gáztárolók töltöttségi szintje

A tanulmány szerint, ha a gáztárolók töltöttségi szintje 35 százalékra csökken a fogyasztási csúcsok idején és leállnak az orosz vezetékes szállítások, akkor a kereslet 6 százalékkal haladhatja meg a kínálatot Európa egészében. Délkelet-Európában pedig ennél is rosszabb lehet a helyzet: ebben a régióban az érték elérheti a 12 százalékot is.

A dokumentum szerint a tengerparttal nem rendelkező közép-, kelet- és délkelet-európai országok LNG-beszerzési nehézségekkel szembesülhetnek.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gázszállítási infrastruktúra kapacitáskorlátai akadályozhatják a földgáz tranzitját Nyugat-Európából a kontinens keleti térségeibe, különösen akkor, ha a kereslet megugrása ellátási zavarokkal párosul.

A modellezés szerint rendkívüli hideg időjárás és az orosz vezetékes szállítás leállása esetén egyes területeken akkor is gázhiány alakulhat ki, amennyiben az európai hálózat más részein elegendő mennyiségek állnak rendelkezésre.

Az európai földgázrendszer sajátosságai, illetve az országok eltérő fogyasztási szokásai miatt kizárólag a tárolók töltöttségi adataiból nem értelmezhető a helyzet, azonban az ENTSOG elemzése számos tényezőt egyidejűleg vizsgál.

További kockázatot jelent az algériai szállítások esetleges leállása is, illetve a kontinentális Európát ellátó enger alatti gázvezetékek meghibásodása is.

Magyarország különösen nehéz helyzetbe kerülhet

Kelet-Közép-Európa országai rendkívül nehéz helyzetbe kerülhetnének, amennyiben hirtelen megszűnne az orosz vezetéken érkező földgáz és olaj importja. Az Európai Unió 2022 decemberétől az orosz kőolaj tengeri importját, 2023 februárjától pedig az orosz kőolajtermékek behozatalát is megtiltotta. Ezek a korlátozások különösen azokat az államokat érintették, amelyeket a Barátság kőolajvezeték lát el nyersolajjal.

Az Európai Bizottság becslése szerint 2025-ben az orosz kőolaj Magyarország és Szlovákia nyersolajimportjának több mint 80 százalékát tette ki. Az amerikai szenátus pedig globálisan az öt legnagyobb vásárló közé sorolta hazánkat.

Brüsszel ugyan átmeneti mentességet biztosított az embargó alól, de 2027. szeptember 30-tól az orosz vezetékes földgáz behozatala tiltottá válik, míg a kőolaj importját a tervek szerint 2027 végéig szüntetik meg teljesen.