Már nem elég tehetősnek lenni Amerikában: elképesztő tempóban húzott el a szupergazdag elit, soha nem volt ekkora a szakadék

Az amerikai leggazdagabb 0,1 százalék vagyona 2019 vége óta több mint kétszeresére nőtt, és már mintegy 28 ezer milliárd dollárt tesz ki. A leggazdagabb amerikai háztartások átlagvagyona meghaladja a 200 millió dollárt, miközben a lakosság alsó felének egy háztartására átlagosan mindössze 63 ezer dollár jut.

A tőzsdei rali újabb lökést adott az amerikai szupergazdagoknak, akik 2019 vége óta 14,5 ezermilliárd dollárral növelték összvagyonukat / Fotó: Brendan McDermid

Az amerikai gazdagok között is egyre nagyobb a különbség: a leggazdagabb 0,1 százalék már nemcsak az átlagos háztartásoktól, hanem a tehetősek többi részétől is látványosan elszakadt.

A Federal Reserve friss adatai szerint ennek a szűk csoportnak az összvagyona 2019 vége óta több mint kétszeresére nőtt, és június végére elérte a mintegy 28 ezermilliárd dollárt.

Ez az Egyesült Államok teljes, csaknem 186 ezermilliárd dolláros vagyonának körülbelül 15 százaléka. A mintegy 137 ezer háztartást tömörítő csoportban az egy háztartásra jutó átlagos vagyon meghaladja a 200 millió dollárt.

A leggazdagabb 0,1 százalék összvagyona 2019 vége óta 14,5 ezermilliárd dollárral emelkedett. Ennek nagyjából 10 ezermilliárd dollárját a részvények és befektetési alapok értéknövekedése adta. A tőzsdei fellendülés különösen az elmúlt időszakban gyorsította a folyamatot: a június 30-ával zárult egy évben, amikor az S&P 500 index 21 százalékkal emelkedett, a leggazdagabb 0,1 százalék csaknem 4 ezermilliárd dollárnyi új vagyont szerzett a piacról.

A tőzsde szárnyal, így ha valaki nagyobb arányban van jelen a tőzsdén, az nagyszerű volt számára

– mondta Eric Zwick, a Chicagói Egyetem közgazdászprofesszora a Wall Street Journalnek.

A Federal Reserve 2022-re vonatkozó legfrissebb részletes adatai szerint akkor 45,8 millió dollár volt a leggazdagabb 0,1 százalékba kerülés alsó határa. Mivel a csoport vagyona azóta nagyjából 50 százalékkal nőtt, ez a küszöb mára ennél jóval magasabb lehet.

Durván nőtt az ultragazdagok klubja, a beugró 30 millió dollár, de már látszik egy súlyos átrendeződés Soha nem volt még ennyi ultravagyonos ember a világon, mint idén, számuk egyetlen év alatt 14,4 százalékkal, egészen pontosan 556 850 főre emelkedett egy friss riport szerint. Ultragazdag az, aki legalább 30 millió dolláros vagyonnal rendelkezik. A klub tagjai összesen 63,8 billió dollárt birtokolnak. A mesterséges intelligencia által fűtött tőkepiaci fellendülés tovább gyorsítja a globális vagyonkoncentrációt. A riport szerint az Egyesült Államok megőrizte vezető szerepét, de a verseny egyre szorosabb.

Emiatt szárnyalnak a szupergazdagok

A szupergazdagok jellemzően nem hagyományos fizetésből élnek. A Fed adatainak Owen Zidar és Eric Zwick közgazdászok által készített elemzése szerint

37 százalékuk elsősorban vállalkozásokból szerzi a jövedelmét,

26 százalékuknál pedig a tőkenyereség a legfontosabb bevételi forrás.

Mindössze 10 százalékuknál származik a legtöbb jövedelem munkabérből és fizetésből.