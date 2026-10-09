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Ukrajna részleges gázexportot indít – megnyílt a lehetőség a magyarországi behozatal előtt is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hamarosan ukrán magántermelők által felhozott földgáz érkezhet Magyaországra, miután keleti szomszédunkban lazítottak a beföldi teremlési földgáz négy éve született kiviteli tilalmán. A gázexportot az teszi szükségessé, hogy az ukrán belpiac nem tuja felszívni a belföldi termelésű földgázt.
VG
2026.10.09, 10:46
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Az ukrán minisztertanács október 7-i határozata szerint megnyílt a részleges lehetőség az ukrajnai termelésű földgáz exportja előtt az ExPro forrásai szerint. A belföldön termelt gáz kivitele az Ukrajna elleni teljes körű oros invázió 2022-es kezdete óta tilos. A gázexport-tilalom részleteg feloldásáról az idén nyáron indultak az egyeztetések. 

gázexport
Részlegesen feloldották a belföldi termelésű gázexport tilalmát Ukrajnában/Fotó: Szergej Szupinszkij /  AFP

Nincs aki belföldön felhasználna ennyi gázt

Az export megnyitása mellett szóló érvek között szerepel az ukrán gázpiac kereskedelmi szegmensében keletkezett többlet. Az ipari fogyasztók gázfogyasztása csaknem a felére csökkent az elmúlt négy évben. Viszont a magánkézben lévő gáztermelés viszonylag stabil az orosz tüzérségi támadások ellenére. Amint arról az ExPro Gas&Oil Monthly is beszámolt, a magánvállalatok több mint 370 millió köbméter földgázt termeltek 2026 augusztusában. Mint a Világgazdaság beszámolt, Ukrajna a közelmúltban már exportált biometánt Magyarországra.

A közel-keleti háború kitörése után az európai földgázárak meredeken emelkedtek. Ugyanakkor az ukrán piaci árak stabilak maradtak, emiatt szeptember közepén Ukrajnában a gáz 2,5-szer olcsóbb volt, mint Európában.

Az ExPro GIE-adatokon alapuló számításai szerint az ukrán földalatti gáztárolókban lévő gázkészletek meghaladták a 15,8 milliárd köbmétert. Ez 1,2 milliárd köbméterrel több annál, mint amennyit a kormány terve szerint november 1-jéig felhalmozni terveztek.

Az új exportmechanizmus szerint a gáztermelők minden hónapban az előző hónapban termelt gázmennyiségük legfeljebb 15 százalékát exportálhatják. Az ezt kimondó határozat a közzététel napján lépett hatályba. Maga a mechanizmus az adott év március 1-jétől november 30-ig lesz érvényben. Nem vonatkozik

  • a termelésmegosztási megállapodások keretében termelt gáz exportjára
  • és azokra a piaci szereplőkre sem, amelyeknek különleges közszolgáltatási kötelezettsége van.

A vállalkozások listáját és az exportra értékesíthető gázmennyiséget az Energiaügyi Minisztérium minden hónap 12-ig hagyja jóvá az ukrán gázrendszer üzemeltetője, a GTSOU azon adatai alapján, amelyek az előző hónapban szállított gáz mennyiségére vonatkoznak.

A gázt az árutőzsde speciális kereskedésében lehet majd eladni, valószínűleg az ukrán energiatőzsdén. Az Energiaügyi Minisztérium által jóváhagyott listán szereplő vállalatok eladóként, a nem rezidens vállalatok pedig vevőként vehetnek részt. A gáz a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőnek adható el. Az ajánlatban az eladónak fel kell tüntetnie a felkínált gáz mennyiségét, a kiindulási árat euró/megawattórában, vágül az átadási pontot az Ukrajna és az EU, illetve az Ukrajna és Moldova közötti határon.

A folyó hónapban fel nem használt exportlimit nem vihető át a következő időszakokra. Ugyanakkor a tőzsdén már eladáott gáz a kereskedési hónapban és a következő két hónapban is exportálható. A GTSOU minden hónap 15-ig jelentést tesz az Energiaügyi Minisztériumnak az egyes eladók tényleges exportvolumenéről.

A gázexport leállítható a téli válsághelyzetben

Válsághelyzetben az export ideiglenesen felfüggeszthető lesz. Az erről szóló döntést a következők kezdeményezhetik: az Energiaügyi Minisztérium válságbizottsága, a Naftogaz, az Ukrán Állami Gáz- és Villamosenergia-ipari Társaság kérésére. A kérelmet az Energiaügyi Minisztérium hagyja jóvá, aznapi hatályba lépéssel, egyúttal felfüggeszti a gáz speciális tőzsdei kereskedelmét. A korlátozás nem vonatkozik a határozat hatálybalépése előtt a tőzsdén már exportra eladott gázra.

 

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