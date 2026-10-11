Nem csak a mikroműanyagok miatt aggódhatunk: gyógyszerek szennyezik a Balti-tengert

Paracetamolt, ibuprofent, karbamazepint, diklofenákot és más gyógyszerhatóanyagokat is kimutattak a Balti-tengerben. Kutatók szerint a szennyezés mérsékelhető lenne, ha egyes gyógyszereket másképp írnának fel, használnának és semmisítenének meg – írja az Euronews.

Nagy a gyógyszerszennyezés a Balti-tengerben/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gyógyszerek és rengeteg szennyeződés a Balti-tengerben

A kilenc északkelet-európai ország által körülölelt Balti-tenger a világ egyik legszennyezettebb tengere. A térség évtizedek óta cipeli a környezetszennyezés örökségét: a második világháború után több ezer tonna vegyi fegyvert és egyéb hadianyagot süllyesztettek a tengerbe.

Napjainkban a mikroműanyagok, az ipari vegyi anyagok és a mezőgazdasági eredetű szennyezés tovább növeli a terhelést egy olyan ökoszisztémán, amely félig zárt tengeri medence lévén különösen sérülékeny.

A kutatók most a gyógyszerszennyezésre összpontosítanak. Svédország, Finnország, Litvánia és Lettország szakemberei szerint a Balti-tenger gyógyszeripari eredetű szennyezését nem lehet kizárólag a partvonalon, vagyis a szennyvíztisztításnál kezelni.

„Nem csak a szennyvíztisztításról van szó” – mondta Marmar Nekoro, a svédországi Uppsalai Egyetem gyógyszerésztudományi karának kutatója. „A gyógyszerek teljes életciklusát meg kell vizsgálnunk.”

A kutatók nem azt javasolják, hogy a betegek hagyják abba a számukra szükséges gyógyszerek szedését. Inkább azt, hogy amikor több, orvosi szempontból egyaránt megfelelő készítmény közül lehet választani, az orvosok a gyógyszer környezeti hatását is vegyék figyelembe. Emellett a betegek és az egészségügyi rendszerek is többet tehetnének azért, hogy a fel nem használt gyógyszerek ne kerüljenek a környezetbe.

Az egyik vizsgált hatóanyag a diklofenák, egy széles körben alkalmazott gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapító, amelyet már vízi környezetekben is kimutattak. Kristina Garuolienė, a Vilniusi Egyetem kutatója szerint bizonyos esetekben érdemes lehet más gyógyszert választani.

„Ez a racionális gyógyszerfelírást jelenti: amikor az orvos gyógyszert ír fel, azt is mérlegelnie kell, hogy melyik készítmény jelent kisebb veszélyt a környezetre” – mondta.