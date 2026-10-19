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Nagy meglepetést hozhat a következő GDP-adat: Magyarország nem várt helyen végezhet az európai listában, még Németország is mögénk kerülhet

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Meglepően erős adat érkezhet a magyar gazdaságról október végén. Magyarország a harmadik negyedévben több nagy nyugat-európai gazdaságnál is gyorsabban nőhetett. A várakozások alapján még Németország is mögénk kerülhet, miközben a magyar GDP az európai átlag fölött bővülhetett.
Gergely Máté
2026.10.19, 13:08
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Magyarország a harmadik negyedévben is gyorsabban nőhetett az európai átlagnál a Bloomberg legfrissebb elemzői konszenzusa szerint. A felmérés 1,8 százalékos éves GDP-bővülést jelez Magyarországra, miközben az Európai Uniót és az Egyesült Királyságot együtt kezelő összesített előrejelzés 1,3 százalékon maradt. A magyar adat október 30-án érkezik, ugyanazon a napon, amikor Németország, Franciaország, Olaszország és több más uniós gazdaság is közzéteszi harmadik negyedéves számait.

Nagy meglepetést hozhat a következő GDP-adat: Magyarország nem várt helyen végezhet az európai listában, még Németország is mögénk kerülhet
Nagy meglepetést hozhat a következő GDP-adat: Magyarország nem várt helyen végezhet az európai listában, még Németország is mögénk kerülhet / Fotó: ImageFlow

A Bloomberg az egyes országokra rendelkezésre álló elemzői becslésekből állítja össze az előrejelzését, a súlyozásnál pedig az IMF által dollárban számolt nominális GDP-adatokat veszi alapul. A várakozások alapján Európában továbbra is nagyok a különbségek: 

  • Lengyelország 3,6 százalékos növekedéssel messze a régió élén járhat, 
  • Spanyolországra 2,6, 
  • Bulgáriára 2,4, 
  • Portugáliára 2,1, 
  • Csehországra pedig 2 százalékot várnak. 

Magyarország 1,8 százalékos prognózisa ezek mögött, de a nagy nyugat-európai gazdaságok többsége előtt helyezkedik el.

  • Németországra mindössze 1,2 százalékos, 
  • Olaszországra 0,9, 
  • Franciaországra pedig csupán 0,3 százalékos éves növekedést várnak. 
  • A holland előrejelzés 1,3 százalék, 
  • az Egyesült Királyságé 1,5 százalék. Románia ezzel szemben 1 százalékos visszaesést mutathat, Írországnál pedig 3 százalékos zsugorodás szerepel a konszenzusban.

Magyarország gyorsíthatott a nyáron

Ha a Bloomberg prognózisa bejön, a magyar gazdaság valamelyest gyorsíthatott a második negyedévhez képest. Az Eurostat júliusi gyorsbecslése szerint akkor a magyar GDP éves alapon 1,6 százalékkal nőtt, szemben az EU 1,2 és az euróövezet 1 százalékos bővülésével. A második negyedévben is az látszott, hogy az euróövezet legnagyobb gazdaságai húzzák lefelé az átlagot: Németország 0,9, Franciaország 0,7, Olaszország 1 százalékkal nőtt, miközben Spanyolország 2,7 százalékos ütemet produkált.

A harmadik negyedéves várakozások alapján ez a különbség megmaradhat:

  • Németország ugyan gyorsulhat, 
  • Franciaország viszont tovább lassulhat, 
  • miközben Lengyelország és több közép-európai ország továbbra is jóval magasabb növekedést mutathat a kontinens nagy nyugati gazdaságainál.

Az ír adatot ugyanakkor érdemes fenntartásokkal kezelni. Az ország GDP-jét a multinacionális vállalatok teljesítményének ingadozása rendkívül erősen mozgatja, ezért az ír növekedési számok gyakran nem tükrözik pontosan a hazai gazdaság állapotát.

A növekedés mellett maradnak a költségvetési kockázatok

A kedvezőbb növekedési kép önmagában nem oldja meg a magyar gazdaság minden problémáját. Az Eurasia Group októberi helyzetértékelése szerint az idei költségvetési hiány a GDP 7,7–7,8 százaléka körül alakulhat, az államadósság-ráta pedig az év végére megközelítheti a 77 százalékot. A londoni elemzők szerint a magas olajárak és az aszálykárok is komoly terhet jelentenek.

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