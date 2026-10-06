Riasztó jelet kaptak a magyarok, a régióban újra beindult az infláció – hazánkat is elérheti az úthenger?
Újra lendületet vehet az infláció Közép-Európában, Csehországban és Lengyelországban is gyorsult az áremelkedés szeptemberben. A szakértők szerint a drágulásnak ráadásul még nincs vége, a régiós tendenciák pedig akár hazánkig is elérhetnek.
Csehországban szeptemberben 2,5 százalékra gyorsult az éves infláció az augusztusi 2,2 százalékról. Az ING elemzése szerint az adat ugyan csak 0,1 százalékponttal haladta meg a piaci várakozásokat, de már olyan folyamatokat mutat, amelyek a következő hónapokban további drágulást hozhatnak.
A havi árindex nem változott, a részletes adatok azonban már jóval beszédesebbek. Az üzemanyagok ára látványosan emelkedett, miközben a szabályozott árak is érdemben nőttek.
Az ING szerint az energiaszolgáltatók most kezdik áthárítani a kőolaj és a földgáz tartósan magasabb beszerzési árait a fogyasztókra.
Az élelmiszereknél egyelőre kedvezőbb a kép, szeptemberben még visszafogottan alakultak az árak. A feldolgozatlan élelmiszerek enyhe drágulása azonban az elemzők szerint már előrevetítheti a következő hónapok fordulatát. Az ING ezt és a szabályozott árak emelkedését a Hormuzi-szoros lezárásához köthető első kézzelfogható másodlagos inflációs hatások között említi.
A szolgáltatások inflációja 4,6 százalékra gyorsult, ami az ING szerint nem egyeztethető össze a középtávú árstabilitással. Közben az áruk éves drágulása is 0,2 százalékról 1,2 százalékra ugrott.
Az energiaárak mellett a cseh korona gyengülése is ráerősíthet a folyamatra. Az ING szerint ennek hatása októberben még markánsabb lehet, mivel az importárak változása késleltetve jelenik meg a fogyasztói árakban.
A szakértők szeptemberre mintegy 3,1 százalékos maginflációt becsülnek.
Mindez a cseh jegybank következő lépését is meghatározhatja. Az ING 80 százalékos valószínűséget ad annak, hogy novemberben kamatemelés jön, decemberre pedig 30 százalékos esélyt lát egy újabb emelésre, amennyiben a következő inflációs adatok rosszabbak lesznek a vártnál.
Az ING ugyanakkor hangsúlyozza: ez nem feltétlenül egy klasszikus kamatemelési ciklus kezdete. Az elemzőház szerint a cseh gazdaság továbbra is a potenciálja alatt teljesíthet, a magasabb kamatszint inkább egy új egyensúlyi szint kialakulását tükrözheti.
A háttérben az ING szerint a globalizáció visszaszorulása, a nyersanyagok szűkössége és a tartós geopolitikai konfliktusok állnak. A korábbi időszak olcsó munkaereje és egyre csökkenő termelési költségei már nem biztosítják ugyanazt az árleszorító hatást, miközben a magasabb erőforrásköltségek miatt a kamatoknak is magasabb szinten kell maradniuk.
Inflációs hullám csaphat át Közép-Európán?
Az ING szerint a cseh infláció a következő hónapokban tovább emelkedhet, jövőre pedig átlagosan 3,3 százalékos lehet. A magasabb cseh kamat ugyanakkor erősítheti a koronát, ami fékezheti az importált inflációt.
A régió másik nagy gazdaságában, Lengyelországban is gyorsult az infláció: szeptemberben 4 százalékot mértek az egy évvel korábbihoz képest, az augusztusi 3,4 százalék után. A drágulást elsősorban az üzemanyagok hajtották, amelyek ára 36,1 százalékkal ugrott meg, miközben az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára 0,5 százalékkal csökkent.
A magyar inflációs adat szerdán érkezik, így hamarosan kiderül, hogy a régiós folyamatokból mennyi jelenik meg a hazai árakban is.
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