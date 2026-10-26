Négy éve nem történt ilyen Európában: elszabadult a földgáz ára, és még csak most jön a neheze

Rosszkor érkezik a hideg Európába: a kontinens gáztárolói szokatlanul alacsony töltöttséggel várják a telet, a közel-keleti konfliktus pedig tovább nehezíti az utánpótlást. A földgáz ára máris átlépett egy lélektani határt, és a drágulás az árampiacon is érezteti hatását.

Az európai gáztározók töltöttsége közel sem kielégítő. / Fotó: Hungary Today

A közel-keleti háború miatt egyre bizonytalanabb az európai földgázellátás

A Trading Economics adatai szerint a földgáz jegyzése meghaladta a megawattóránkénti 96 eurót, amire 2022 óta nem volt példa. A Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítása továbbra is akadozik, a térségből származó mennyiség mintegy 80 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól.

A Bloomberg beszámolója szerint az európai földgáz ára hétfőn a 97 eurós szintet is átlépte, miután a kereskedők egyre nagyobb kockázatot látnak a téli ellátásban.

A holland TTF gáztőzsdén az irányadó határidős jegyzés a reggeli kereskedésben átmenetileg 3,5 százalékkal emelkedett, folytatva a múlt heti drágulást.

A következő napokban Európa jelentős részén csökkenhet a hőmérséklet, ami növelheti a fűtési célú gázfelhasználást. A kereslet élénkülése különösen kedvezőtlen időszakban érkezik, mivel a globális LNG-piac kínálata továbbra is szűkös. Az európai importőröknek így az ázsiai vásárlókkal is versenyezniük kell a rendelkezésre álló szállítmányokért, ami további áremelkedést idézhet elő.

A piaci szereplők korábban abban bíztak, hogy a közel-keleti helyzet enyhülésével fokozatosan helyreállhatnak a Perzsa-öbölből induló LNG-szállítások, erre azonban egyelőre kevés esély mutatkozik.

A Bloomberg értesülései szerint Irán arra készül, hogy újabb amerikai bombázások várhatók, amelyekre válaszul Teherán megtorló csapásokat helyezett kilátásba a Közel-Kelet több pontján.

Az áram ára is megugrott a földgáz drágulása miatt

Az európai földgázpiac sérülékenysége a 2022-es energiaválság óta jelentősen megnőtt. Az orosz vezetékes gázszállítások visszaesését követően az Európai Unió egyre nagyobb mértékben támaszkodik a tengeri úton érkező LNG-re, amelynek elérhetőségét a nemzetközi kereslet és a geopolitikai konfliktusok egyaránt befolyásolják.