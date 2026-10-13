Ki kellett dobni rengeteg hűtött élelmiszert: ötvenfokos forróságot fújtak a szupermarketek hűtőibe a hekkerek – több millió euró a kár
A francia sajtó beszámolói szerint a támadók vasárnapról hétfőre virradó éjszaka avatkoztak be a hűtőberendezések működésébe – írja a Telex. A hekkerek a dán Danfoss szoftvercégéhez kapcsolódó alkalmazást vették célba, amelyet az érintett áruházakban a hűtőrendszerek vezérlésére használnak. A támadók úgy módosították a beállításokat, hogy a berendezések folyamatos jégtelenítésre kapcsoljanak, miközben 50 Celsius-fokos levegőt fújtak a hűtőkbe. A hűtött élelmiszerek és a fagyasztott áruk javát ki kellett dobni élelmiszerbizonsági okokból.
Hűtött élelmiszerekből 50 Celsius fokon pácolódó, kidobandó áru lett
A La Dépêche egyik forrása szerint az alkalmazottak reggel, az üzletek nyitásakor szembesültek a történtekkel: a hűtők kinyitásakor forró levegő áradt ki a berendezésekből. A Le Figarónak egy üzletvezető arról számolt be, hogy az egyik üzlet hűtőiben reggelre 36 fokos hőmérséklet alakult ki.
Az érintett berendezésekben tárolt friss és fagyasztott élelmiszereket ki kellett dobni, mivel a nem megfelelő hőmérsékleten tárolt termékek élelmiszer-biztonsági kockázatot jelenthetnek.
Az AFP és a Le Figaro értesülései szerint a támadás
- az Intermarché 150–200 üzletét, valamint
- a Coopérative U csaknem száz áruházát érintette.
Az előbbi láncot működtető Mousquetaires Group a kárt több millió euróra becsülte. A francia sajtóban megjelent beszámolók szerint a Carrefour Market, a Monoprix és az E. Leclerc üzletei is érintettek lehettek, ezeknél azonban a támadás kiterjedését külön vizsgálni kell.
Dominique Schelcher, a Coopérative U vezérigazgatója példátlannak nevezte az esetet. Elfogadhatatlannak tartotta, hogy a francia lakosság élelmiszer-ellátása szempontjából létfontosságú eszközöket érjen ilyen támadás.
A francia ügyészség az AFP-nek megerősítette, hogy nyomozást indított a széles körű kibertámadás ügyében.
Dollármilliárdos piac a hűtőberendezések mögött
Az eset azért is különösen súlyos, mert a kereskedelmi hűtés a globális élelmiszer-ellátási lánc egyik nélkülözhetetlen infrastruktúrája. A szupermarketek hűtőpultjai, fagyasztói, központi hűtőgépei és az ezeket összehangoló vezérlőrendszerek nemcsak az áruk minőségét őrzik meg, hanem az élelmiszer-biztonsági előírások betartásában is kulcsszerepet játszanak.
A kereskedelmi hűtőberendezések globális piaca dollármilliárdos nagyságrendű, és a hozzá kapcsolódó technológiák iránti keresletet a modern élelmiszer-kiskereskedelem, a logisztika, a hűtött raktározás, valamint az energiahatékonysági fejlesztések is hajtják.
A piac méretére vonatkozó becslések ugyanakkor jelentősen eltérhetnek attól függően, hogy kizárólag a hűtőberendezéseket vagy a teljes kereskedelmi hűtési rendszereket és a kapcsolódó szolgáltatásokat is számításba veszik.
A modern üzletekben ráadásul egyre több berendezést felügyelnek digitális rendszerekkel. Ezekkel távolról lehet ellenőrizni a hőmérsékletet, szabályozni a kompresszorok működését, vezérelni a jégtelenítést, illetve optimalizálni az energiafelhasználást. Ez hatékonyabbá teszi az üzemeltetést, ugyanakkor új támadási felületeket is létrehoz.
A francia eset megmutatta, hogy a támadók a fizikai infrastruktúra működésének megváltoztatásával is komoly gazdasági kárt okozhatnak. A hűtés kiesése rövid idő alatt több üzlet teljes frissáru-készletét megsemmisítheti, miközben a veszteségekhez a megsemmisítés, az újrarendelés, a takarítás és a berendezések ellenőrzésének költségei is hozzáadódnak.
A támadás nyomán ezért nemcsak az a kérdés, hogy kik és milyen módszerrel jutottak hozzá a hűtőrendszerek vezérléséhez, hanem az is, hogy az élelmiszer-kiskereskedelem mennyire felkészült az ilyen, az informatikai és az ipari rendszereket egyszerre érintő fenyegetésekre.