Halál a tengeren: újabb hajót ért támadás a Fekete-tengeren – Bulgária bekérette az orosz nagykövetet

Két kereskedelmi hajót ért dróntámadás kedden hajnalban Bulgária fekete-tengeri partjainak közelében, az egyik hajó elsüllyedt. A Reuters beszámolója szerint egyetlen hét alatt már másodszor történt halálos áldozatokkal fenyegető, súlyos hajózási incidens a térségben. Az események miatt Bulgária bekérette Oroszország nagykövetét, miközben a nemzetközi közösség egyre nagyobb aggodalommal figyeli, hogy az orosz–ukrán háború miként veszélyezteti a NATO-tagállamok partjai mentén zajló kereskedelmet.

A dróntámadásban megsérült hajóról kimentett legénység tagjait mentőautóval szállítják el Várnában Fotó: BNR/Daniela Stoynova

A bolgár hatóságok tájékoztatása szerint az elsüllyedt hajónak, amelyet a helyi sajtó Azov Concord néven azonosított, öt tengerészét sikerült kimenteni, tizenegy embert azonban továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A hajó a bolgár Krapec település közelében süllyedt el.

A másik megtámadott hajó, a máltai zászló alatt közlekedő, ukrán tulajdonú Chelsea 3 három dróntalálatot kapott. A fedélzetén hét ukrán és nyolc azerbajdzsáni tengerész tartózkodott, valamennyiüket kimentették. Öten orvosi ellátásra szorultak, de egyikük sem sérült meg súlyosan. A támadás különösen aggasztó körülménye, hogy a Chelsea 3 a bolgár partoktól mindössze 18 tengeri mérföldre, vagyis mintegy 33 kilométerre haladt, amikor eltalálták.

Bulgária egyeztetés kezdeményez a NATO-főtitkárral

Rumen Radev bolgár miniszterelnök televíziós nyilatkozatában határozottan elítélte a történteket, és hangsúlyozta, hogy a bolgár felségvizek közvetlen közelében végrehajtott újabb támadás teljesen elfogadhatatlan.

A kormányfő ugyanakkor óvatosan fogalmazott a felelősség kérdésében.

Közölte, hogy egyelőre nincsenek egyértelmű bizonyítékok arra, ki hajtotta végre a támadásokat, azok következményei azonban szerinte az Oroszországi Föderációnak kedveznek.

Radev bejelentette, hogy bekéretik az orosz nagykövetet, és egyeztetést kezdeményez Mark Rutte NATO-főtitkárral.

Szófia fellépése azért is figyelemre méltó, mert Bulgária NATO- és EU-tagállamként stratégiai helyet foglal el a Fekete-tenger nyugati partvidékén. Az incidensek azt mutatják, hogy a háború kockázatai már nem korlátozódnak az ukrán és az orosz kikötők közvetlen környezetére. Moszkva részéről a Reuters beszámolójának megjelenéséig nem érkezett hivatalos reakció.