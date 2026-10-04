Rendkívüli lépésre szánta el magát a G7: hatalmas mennyiségű gázolaj ömlik a piacra − „a folyamat azonnal megkezdődik”
A G7-országok egy intézkedéscsomagot jelentettek be, amelynek keretében összesen 100 millió hordónyi gázolajat és egyéb energiatartalékot szabadítanak fel.
Az együttműködés a készletfelszabadításon kívül kiterjed a termelés felpörgetésére, valamint az olajfinomítók karbantartásának összehangolására is.
Mire elég a gázolajkészletek felszabadítása?
A készletfelszabadítás egy szélesebb energiapiaci intézkedéscsomag része. A G7-országok megállapodtak, hogy megelőző lépéseket tesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a nagyobb finomítói kapacitások egyidejű kiesését. Mindemellett arra ösztönzik a jelentős kapacitással rendelkező országokat, hogy fokozzák a finomított kőolajtermékek, különösen a gázolaj előállítását. A megegyezés értelmében 100 millió hordónyi gázolaj szabadul fel hamarosan, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) pedig 20 napon belül megvizsgálja az intézkedések hatását.
Az IEA szeptemberi adatai szerint az Öböl-menti országok nettó gázolajexportja augusztusban napi mindössze 390 ezer hordót tett ki, ami alig több mint negyede a háború előtti szintnek. Továbbá az is problémát jelent, hogy az ukrán dróncsapások következtében az orosz kiesés eléri a napi félmillió hordót.
Tehát összességében nagyjából napi 1,6 millió hordó gázolaj esik ki a piacokról.
A G7-országok egyúttal azt is vállalták, hogy nem vezetnek be egymással szemben energiaexport-korlátozásokat, és a többi termelőt is erre szólították fel.
A folyamat azonnal megkezdődik, és négy hónapon át tart, a G7-tagállamok és partnereik pedig már az első 20 napban jelentős mennyiségű gázolajat bocsátanak a piacra
− olvasható Emmanuel Macron francia elnök hivatalának közleményében.
Lazulhat a szigorú európai uniós szabályozás?
Emmanuel Macron francia elnök az üzemanyagárak meredek emelkedése és az egyre szűkülő olajpiaci kínálat miatt sürgetett azonnali beavatkozást. A politikus egy levélben kérte arra Ursula von der Leyent bizottsági elnököt, hogy lazítson az üzemanyagokra vonatkozó, szigorú uniós szabályokon, a termelés felgyorsítása érdekében.
A Hormuzi-szoros 2026 márciusa óta tartó, csaknem teljes lezárása az elmúlt hónapokban a globális olajkínálat szűküléséhez és a szénhidrogén-szállítások jelentős átrendeződéséhez vezetett
− fogalmazott Emmanuel Macron, aki szerint a világ olajkészletei több mint 500 millió hordóval csökkentek.
Macron levelében arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a Hormuzi-szoros rövid időn belül nem válik ismét hajózhatóvá, illetve nem áll helyre a szaúdi Kelet–Nyugat kőolajvezeték működése, Szaúd-Arábia készletei kimerülhetnek, ez pedig legalább napi négymillió hordóval csökkentheti a globális nyersolaj-kínálatot. Az elnök szerint ez további jelentős áremelkedést idézne elő.
Az elnök a rendelkezésre álló üzemanyag-mennyiség növelése érdekében a vonatkozó uniós szabályozás egyes elemeinek lazítását kérte. Első javaslata az üzemanyagok minőségére vonatkozó előírások drasztikus enyhítése volt. Véleménye szerint sűrűségre, a párolgási tulajdonságokra és a kéntartalomra vonatkozó követelmények enyhítésével a finomítók képesek lennének több gázolajat és kerozint előállítani.
Továbbá indítványozta azt is, hogy a gázolajhoz kevert bioüzemanyag mennyiségét növeljék, ezzel enyhítve az ellátásbiztonsági kockázatokat.
Ez lehetővé tenné, hogy a forgalmazók a jelenleg széles körben értékesített B7-es gázolaj nagyobb részét B10-es üzemanyaggal válthassák ki.
A francia politikus ezzel párhuzamosan egy évvel elhalasztaná a nyersolaj-, földgáz- és szénimportőrökre vonatkozó új uniós kötelezettségek egyikének bevezetését. Erre azért lenne szükség, mert 2027. január 1-jétől az európai importőröknek többek között igazolniuk kell, hogy olaj- és gázbeszállítóik az uniós követelményekkel egyenértékű szabályokat alkalmaznak a metánkibocsátások mérésére és ellenőrzésére.