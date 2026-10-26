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Négy éve nem történt ilyen Európában: elszabadult a földgáz ára, és még csak most jön a neheze

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre aggasztóbb helyzet alakult ki az európai energiapiacon, miután a közel-keleti háború és a közelgő tél egyszerre helyezett nyomást az ellátásra. A földgáz ára olyan magasságba emelkedett, amire évek óta nem volt példa, ráadásul az európai készletek is vészesen fogynak.
VG
2026.10.26, 11:34
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Rosszkor érkezik a hideg Európába: a kontinens gáztárolói szokatlanul alacsony töltöttséggel várják a telet, a közel-keleti konfliktus pedig tovább nehezíti az utánpótlást. A földgáz ára máris átlépett egy lélektani határt, és a drágulás az árampiacon is érezteti hatását.

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Az európai gáztározók töltöttsége közel sem kielégítő. / Fotó: Hungary Today

A közel-keleti háború miatt egyre bizonytalanabb az európai földgázellátás

A Trading Economics adatai szerint a földgáz jegyzése meghaladta a megawattóránkénti 96 eurót, amire 2022 óta nem volt példa. A Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítása továbbra is akadozik, a térségből származó mennyiség mintegy 80 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól.

A Bloomberg beszámolója szerint az európai földgáz ára hétfőn a 97 eurós szintet is átlépte, miután a kereskedők egyre nagyobb kockázatot látnak a téli ellátásban. 

A holland TTF gáztőzsdén az irányadó határidős jegyzés a reggeli kereskedésben átmenetileg 3,5 százalékkal emelkedett, folytatva a múlt heti drágulást.

A következő napokban Európa jelentős részén csökkenhet a hőmérséklet, ami növelheti a fűtési célú gázfelhasználást. A kereslet élénkülése különösen kedvezőtlen időszakban érkezik, mivel a globális LNG-piac kínálata továbbra is szűkös. Az európai importőröknek így az ázsiai vásárlókkal is versenyezniük kell a rendelkezésre álló szállítmányokért, ami további áremelkedést idézhet elő.

A piaci szereplők korábban abban bíztak, hogy a közel-keleti helyzet enyhülésével fokozatosan helyreállhatnak a Perzsa-öbölből induló LNG-szállítások, erre azonban egyelőre kevés esély mutatkozik.

A Bloomberg értesülései szerint Irán arra készül, hogy újabb amerikai bombázások várhatók, amelyekre válaszul Teherán megtorló csapásokat helyezett kilátásba a Közel-Kelet több pontján.

Az áram ára is megugrott a földgáz drágulása miatt

Az európai földgázpiac sérülékenysége a 2022-es energiaválság óta jelentősen megnőtt. Az orosz vezetékes gázszállítások visszaesését követően az Európai Unió egyre nagyobb mértékben támaszkodik a tengeri úton érkező LNG-re, amelynek elérhetőségét a nemzetközi kereslet és a geopolitikai konfliktusok egyaránt befolyásolják.

Lapunk is beszámolt róla, a helyzetet tovább bonyolítja, hogy az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg megközelítőleg 75 százalékos, ami a Bloomberg szerint a 2009-ig visszanyúló adatsor legalacsonyabb értéke ebben az időszakban. Különösen kedvezőtlen a helyzet Németországban, ahol a tárolók alig több mint 61 százalékban vannak feltöltve. Az alacsony készletszint miatt 

  • egy elhúzódó hideghullám 
  • vagy a nemzetközi szállítások további visszaesése 

különösen gyors áremelkedést indukálhat. Ráadásul az európai LNG-import októberben eddig elmaradt a tavalyi mennyiségtől, holott az évnek ebben a szakaszában a beszerzések rendszerint felgyorsulnak.

Bár az európai földgáz ára továbbra is jóval elmarad a 2022-es energiaválság idején elért történelmi csúcsoktól, a mostani drágulás már az európai gazdaság számára is komoly kockázatot jelent. A magasabb energiaköltségek ismét felerősíthetik az inflációt, emellett ronthatják az energiaintenzív iparágak versenyképességét.

A földgáz árának emelkedését az európai villamosenergia-piac is megsínyli, mivel a gáztüzelésű erőművek számos országban meghatározó szerepet játszanak a nagykereskedelmi áramárak kialakulásában.

A Bloomberg adatai szerint a holland TTF novemberi határidős jegyzése hétfőn, amszterdami idő szerint 8.50-kor 3,2 százalékos emelkedéssel 96,88 eurón állt megawattóránként. A francia piacon a következő havi szállításra vonatkozó villamosenergia-határidős ár eközben meghaladta a megawattóránkénti 200 eurót, amire 2023 januárja óta nem volt példa.

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energiaválság
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