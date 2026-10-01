Üzemanyagár: a Tisza-kormány zsebre teszi a plusz áfát, Giorgia Meloni visszaosztja – Kármán Andrásnak heteken belül színt kell vallania

A magyar autósok már tudják, milyen kompenzálásra számíthatnak az üzemanyagok drágulása miatt az év végéig, de az érintett pénzügyi és gazdasági tárcáknak heteken belül azt is el kell döntenie, mi a folytatás – hamarosan le kell tenni az asztalra ugyanis a 2026-os költségvetést. Eközben egy közeli európai uniós tagállamban rendkívül tanulságos dolgok zajlanak.

Giorgia Meloni és Orbán Viktor sokat tanult egymástól: tanul-e tőlük Magyar Péter? Fotó: AFP

Az Olaszországból érkező hírek és megoldások azért is nagyon tanulságosak, mert a Tisza-kormány leváltotta a Fidesz-kormány védettár-rendszerét, de a helyette hozott 5000 forintos dízeltámogatást aligha tekinti bárki is végleges megoldást jelentő szisztémának.

Üzemanyagár: Friedrich Merz majdnem belebukott, Giorgia Meloni bravúrt hajtott végre

Európa forrong az ismét elszálló üzemanyagárak miatt, a kormányok sorban vezetik be a kompenzációs intézkedéseket, a legutóbb Friedrich Merz német kancellár bukott bele hajszál híján a halogatásba.

Olaszországban a napokban az az elképesztő dolog történt, hogy a piac fő vállalatai egymás után saját maguk vezettek be "védett árat".

Elsőként az ENI lépett, vasárnap – szeptember 28-tól 30 napra 1,99 eurós literenkénti árat bevezetve a benzinre és 2,19 eurót a dízelre – majd sorra csatlakoztak hozzá mások: a SOCAR az IP-hálózattal, az Esso és a Q8.

Önkéntes a korlátozás, de a lépés nem kérdéses: a vállalatok Giorgia Meloni miniszterelnök nyomására tettek egy lépést hátra. Más kérdés, nem ítélik-e meg máris úgy a helyzetet, hogy a további áremelés már visszavetné az üzemanyagvásárlást.

Erről a veszélyről érdeklődtünk a nagy magyarországi hálózatokat üzemeltető Moltól és OMV–től is, rákérdezve arra is: gondolkodik-e bárki is a nagy magyarországi hálózatokat üzemeltetők közül az olasz önkéntes ársapkához hasonló lépésen.

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Még érdekesebb tanulságokkal szolgálhat Magyarországon egy olyan olasz törvény, amelyet Meloni elődeitől örökölt, a magyarnál sokkal átláthatóbb rendszert jelent, kiküszöbölve azokat az elemeket, amelyek Magyarországon a vad politikai porhintés, ígérgetés és demagógia klasszikus mezejévé tették az üzemanyagárak kérdését.