Nem csak a mikroműanyagok miatt aggódhatunk: gyógyszerek szennyezik a Balti-tengert
Paracetamolt, ibuprofent, karbamazepint, diklofenákot és más gyógyszerhatóanyagokat is kimutattak a Balti-tengerben. Kutatók szerint a szennyezés mérsékelhető lenne, ha egyes gyógyszereket másképp írnának fel, használnának és semmisítenének meg – írja az Euronews.
Gyógyszerek és rengeteg szennyeződés a Balti-tengerben
A kilenc északkelet-európai ország által körülölelt Balti-tenger a világ egyik legszennyezettebb tengere. A térség évtizedek óta cipeli a környezetszennyezés örökségét: a második világháború után több ezer tonna vegyi fegyvert és egyéb hadianyagot süllyesztettek a tengerbe.
Napjainkban a mikroműanyagok, az ipari vegyi anyagok és a mezőgazdasági eredetű szennyezés tovább növeli a terhelést egy olyan ökoszisztémán, amely félig zárt tengeri medence lévén különösen sérülékeny.
A kutatók most a gyógyszerszennyezésre összpontosítanak. Svédország, Finnország, Litvánia és Lettország szakemberei szerint a Balti-tenger gyógyszeripari eredetű szennyezését nem lehet kizárólag a partvonalon, vagyis a szennyvíztisztításnál kezelni.
„Nem csak a szennyvíztisztításról van szó” – mondta Marmar Nekoro, a svédországi Uppsalai Egyetem gyógyszerésztudományi karának kutatója. „A gyógyszerek teljes életciklusát meg kell vizsgálnunk.”
A kutatók nem azt javasolják, hogy a betegek hagyják abba a számukra szükséges gyógyszerek szedését. Inkább azt, hogy amikor több, orvosi szempontból egyaránt megfelelő készítmény közül lehet választani, az orvosok a gyógyszer környezeti hatását is vegyék figyelembe. Emellett a betegek és az egészségügyi rendszerek is többet tehetnének azért, hogy a fel nem használt gyógyszerek ne kerüljenek a környezetbe.
Az egyik vizsgált hatóanyag a diklofenák, egy széles körben alkalmazott gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapító, amelyet már vízi környezetekben is kimutattak. Kristina Garuolienė, a Vilniusi Egyetem kutatója szerint bizonyos esetekben érdemes lehet más gyógyszert választani.
„Ez a racionális gyógyszerfelírást jelenti: amikor az orvos gyógyszert ír fel, azt is mérlegelnie kell, hogy melyik készítmény jelent kisebb veszélyt a környezetre” – mondta.
A szennyezés ára
A gyógyszerhatóanyagok többféle úton is bekerülhetnek a Balti-tengerbe. A háztartásokból és kórházakból származó szennyvíz mellett a gyógyszergyártó üzemek kibocsátása, valamint a mezőgazdaságból és más szárazföldi forrásokból származó maradék is hozzájárul a szennyezéshez. A háziállatok is szerepet játszhatnak benne, ha az ürüléküket nem gyűjtik össze és nem kezelik megfelelően.
Az UNESCO és a Balti-tengeri Környezetvédelmi Bizottság egy évtizeddel ezelőtti jelentése szerint a szennyvíztisztító telepek önmagukban évente mintegy 1800 tonna gyógyszerhatóanyagot juttathatnak a Balti-tengerbe. A legtöbb szennyvíztisztító telep még nem rendelkezik olyan negyedik tisztítási fokozattal, amelyet kifejezetten a gyógyszermaradványok eltávolítására fejlesztettek ki.
„Amikor gyógyszert veszünk be, a szervezetünk nem szívja fel az egész hatóanyagot vagy a teljes gyógyszermennyiséget. Egy része – sok esetben jelentős része – kiürül a szervezetből” – magyarázta Marmar Nekoro.
Miután a gyógyszerhatóanyagok bekerülnek a tengerbe, hosszú időn keresztül megmaradhatnak a környezetben. Ilyen például a karbamazepin, egy epilepszia, idegfájdalom és bipoláris zavar kezelésére alkalmazott vényköteles gyógyszer, amelyet a Balti-tenger több pontján is rendszeresen kimutatnak.
„Majdnem három és fél évbe telik, mire a felére lebomlik” – mondta Nekoro. „Vagyis a lebomlása nagyon-nagyon lassú”, ezért az anyag felhalmozódhat a környezetben.
Björn Wettermark, az Uppsalai Egyetem farmakoepidemiológiai professzora és a kutatási projekt vezetője szerint a fő probléma nem az, hogy az emberek pusztán a vízben úszva veszélyes mennyiségű gyógyszermaradványnak lennének kitéve – az antibiotikum-rezisztencia, illetve az antimikrobiális rezisztencia kockázatától eltekintve.
A kutatókat inkább az aggasztja, hogy a gyógyszerek milyen hatással vannak a tengerben élő élőlényekre.
- A gyógyszerhatóanyagok károsíthatják a vízi élővilágot,
- és hozzájárulhatnak az antimikrobiális rezisztencia szélesebb körű problémájához is.
A szintetikus ösztrogének például egyes halak, békák és más fajok elnőiesedését okozhatják, ami akár egész populációk működésére is hatással lehet. A balti-tengeri kékkagylónak (Mytilus edulis) – amely az ökoszisztéma egyik fontos faja, mivel szűri a vizet – bizonyos fájdalomcsillapítók hatására kevesebb energiája maradhat az anyagcserére és növekedésre.
A kagylóállomány változása tovább növelheti a már egyébként is többféle szennyezéssel terhelt ökoszisztéma sérülékenységét. További problémát jelent az eutrofizáció, vagyis a vizek túlzott tápanyag-feldúsulása, amely felgyorsítja a növények és algák szaporodását, és ez csökkenti a vízben oldott oxigén mennyiségét.
A megfelelő gyógyszer felírása is segíthet
A kutatók ezért a gyógyszerek felírásának és használatának megváltoztatását is a szennyezés csökkentésének egyik lehetséges eszközeként vizsgálják.
Ez nem azt jelenti, hogy a betegeknek abba kellene hagyniuk a szükséges gyógyszerek szedését. Ha azonban több, orvosi szempontból egyaránt megfelelő kezelés közül lehet választani, a gyógyszer környezeti hatása is szempont lehet a döntés során.
„Hosszú ideje több kutatás is azt mutatja, hogy nem mindig a legmegfelelőbb gyógyszereket írják fel és sok esetben a gyógyszerek túlzott, szükségtelen használata is problémát jelent”
– mondta Wettermark.
„Ezért a gyógyszerek felírásának és használatának javításával sok olyan megoldás létezik, amely egyszerre több szempontból is előnyös lehet. Valószínűleg mindkettőre szükség van ahhoz, hogy a környezetre gyakorolt hatást is érdemben csökkentsük.”
A gyógyszerfelírási gyakorlat megváltoztatása azonban nem egyszerűen abból áll, hogy az orvosoknak azt mondják: válasszanak „zöldebb” gyógyszereket. Egy Svédországban készült, a környezettudatos gyógyszerfelírást vizsgáló friss tanulmány szerint az orvosoknak célzottabb képzésre és jobb hozzáférésre van szükségük a gyógyszerek környezeti hatásairól szóló információkhoz.
Mi legyen a megmaradt gyógyszerekkel?
A fel nem használt gyógyszerek is bekerülhetnek a környezetbe, ha a háztartási hulladékba dobják, a mosogatóba öntik vagy lehúzzák a vécén. Ezért nagyon fontos lenne a gyógyszertárakba történő visszavitel.
Ugyanakkor ez felvet egy másik kérdést is: miért maradtak meg ezek a gyógyszerek?
Valószínűleg azért, mert nem az előírásoknak megfelelően használták őket, vagy talán az orvosok túl sok gyógyszert írnak fel, és ezek egy része valójában nem is szükséges.