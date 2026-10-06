Kína ellen fordítanák Grönland kincsét, Donald Trump bonthatja a pezsgőt: 2050-ig biztosan világít a zöld jelzés

A jóváhagyás alapján a projektet fejlesztő Critical Metals a leányvállalatán, a Tanbreez Mining Greenlanden keresztül folytathatja a beruházás előkészítését a dél-grönlandi Killavaat Alannguat térségében. A hatósági döntés az úgynevezett bányászati és bezárási tervre vonatkozik, és összesen 19 kritikus fontosságú elem kitermelését teszi lehetővé. A vállalat ezzel újabb fontos lépést tett a tényleges építkezés megkezdése felé. A mostani döntés előzménye, hogy a grönlandi hatóságok már 2020-ban kiadták a Tanbreez projekt kitermelési engedélyét.

Grönlandnak nincs saját forgalmi érméje vagy bankjegye, a képen látható érme illusztrációs célú koncepciómunka

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Bánya, feldolgozóüzem és kikötő is épülhet Grönlandon

A jóváhagyott bányászati terv részletesen meghatározza, hogyan építené meg és üzemeltetné a Critical Metals a bányát. A projekt nem csak a kitermelésre épül: a tervek között

feldolgozóüzem,

kikötő, és

az ezek működéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése is szerepel a Narsaq és Qaqortoq közötti térségben.

A vállalat a bánya teljes működési ciklusával számol. A bezárási terv azt is rögzíti, hogyan bontják majd le a létesítményeket, illetve hogyan állítják helyre a területet a kitermelési időszak lezárása után.

A cél az, hogy a projekt megfeleljen a grönlandi szabályozási és környezetvédelmi előírásoknak a működés teljes időszaka alatt, majd a bánya bezárása után is.

Tony Sage, a Critical Metals elnök-vezérigazgatója szerint az engedély egyértelmű keretet ad ahhoz, hogy

2050-ig felelősen fejlesszék a világ egyik legnagyobb nehézritkaföldfém-lelőhelyét, együttműködve a grönlandi kormánnyal és Dél-Grönland közösségeivel.

A vállalat következő feladata az üzemeltetéshez szükséges további engedélyek megszerzése.

Még több engedély kell az építkezéshez

A bánya építése előtt a Critical Metalsnek további működési engedélyeket kell beszereznie a grönlandi ásványkincsekről szóló törvény alapján.

Ezek többek között a környezetvédelmi előírásokra, a tengeri szállításra, a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra, valamint az ásványok exportjára és értékesítésére vonatkozó szabályokat rendezik.

A projekt fejlesztése közben a vállalat már konkrét pénzügyi lépéseket is tett. A Critical Metals 2026 márciusában 30 millió dolláros programot hagyott jóvá a Tanbreez fejlesztésének felgyorsítására.