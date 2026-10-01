Üzemanyagár: a Tisza-kormány zsebre teszi a plusz áfát, Giorgia Meloni visszaosztja – Kármán Andrásnak heteken belül színt kell vallania
A magyar autósok már tudják, milyen kompenzálásra számíthatnak az üzemanyagok drágulása miatt az év végéig, de az érintett pénzügyi és gazdasági tárcáknak heteken belül azt is el kell döntenie, mi a folytatás – hamarosan le kell tenni az asztalra ugyanis a 2026-os költségvetést. Eközben egy közeli európai uniós tagállamban rendkívül tanulságos dolgok zajlanak.
Az Olaszországból érkező hírek és megoldások azért is nagyon tanulságosak, mert a Tisza-kormány leváltotta a Fidesz-kormány védettár-rendszerét, de a helyette hozott 5000 forintos dízeltámogatást aligha tekinti bárki is végleges megoldást jelentő szisztémának.
Üzemanyagár: Friedrich Merz majdnem belebukott, Giorgia Meloni bravúrt hajtott végre
Európa forrong az ismét elszálló üzemanyagárak miatt, a kormányok sorban vezetik be a kompenzációs intézkedéseket, a legutóbb Friedrich Merz német kancellár bukott bele hajszál híján a halogatásba.
Olaszországban a napokban az az elképesztő dolog történt, hogy a piac fő vállalatai egymás után saját maguk vezettek be "védett árat".
Elsőként az ENI lépett, vasárnap – szeptember 28-tól 30 napra 1,99 eurós literenkénti árat bevezetve a benzinre és 2,19 eurót a dízelre – majd sorra csatlakoztak hozzá mások: a SOCAR az IP-hálózattal, az Esso és a Q8.
Önkéntes a korlátozás, de a lépés nem kérdéses: a vállalatok Giorgia Meloni miniszterelnök nyomására tettek egy lépést hátra. Más kérdés, nem ítélik-e meg máris úgy a helyzetet, hogy a további áremelés már visszavetné az üzemanyagvásárlást.
Erről a veszélyről érdeklődtünk a nagy magyarországi hálózatokat üzemeltető Moltól és OMV–től is, rákérdezve arra is: gondolkodik-e bárki is a nagy magyarországi hálózatokat üzemeltetők közül az olasz önkéntes ársapkához hasonló lépésen.
Áfa és a jövedéki adó az üzemanyagon: egy másik érdekfeszítő olasz példa
Még érdekesebb tanulságokkal szolgálhat Magyarországon egy olyan olasz törvény, amelyet Meloni elődeitől örökölt, a magyarnál sokkal átláthatóbb rendszert jelent, kiküszöbölve azokat az elemeket, amelyek Magyarországon a vad politikai porhintés, ígérgetés és demagógia klasszikus mezejévé tették az üzemanyagárak kérdését.
Majdnem két évtizede, egy előző energiasokk idején hozott jogszabályról van szó: Romano Prodi második kormánya 2007 decemberében fogadtatta el a 244-es törvényt. Ennek alapján
ha az államnak az üzemanyagok drágulása miatt nagyobb lesz az áfabevétele, a jövedéki adón keresztül visszaadja a különbözetet a benzinkutaknál.
Annyiban nem teljesen átlátható ez a rendszer sem, hogy nem lehet követni hónapról hónapra a nettó egyenleget, de van egy folyamatos adatközlés a kieső adóról, és a befolyt, illetve elengedett összegek végül kiegyenlítik egymást. Ennek megfelelően az olasz politikában, ha az árak okoznak is fájdalmat és vitát, legalább az adók ügyében elkerülik a politikai demagógia hullámait.
Az olasz nagyvállalatok döntése egyébként egyszerre érkezett a dízel jövedékiadó-mérséklés összegének csökkentésével: Meloniék a literenkénti 17 centes segítséget szeptember közepére 12,2 centre csökkentették, október 5-től pedig már csak 6,1 cent lesz.
A politikai feszültséget, zűrzavart és átláthatatlanságot önmagában is csökkentő 244-es hatásainak vizsgálata további meghökkentő tanulságokkal is szolgálhat a számunkra.
A Világgazdaság is elemezte: a Tisza-kormány a választási kampányban tett árcsökkentő ígéretei ellenére jóval több pénzt szed be a drágulás következtében 1. megugró áfabevételként és 2. a Mol nyáron megnövelt adójából az olcsó orosz olajon termelődő nyereségből, mint amennyit dízelártámogatásként kioszt az idén.
Ha azonban összehasonlítást végzünk az olasz modellel, bevonva a jövedéki adót is, tanulságos megfigyelést is tehetünk.
Előrevetve: esetlegesen példa értékűnek az üzemanyagár-kérdés politikai-költségvetési kezelését tekinthetjük, nem a magyarnál magasabb árszintű ország üzemanyagárait. Ha átszámoljuk forintra az Eni és a többiek önkéntes fix árait, azt találjuk, amit különben is sejtettünk: a benzin és a dízel is mintegy 15 százalékkal drágább náluk. Az adók nélkül számolva is.
A különbözet háromnegyed része azonban abból származik, hogy az olasz adószint – ha kompenzálják is az áfabesöprést – jóval magasabb a magyarnál.
Itt érhet bennünket a meglepetés. A politikai retorikai harcnak lehet betudható: a legtöbb vita nálunk a védett ár körüli perpatvarról szól, az áfáról, vagy az orosz olaj magyarokat védő hatásáról. Mind tanulságos, de közben alig esik szó az Orbán-kormány egy nagyon fontos másik ármérséklő lépéséről: március 10-től a jövedéki adó összege a benzinre literenként 158,8 forintról 139,55, a dízelre 148,76 forintról 128,28 forintra csökkent.
Ehhez aztán, ha a védett árat meg is szüntette, a Tisza-kormány sem nyúlt az év közepén, amikor aktuálissá vált a felülvizsgálat és az infláció beépítése az árakba. Ez pedig sokkal nagyobb tétel az áfánál is, és ez nem "megnyert", hanem elvesztett állami jövedelem. Durva becslések következnek:
- ha az áfabevételből az év végéig 50 milliárd plusz bevétel származik,
- és a dízeltámogatásra mintegy 20 milliárdot költenek,
- a 30 milliárd plusszal szemben 130 milliárdra tehető az az állami bevétel, ami a jövedéki adó oldalán kiesik.
Azaz a magyar tankolók a jelen helyzetben sokkal rosszabbul járnának, ha az olasz rendszer működne nálunk.
A magyar tankolók nem csak az olaszokhoz képest örököltek jó helyzetet
Ha csak az áfát nézzük, nem fest tehát szépen a magyar tankolók számára az egyenleg. De ha a jövedéki adót is, akkor a magyar állami kompenzáció az Orbán-kormány hátrahagyott intézkedésének betudhatóan a GDP és a költségvetés méretéhez viszonyítva is jóval meghaladja az olaszt.
Mondhatjuk, egyetlen másik EU-tagállamhoz hasonlítottunk, de mi van többivel?
Ha az Eurostat legutóbbi összesítésére pillantunk, azt találjuk, hogy a június-augusztus időszakban – aminek a derekától már újra gyors emelkedésnek indultak az európai árak – az üzemanyagárak
az egész unióban Magyarországon emelkedtek a legkevesebbet.
Kármán András és Kapitány István fájdalmas dilemmába csöppentek
Ez a Mol áremelési önmérsékletének, illetve a fent részletezett, a Tisza által megörökölt támogatási rendszernek volt köszönhető – ha közben az állam az orosz olaj hasznát el is vonta és növelte áfabevételeit.
Ennek a "jó világnak" szakadt vége szeptembertől, amikor kérlelhetetlenül nyúlt tovább az iráni háború, az európai drágulás megtalálta az útját a hazai benzinkutakra, és az 5000 forintos dízeltámogatást sokan kevésnek érzik. A rendszer amúgy is hatalmas lék egy szétlyuggatott költségvetésen, és az utóbbi hetekben rosszabbodott a helyzet.
A méretes kérdés, fenntartja-e a hetekben elkészülő 2027-es költségvetésben a jövedéki adó mértékét Kármán András pénzügyminisztériuma,
amelyet az EU túlzottdeficit-eljárása keretében vonnak kérdőre Brüsszelben az év végén, és az euró bevezetésének ígérete miatt a forint és a magyar államkötvények piacain.
Ha az adó emelkedik és a háború nem megy el, akkor vagy még jobban megdrágul az üzemanyag, vagy a kompenzálásra új módszereket kell kiötleni. Az új stratégia természete pedig Varga Mihály Magyar Nemzeti Banja számára is alapvetően fontos, miután épp most csökkentették az inflációs célt.
A válaszok sokat már nem várathatnak magukra, feszítő határidők közelegnek. Ezért kérdéseket intéztünk az olasz példáról és a magyar útról a pénzügyi és a gazdasági tárcákhoz, illetve a nagy magyar üzemanyagellátókhoz. Ha válaszokat kapunk, égető kérdéseket illetően tájékoztathatjuk olvasóinkat.