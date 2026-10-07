Minden eddiginél keményebb fellépést sürget Kínával szemben az Európai Parlament, amely szerint az unió és Peking kapcsolata „kritikus ponthoz” érkezett, a gazdasági háború szélén vagyunk. A képviselők azt akarják, hogy Brüsszel akár az EU egyik legerősebb kereskedelmi fegyverét is bevethesse, ha Kína gazdasági nyomásgyakorlásra használja Európa ritkaföldfém- és nyersanyagfüggőségét. A szigorítást 454 képviselő támogatta, 86-an szavaztak ellene, 110-en pedig tartózkodtak.

Megint elszabadultak a képviselők az Európai Parlamentben: gazdasági háborút akarnak Kínával – Von der Leyenék sem riadnak el a keményebb fellépéstől / Fotó: AFP

Az elfogadott állásfoglalás nemcsak a kereskedelmi vitákról szól. Az Európai Parlament Kínát Oroszország ukrajnai háborújának „meghatározó segítőjeként” írja le, és azzal vádolja Pekinget, hogy diplomáciai támogatásával és anyagi segítségével fenntartja az orosz hadiipari kapacitásokat.

A képviselők szerint ehhez társulnak Kína tisztességtelennek tartott gazdasági gyakorlatai, köztük a dömping, valamint a kémkedéssel kapcsolatos európai aggályok.

Előkerült Brüsszel egyik legerősebb gazdasági fegyvere

A legfontosabb követelés az úgynevezett Anti-Coercion Instrument, vagyis az EU gazdasági kényszerítés elleni eszközének bevetése. Ez arra ad lehetőséget Brüsszelnek, hogy komoly gazdasági válaszlépéseket vezessen be egy olyan harmadik országgal szemben, amely kereskedelmi vagy más gazdasági eszközökkel próbál politikai nyomást gyakorolni az Európai Unióra – írja a Euronews.

Az intézkedések egészen a különböző engedélyek korlátozásáig, illetve a szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó jogok szigorításáig terjedhetnek.

Az EP szerint erre akkor lehet szükség, ha Kína stratégiai nyersanyagokkal próbál nyomást gyakorolni Európára.

A probléma nem elméleti: Európa 2025-ben már megtapasztalta, milyen kiszolgáltatott helyzetet okozhat a kínai ritkaföldfém-függőség, amikor Peking exportkorlátozásokat vezetett be. Ezek az alapanyagok kulcsfontosságúak az autóipar, a hadiipar és a zöldtechnológiák számára.

Von der Leyenék is keményebb irányba fordulnak

Az Európai Bizottság közben maga is azon dolgozik, hogy csökkentse az unió kínai függőségét. Az év végéig olyan javaslat készülhet, amely arra ösztönözné vagy kötelezné a stratégiai ágazatok vállalatait, hogy több forrásból szerezzék be a szükséges alapanyagokat.