Kína ellen fordítanák Grönland kincsét, Donald Trump bonthatja a pezsgőt: 2050-ig biztosan világít a zöld jelzés
A jóváhagyás alapján a projektet fejlesztő Critical Metals a leányvállalatán, a Tanbreez Mining Greenlanden keresztül folytathatja a beruházás előkészítését a dél-grönlandi Killavaat Alannguat térségében. A hatósági döntés az úgynevezett bányászati és bezárási tervre vonatkozik, és összesen 19 kritikus fontosságú elem kitermelését teszi lehetővé. A vállalat ezzel újabb fontos lépést tett a tényleges építkezés megkezdése felé. A mostani döntés előzménye, hogy a grönlandi hatóságok már 2020-ban kiadták a Tanbreez projekt kitermelési engedélyét.
Bánya, feldolgozóüzem és kikötő is épülhet Grönlandon
A jóváhagyott bányászati terv részletesen meghatározza, hogyan építené meg és üzemeltetné a Critical Metals a bányát. A projekt nem csak a kitermelésre épül: a tervek között
- feldolgozóüzem,
- kikötő, és
- az ezek működéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése is szerepel a Narsaq és Qaqortoq közötti térségben.
A vállalat a bánya teljes működési ciklusával számol. A bezárási terv azt is rögzíti, hogyan bontják majd le a létesítményeket, illetve hogyan állítják helyre a területet a kitermelési időszak lezárása után.
A cél az, hogy a projekt megfeleljen a grönlandi szabályozási és környezetvédelmi előírásoknak a működés teljes időszaka alatt, majd a bánya bezárása után is.
Tony Sage, a Critical Metals elnök-vezérigazgatója szerint az engedély egyértelmű keretet ad ahhoz, hogy
2050-ig felelősen fejlesszék a világ egyik legnagyobb nehézritkaföldfém-lelőhelyét, együttműködve a grönlandi kormánnyal és Dél-Grönland közösségeivel.
A vállalat következő feladata az üzemeltetéshez szükséges további engedélyek megszerzése.
Még több engedély kell az építkezéshez
A bánya építése előtt a Critical Metalsnek további működési engedélyeket kell beszereznie a grönlandi ásványkincsekről szóló törvény alapján.
Ezek többek között a környezetvédelmi előírásokra, a tengeri szállításra, a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra, valamint az ásványok exportjára és értékesítésére vonatkozó szabályokat rendezik.
A projekt fejlesztése közben a vállalat már konkrét pénzügyi lépéseket is tett. A Critical Metals 2026 márciusában 30 millió dolláros programot hagyott jóvá a Tanbreez fejlesztésének felgyorsítására.
Ezek az ásványok kellenek az elektromos autókhoz és a hadiiparnak
A Tanbreez jelentőségét elsősorban az adja, hogy a lelőhely több olyan kritikus ásványt tartalmaz, amelyek iránt világszerte gyorsan növekszik a kereslet.
A jóváhagyott kitermelési körbe tartozik többek között a terbium, a diszprózium és az ittrium, vagyis olyan nehéz ritkaföldfémek, amelyek számos csúcstechnológiai alkalmazásban fontosak.
A lelőhelyen emellett neodímium és prazeodímium is található. Ezeket többek között az elektromos járművekben, szélturbinákban és különféle elektronikai berendezésekben használt állandómágnesek gyártására alkalmazzák.
A listán szerepel továbbá a cirkónium, a tantál, a hafnium és a nióbium is, amelyek több fejlett iparág számára fontos nyersanyagok.
A nehéz ritkaföldfémek különösen értékesek lehetnek az olyan alkalmazásokban, ahol magas hőmérsékleten is nagy teljesítményű mágnesekre van szükség. Emiatt a Tanbreez nem csupán az autóipar és a zöldenergia-ipar, hanem az űr- és a védelmi szektor szempontjából is érdekes lehet.
Washingtonnak is fontos lehet Grönland ritkaföldfém-kincse
A Tanbreez jóváhagyása olyan időszakban érkezett, amikor Grönland stratégiai jelentősége ismét felértékelődött Washingtonban.
Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland a közelmúltban új sarkvidéki biztonsági megállapodást kötött, amely lehetőséget biztosít az Egyesült Államoknak arra, hogy bővítse jelenlétét a Pituffik bázison, illetve további védelmi területeket hozzon létre. A lépés hátterében többek között az orosz és kínai befolyás növekedése áll.
Grönland geopolitikai jelentőségét ugyanakkor nemcsak a földrajzi fekvése adja.
A sziget jelentős ásványkincs készleteket is rejt, miközben az Egyesült Államok igyekszik csökkenteni függőségét Kínától a kritikus nyersanyagok területén.
Kína jelenleg meghatározó szereplő a ritkaföldfémek feldolgozásában és finomításában, ezért Washington számára stratégiai kérdés az alternatív beszállítói láncok kiépítése.
Trump Grönlanddal kapcsolatos tervei sem véletlenül kerültek elő
Donald Trump második elnöksége alatt ismét napirendre került Grönland amerikai megszerzésének vagy az amerikai befolyás jelentős növelésének gondolata. Bár a sziget megszerzésének kérdése a közelmúltban lekerült a napirendről, Washington gazdasági és stratégiai érdeklődése Grönland iránt nem szűnt meg.
Mint megírtuk., tavaly decemberben már arról is érkeztek hírek, hogy az amerikai szövetségi kormányzat lépéseket tenne a Critical Metalsben való tulajdonszerzés érdekében. A mostani grönlandi jóváhagyás ezért túlmutathat egyetlen bányaprojekt történetén: a Tanbreez fejlesztése a ritkaföldfémekért zajló amerikai–kínai versenyben és az északi-sarkvidéki geopolitikai átrendeződésben is fontos szerepet kaphat.