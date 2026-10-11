Megszületett Hollywood új szuperhatalma: nagy változás jöhet az HBO Maxnál, a mozivásznakon is minden átrendeződhet
Lezárult Hollywood egyik legnagyobb üzlete: a Paramount Skydance 110 milliárd dollárért felvásárolta a Warner Bros. Discoveryt, az új vállalat pedig Skydance néven működik tovább. Egy kézbe került többek között a Warner, a Paramount Pictures, az HBO, a DC Studios, a CNN, a CBS, az HBO Max és a Paramount+, valamint olyan franchise-ok, mint a Harry Potter, a Trónok harca, a Mission: Impossible, a Top Gun és a Star Trek. A nézők számára azonban azonban az a legfontosabb, hogy mi történik ezekkel a tartalmakkal, a mozibemutatókkal és mindenekelőtt az HBO Maxszal.
Az HBO Max jövője kérdéses
A magyar HBO Max hivatalos tájékoztatása szerint jelenleg sem az alkalmazás, sem az előfizetés, sem az árak nem változnak. A meglévő ügyfeleknek nincs teendőjük, és az HBO Max ugyanúgy működik tovább, mint eddig. Ez azonban csak az első időszakra igaz. A Reuters szerint a Skydance már eldöntötte, hogy
a jövőben egyetlen szolgáltatásba olvasztja az HBO Maxot és a Paramount+-t.
Ennek nevét, indulási időpontját és csomagjait még nem jelentették be, de a cél egyértelmű: egy olyan streamingplatform létrehozása, mely méretben és tartalomkínálatban is felveszi a versenyt a Netflixszel, a Disney+-szal és az Amazon Prime Videoval.
A nagyobb könyvtár ugyanakkor könnyen magasabb előfizetési díjat is hozhat. Hivatalos áremelést még nem jelentettek be, de az iparág már drágulással számol az összevonás után. Ha egyetlen előfizetésbe kerül az HBO, a Warner, a DC, a Harry Potter és a Paramount tartalmainak jelentős része, a Skydance jóval nagyobb kínálattal tudja majd indokolni a magasabb havidíjat.
Magyarországon a SkyShowtime miatt még nagyobb a kérdőjel
A hazai helyzet azért különösen érdekes, mert Magyarországon nincs önálló Paramount+: annak filmjeinek és sorozatainak jelentős része a SkyShowtime-on érhető el. A SkyShowtime jelenleg a Paramount és a Comcast közös vállalata, és 22 európai országban működik, köztük Magyarországon. Szeptember elején még az is felmerült, hogy a két tulajdonos a SkyShowtime bezárását is vizsgálja. Ez még nincs eldöntve, de ha megtörténik, Magyarországon is teljesen átrendeződhet a streamingpiac:
a Paramount tartalmainak egy része logikusan az HBO Maxból és Paramount+-ból létrejövő új szolgáltatás felé vándorolhat.
Erre azonban egyelőre nincs hivatalos bejelentés. A fogyasztónak ez egyszerre lehet jó és rossz hír. Kevesebb külön előfizetésből nagyobb tartalomkönyvtárhoz juthat, viszont két egymással versengő szolgáltatás helyett egy jóval erősebb platform maradhat, ami csökkentheti az árversenyt.
Azt pedig nem szabad elfelejteni, hogy a Paramount számára talán nem is maga a Warner, hanem az HBO a legnagyobb húzónév, így elképzelhető, hogy az új platform is eköré lesz felépítve. Amilyen marketing fiaskót produkált az HBO Max az elmúlt években, nem lenne annyira meglepő, ha egy alaposabb piackutatással kiderülne az derülne ki, hogy az HBO még mindig sokak számára egyenlő az igényesebb tartalmakkal, szemben a Netflix futószalagon gyártott sorozataival és filmjeivel.
A mozizók örülhetnek
A Skydance legalább évi 30 mozifilm bemutatását vállalta az első két évben, majd a következő háromban évi 32-re emelné ezt. A cég több mint 180 televíziós sorozat és műsor gyártásával is számol, miközben David Ellison évente legalább 30 milliárd dollárt költene tartalmakra.
A mozifilmeknek legalább 45 napos kizárólagos mozis időszakot kell kapniuk, az amerikai megállapodás pedig azt is előírja, hogy
előfizetéses streamingre legkorábban 90 nappal a mozibemutató után kerülhetnek fel az új tartalmak.
Ez megnyugtató lehet azok számára, mint Christopher Nolan és rendező-/színésztársai, akik jogosan aggódtak attól, hogy a mozifilmek a streaming áldozatává fognak válni.
Az új vállalat ugyanakkor 6 milliárd dolláros költségcsökkentést is tervez, miközben mintegy 80 milliárd dollárnyi adósságot visz tovább. Ez komoly nyomást helyez a vezetésre, hogy a legjövedelmezőbb franchise-okra koncentráljon. A Harry Potter, a DC, a Trónok harca, a Star Trek vagy a Mission: Impossible mögött így minden eddiginél nagyobb pénzügyi és marketingerő állhat. A másik oldal viszont az, hogy egy ekkora vállalat könnyebben részesítheti előnyben a biztos kasszasikereket a kisebb, kockázatosabb produkciókkal szemben – Hollywoodban pedig éppen ettől tartanak a leginkább.
Nehéz menet volt a felvásárlás
A Paramount Skydance és a Warner Bros. Discovery összeolvadása azért húzódott el, mert a tranzakció nemcsak két hatalmas tartalomgyártó és stúdió egyesítését jelentette, hanem komoly versenyjogi és szabályozói kérdéseket is felvetett. A hatóságoknak azt kellett mérlegelniük, hogy egyetlen vállalat kezében túl nagy befolyás összpontosul-e a filmgyártásban, a televíziózásban és a streamingpiacon.
A tárgyalásokat az is nehezítette, hogy a Warner jelentős adósságállománnyal érkezett az üzletbe, miközben az új tulajdonosnak több milliárd dolláros költségcsökkentést is vállalnia kellett. A megállapodás végül úgy zárult le, hogy az új cég egyszerre kapott hatalmas franchise-portfóliót és jelentős pénzügyi terhet, ezért a valódi próba csak most kezdődik.