Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar turisták horvátországi vendégforgalma, szeptember végéig 834 ezren több mint 4 millió vendégéjszakát töltöttek az országban. A horvát turizmus szerint a magyar vendégéjszakák száma már az előző teljes éves rekordot is meghaladta, miközben egyre többen utaznak az elő- és utószezonban is.

Új történelmi csúcsot ért el a magyarok horvátországi vendégforgalma, szeptember végéig 834 ezer magyar turista érkezett az országba / Fotó: robertharding via AFP

Elképesztő rekord születetett, tényleg letarolták Horvátországot a magyarok: soha nem látott számban utaztak idén magyar turisták az Adriai-tengerhez

Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar turisták horvátországi vendégforgalma. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista több mint 4 millió vendégéjszakát töltött az országban – közölte csütörtökön Budapesten Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója.

A magyar vendégek száma 12 százalékkal, a vendégéjszakáké pedig 10 százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest. Ivana Herceg szerint ez történelmi mérföldkő, ráadásul a vendégéjszakák száma már a 2024-ben felállított 3,8 milliós teljes éves rekordot is meghaladta.

A magyarok horvátországi turizmusa az elmúlt évtizedekben folyamatosan bővült. A Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi képviseletének 1997-es megnyitásakor még mintegy 760 ezer magyar vendégéjszakát regisztráltak. Az egymilliós határt 2000-ben, a kétmilliót 2004-ben, a hárommilliót pedig 2019-ben lépték át.

A növekedés már nem csak a nyári hónapokra koncentrálódik. 2019-hez képest 150 százalékkal többen keresik fel Horvátországot az elő- és utószezonban is, ami egyre fontosabb szerepet ad a főszezonon kívüli utazásoknak.

A magyar turisták körében továbbra is a Kvarner-öböl a legnépszerűbb térség: az első kilenc hónapban 1,2 millió magyar vendégéjszakát töltöttek itt. A második helyen Isztria áll 860 ezer, a harmadikon pedig Zadar megye 660 ezer vendégéjszakával.

A települések közül Crikvenica vezeti a népszerűségi listát, Porec és Rovinj követi. Arányaiban azonban Dubrovnik produkálta a legnagyobb növekedést: 44 százalékkal nőtt a magyar vendégéjszakák száma.

Ebben szerepet játszott, hogy idén nyáron a Ryanair és a Wizzair is közvetlen légi járatokat indított Dubrovnikba.

A szálláshelyek között a magánszállások voltak a legnépszerűbbek, a magyar turisták csaknem fele ezeket választotta. Közel 30 százalékuk szállodában, mintegy 20 százalékuk pedig kempingben szállt meg.