Lezárult Hollywood egyik legnagyobb üzlete: a Paramount Skydance 110 milliárd dollárért felvásárolta a Warner Bros. Discoveryt, az új vállalat pedig Skydance néven működik tovább. Egy kézbe került többek között a Warner, a Paramount Pictures, az HBO, a DC Studios, a CNN, a CBS, az HBO Max és a Paramount+, valamint olyan franchise-ok, mint a Harry Potter, a Trónok harca, a Mission: Impossible, a Top Gun és a Star Trek. A nézők számára azonban azonban az a legfontosabb, hogy mi történik ezekkel a tartalmakkal, a mozibemutatókkal és mindenekelőtt az HBO Maxszal.

Megszületett Hollywood új szuperhatalma: nagy változás jöhet az HBO Maxnál, a mozivásznakon is minden átrendeződhet / Fotó: Samuel Boivin

Az HBO Max jövője kérdéses

A magyar HBO Max hivatalos tájékoztatása szerint jelenleg sem az alkalmazás, sem az előfizetés, sem az árak nem változnak. A meglévő ügyfeleknek nincs teendőjük, és az HBO Max ugyanúgy működik tovább, mint eddig. Ez azonban csak az első időszakra igaz. A Reuters szerint a Skydance már eldöntötte, hogy

a jövőben egyetlen szolgáltatásba olvasztja az HBO Maxot és a Paramount+-t.

Ennek nevét, indulási időpontját és csomagjait még nem jelentették be, de a cél egyértelmű: egy olyan streamingplatform létrehozása, mely méretben és tartalomkínálatban is felveszi a versenyt a Netflixszel, a Disney+-szal és az Amazon Prime Videoval.

A nagyobb könyvtár ugyanakkor könnyen magasabb előfizetési díjat is hozhat. Hivatalos áremelést még nem jelentettek be, de az iparág már drágulással számol az összevonás után. Ha egyetlen előfizetésbe kerül az HBO, a Warner, a DC, a Harry Potter és a Paramount tartalmainak jelentős része, a Skydance jóval nagyobb kínálattal tudja majd indokolni a magasabb havidíjat.

Magyarországon a SkyShowtime miatt még nagyobb a kérdőjel

A hazai helyzet azért különösen érdekes, mert Magyarországon nincs önálló Paramount+: annak filmjeinek és sorozatainak jelentős része a SkyShowtime-on érhető el. A SkyShowtime jelenleg a Paramount és a Comcast közös vállalata, és 22 európai országban működik, köztük Magyarországon. Szeptember elején még az is felmerült, hogy a két tulajdonos a SkyShowtime bezárását is vizsgálja. Ez még nincs eldöntve, de ha megtörténik, Magyarországon is teljesen átrendeződhet a streamingpiac:

a Paramount tartalmainak egy része logikusan az HBO Maxból és Paramount+-ból létrejövő új szolgáltatás felé vándorolhat.

Erre azonban egyelőre nincs hivatalos bejelentés. A fogyasztónak ez egyszerre lehet jó és rossz hír. Kevesebb külön előfizetésből nagyobb tartalomkönyvtárhoz juthat, viszont két egymással versengő szolgáltatás helyett egy jóval erősebb platform maradhat, ami csökkentheti az árversenyt.