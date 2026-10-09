Ukrajna részleges gázexportot indít – megnyílt a lehetőség a magyarországi behozatal előtt is
Az ukrán minisztertanács október 7-i határozata szerint megnyílt a részleges lehetőség az ukrajnai termelésű földgáz exportja előtt az ExPro forrásai szerint. A belföldön termelt gáz kivitele az Ukrajna elleni teljes körű oros invázió 2022-es kezdete óta tilos. A gázexport-tilalom részleteg feloldásáról az idén nyáron indultak az egyeztetések.
Nincs aki belföldön felhasználna ennyi gázt
Az export megnyitása mellett szóló érvek között szerepel az ukrán gázpiac kereskedelmi szegmensében keletkezett többlet. Az ipari fogyasztók gázfogyasztása csaknem a felére csökkent az elmúlt négy évben. Viszont a magánkézben lévő gáztermelés viszonylag stabil az orosz tüzérségi támadások ellenére. Amint arról az ExPro Gas&Oil Monthly is beszámolt, a magánvállalatok több mint 370 millió köbméter földgázt termeltek 2026 augusztusában. Mint a Világgazdaság beszámolt, Ukrajna a közelmúltban már exportált biometánt Magyarországra.
A közel-keleti háború kitörése után az európai földgázárak meredeken emelkedtek. Ugyanakkor az ukrán piaci árak stabilak maradtak, emiatt szeptember közepén Ukrajnában a gáz 2,5-szer olcsóbb volt, mint Európában.
Az ExPro GIE-adatokon alapuló számításai szerint az ukrán földalatti gáztárolókban lévő gázkészletek meghaladták a 15,8 milliárd köbmétert. Ez 1,2 milliárd köbméterrel több annál, mint amennyit a kormány terve szerint november 1-jéig felhalmozni terveztek.
Az új exportmechanizmus szerint a gáztermelők minden hónapban az előző hónapban termelt gázmennyiségük legfeljebb 15 százalékát exportálhatják. Az ezt kimondó határozat a közzététel napján lépett hatályba. Maga a mechanizmus az adott év március 1-jétől november 30-ig lesz érvényben. Nem vonatkozik
- a termelésmegosztási megállapodások keretében termelt gáz exportjára
- és azokra a piaci szereplőkre sem, amelyeknek különleges közszolgáltatási kötelezettsége van.
A vállalkozások listáját és az exportra értékesíthető gázmennyiséget az Energiaügyi Minisztérium minden hónap 12-ig hagyja jóvá az ukrán gázrendszer üzemeltetője, a GTSOU azon adatai alapján, amelyek az előző hónapban szállított gáz mennyiségére vonatkoznak.
A gázt az árutőzsde speciális kereskedésében lehet majd eladni, valószínűleg az ukrán energiatőzsdén. Az Energiaügyi Minisztérium által jóváhagyott listán szereplő vállalatok eladóként, a nem rezidens vállalatok pedig vevőként vehetnek részt. A gáz a legmagasabb árat kínáló ajánlattevőnek adható el. Az ajánlatban az eladónak fel kell tüntetnie a felkínált gáz mennyiségét, a kiindulási árat euró/megawattórában, vágül az átadási pontot az Ukrajna és az EU, illetve az Ukrajna és Moldova közötti határon.
A folyó hónapban fel nem használt exportlimit nem vihető át a következő időszakokra. Ugyanakkor a tőzsdén már eladáott gáz a kereskedési hónapban és a következő két hónapban is exportálható. A GTSOU minden hónap 15-ig jelentést tesz az Energiaügyi Minisztériumnak az egyes eladók tényleges exportvolumenéről.
A gázexport leállítható a téli válsághelyzetben
Válsághelyzetben az export ideiglenesen felfüggeszthető lesz. Az erről szóló döntést a következők kezdeményezhetik: az Energiaügyi Minisztérium válságbizottsága, a Naftogaz, az Ukrán Állami Gáz- és Villamosenergia-ipari Társaság kérésére. A kérelmet az Energiaügyi Minisztérium hagyja jóvá, aznapi hatályba lépéssel, egyúttal felfüggeszti a gáz speciális tőzsdei kereskedelmét. A korlátozás nem vonatkozik a határozat hatálybalépése előtt a tőzsdén már exportra eladott gázra.