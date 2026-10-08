Elképesztő rekord születetett, tényleg letarolták Horvátországot a magyarok: soha nem látott számban utaztak idén magyar turisták az Adriai-tengerhez
Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar turisták horvátországi vendégforgalma, szeptember végéig 834 ezren több mint 4 millió vendégéjszakát töltöttek az országban. A horvát turizmus szerint a magyar vendégéjszakák száma már az előző teljes éves rekordot is meghaladta, miközben egyre többen utaznak az elő- és utószezonban is.
Elképesztő rekord születetett, tényleg letarolták Horvátországot a magyarok: soha nem látott számban utaztak idén magyar turisták az Adriai-tengerhez
Minden korábbi rekordot megdöntött a magyar turisták horvátországi vendégforgalma. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista több mint 4 millió vendégéjszakát töltött az országban – közölte csütörtökön Budapesten Ivana Herceg, a Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi igazgatója.
A magyar vendégek száma 12 százalékkal, a vendégéjszakáké pedig 10 százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest. Ivana Herceg szerint ez történelmi mérföldkő, ráadásul a vendégéjszakák száma már a 2024-ben felállított 3,8 milliós teljes éves rekordot is meghaladta.
A magyarok horvátországi turizmusa az elmúlt évtizedekben folyamatosan bővült. A Horvát Idegenforgalmi Közösség magyarországi képviseletének 1997-es megnyitásakor még mintegy 760 ezer magyar vendégéjszakát regisztráltak. Az egymilliós határt 2000-ben, a kétmilliót 2004-ben, a hárommilliót pedig 2019-ben lépték át.
A növekedés már nem csak a nyári hónapokra koncentrálódik. 2019-hez képest 150 százalékkal többen keresik fel Horvátországot az elő- és utószezonban is, ami egyre fontosabb szerepet ad a főszezonon kívüli utazásoknak.
A magyar turisták körében továbbra is a Kvarner-öböl a legnépszerűbb térség: az első kilenc hónapban 1,2 millió magyar vendégéjszakát töltöttek itt. A második helyen Isztria áll 860 ezer, a harmadikon pedig Zadar megye 660 ezer vendégéjszakával.
A települések közül Crikvenica vezeti a népszerűségi listát, Porec és Rovinj követi. Arányaiban azonban Dubrovnik produkálta a legnagyobb növekedést: 44 százalékkal nőtt a magyar vendégéjszakák száma.
Ebben szerepet játszott, hogy idén nyáron a Ryanair és a Wizzair is közvetlen légi járatokat indított Dubrovnikba.
A szálláshelyek között a magánszállások voltak a legnépszerűbbek, a magyar turisták csaknem fele ezeket választotta. Közel 30 százalékuk szállodában, mintegy 20 százalékuk pedig kempingben szállt meg.
A legnagyobb bővülést a szállodák könyvelték el: az itt eltöltött magyar vendégéjszakák száma 17 százalékkal nőtt. A kempingekben 14, a magánszállásokon pedig 8 százalékos emelkedést mértek.
Mladen Andrlic, Horvátország budapesti nagykövete megköszönte, hogy ismét nagyon sok magyar nyaralt Horvátországban. A diplomata felidézte, hogy a napokban Zágrábban találkoztak a két ország külügy-, illetve gazdasági miniszterei, a tárgyalások összefoglalásaként pedig úgy fogalmazott: "a dolgok jó irányba haladnak".
Majdnem háromszor annyi turista ment idén Horvátországba, mint 2010-ben
A magyarok számára évek óta Horvátország az első számú külföldi nyári úti cél, tavaly mintegy 760 ezren választották az Adriát. A 2026-os növekedést különösen segíthette, hogy a forint jóval erősebb az euróval szemben, mint az előző három-négy nyáron, amikor az árfolyam jellemzően 400 forint körül mozgott. Június elején 356 forintos euróárfolyamnál egy 640 eurós szállás 228 ezer forintba került, míg 400 forintos árfolyam mellett ugyanez 256 ezer forintos kiadást jelentett volna.
A kedvezőbb árfolyam ezzel részben ellensúlyozta a horvátországi drágulást, amely az elmúlt években jelentősen megemelte a szállások, éttermek és boltok árait.
Horvátországot ugyanakkor elsősorban a német, a szlovén, az osztrák, a lengyel és a cseh turisták választják nyaralásuk helyszínéül. A legnagyobb küldőpiac Németország, ahonnan évente több millió látogató érkezik az Adriára. A horvát statisztikai hivatal adatai szerint Magyarország 2025-ben a nyolcadik legfontosabb külföldi küldőpiac volt a vendégéjszakák alapján.
Emlékeztetőül, 2010-ben 297 667 magyar turista választotta Horvátországot, azaz 16 év alatt közel megháromszorozódott a számuk.
Ámulva néznek a horvátok: valósággal letarolták az Adriát júliusban a magyar turisták – az erős forint miatt soha nem volt még ennyi magyar Horvátországban
Júliusban újabb nagy ugrást produkált a magyar vendégforgalom Horvátországban: 8 százalékkal többen érkeztek, a vendégéjszakák száma pedig 7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A magyar turisták már nemcsak a főszezonban teljesítenek kiemelkedően, január és július között ugyanis az érkezések és a vendégéjszakák száma egyaránt 7 százalékkal emelkedett.