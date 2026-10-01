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Üzemanyagár: a Tisza-kormány zsebre teszi a plusz áfát, Giorgia Meloni visszaosztja – Kármán Andrásnak heteken belül színt kell vallania

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az olaszok nagyon figyelemre méltó módszerrel kompenzálják az autósokat, és a kérdésről Kármán András minisztériumának a költségvetést készítve heteken belül színt kell vallania, de érintett Kapitány István tárcája is. Giorgia Meloni olasz kormányfő a megörökölt jogszabályhoz most hozzátett egy szintén látványos bravúrt is.
Pető Sándor
2026.10.01, 05:49
Frissítve: 2026.10.01, 05:50

A magyar autósok már tudják, milyen kompenzálásra számíthatnak az üzemanyagok drágulása miatt az év végéig, de az érintett pénzügyi és gazdasági tárcáknak heteken belül azt is el kell döntenie, mi a folytatás – hamarosan le kell tenni az asztalra ugyanis a 2026-os költségvetést. Eközben egy közeli európai uniós tagállamban rendkívül tanulságos dolgok zajlanak. 

Giorgia Meloni és Orbán Viktor sokat tanult egymástól: tanul-e tőlük Magyar Péter?
Giorgia Meloni és Orbán Viktor sokat tanult egymástól: tanul-e tőlük Magyar Péter? Fotó: AFP

Az Olaszországból érkező hírek és megoldások azért is nagyon tanulságosak, mert a Tisza-kormány leváltotta a Fidesz-kormány védettár-rendszerét, de a helyette hozott 5000 forintos dízeltámogatást aligha tekinti bárki is végleges megoldást jelentő szisztémának.

Üzemanyagár: Friedrich Merz majdnem belebukott, Giorgia Meloni bravúrt hajtott végre

Európa forrong az ismét elszálló üzemanyagárak miatt, a kormányok sorban vezetik be a kompenzációs intézkedéseket, a legutóbb Friedrich Merz német kancellár bukott bele hajszál híján a halogatásba.

Olaszországban a napokban az az elképesztő dolog történt, hogy a piac fő vállalatai egymás után saját maguk vezettek be "védett árat". 

Elsőként az ENI lépett, vasárnap – szeptember 28-tól 30 napra 1,99 eurós literenkénti árat bevezetve a benzinre és 2,19 eurót a dízelre – majd sorra csatlakoztak hozzá mások: a SOCAR az IP-hálózattal, az Esso és a Q8.

Önkéntes a korlátozás, de a lépés nem kérdéses: a vállalatok Giorgia Meloni miniszterelnök nyomására tettek egy lépést hátra. Más kérdés, nem ítélik-e meg máris úgy a helyzetet, hogy a további áremelés már visszavetné az üzemanyagvásárlást.

Erről a veszélyről érdeklődtünk a nagy magyarországi hálózatokat üzemeltető Moltól és OMV–től is, rákérdezve arra is: gondolkodik-e bárki is a nagy magyarországi hálózatokat üzemeltetők közül az olasz önkéntes ársapkához hasonló lépésen.

Áfa és a jövedéki adó az üzemanyagon: egy másik érdekfeszítő olasz példa

Még érdekesebb tanulságokkal szolgálhat Magyarországon egy olyan olasz törvény, amelyet Meloni elődeitől örökölt, a magyarnál sokkal átláthatóbb rendszert jelent, kiküszöbölve azokat az elemeket, amelyek Magyarországon a vad politikai porhintés, ígérgetés és demagógia klasszikus mezejévé tették az üzemanyagárak kérdését.

Majdnem két évtizede, egy előző energiasokk idején hozott jogszabályról van szó: Romano Prodi második kormánya 2007 decemberében fogadtatta el a 244-es törvényt. Ennek alapján 

ha az államnak az üzemanyagok drágulása miatt nagyobb lesz az áfabevétele, a jövedéki adón keresztül visszaadja a különbözetet a benzinkutaknál.

Annyiban nem teljesen átlátható ez a rendszer sem, hogy nem lehet követni hónapról hónapra a nettó egyenleget, de van egy folyamatos adatközlés a kieső adóról, és a befolyt, illetve elengedett összegek végül kiegyenlítik egymást. Ennek megfelelően az olasz politikában, ha az árak okoznak is fájdalmat és vitát, legalább az adók ügyében elkerülik a politikai demagógia hullámait.

Az olasz nagyvállalatok döntése egyébként egyszerre érkezett a dízel jövedékiadó-mérséklés összegének csökkentésével: Meloniék a literenkénti 17 centes segítséget szeptember közepére 12,2 centre csökkentették, október 5-től pedig már csak 6,1 cent lesz.

A politikai feszültséget, zűrzavart és átláthatatlanságot önmagában is csökkentő 244-es hatásainak vizsgálata további meghökkentő tanulságokkal is szolgálhat a számunkra.

A Világgazdaság is elemezte: a Tisza-kormány a választási kampányban tett árcsökkentő ígéretei ellenére jóval több pénzt szed be a drágulás következtében 1. megugró áfabevételként és 2. a Mol nyáron megnövelt adójából az olcsó orosz olajon termelődő nyereségből, mint amennyit dízelártámogatásként kioszt az idén. 

Ha azonban összehasonlítást végzünk az olasz modellel, bevonva a jövedéki adót is, tanulságos megfigyelést is tehetünk. 

Előrevetve: esetlegesen példa értékűnek az üzemanyagár-kérdés politikai-költségvetési kezelését tekinthetjük, nem a magyarnál magasabb árszintű ország üzemanyagárait. Ha átszámoljuk forintra az Eni és a többiek önkéntes fix árait, azt találjuk, amit különben is sejtettünk: a benzin és a dízel is mintegy 15 százalékkal drágább náluk. Az adók nélkül számolva is.

A különbözet háromnegyed része azonban abból származik, hogy az olasz adószint – ha kompenzálják is az áfabesöprést – jóval magasabb a magyarnál.

Itt érhet bennünket a meglepetés. A politikai retorikai harcnak lehet betudható: a legtöbb vita nálunk a védett ár körüli perpatvarról szól, az áfáról, vagy az orosz olaj magyarokat védő hatásáról. Mind tanulságos, de közben alig esik szó az Orbán-kormány egy nagyon fontos másik ármérséklő lépéséről: március 10-től a jövedéki adó összege a benzinre literenként 158,8 forintról 139,55, a dízelre 148,76 forintról 128,28 forintra csökkent.

Ehhez aztán, ha a védett árat meg is szüntette, a Tisza-kormány sem nyúlt az év közepén, amikor aktuálissá vált a felülvizsgálat és az infláció beépítése az árakba. Ez pedig sokkal nagyobb tétel az áfánál is, és ez nem "megnyert", hanem elvesztett állami jövedelem. Durva becslések következnek: 

  • ha az áfabevételből az év végéig 50 milliárd plusz bevétel származik, 
  • és a dízeltámogatásra mintegy 20 milliárdot költenek, 
  • a 30 milliárd plusszal szemben 130 milliárdra tehető az az állami bevétel, ami a jövedéki adó oldalán kiesik.

Azaz a magyar tankolók a jelen helyzetben sokkal rosszabbul járnának, ha az olasz rendszer működne nálunk. 

A magyar tankolók nem csak az olaszokhoz képest örököltek jó helyzetet

Ha csak az áfát nézzük, nem fest tehát szépen a magyar tankolók számára az egyenleg. De ha a jövedéki adót is, akkor a magyar állami kompenzáció az Orbán-kormány hátrahagyott intézkedésének betudhatóan a GDP és a költségvetés méretéhez viszonyítva is jóval meghaladja az olaszt.

Mondhatjuk, egyetlen másik EU-tagállamhoz hasonlítottunk, de mi van többivel? 

Ha az Eurostat legutóbbi összesítésére pillantunk, azt találjuk, hogy a június-augusztus időszakban – aminek a derekától már újra gyors emelkedésnek indultak az európai árak – az üzemanyagárak 

az egész unióban Magyarországon emelkedtek a legkevesebbet.

Kármán András és Kapitány István fájdalmas dilemmába csöppentek

Ez a Mol áremelési önmérsékletének, illetve a fent részletezett, a Tisza által megörökölt támogatási rendszernek volt köszönhető – ha közben az állam az orosz olaj hasznát el is vonta és növelte áfabevételeit. 

Ennek a "jó világnak" szakadt vége szeptembertől, amikor kérlelhetetlenül nyúlt tovább az iráni háború, az európai drágulás megtalálta az útját a hazai benzinkutakra, és az 5000 forintos dízeltámogatást sokan kevésnek érzik. A rendszer amúgy is hatalmas lék egy szétlyuggatott költségvetésen, és az utóbbi hetekben rosszabbodott a helyzet.

A méretes kérdés, fenntartja-e a hetekben elkészülő 2027-es költségvetésben a jövedéki adó mértékét Kármán András pénzügyminisztériuma,

 amelyet az EU túlzottdeficit-eljárása keretében vonnak kérdőre Brüsszelben az év végén, és az euró bevezetésének ígérete miatt a forint és a magyar államkötvények piacain. 

Ha az adó emelkedik és a háború nem megy el, akkor vagy még jobban megdrágul az üzemanyag, vagy a kompenzálásra új módszereket kell kiötleni. Az új stratégia természete pedig Varga Mihály Magyar Nemzeti Banja számára is alapvetően fontos, miután épp most csökkentették az inflációs célt.

A válaszok sokat már nem várathatnak magukra, feszítő határidők közelegnek. Ezért kérdéseket intéztünk az olasz példáról és a magyar útról a pénzügyi és a gazdasági tárcákhoz, illetve a nagy magyar üzemanyagellátókhoz. Ha válaszokat kapunk, égető kérdéseket illetően tájékoztathatjuk olvasóinkat.   

    

 

 

 

 

    

 

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