Magyarországról kivonult a sportáru-kereskedelmi lánc, most a szomszédban is gond van – a német cipőbolt-óriás lehet, ami megmenti a legendás üzletet

Radikális átalakítással próbálják megmenteni a Hervist Ausztriában: sajtóbeszámolók szerint a korábbi több mint 130 üzletből 2027 végére mindössze 50–55 maradhat. Az új tulajdonosok, Sven Voth és Udo Schloemer a veszteségek megállítását és a működési költségek csökkentését tűzték ki célul, ám egyelőre nem tudni, mikorra válhat ismét nyereségessé a sportkereskedelmi lánc.

A Hervis cégjelzése egy reklám részeként egy épület oldalán Ausztriában (illusztráció)

Fotó: HelgaQ / Shutterstock

Fél évszázad után adta fel a Spar a Hervist Ausztriában

A Hervis korábban a Spar élelmiszer-kiskereskedelmi csoporthoz tartozott, amely több mint fél évszázad után, 2026 januárjában döntött a sportkereskedelmi érdekeltség értékesítéséről.

A lépés hátterében a tartósan gyenge üzleti teljesítmény állt: a vállalat 2020 és 2024 között csaknem 160 millió euró veszteséget halmozott fel.

A sportáruházlánc korábbi stratégiája nem hozta meg a várt eredményt:

a Hervis egyszerre próbált versenyezni az olcsóbb termékeket kínáló szereplőkkel és a prémium sportszermárkákkal,

miközben kisebb osztrák városokban is terjeszkedett, a kelet-európai piacok meghódításával és az online értékesítés felfuttatásával is kísérletezett.

A korábbi reorganizációs próbálkozások azonban nem vezettek eredményre.

Száz üzletből alig ötven maradhat

Az új tulajdonosoknak a hálózat jelentős részétől meg kell válniuk. A korábban több mint 130 üzletet és 1300 munkahelyet fenntartó Hervis külföldi érdekeltségeit már értékesítették, Ausztriában pedig a német befektetők valamivel több mint 90 üzletet vettek át, mintegy 900 dolgozóval. Ezek közül 17 üzlet már bezárt, vagy közvetlenül a bezárás előtt áll.

A tervek szerint 2027 végére 50–55 áruház maradna a hálózatban. Markus Hupach, a Hervis új ügyvezetője szerint a bérbeadókkal folytatott tárgyalások jól haladnak.

A leépítések a központot sem kerülik el: a központ 120 munkatársából 35-nek kellett távoznia. Az üzletekben jellemzően 15–20 dolgozóval számolnak, a megszűnő állásokkal érintett munkavállalóknak pedig támogatási programot ígérnek.

Markus Hupach, a Hervis új vezérigazgatója szerint a régi üzleti modell veszteséges és fenntarthatatlan volt. A vezető szerint a legfontosabb feladat most a költségek mérséklése és a veszteségek megállítása.