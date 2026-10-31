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Már a Halloween sem mentette meg az édességpiacot – drágább lett a kakaó, és tömegek fogyókúráznak a GLP gyógyszerekkel

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A gyártóknak egyszerre kell megbirkózniuk a vásárlóerő gyengülésével és az étkezési szokások átalakulásával. A Hershey és a Mondelez számára is fontos időszak a Halloween, az idei szezon előzetes adatai azonban kedvezőtlen képet mutatnak.
Nemes Tamás
2026.10.31, 06:31
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Az amerikai Halloween közeledtével sem pörög úgy a csokoládépiac, ahogy a gyártók szeretnék: a vásárlók a korábbiaknál kevesebbet költenek az ünnepi édességekre. A drágulás mellett egyre erősebb egészségtudatos trendek is átformálják a keresletet, ami a legnagyobb édességgyártókat is új termékek fejlesztésére készteti.

View of cake shop window filled with sweets and baked goods during autumn season in Chesterfield, Derbyshire, England, United Kingdom halloween
Az amerikai édességpiacon már a halloween sem jelent biztos menedéket a csokoládégyártóknak / Fotó: robertharding via AFP

Rossz előjelekkel érkezik az idei Halloween az amerikai csokoládégyártók számára. A NielsenIQ (NIQ) piackutató adatai szerint az október 17-ével zárult kilenc hétben 33,1 millió dollárral kevesebb csokoládé fogyott, mint egy évvel korábban. Az elmúlt legalább három év legnagyobb visszaesését teljes egészében a tejcsokoládé okozta: a fehér csokoládé értékesítése stagnált, az étcsokoládéé pedig enyhén emelkedett.

A Halloween az utolós szög a koporsóban

A vásárlók óvatosabbá válását a megélhetési költségek emelkedése és a gyenge fogyasztói hangulat is magyarázza. A kakaó árának korábbi elszállása miatt az édességgyártók az elmúlt három évben többször emeltek árat. Bár a kakaó tonnánkénti jegyzése a 2024-es, 12 ezer dolláros rekordról már 3000 dollár alá esett, az olcsóbb alapanyag hatása még nem jutott el teljes egészében a boltokba.

A Hershey vezérigazgatója, Kirk Tanner csütörtöki közleményében arra figyelmeztetett, hogy a vállalatnak szüksége van a vásárlókra az ünnep előtti utolsó napokban. A cég korábban már csökkentette az idei organikus árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását. A Hershey és a Morning Consult augusztusi jelentése szerint a szülők kétharmada már a nyáron megvásárolta a Halloweenre szánt édességeket, így a szezonális forgalom egy része korábban jelentkezett.

A Mondelez is érzi a változást. A Cadbury márkát birtokló vállalat észak-amerikai értékesítési volumene a harmadik negyedévben stagnált, miközben az árak 1,6 százalékkal emelkedtek. Amit Banati pénzügyi igazgató szerint az alacsonyabb kakaóárak kedvező hatása már kezd megjelenni a vállalat eredményeiben. A cég működési igazgatója, Luca Zaramella jelezte: a további árazásnál óvatosak lesznek, mert meg akarják őrizni piaci részesedésüket és az értékesítési volumen lendületét.

A fogyasztók azonban csak fokozatosan érezhetik az olcsóbb kakaó hatását. David Branch, a Wells Fargo Agri-Food Institute ágazati vezetője szerint a bolti áremelések üteme jövő év elején lassulhat jelentősen, ahogy az alapanyagárak csökkenése végighalad az ellátási láncon. A gyártók közben a termékek receptúráját is módosítják, például csökkentve a csokoládétartalmat.

Az édességpiacot az egészségtudatos táplálkozás térnyerése is átalakítja. 

A GLP-1 hatóanyagú fogyást segítő gyógyszerek terjedése és a Trump-kormányzat Make America Healthy Again kampánya egyaránt erősíti az alacsonyabb cukortartalmú, kisebb adagú termékek iránti keresletet. Az NIQ adatai szerint a kis kiszerelésű édességek dollárban mért forgalma 24 százalékkal nőtt, miközben minden nagyobb méretű kategória visszaesett.

A gyártók már reagálnak: a Mondelez csütörtökön bejelentette, hogy felvásárolja az Undercover Snacks vállalatot, amely csokoládéval bevont quinoaropogósokat készít. Más cégek joghurtos bevonatú nassolnivalókkal, popcornnal és fehérjeszeletekkel próbálják megszólítani azokat, akik a hagyományos édességek helyett táplálóbb alternatívát keresnek. A Halloween tehát továbbra is az édességekről szól, de egyre kevésbé kizárólag a csokoládéról.

Jelmez, édesség, dekoráció – így pörög a magyar Halloween-piac

A magyarok többsége néhány ezer forint körüli kiadásokkal számol az Amerikából átszivárgó ünnepre, de a dekoráció, jelmez és édesség kombinációja akár sokkal magasabb összeg is lehet. A vállalkozók bíznak benne, hogy idén a szezonális termékek iránti kereslet tovább emelkedik Halloweenkor, különösen, ha az árak és kínálat rugalmasan alkalmazkodnak.

 

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