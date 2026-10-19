Magyarország a harmadik negyedévben is gyorsabban nőhetett az európai átlagnál a Bloomberg legfrissebb elemzői konszenzusa szerint. A felmérés 1,8 százalékos éves GDP-bővülést jelez Magyarországra, miközben az Európai Uniót és az Egyesült Királyságot együtt kezelő összesített előrejelzés 1,3 százalékon maradt. A magyar adat október 30-án érkezik, ugyanazon a napon, amikor Németország, Franciaország, Olaszország és több más uniós gazdaság is közzéteszi harmadik negyedéves számait.

Nagy meglepetést hozhat a következő GDP-adat: Magyarország nem várt helyen végezhet az európai listában, még Németország is mögénk kerülhet / Fotó: ImageFlow

A Bloomberg az egyes országokra rendelkezésre álló elemzői becslésekből állítja össze az előrejelzését, a súlyozásnál pedig az IMF által dollárban számolt nominális GDP-adatokat veszi alapul. A várakozások alapján Európában továbbra is nagyok a különbségek:

Lengyelország 3,6 százalékos növekedéssel messze a régió élén járhat,

Spanyolországra 2,6,

Bulgáriára 2,4,

Portugáliára 2,1,

Csehországra pedig 2 százalékot várnak.

Magyarország 1,8 százalékos prognózisa ezek mögött, de a nagy nyugat-európai gazdaságok többsége előtt helyezkedik el.

Németországra mindössze 1,2 százalékos,

Olaszországra 0,9,

Franciaországra pedig csupán 0,3 százalékos éves növekedést várnak.

A holland előrejelzés 1,3 százalék,

az Egyesült Királyságé 1,5 százalék. Románia ezzel szemben 1 százalékos visszaesést mutathat, Írországnál pedig 3 százalékos zsugorodás szerepel a konszenzusban.

Magyarország gyorsíthatott a nyáron

Ha a Bloomberg prognózisa bejön, a magyar gazdaság valamelyest gyorsíthatott a második negyedévhez képest. Az Eurostat júliusi gyorsbecslése szerint akkor a magyar GDP éves alapon 1,6 százalékkal nőtt, szemben az EU 1,2 és az euróövezet 1 százalékos bővülésével. A második negyedévben is az látszott, hogy az euróövezet legnagyobb gazdaságai húzzák lefelé az átlagot: Németország 0,9, Franciaország 0,7, Olaszország 1 százalékkal nőtt, miközben Spanyolország 2,7 százalékos ütemet produkált.

A harmadik negyedéves várakozások alapján ez a különbség megmaradhat:

Németország ugyan gyorsulhat,

Franciaország viszont tovább lassulhat,

miközben Lengyelország és több közép-európai ország továbbra is jóval magasabb növekedést mutathat a kontinens nagy nyugati gazdaságainál.

Az ír adatot ugyanakkor érdemes fenntartásokkal kezelni. Az ország GDP-jét a multinacionális vállalatok teljesítményének ingadozása rendkívül erősen mozgatja, ezért az ír növekedési számok gyakran nem tükrözik pontosan a hazai gazdaság állapotát.