Deviza
EUR/HUF367,65 -0,22% USD/HUF327,87 +0,16% GBP/HUF433,46 0% CHF/HUF394,48 -0,2% PLN/HUF83,91 -0,11% RON/HUF68,82 -0,28% CZK/HUF15,03 -0,28% EUR/HUF367,65 -0,22% USD/HUF327,87 +0,16% GBP/HUF433,46 0% CHF/HUF394,48 -0,2% PLN/HUF83,91 -0,11% RON/HUF68,82 -0,28% CZK/HUF15,03 -0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 872,44 +1,3% MTELEKOM2 578 +2,3% MOL4 980 +2,64% OTP40 700 +1,12% RICHTER12 300 +0,57% OPUS261,5 +4,39% ANY6 230 +1,14% AUTOWALLIS120,5 +0,42% WABERERS4 300 0% BUMIX9 155,53 +1% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 137,97 +1,68% BUX141 872,44 +1,3% MTELEKOM2 578 +2,3% MOL4 980 +2,64% OTP40 700 +1,12% RICHTER12 300 +0,57% OPUS261,5 +4,39% ANY6 230 +1,14% AUTOWALLIS120,5 +0,42% WABERERS4 300 0% BUMIX9 155,53 +1% CETOP4 855,9 +1,68% CETOP NTR3 137,97 +1,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli lépésre szánta el magát a G7: hatalmas mennyiségű gázolaj ömlik a piacra − „a folyamat azonnal megkezdődik”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Némileg enyhülhet a nyomás az üzemanyagpiacokon. A G7-országok megállapodtak, hogy gázolaj- és energiatartalékokat szabadítanak fel, azonban kérdés ez mennyire lesz képes ellensúlyozni a geopolitikai feszültségek nyomán kialakult hiányt. Mindeközben már a szigorú európai uniós szabályozások lazításának ötlete is felmerült.
VG
2026.10.04, 10:00
Frissítve: 2026.10.05, 16:50
Szóljon hozzá!

A G7-országok egy intézkedéscsomagot jelentettek be, amelynek keretében összesen 100 millió hordónyi gázolajat és egyéb energiatartalékot szabadítanak fel.

Hatalmas mennyiségű gázolaj ömlik a piacra
 Hatalmas mennyiségű gázolaj ömlik a piacra / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az együttműködés a készletfelszabadításon kívül kiterjed a termelés felpörgetésére, valamint az olajfinomítók karbantartásának összehangolására is.

Mire elég a gázolajkészletek felszabadítása?

A készletfelszabadítás egy szélesebb energiapiaci intézkedéscsomag része. A G7-országok megállapodtak, hogy megelőző lépéseket tesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyobb finomítói kapacitások egyidejű kiesését. Mindemellett arra ösztönzik a jelentős kapacitással rendelkező országokat, hogy fokozzák a finomított kőolajtermékek, különösen a gázolaj előállítását. A megegyezés értelmében 100 millió hordónyi gázolaj szabadul fel hamarosan, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) pedig 20 napon belül megvizsgálja az intézkedések hatását.

Az IEA szeptemberi adatai szerint az Öböl-menti országok nettó gázolajexportja augusztusban napi mindössze 390 ezer hordót tett ki, ami alig több mint negyede a háború előtti szintnek. Továbbá az is problémát jelent, hogy az ukrán dróncsapások következtében az orosz kiesés eléri a napi félmillió hordót.

Tehát összességében nagyjából napi 1,6 millió hordó gázolaj esik ki a piacokról.

A G7-országok egyúttal azt is vállalták, hogy nem vezetnek be egymással szemben energiaexport-korlátozásokat, és a többi termelőt is erre szólították fel.

A folyamat azonnal megkezdődik, és négy hónapon át tart, a G7-tagállamok és partnereik pedig már az első 20 napban jelentős mennyiségű gázolajat bocsátanak a piacra

− olvasható Emmanuel Macron francia elnök hivatalának közleményében.

Lazulhat a szigorú európai uniós szabályozás?

Emmanuel Macron francia elnök az üzemanyagárak meredek emelkedése és az egyre szűkülő olajpiaci kínálat miatt sürgetett azonnali beavatkozást. A politikus egy levélben kérte arra Ursula von der Leyent bizottsági elnököt, hogy lazítson az üzemanyagokra vonatkozó, szigorú uniós szabályokon, a termelés felgyorsítása érdekében.

A Hormuzi-szoros 2026 márciusa óta tartó, csaknem teljes lezárása az elmúlt hónapokban a globális olajkínálat szűküléséhez és a szénhidrogén-szállítások jelentős átrendeződéséhez vezetett

− fogalmazott Emmanuel Macron, aki szerint a világ olajkészletei több mint 500 millió hordóval csökkentek.

Macron levelében arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a Hormuzi-szoros rövid időn belül nem válik ismét hajózhatóvá, illetve nem áll helyre a szaúdi Kelet–Nyugat kőolajvezeték működése, Szaúd-Arábia készletei kimerülhetnek, ez pedig legalább napi négymillió hordóval csökkentheti a globális nyersolaj-kínálatot. Az elnök szerint ez további jelentős áremelkedést idézne elő.

Az elnök a rendelkezésre álló üzemanyag-mennyiség növelése érdekében a vonatkozó uniós szabályozás egyes elemeinek lazítását kérte. Első javaslata az üzemanyagok minőségére vonatkozó előírások drasztikus enyhítése volt. Véleménye szerint sűrűségre, a párolgási tulajdonságokra és a kéntartalomra vonatkozó követelmények enyhítésével a finomítók képesek lennének több gázolajat és kerozint előállítani.

Továbbá indítványozta azt is, hogy a gázolajhoz kevert bioüzemanyag mennyiségét növeljék, ezzel enyhítve az ellátásbiztonsági kockázatokat.

Ez lehetővé tenné, hogy a forgalmazók a jelenleg széles körben értékesített B7-es gázolaj nagyobb részét B10-es üzemanyaggal válthassák ki.

A francia politikus ezzel párhuzamosan egy évvel elhalasztaná a nyersolaj-, földgáz- és szénimportőrökre vonatkozó új uniós kötelezettségek egyikének bevezetését. Erre azért lenne szükség, mert 2027. január 1-jétől az európai importőröknek többek között igazolniuk kell, hogy olaj- és gázbeszállítóik az uniós követelményekkel egyenértékű szabályokat alkalmaznak a metánkibocsátások mérésére és ellenőrzésére.

Energiaválság

Energiaválság
1962 cikk
Szóljon hozzá!
gázolaj
energiaválság
Emmanuel Macron
IEA
G7
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu