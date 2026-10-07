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Megint elszabadultak a képviselők az Európai Parlamentben: gazdasági háborút akarnak Kínával – Von der Leyenék sem riadnak el a keményebb fellépéstől

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Az Európai Parlament minden eddiginél keményebb fellépést sürget Kínával szemben, és már azt is napirendre venné, hogy az EU legerősebb kereskedelmi eszközeit vesse be Peking ellen. A képviselők szerint a gazdasági háború széléhez ért az EU és Peking kapcsolata.
VG
2026.10.07, 21:12
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Minden eddiginél keményebb fellépést sürget Kínával szemben az Európai Parlament, amely szerint az unió és Peking kapcsolata „kritikus ponthoz” érkezett, a gazdasági háború szélén vagyunk. A képviselők azt akarják, hogy Brüsszel akár az EU egyik legerősebb kereskedelmi fegyverét is bevethesse, ha Kína gazdasági nyomásgyakorlásra használja Európa ritkaföldfém- és nyersanyagfüggőségét. A szigorítást 454 képviselő támogatta, 86-an szavaztak ellene, 110-en pedig tartózkodtak.

Megint elszabadultak a képviselők az Európai Parlamentben: gazdasági háborút akarnak Kínával – Von der Leyenék sem riadnak el a keményebb fellépéstől
Megint elszabadultak a képviselők az Európai Parlamentben: gazdasági háborút akarnak Kínával – Von der Leyenék sem riadnak el a keményebb fellépéstől / Fotó: AFP

Az elfogadott állásfoglalás nemcsak a kereskedelmi vitákról szól. Az Európai Parlament Kínát Oroszország ukrajnai háborújának „meghatározó segítőjeként” írja le, és azzal vádolja Pekinget, hogy diplomáciai támogatásával és anyagi segítségével fenntartja az orosz hadiipari kapacitásokat.

A képviselők szerint ehhez társulnak Kína tisztességtelennek tartott gazdasági gyakorlatai, köztük a dömping, valamint a kémkedéssel kapcsolatos európai aggályok.

Előkerült Brüsszel egyik legerősebb gazdasági fegyvere

A legfontosabb követelés az úgynevezett Anti-Coercion Instrument, vagyis az EU gazdasági kényszerítés elleni eszközének bevetése. Ez arra ad lehetőséget Brüsszelnek, hogy komoly gazdasági válaszlépéseket vezessen be egy olyan harmadik országgal szemben, amely kereskedelmi vagy más gazdasági eszközökkel próbál politikai nyomást gyakorolni az Európai Unióra – írja a Euronews.

Az intézkedések egészen a különböző engedélyek korlátozásáig, illetve a szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó jogok szigorításáig terjedhetnek.

Az EP szerint erre akkor lehet szükség, ha Kína stratégiai nyersanyagokkal próbál nyomást gyakorolni Európára.

A probléma nem elméleti: Európa 2025-ben már megtapasztalta, milyen kiszolgáltatott helyzetet okozhat a kínai ritkaföldfém-függőség, amikor Peking exportkorlátozásokat vezetett be. Ezek az alapanyagok kulcsfontosságúak az autóipar, a hadiipar és a zöldtechnológiák számára.

Von der Leyenék is keményebb irányba fordulnak

Az Európai Bizottság közben maga is azon dolgozik, hogy csökkentse az unió kínai függőségét. Az év végéig olyan javaslat készülhet, amely arra ösztönözné vagy kötelezné a stratégiai ágazatok vállalatait, hogy több forrásból szerezzék be a szükséges alapanyagokat.

A parlamenti állásfoglalás ráadásul alig két nappal azután született, hogy Németország és Franciaország is szigorúbb kereskedelempolitikai fellépést sürgetett Pekinggel szemben. 

A két ország olyan új eszközt szeretne, amely szélsőséges esetben lehetővé tenné egy kínai vállalat vagy termék gyors kizárását az uniós belső piacról.

A feszültség időzítése sem véletlen. Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos éppen Pekingbe utazott, hogy megpróbálja kiegyensúlyozni az egyre rosszabb kereskedelmi kapcsolatokat.

Az uniós tagállamok ma már kivétel nélkül kereskedelmi hiányt halmoznak fel Kínával szemben, ezért egyre nagyobb nyomás nehezedik az Európai Bizottságra, hogy kézzelfogható eredményt érjen el.

Október döntő hónap lehet

Az uniós vezetők most egyszerre próbálják csökkenteni a kínai nyersanyagfüggőséget, mérsékelni a kereskedelmi egyensúlytalanságokat és nyomást gyakorolni Pekingre az Oroszországgal fenntartott kapcsolatai miatt.

Ez azonban komoly kockázattal jár: 

minél több kereskedelmi korlátozást vet be az EU, annál nagyobb az esélye annak, hogy Kína válaszintézkedésekkel reagál.

Az Európai Unió álláspontja tehát egyértelmű: a vezetés és a legnagyobb tagállamok türelme fogytán van, és egyre kevesebb értelmét látják a tárgyalásoknak. 

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gazdasági háború
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