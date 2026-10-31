Már a Halloween sem mentette meg az édességpiacot – drágább lett a kakaó, és tömegek fogyókúráznak a GLP gyógyszerekkel
Az amerikai Halloween közeledtével sem pörög úgy a csokoládépiac, ahogy a gyártók szeretnék: a vásárlók a korábbiaknál kevesebbet költenek az ünnepi édességekre. A drágulás mellett egyre erősebb egészségtudatos trendek is átformálják a keresletet, ami a legnagyobb édességgyártókat is új termékek fejlesztésére készteti.
Rossz előjelekkel érkezik az idei Halloween az amerikai csokoládégyártók számára. A NielsenIQ (NIQ) piackutató adatai szerint az október 17-ével zárult kilenc hétben 33,1 millió dollárral kevesebb csokoládé fogyott, mint egy évvel korábban. Az elmúlt legalább három év legnagyobb visszaesését teljes egészében a tejcsokoládé okozta: a fehér csokoládé értékesítése stagnált, az étcsokoládéé pedig enyhén emelkedett.
A Halloween az utolós szög a koporsóban
A vásárlók óvatosabbá válását a megélhetési költségek emelkedése és a gyenge fogyasztói hangulat is magyarázza. A kakaó árának korábbi elszállása miatt az édességgyártók az elmúlt három évben többször emeltek árat. Bár a kakaó tonnánkénti jegyzése a 2024-es, 12 ezer dolláros rekordról már 3000 dollár alá esett, az olcsóbb alapanyag hatása még nem jutott el teljes egészében a boltokba.
A Hershey vezérigazgatója, Kirk Tanner csütörtöki közleményében arra figyelmeztetett, hogy a vállalatnak szüksége van a vásárlókra az ünnep előtti utolsó napokban. A cég korábban már csökkentette az idei organikus árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását. A Hershey és a Morning Consult augusztusi jelentése szerint a szülők kétharmada már a nyáron megvásárolta a Halloweenre szánt édességeket, így a szezonális forgalom egy része korábban jelentkezett.
A Mondelez is érzi a változást. A Cadbury márkát birtokló vállalat észak-amerikai értékesítési volumene a harmadik negyedévben stagnált, miközben az árak 1,6 százalékkal emelkedtek. Amit Banati pénzügyi igazgató szerint az alacsonyabb kakaóárak kedvező hatása már kezd megjelenni a vállalat eredményeiben. A cég működési igazgatója, Luca Zaramella jelezte: a további árazásnál óvatosak lesznek, mert meg akarják őrizni piaci részesedésüket és az értékesítési volumen lendületét.
A fogyasztók azonban csak fokozatosan érezhetik az olcsóbb kakaó hatását. David Branch, a Wells Fargo Agri-Food Institute ágazati vezetője szerint a bolti áremelések üteme jövő év elején lassulhat jelentősen, ahogy az alapanyagárak csökkenése végighalad az ellátási láncon. A gyártók közben a termékek receptúráját is módosítják, például csökkentve a csokoládétartalmat.
Az édességpiacot az egészségtudatos táplálkozás térnyerése is átalakítja.
A GLP-1 hatóanyagú fogyást segítő gyógyszerek terjedése és a Trump-kormányzat Make America Healthy Again kampánya egyaránt erősíti az alacsonyabb cukortartalmú, kisebb adagú termékek iránti keresletet. Az NIQ adatai szerint a kis kiszerelésű édességek dollárban mért forgalma 24 százalékkal nőtt, miközben minden nagyobb méretű kategória visszaesett.
A gyártók már reagálnak: a Mondelez csütörtökön bejelentette, hogy felvásárolja az Undercover Snacks vállalatot, amely csokoládéval bevont quinoaropogósokat készít. Más cégek joghurtos bevonatú nassolnivalókkal, popcornnal és fehérjeszeletekkel próbálják megszólítani azokat, akik a hagyományos édességek helyett táplálóbb alternatívát keresnek. A Halloween tehát továbbra is az édességekről szól, de egyre kevésbé kizárólag a csokoládéról.
Jelmez, édesség, dekoráció – így pörög a magyar Halloween-piac
A magyarok többsége néhány ezer forint körüli kiadásokkal számol az Amerikából átszivárgó ünnepre, de a dekoráció, jelmez és édesség kombinációja akár sokkal magasabb összeg is lehet. A vállalkozók bíznak benne, hogy idén a szezonális termékek iránti kereslet tovább emelkedik Halloweenkor, különösen, ha az árak és kínálat rugalmasan alkalmazkodnak.