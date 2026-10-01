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Brutális döntést hoztak az energiaitalokról, a Hell és a Red Bull most még megúszta: betiltották az elnevezést, a Pepsi és a Monster kiborult – a feje tetejére állíthatja az egész piacot India

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Komoly jogi csata bontakozott ki Indiában az energiaitalok címkézése miatt, és már a Hell Energy is bíróságra ment. A vállalat keresete nyomán egy nyugat-indiai bíróság felfüggesztette a kormány döntését, miközben a PepsiCo és a Monster is megtámadta a szabályozást.
VG
2026.10.01, 19:29
Frissítve: 2026.10.01, 19:35

A Hell Energy bíróságon támadta meg az indiai élelmiszer-biztonsági hatóság döntését, amely megtiltotta a magas koffeintartalmú italok „energiaital” megnevezésének használatát. Egy nyugat-indiai bíróság a magyar vállalat keresete nyomán már fel is függesztette a kormány döntését, miközben a PepsiCo és a Monster Beverage szintén jogi úton próbálja megakadályozni a tiltás érvényesítését.

hell energy india
Szigorít az indiai élelmiszer-biztonsági hatóság a magas koffeintartalmú italokkal szemben, a legnagyobb gyártók azonban nem fogadják el a döntést / Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Az ügy hátterében az indiai élelmiszer-biztonsági hatóság, az FSSAI június 30-i döntése áll. A szabályozó arra utasította a magas koffeintartalmú italok gyártóit, hogy hagyjanak fel az „energiaital” megnevezés használatával. A Reuters korábbi beszámolója szerint a vállalatoknak magánúton 90 napot adtak arra, hogy az „energiaital” vagy az ehhez hasonló megnevezéseket eltávolítsák termékeikről.

A döntés komoly konfliktust robbantott ki az iparágban: a Hell Energy mellett a PepsiCo és a Monster Beverage is bíróságon támadja a hatósági intézkedést.

A PepsiCo India szeptember 29-én benyújtott, 358 oldalas keresetében azt írta, hogy a tiltásnak „súlyos kereskedelmi következményei” lesznek, és veszélyezteti a „jelentős beruházásokat”. A vállalat szerint július 31-én 492 millió, az érintett címkével ellátott palack és 26 millió doboz volt forgalomban Indiában. A PepsiCo szerint arra sem kapott lehetőséget, hogy a döntés előtt ismertesse álláspontját.

A Monster Energy India szintén bírósághoz fordult. A Monster Beverage indiai egysége szeptember 30-i beadványában azt írta, hogy előzetes értesítést sem kapott a döntésről, és „súlyos pénzügyi veszteséget és jó hírnévben okozott kárt szenved”.

Aranybánya az indiai energiaital-piac

A helyi piac jelentős növekedés előtt áll: a kiskereskedelmi értékesítés évente 12,6 százalékkal bővül, a piac értéke pedig 2028-ra várhatóan eléri az 1,6 milliárd dollárt. A szektor gyors növekedésében a PepsiCo Sting márkája is fontos szerepet játszik, amelyet a vállalat 2017-ben vezetett be Indiában.

A szabályozói szigorítás hátterében egészségügyi aggályok állnak. A hatóságok több országban is vizsgálják az energiaitalokat a bennük található koffein, cukor és taurin miatt, mivel kutatások szerint ezek összefüggésbe hozhatók többek között a magas vérnyomással és szívproblémákkal. Angliában jövő áprilistól a 16 év alattiak számára tiltják az energiaitalok értékesítését.

Indiában ugyanakkor a bírósági döntések már több ponton megakasztották a szabályozást. 

A delhi bíróság ezen a héten a Red Bull javára megsemmisítette a hatóság döntését, miután a vállalat a beruházásokra gyakorolt hatás miatt emelt kifogást.

A PepsiCo és a Monster ügyeit várhatóan jövő héten tárgyalhatja a bíróság.

Ütős receptet kevert a Hell: pokolian erősen teljesít az energiaitalgyártó – szárnyakat kapott a profit

Öt százalékos bevételbővülés mellett 12 milliárd forint fölé ugrott az energiaitalokat gyártó társaság nyeresége. A Hell hat hónap alatt közel 800 millió doboz italt adott el.

 

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