Magyarországról kivonult a sportáru-kereskedelmi lánc, most a szomszédban is gond van – a német cipőbolt-óriás lehet, ami megmenti a legendás üzletet
Radikális átalakítással próbálják megmenteni a Hervist Ausztriában: sajtóbeszámolók szerint a korábbi több mint 130 üzletből 2027 végére mindössze 50–55 maradhat. Az új tulajdonosok, Sven Voth és Udo Schloemer a veszteségek megállítását és a működési költségek csökkentését tűzték ki célul, ám egyelőre nem tudni, mikorra válhat ismét nyereségessé a sportkereskedelmi lánc.
Fél évszázad után adta fel a Spar a Hervist Ausztriában
A Hervis korábban a Spar élelmiszer-kiskereskedelmi csoporthoz tartozott, amely több mint fél évszázad után, 2026 januárjában döntött a sportkereskedelmi érdekeltség értékesítéséről.
A lépés hátterében a tartósan gyenge üzleti teljesítmény állt: a vállalat 2020 és 2024 között csaknem 160 millió euró veszteséget halmozott fel.
A sportáruházlánc korábbi stratégiája nem hozta meg a várt eredményt:
- a Hervis egyszerre próbált versenyezni az olcsóbb termékeket kínáló szereplőkkel és a prémium sportszermárkákkal,
- miközben kisebb osztrák városokban is terjeszkedett, a kelet-európai piacok meghódításával és az online értékesítés felfuttatásával is kísérletezett.
A korábbi reorganizációs próbálkozások azonban nem vezettek eredményre.
Száz üzletből alig ötven maradhat
Az új tulajdonosoknak a hálózat jelentős részétől meg kell válniuk. A korábban több mint 130 üzletet és 1300 munkahelyet fenntartó Hervis külföldi érdekeltségeit már értékesítették, Ausztriában pedig a német befektetők valamivel több mint 90 üzletet vettek át, mintegy 900 dolgozóval. Ezek közül 17 üzlet már bezárt, vagy közvetlenül a bezárás előtt áll.
A tervek szerint 2027 végére 50–55 áruház maradna a hálózatban. Markus Hupach, a Hervis új ügyvezetője szerint a bérbeadókkal folytatott tárgyalások jól haladnak.
A leépítések a központot sem kerülik el: a központ 120 munkatársából 35-nek kellett távoznia. Az üzletekben jellemzően 15–20 dolgozóval számolnak, a megszűnő állásokkal érintett munkavállalóknak pedig támogatási programot ígérnek.
Markus Hupach, a Hervis új vezérigazgatója szerint a régi üzleti modell veszteséges és fenntarthatatlan volt. A vezető szerint a legfontosabb feladat most a költségek mérséklése és a veszteségek megállítása.
Hupach korábban az Arion nevű deeptech-vállalat vezetője volt, tanácsadóként is dolgozott, az Asics amszterdami szervezeténél szerzett tapasztalatot, és egy évig a német Sport 2000 beszerzési szövetséget is irányította.
A nyereségesség időpontja továbbra is kérdéses
A Hervis átalakítása nem merül ki az üzletek bezárásában. A vállalatnak a Spar-csoporttól függetlenül kell működtetnie informatikai, logisztikai és bérszámfejtési folyamatait is. Hupach szerint ezeknek a rendszereknek a leválasztása komoly feladatot jelentett.
Arról azonban egyelőre nem közölt menetrendet, hogy mikor kerülhet ismét nyereséges működési pályára a vállalat. Az új tulajdonosok által a reorganizációra szánt befektetések nagyságáról sem árult el részleteket.
A német vállalkozók közül Sven Voth a Snipes sneakerkereskedő alapítójaként ismert, amely időközben a Deichmann-csoporthoz került. Voth Ausztriában a Higgins márkával is megpróbálkozott, ez a vállalkozás azonban nem volt sikeres. Udo Schloemer ingatlanbefektetőként és a digitális vállalkozások világában jártas üzleti tanácsadóként tevékenykedik.
A Hervis megszerzésére kapcsán korábban a Deichmann neve is felmerült. A német cipőkereskedelmi óriás sportkereskedelmi tapasztalattal is rendelkezik a svájci Ochsner-csoport révén, amely az ország legnagyobb sportszerkereskedője. Az osztrák terjeszkedés lehetősége vonzó lehetett a vállalat számára, a tárgyalások azonban az információk szerint a vételár körüli nézeteltérések miatt elakadhattak.
Magyarországon már új márkanév alatt kezdenek működni a korábbi Hervis áruházak
Miközben Ausztriában a Hervis saját márkaneve alatt próbálja megmenteni a megmaradó hálózatot, Magyarországon már más irányt vett az átalakulás.
A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint a brit Frasers Group felvásárolta a Hervis magyarországi és romániai sportszer-kiskereskedelmi tevékenységét. A 2026 júniusában lezárult tranzakció összesen 78 üzletet érintett: Magyarországon 29, Romániában pedig 49 áruház került az új tulajdonoshoz.
A Frasers Group a Sports Direct márka révén ismert a sportkereskedelemben. A tervek szerint a korábbi Hervis-üzletek még 2026-ban bezárnak, majd új márkanév alatt nyithatnak ki ismét. Az átalakulás augusztusban már meg is kezdődött.
A magyarországi és romániai üzletek megszerzése a brit csoport közép- és kelet-európai terjeszkedésének újabb lépése.