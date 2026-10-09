Ukrajna részleges gázexportot indít – megnyílt a lehetőség a magyarországi behozatal előtt is

Az ukrán minisztertanács október 7-i határozata szerint megnyílt a részleges lehetőség az ukrajnai termelésű földgáz exportja előtt az ExPro forrásai szerint. A belföldön termelt gáz kivitele az Ukrajna elleni teljes körű oros invázió 2022-es kezdete óta tilos. A gázexport-tilalom részleteg feloldásáról az idén nyáron indultak az egyeztetések.

Részlegesen feloldották a belföldi termelésű gázexport tilalmát Ukrajnában/Fotó: Szergej Szupinszkij / AFP

Nincs aki belföldön felhasználna ennyi gázt

Az export megnyitása mellett szóló érvek között szerepel az ukrán gázpiac kereskedelmi szegmensében keletkezett többlet. Az ipari fogyasztók gázfogyasztása csaknem a felére csökkent az elmúlt négy évben. Viszont a magánkézben lévő gáztermelés viszonylag stabil az orosz tüzérségi támadások ellenére. Amint arról az ExPro Gas&Oil Monthly is beszámolt, a magánvállalatok több mint 370 millió köbméter földgázt termeltek 2026 augusztusában. Mint a Világgazdaság beszámolt, Ukrajna a közelmúltban már exportált biometánt Magyarországra.

A közel-keleti háború kitörése után az európai földgázárak meredeken emelkedtek. Ugyanakkor az ukrán piaci árak stabilak maradtak, emiatt szeptember közepén Ukrajnában a gáz 2,5-szer olcsóbb volt, mint Európában.

Az ExPro GIE-adatokon alapuló számításai szerint az ukrán földalatti gáztárolókban lévő gázkészletek meghaladták a 15,8 milliárd köbmétert. Ez 1,2 milliárd köbméterrel több annál, mint amennyit a kormány terve szerint november 1-jéig felhalmozni terveztek.

Az új exportmechanizmus szerint a gáztermelők minden hónapban az előző hónapban termelt gázmennyiségük legfeljebb 15 százalékát exportálhatják. Az ezt kimondó határozat a közzététel napján lépett hatályba. Maga a mechanizmus az adott év március 1-jétől november 30-ig lesz érvényben. Nem vonatkozik

a termelésmegosztási megállapodások keretében termelt gáz exportjára

és azokra a piaci szereplőkre sem, amelyeknek különleges közszolgáltatási kötelezettsége van.

A vállalkozások listáját és az exportra értékesíthető gázmennyiséget az Energiaügyi Minisztérium minden hónap 12-ig hagyja jóvá az ukrán gázrendszer üzemeltetője, a GTSOU azon adatai alapján, amelyek az előző hónapban szállított gáz mennyiségére vonatkoznak.