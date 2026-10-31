Már a Halloween sem mentette meg az édességpiacot – drágább lett a kakaó, és tömegek fogyókúráznak a GLP gyógyszerekkel

Az amerikai Halloween közeledtével sem pörög úgy a csokoládépiac, ahogy a gyártók szeretnék: a vásárlók a korábbiaknál kevesebbet költenek az ünnepi édességekre. A drágulás mellett egyre erősebb egészségtudatos trendek is átformálják a keresletet, ami a legnagyobb édességgyártókat is új termékek fejlesztésére készteti.

Az amerikai édességpiacon már a halloween sem jelent biztos menedéket a csokoládégyártóknak / Fotó: robertharding via AFP

Rossz előjelekkel érkezik az idei Halloween az amerikai csokoládégyártók számára. A NielsenIQ (NIQ) piackutató adatai szerint az október 17-ével zárult kilenc hétben 33,1 millió dollárral kevesebb csokoládé fogyott, mint egy évvel korábban. Az elmúlt legalább három év legnagyobb visszaesését teljes egészében a tejcsokoládé okozta: a fehér csokoládé értékesítése stagnált, az étcsokoládéé pedig enyhén emelkedett.

A Halloween az utolós szög a koporsóban

A vásárlók óvatosabbá válását a megélhetési költségek emelkedése és a gyenge fogyasztói hangulat is magyarázza. A kakaó árának korábbi elszállása miatt az édességgyártók az elmúlt három évben többször emeltek árat. Bár a kakaó tonnánkénti jegyzése a 2024-es, 12 ezer dolláros rekordról már 3000 dollár alá esett, az olcsóbb alapanyag hatása még nem jutott el teljes egészében a boltokba.

A Hershey vezérigazgatója, Kirk Tanner csütörtöki közleményében arra figyelmeztetett, hogy a vállalatnak szüksége van a vásárlókra az ünnep előtti utolsó napokban. A cég korábban már csökkentette az idei organikus árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását. A Hershey és a Morning Consult augusztusi jelentése szerint a szülők kétharmada már a nyáron megvásárolta a Halloweenre szánt édességeket, így a szezonális forgalom egy része korábban jelentkezett.

A Mondelez is érzi a változást. A Cadbury márkát birtokló vállalat észak-amerikai értékesítési volumene a harmadik negyedévben stagnált, miközben az árak 1,6 százalékkal emelkedtek. Amit Banati pénzügyi igazgató szerint az alacsonyabb kakaóárak kedvező hatása már kezd megjelenni a vállalat eredményeiben. A cég működési igazgatója, Luca Zaramella jelezte: a további árazásnál óvatosak lesznek, mert meg akarják őrizni piaci részesedésüket és az értékesítési volumen lendületét.