Magyarországról kivonult a sportáru-kereskedelmi lánc, most a szomszédban is gond van – a német cipőbolt-óriás lehet, ami megmenti a legendás üzletet

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A korábbi hálózat kevesebb mint felére húznák össze az osztrák Hervist az új tulajdonosok, miután a sportkereskedő évek alatt közel 160 millió eurós veszteséget halmozott fel. Magyarországon eközben már a brit Frasers Group alakítja át és nyitja újra az egykori Hervis-áruházakat Sports Direct néven.
Juhász Péter
2026.10.15, 13:04
Frissítve: 2026.10.15, 13:17
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Radikális átalakítással próbálják megmenteni a Hervist Ausztriában: sajtóbeszámolók szerint a korábbi több mint 130 üzletből 2027 végére mindössze 50–55 maradhat. Az új tulajdonosok, Sven Voth és Udo Schloemer a veszteségek megállítását és a működési költségek csökkentését tűzték ki célul, ám egyelőre nem tudni, mikorra válhat ismét nyereségessé a sportkereskedelmi lánc.

Feldkirchen,,Austria,-,April,27,,2025:,Hervis,Sports,Store,Sign,A Hervis egyik ausztriai áruházának cégjelzése egy épület oldalán (illusztráció)
A Hervis cégjelzése egy reklám részeként egy épület oldalán Ausztriában (illusztráció)
Fotó: HelgaQ / Shutterstock

Fél évszázad után adta fel a Spar a Hervist Ausztriában

A Hervis korábban a Spar élelmiszer-kiskereskedelmi csoporthoz tartozott, amely több mint fél évszázad után, 2026 januárjában döntött a sportkereskedelmi érdekeltség értékesítéséről. 

A lépés hátterében a tartósan gyenge üzleti teljesítmény állt: a vállalat 2020 és 2024 között csaknem 160 millió euró veszteséget halmozott fel.

A sportáruházlánc korábbi stratégiája nem hozta meg a várt eredményt:

  • a Hervis egyszerre próbált versenyezni az olcsóbb termékeket kínáló szereplőkkel és a prémium sportszermárkákkal, 
  • miközben kisebb osztrák városokban is terjeszkedett, a kelet-európai piacok meghódításával és az online értékesítés felfuttatásával is kísérletezett.

A korábbi reorganizációs próbálkozások azonban nem vezettek eredményre.

Száz üzletből alig ötven maradhat

Az új tulajdonosoknak a hálózat jelentős részétől meg kell válniuk. A korábban több mint 130 üzletet és 1300 munkahelyet fenntartó Hervis külföldi érdekeltségeit már értékesítették, Ausztriában pedig a német befektetők valamivel több mint 90 üzletet vettek át, mintegy 900 dolgozóval. Ezek közül 17 üzlet már bezárt, vagy közvetlenül a bezárás előtt áll. 

A tervek szerint 2027 végére 50–55 áruház maradna a hálózatban. Markus Hupach, a Hervis új ügyvezetője szerint a bérbeadókkal folytatott tárgyalások jól haladnak.

A leépítések a központot sem kerülik el: a központ 120 munkatársából 35-nek kellett távoznia. Az üzletekben jellemzően 15–20 dolgozóval számolnak, a megszűnő állásokkal érintett munkavállalóknak pedig támogatási programot ígérnek.

Markus Hupach, a Hervis új vezérigazgatója szerint a régi üzleti modell veszteséges és fenntarthatatlan volt. A vezető szerint a legfontosabb feladat most a költségek mérséklése és a veszteségek megállítása.

Hupach korábban az Arion nevű deeptech-vállalat vezetője volt, tanácsadóként is dolgozott, az Asics amszterdami szervezeténél szerzett tapasztalatot, és egy évig a német Sport 2000 beszerzési szövetséget is irányította.

A nyereségesség időpontja továbbra is kérdéses

A Hervis átalakítása nem merül ki az üzletek bezárásában. A vállalatnak a Spar-csoporttól függetlenül kell működtetnie informatikai, logisztikai és bérszámfejtési folyamatait is. Hupach szerint ezeknek a rendszereknek a leválasztása komoly feladatot jelentett.

Arról azonban egyelőre nem közölt menetrendet, hogy mikor kerülhet ismét nyereséges működési pályára a vállalat. Az új tulajdonosok által a reorganizációra szánt befektetések nagyságáról sem árult el részleteket.

A német vállalkozók közül Sven Voth a Snipes sneakerkereskedő alapítójaként ismert, amely időközben a Deichmann-csoporthoz került. Voth Ausztriában a Higgins márkával is megpróbálkozott, ez a vállalkozás azonban nem volt sikeres. Udo Schloemer ingatlanbefektetőként és a digitális vállalkozások világában jártas üzleti tanácsadóként tevékenykedik.

A Hervis megszerzésére kapcsán korábban a Deichmann neve is felmerült. A német cipőkereskedelmi óriás sportkereskedelmi tapasztalattal is rendelkezik a svájci Ochsner-csoport révén, amely az ország legnagyobb sportszerkereskedője. Az osztrák terjeszkedés lehetősége vonzó lehetett a vállalat számára, a tárgyalások azonban az információk szerint a vételár körüli nézeteltérések miatt elakadhattak.

Magyarországon már új márkanév alatt kezdenek működni a korábbi Hervis áruházak

Miközben Ausztriában a Hervis saját márkaneve alatt próbálja megmenteni a megmaradó hálózatot, Magyarországon már más irányt vett az átalakulás.

A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint a brit Frasers Group felvásárolta a Hervis magyarországi és romániai sportszer-kiskereskedelmi tevékenységét. A 2026 júniusában lezárult tranzakció összesen 78 üzletet érintett: Magyarországon 29, Romániában pedig 49 áruház került az új tulajdonoshoz.

A Frasers Group a Sports Direct márka révén ismert a sportkereskedelemben. A tervek szerint a korábbi Hervis-üzletek még 2026-ban bezárnak, majd új márkanév alatt nyithatnak ki ismét. Az átalakulás augusztusban már meg is kezdődött.

A magyarországi és romániai üzletek megszerzése a brit csoport közép- és kelet-európai terjeszkedésének újabb lépése.

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