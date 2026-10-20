Nem elég a gáztárolókat lesni, mutatjuk, min múlik, hogy fázunk-e a télen

Mostanra átlagosan háromnegyedik teltek meg az európai földalatti gáztárolók. (Az adatokat ismertető AGSI október 18-ám 74,47 százalékot írt.) A jelenlegi szám 15 éves negatív rekord, de ez önmagában nem baj: 15 éve sem volt gázellátási nehézség a földrészen. A gondot mindig az okozta, ha műszaki, de inkább geopolitikai okból elakadt az adott országok importja. A Világgazdaság néhány ország példáján keresztül sorra veszi, mi számít sok gáznak, és mi nem, illetve mikor kell gázszűkétől tartanunk, és mikor dőlhetünk hátra.

Van bőven tárolt gázunk, de várjuk a vezetékes behozatalt is/Fotó: Kurucz Árpád

Ki, mennyi gázt spájzolt?

A magyarországi töltöttség a 78 százalékot közelíti. Az éllovasok azonban Lengyelország (99 százalék), Portugália (96 százalék) és Olaszország (90 százalék.) A lista aljára a nem uniós Ukrajna (37 százalék), az Egyesült Királyság (40 százalék) és az uniós Lettország (50 százalék) került.

Belátható azonban, hogy bár egy kis tároló sokkal gyorsabban megtölthető, mint egy nagy, az adott ország mégis szűkölködhet a télen. Az is nyilvánvaló, hogy ha hatalmas a tároló, az még intenzív töltés mellett is hosszú ideig konghat. (Valójában semmikor nem kong, mert nem egy nagy, üres tartályról, barlangról van szó, hanem olyan porózus anyagról, jellemzően kimerült gázmezőről, amelybe belepréselik a gázt.) Vagyis, a tároló töltöttségéből ne vonjunk le végleges következtetéseket az ellátás biztonságára nézve!

Tehát nem mindegy, mekkora a tároló

Európában a legnagyobb tárolókapacitása Ukrajnának van, mintegy 30 milliárd köbméter. Vagyis a szerénynek tűnő, 37 százalékos töltöttség több mint 11 milliárd köbmétert jelent. Ez közel háromszor annyi, mint a mostani magyarországi mennyiság. Hatalmasak még a német, az olasz, a holland és a francia tárolók is, mellesleg a hazaiak sem szerények: Magyarország a hatodik az európai rangsorban.

Érdemes itt kiemelni a szerény tárolókapacitású Szerbiát is. Déli szomszédunk ugyan nem közöl tárolási adatokat, de tudjuk, hogy éppen Magyarországon tartja a télre szánt, 500 millió köbméterét. Vagyis, miközben a közvetlen adatok alapján úgy tűnik, mintha nem gondoskodott volna magáról, valójában megtette. Ráadásul úgy, hogy észre kell vennünk: a Magyarországon tárolt gáz nem kizárólag a hazai ellátást szolgálja.