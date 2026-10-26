Négy éve nem történt ilyen Európában: elszabadult a földgáz ára, és még csak most jön a neheze
Rosszkor érkezik a hideg Európába: a kontinens gáztárolói szokatlanul alacsony töltöttséggel várják a telet, a közel-keleti konfliktus pedig tovább nehezíti az utánpótlást. A földgáz ára máris átlépett egy lélektani határt, és a drágulás az árampiacon is érezteti hatását.
A közel-keleti háború miatt egyre bizonytalanabb az európai földgázellátás
A Trading Economics adatai szerint a földgáz jegyzése meghaladta a megawattóránkénti 96 eurót, amire 2022 óta nem volt példa. A Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítása továbbra is akadozik, a térségből származó mennyiség mintegy 80 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól.
A Bloomberg beszámolója szerint az európai földgáz ára hétfőn a 97 eurós szintet is átlépte, miután a kereskedők egyre nagyobb kockázatot látnak a téli ellátásban.
A holland TTF gáztőzsdén az irányadó határidős jegyzés a reggeli kereskedésben átmenetileg 3,5 százalékkal emelkedett, folytatva a múlt heti drágulást.
A következő napokban Európa jelentős részén csökkenhet a hőmérséklet, ami növelheti a fűtési célú gázfelhasználást. A kereslet élénkülése különösen kedvezőtlen időszakban érkezik, mivel a globális LNG-piac kínálata továbbra is szűkös. Az európai importőröknek így az ázsiai vásárlókkal is versenyezniük kell a rendelkezésre álló szállítmányokért, ami további áremelkedést idézhet elő.
A piaci szereplők korábban abban bíztak, hogy a közel-keleti helyzet enyhülésével fokozatosan helyreállhatnak a Perzsa-öbölből induló LNG-szállítások, erre azonban egyelőre kevés esély mutatkozik.
A Bloomberg értesülései szerint Irán arra készül, hogy újabb amerikai bombázások várhatók, amelyekre válaszul Teherán megtorló csapásokat helyezett kilátásba a Közel-Kelet több pontján.
Az áram ára is megugrott a földgáz drágulása miatt
Az európai földgázpiac sérülékenysége a 2022-es energiaválság óta jelentősen megnőtt. Az orosz vezetékes gázszállítások visszaesését követően az Európai Unió egyre nagyobb mértékben támaszkodik a tengeri úton érkező LNG-re, amelynek elérhetőségét a nemzetközi kereslet és a geopolitikai konfliktusok egyaránt befolyásolják.
Lapunk is beszámolt róla, a helyzetet tovább bonyolítja, hogy az európai gáztárolók töltöttsége jelenleg megközelítőleg 75 százalékos, ami a Bloomberg szerint a 2009-ig visszanyúló adatsor legalacsonyabb értéke ebben az időszakban. Különösen kedvezőtlen a helyzet Németországban, ahol a tárolók alig több mint 61 százalékban vannak feltöltve. Az alacsony készletszint miatt
- egy elhúzódó hideghullám
- vagy a nemzetközi szállítások további visszaesése
különösen gyors áremelkedést indukálhat. Ráadásul az európai LNG-import októberben eddig elmaradt a tavalyi mennyiségtől, holott az évnek ebben a szakaszában a beszerzések rendszerint felgyorsulnak.
Bár az európai földgáz ára továbbra is jóval elmarad a 2022-es energiaválság idején elért történelmi csúcsoktól, a mostani drágulás már az európai gazdaság számára is komoly kockázatot jelent. A magasabb energiaköltségek ismét felerősíthetik az inflációt, emellett ronthatják az energiaintenzív iparágak versenyképességét.
A földgáz árának emelkedését az európai villamosenergia-piac is megsínyli, mivel a gáztüzelésű erőművek számos országban meghatározó szerepet játszanak a nagykereskedelmi áramárak kialakulásában.
A Bloomberg adatai szerint a holland TTF novemberi határidős jegyzése hétfőn, amszterdami idő szerint 8.50-kor 3,2 százalékos emelkedéssel 96,88 eurón állt megawattóránként. A francia piacon a következő havi szállításra vonatkozó villamosenergia-határidős ár eközben meghaladta a megawattóránkénti 200 eurót, amire 2023 januárja óta nem volt példa.