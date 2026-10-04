Rendkívüli lépésre szánta el magát a G7: hatalmas mennyiségű gázolaj ömlik a piacra − „a folyamat azonnal megkezdődik”

A G7-országok egy intézkedéscsomagot jelentettek be, amelynek keretében összesen 100 millió hordónyi gázolajat és egyéb energiatartalékot szabadítanak fel.

Hatalmas mennyiségű gázolaj ömlik a piacra / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az együttműködés a készletfelszabadításon kívül kiterjed a termelés felpörgetésére, valamint az olajfinomítók karbantartásának összehangolására is.

Mire elég a gázolajkészletek felszabadítása?

A készletfelszabadítás egy szélesebb energiapiaci intézkedéscsomag része. A G7-országok megállapodtak, hogy megelőző lépéseket tesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyobb finomítói kapacitások egyidejű kiesését. Mindemellett arra ösztönzik a jelentős kapacitással rendelkező országokat, hogy fokozzák a finomított kőolajtermékek, különösen a gázolaj előállítását. A megegyezés értelmében 100 millió hordónyi gázolaj szabadul fel hamarosan, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) pedig 20 napon belül megvizsgálja az intézkedések hatását.

Az IEA szeptemberi adatai szerint az Öböl-menti országok nettó gázolajexportja augusztusban napi mindössze 390 ezer hordót tett ki, ami alig több mint negyede a háború előtti szintnek. Továbbá az is problémát jelent, hogy az ukrán dróncsapások következtében az orosz kiesés eléri a napi félmillió hordót.

Tehát összességében nagyjából napi 1,6 millió hordó gázolaj esik ki a piacokról.

A G7-országok egyúttal azt is vállalták, hogy nem vezetnek be egymással szemben energiaexport-korlátozásokat, és a többi termelőt is erre szólították fel.

A folyamat azonnal megkezdődik, és négy hónapon át tart, a G7-tagállamok és partnereik pedig már az első 20 napban jelentős mennyiségű gázolajat bocsátanak a piacra

− olvasható Emmanuel Macron francia elnök hivatalának közleményében.

Lazulhat a szigorú európai uniós szabályozás?

Emmanuel Macron francia elnök az üzemanyagárak meredek emelkedése és az egyre szűkülő olajpiaci kínálat miatt sürgetett azonnali beavatkozást. A politikus egy levélben kérte arra Ursula von der Leyent bizottsági elnököt, hogy lazítson az üzemanyagokra vonatkozó, szigorú uniós szabályokon, a termelés felgyorsítása érdekében.

A Hormuzi-szoros 2026 márciusa óta tartó, csaknem teljes lezárása az elmúlt hónapokban a globális olajkínálat szűküléséhez és a szénhidrogén-szállítások jelentős átrendeződéséhez vezetett

− fogalmazott Emmanuel Macron, aki szerint a világ olajkészletei több mint 500 millió hordóval csökkentek.