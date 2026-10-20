Nem elég a gáztárolókat lesni, mutatjuk, min múlik, hogy fázunk-e a télen
Mostanra átlagosan háromnegyedik teltek meg az európai földalatti gáztárolók. (Az adatokat ismertető AGSI október 18-ám 74,47 százalékot írt.) A jelenlegi szám 15 éves negatív rekord, de ez önmagában nem baj: 15 éve sem volt gázellátási nehézség a földrészen. A gondot mindig az okozta, ha műszaki, de inkább geopolitikai okból elakadt az adott országok importja. A Világgazdaság néhány ország példáján keresztül sorra veszi, mi számít sok gáznak, és mi nem, illetve mikor kell gázszűkétől tartanunk, és mikor dőlhetünk hátra.
Ki, mennyi gázt spájzolt?
A magyarországi töltöttség a 78 százalékot közelíti. Az éllovasok azonban Lengyelország (99 százalék), Portugália (96 százalék) és Olaszország (90 százalék.) A lista aljára a nem uniós Ukrajna (37 százalék), az Egyesült Királyság (40 százalék) és az uniós Lettország (50 százalék) került.
Belátható azonban, hogy bár egy kis tároló sokkal gyorsabban megtölthető, mint egy nagy, az adott ország mégis szűkölködhet a télen. Az is nyilvánvaló, hogy ha hatalmas a tároló, az még intenzív töltés mellett is hosszú ideig konghat. (Valójában semmikor nem kong, mert nem egy nagy, üres tartályról, barlangról van szó, hanem olyan porózus anyagról, jellemzően kimerült gázmezőről, amelybe belepréselik a gázt.) Vagyis, a tároló töltöttségéből ne vonjunk le végleges következtetéseket az ellátás biztonságára nézve!
Tehát nem mindegy, mekkora a tároló
Európában a legnagyobb tárolókapacitása Ukrajnának van, mintegy 30 milliárd köbméter. Vagyis a szerénynek tűnő, 37 százalékos töltöttség több mint 11 milliárd köbmétert jelent. Ez közel háromszor annyi, mint a mostani magyarországi mennyiság. Hatalmasak még a német, az olasz, a holland és a francia tárolók is, mellesleg a hazaiak sem szerények: Magyarország a hatodik az európai rangsorban.
Érdemes itt kiemelni a szerény tárolókapacitású Szerbiát is. Déli szomszédunk ugyan nem közöl tárolási adatokat, de tudjuk, hogy éppen Magyarországon tartja a télre szánt, 500 millió köbméterét. Vagyis, miközben a közvetlen adatok alapján úgy tűnik, mintha nem gondoskodott volna magáról, valójában megtette. Ráadásul úgy, hogy észre kell vennünk: a Magyarországon tárolt gáz nem kizárólag a hazai ellátást szolgálja.
Ez egyébként nem ritkaság: a gáztárolás üzlet, a kereskedők és a nagy felhasználók ott tartják a gázukat, ahol megéri. Svájc is a szomszédjában tároltat. Ukrajna például évek óta kínál az európai piaci szereplőknek olcsó gáztárolást, aminek azonban csökkentik a vonzerejét az országban folyó háború.
Van fordtott példa is: a lettországi tárolók az éves lett gázigény 132,5 százalékát őrzik? Túlbiztosították volna magukat? Nem! Lettország a másik két balti országnak és Finnországnak is tárol.
Mennyi gázra van szükség?
Ám még a töltöttségi adatok és a tárolókapacitások ismeretében is hiányérzetünk maradhat, hiszen más-más nagyságú lakosságot, más-más országos gázigényt kell a tárolt gázból kiszolgálni. Ezért az említett két értéknél fontosabb a szintén az AGSI által kiszámolt mutató, amelyből kiderül, hogy egy ország betárolt készlete az ország éves gázigényének mekkora hányadát fedezi. Az európai átlag most mintegy 24 százalék. Ez kétségtelenül alacsony érték, hiszen bár már csak bő két hónap van hátra az évből, a fűtési idény miatt a felhasználás nagyja csak most jön.
A magyarországi mutató értéke 56 százalékhoz közelít, vagyis ennek alapján nincs miért aggódni, még akkor sem, ha a hazai gáz egy hányada majd Szerbiába jut.
Nem mindegy azonban, hogy az egy országnak miért van szüksége a földgázra. A gáznak ugyanis három nagy piaca van:
- az alapanyagként az iparban való felhasználás,
- az áramtermelés
- és a gázfűtés.
Nem mindenki fűt gázzal
Az uniós lakosság mintegy 30 százaléka fűt gázzal. Ezen belül a holland háztartások döntő része gázt használ, mostanáig mégis csak az éves igényének a 31 százalékát képviseli az egyébként majdnem maximális gázkészlete. (Mindjárt mutatjuk, miért nem kell emiatt aggódnia.) Eléggé gázfüggők a brit, az olasz, a magyar (76 százalék) és a német háztartások is. A gázhasználatba beleértendő a távhő és a használati melegvíz előállításához szükséges gáz is.
Viszont Máltán, Cipruson, Svédországban, Finnországban és Izlandon nem, vagy alig használnak földgázt a fűtésre. Ezekben az országokban tehát teljesen mindegy, hogy a tél beálltával hogyan állnak a gáztárolóik. Mellesleg országok sorának – Ciprus, Észtország, Finnország, Görögország, Írország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Szlovénia és Svájc – nincs is földalatti gáztárolója.
Két szezonja van a gázerőműveknek
A villamos energia előállításához használt földgáz mennyisége alapján Olaszország, az Egyesült Királyság, Németország és Spanyolország áll az élen, viszont az árammixben betöltött súlya alapján Málta, Ciprus, Olaszország és Írország vezeti a listát.
A magyarországi villamosenergia-termelésben körülbelül 20 százalék a földgáz súlya. Ám nem véletlen, hogy a tárolói készletek miatt elsősorban a téli fűtés, és nem az áramtermelés miatt lehet aggódni. Bár ugyanis a gázerőművek gázigénye is szezonális, amikor azonban nyáron, a légkondicionálók miatti áramigény kielégítése, illetve a villamosenergia-rendszer egyensúlyban tartása miatt van rájuk nagyobb szükség, akkor fűtésre egyébként sem kell a földgáz. A téli helyzet már kihívásosabb. Olyankor a tartós köd, sötétség és/vagy szélcsend idején (Dunkelflaute) az áramellátás nem támaszkodhat a megújulókra, kellenek a gázerőművek is.
Azokban az országokban, amelyekben az energiamixen belül kicsi a földgáz súlya, még ez sem gond. Ilyen
- Izland, ahol a geotermia dominál,
- továbbá Albánia (vízenergia),
- Franciaország (atomenergia)
- és Svédország (atom- és szélenergia.)
Ne furcsálljuk, ha elszalad a műtrágya ára!
Az ipar alapanyagként is használ földgázt, főleg a vegyipar, azon belül is a műtrágyagyártás. A magyar ipari éves gázigénye 1-1,2 milliárd köbméter. Ennek a döntő részét a Nitrogénművek viszi el, a többit a műanyaggyártás és a petrolkémia. A felhasználók jellemzően maguk tároltatják a gázukat. Ez a bő egymilliárd köbméter nemcsak a mennyisége miatt jelentős, hanem azért is, mert a földgáz világpiaci drágulását követve megnő a gázt, mint alapanyagot felhasználó termékek ára is.
Nemcsak gáztárolóból érkezik a gáz
Látható, hogy még a betárolt mennyiségnek az éves gázigényre vetített arányát ismerni is kevés ahhoz, ha egy ország gázbiztonságára vagyunk kíváncsiak. Vannak további szempontok is. A fent kiemelt, erősen gázfüggő Hollandiáról például érdemes tudni, hogy alatta fekszik a hatalmas, groningeni gázmező. Annyi gázt termel, amennyi akar, a tárolója csak biztonsági tartalék. Ukrajnának is van bőven saját gáza, keleti szomszédunk lényegében önellátó. Más európai országok, köztük Magyarország is hoz fel földgázt, igaz, Magyarország nem sokat, de ezzel is besegít az ellátásba.
Van ezen felül import is. Európa, amely saját termelésű földgázban összességében szegény, jelentős importra szorul. A földrészt ezért alaposan behálózzák a behozatalt és a belső elosztást szolgáló vezetékek, továbbá cseppfolyósított földgázt (LNG) fogadó kikötői terminál is létesült bőven. Az ellátás ebből a szempontból az import elérhetőségén és a gázinfrastruktúra kapacitásain, állapotán, hozzáférhetőségén múlik.
Beleszól a geopolitika
A kapacitások kapcsán itt érdemes visszatérni a tárolókra, pontosabban a használatuk egy korlátjára: nem mindegy, hogy e létesítményekből egységnyi idő alatt mennyi földgáz vehető ki. Megeshet, hogy nagy tárolói készlet mellett is ellátási zavar keletkezik, ha kiesik a másik két gázforrás, vagyis a saját termelés és az import.
Magyarország gázhálózata Szlovénián kívül minden szomszédos országéval kapcsolatban áll. Kedvező helyzetet azonban az esetleges kapacitásszűkén felül az is ronthatja, ha ezeken az eszközökön nem érkezhet a szükséges mennyiségű földgáz. És itt értünk el a téli gázellátás valódi kockázatához: hiába van kell mennyiségű gáz a tárolókban, ha elakad az import. Ennek jellemzően geopolitikai okai voltak, vannak. Behozatalában Magyarország jelenleg a Szerbián át érkező orosz gázra ezenfelül számít a Horvátországon át érkező metánban és bízik abban is, hogy hamarosan megnő a Románia felőli importja.