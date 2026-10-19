Nagy meglepetést hozhat a következő GDP-adat: Magyarország nem várt helyen végezhet az európai listában, még Németország is mögénk kerülhet
Magyarország a harmadik negyedévben is gyorsabban nőhetett az európai átlagnál a Bloomberg legfrissebb elemzői konszenzusa szerint. A felmérés 1,8 százalékos éves GDP-bővülést jelez Magyarországra, miközben az Európai Uniót és az Egyesült Királyságot együtt kezelő összesített előrejelzés 1,3 százalékon maradt. A magyar adat október 30-án érkezik, ugyanazon a napon, amikor Németország, Franciaország, Olaszország és több más uniós gazdaság is közzéteszi harmadik negyedéves számait.
A Bloomberg az egyes országokra rendelkezésre álló elemzői becslésekből állítja össze az előrejelzését, a súlyozásnál pedig az IMF által dollárban számolt nominális GDP-adatokat veszi alapul. A várakozások alapján Európában továbbra is nagyok a különbségek:
- Lengyelország 3,6 százalékos növekedéssel messze a régió élén járhat,
- Spanyolországra 2,6,
- Bulgáriára 2,4,
- Portugáliára 2,1,
- Csehországra pedig 2 százalékot várnak.
Magyarország 1,8 százalékos prognózisa ezek mögött, de a nagy nyugat-európai gazdaságok többsége előtt helyezkedik el.
- Németországra mindössze 1,2 százalékos,
- Olaszországra 0,9,
- Franciaországra pedig csupán 0,3 százalékos éves növekedést várnak.
- A holland előrejelzés 1,3 százalék,
- az Egyesült Királyságé 1,5 százalék. Románia ezzel szemben 1 százalékos visszaesést mutathat, Írországnál pedig 3 százalékos zsugorodás szerepel a konszenzusban.
Magyarország gyorsíthatott a nyáron
Ha a Bloomberg prognózisa bejön, a magyar gazdaság valamelyest gyorsíthatott a második negyedévhez képest. Az Eurostat júliusi gyorsbecslése szerint akkor a magyar GDP éves alapon 1,6 százalékkal nőtt, szemben az EU 1,2 és az euróövezet 1 százalékos bővülésével. A második negyedévben is az látszott, hogy az euróövezet legnagyobb gazdaságai húzzák lefelé az átlagot: Németország 0,9, Franciaország 0,7, Olaszország 1 százalékkal nőtt, miközben Spanyolország 2,7 százalékos ütemet produkált.
A harmadik negyedéves várakozások alapján ez a különbség megmaradhat:
- Németország ugyan gyorsulhat,
- Franciaország viszont tovább lassulhat,
- miközben Lengyelország és több közép-európai ország továbbra is jóval magasabb növekedést mutathat a kontinens nagy nyugati gazdaságainál.
Az ír adatot ugyanakkor érdemes fenntartásokkal kezelni. Az ország GDP-jét a multinacionális vállalatok teljesítményének ingadozása rendkívül erősen mozgatja, ezért az ír növekedési számok gyakran nem tükrözik pontosan a hazai gazdaság állapotát.
A növekedés mellett maradnak a költségvetési kockázatok
A kedvezőbb növekedési kép önmagában nem oldja meg a magyar gazdaság minden problémáját. Az Eurasia Group októberi helyzetértékelése szerint az idei költségvetési hiány a GDP 7,7–7,8 százaléka körül alakulhat, az államadósság-ráta pedig az év végére megközelítheti a 77 százalékot. A londoni elemzők szerint a magas olajárak és az aszálykárok is komoly terhet jelentenek.