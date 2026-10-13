Ki kellett dobni rengeteg hűtött élelmiszert: ötvenfokos forróságot fújtak a szupermarketek hűtőibe a hekkerek – több millió euró a kár

A francia sajtó beszámolói szerint a támadók vasárnapról hétfőre virradó éjszaka avatkoztak be a hűtőberendezések működésébe – írja a Telex. A hekkerek a dán Danfoss szoftvercégéhez kapcsolódó alkalmazást vették célba, amelyet az érintett áruházakban a hűtőrendszerek vezérlésére használnak. A támadók úgy módosították a beállításokat, hogy a berendezések folyamatos jégtelenítésre kapcsoljanak, miközben 50 Celsius-fokos levegőt fújtak a hűtőkbe. A hűtött élelmiszerek és a fagyasztott áruk javát ki kellett dobni élelmiszerbizonsági okokból.

Hekkerek állították át franciaoszági élelmiszerkereskedő láncok hűtőszekrényeinek hőmérsékletét, ki kellett dobni a hűtött élelmiszereket, a kár több millió euró (illusztráció)

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Hűtött élelmiszerekből 50 Celsius fokon pácolódó, kidobandó áru lett

A La Dépêche egyik forrása szerint az alkalmazottak reggel, az üzletek nyitásakor szembesültek a történtekkel: a hűtők kinyitásakor forró levegő áradt ki a berendezésekből. A Le Figarónak egy üzletvezető arról számolt be, hogy az egyik üzlet hűtőiben reggelre 36 fokos hőmérséklet alakult ki.

Az érintett berendezésekben tárolt friss és fagyasztott élelmiszereket ki kellett dobni, mivel a nem megfelelő hőmérsékleten tárolt termékek élelmiszer-biztonsági kockázatot jelenthetnek.

Az AFP és a Le Figaro értesülései szerint a támadás

az Intermarché 150–200 üzletét, valamint

a Coopérative U csaknem száz áruházát érintette.

Az előbbi láncot működtető Mousquetaires Group a kárt több millió euróra becsülte. A francia sajtóban megjelent beszámolók szerint a Carrefour Market, a Monoprix és az E. Leclerc üzletei is érintettek lehettek, ezeknél azonban a támadás kiterjedését külön vizsgálni kell.

Dominique Schelcher, a Coopérative U vezérigazgatója példátlannak nevezte az esetet. Elfogadhatatlannak tartotta, hogy a francia lakosság élelmiszer-ellátása szempontjából létfontosságú eszközöket érjen ilyen támadás.

A francia ügyészség az AFP-nek megerősítette, hogy nyomozást indított a széles körű kibertámadás ügyében.

Dollármilliárdos piac a hűtőberendezések mögött

Az eset azért is különösen súlyos, mert a kereskedelmi hűtés a globális élelmiszer-ellátási lánc egyik nélkülözhetetlen infrastruktúrája. A szupermarketek hűtőpultjai, fagyasztói, központi hűtőgépei és az ezeket összehangoló vezérlőrendszerek nemcsak az áruk minőségét őrzik meg, hanem az élelmiszer-biztonsági előírások betartásában is kulcsszerepet játszanak.