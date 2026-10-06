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Riasztó jelet kaptak a magyarok, a régióban újra beindult az infláció – hazánkat is elérheti az úthenger?

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Nem csak Magyarországon érdemes figyelni az inflációt: a régió több országában is gyorsul az áremelkedés. Csehországban szeptemberben 2,5 százalékra emelkedett az infláció, Lengyelországban pedig már 4 százalékot mértek.
VG
2026.10.06, 17:30
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Újra lendületet vehet az infláció Közép-Európában, Csehországban és Lengyelországban is gyorsult az áremelkedés szeptemberben. A szakértők szerint a drágulásnak ráadásul még nincs vége, a régiós tendenciák pedig akár hazánkig is elérhetnek.

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Újabb inflációs hullám körvonalazódik Közép-Európában, és a csehek már érzik az első jeleit / Fotó: Ashley Grise / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Csehországban szeptemberben 2,5 százalékra gyorsult az éves infláció az augusztusi 2,2 százalékról. Az ING elemzése szerint az adat ugyan csak 0,1 százalékponttal haladta meg a piaci várakozásokat, de már olyan folyamatokat mutat, amelyek a következő hónapokban további drágulást hozhatnak.

A havi árindex nem változott, a részletes adatok azonban már jóval beszédesebbek. Az üzemanyagok ára látványosan emelkedett, miközben a szabályozott árak is érdemben nőttek. 

Az ING szerint az energiaszolgáltatók most kezdik áthárítani a kőolaj és a földgáz tartósan magasabb beszerzési árait a fogyasztókra.

Az élelmiszereknél egyelőre kedvezőbb a kép, szeptemberben még visszafogottan alakultak az árak. A feldolgozatlan élelmiszerek enyhe drágulása azonban az elemzők szerint már előrevetítheti a következő hónapok fordulatát. Az ING ezt és a szabályozott árak emelkedését a Hormuzi-szoros lezárásához köthető első kézzelfogható másodlagos inflációs hatások között említi.

A szolgáltatások inflációja 4,6 százalékra gyorsult, ami az ING szerint nem egyeztethető össze a középtávú árstabilitással. Közben az áruk éves drágulása is 0,2 százalékról 1,2 százalékra ugrott.

Az energiaárak mellett a cseh korona gyengülése is ráerősíthet a folyamatra. Az ING szerint ennek hatása októberben még markánsabb lehet, mivel az importárak változása késleltetve jelenik meg a fogyasztói árakban. 

A szakértők szeptemberre mintegy 3,1 százalékos maginflációt becsülnek.

Mindez a cseh jegybank következő lépését is meghatározhatja. Az ING 80 százalékos valószínűséget ad annak, hogy novemberben kamatemelés jön, decemberre pedig 30 százalékos esélyt lát egy újabb emelésre, amennyiben a következő inflációs adatok rosszabbak lesznek a vártnál.

Az ING ugyanakkor hangsúlyozza: ez nem feltétlenül egy klasszikus kamatemelési ciklus kezdete. Az elemzőház szerint a cseh gazdaság továbbra is a potenciálja alatt teljesíthet, a magasabb kamatszint inkább egy új egyensúlyi szint kialakulását tükrözheti.

A háttérben az ING szerint a globalizáció visszaszorulása, a nyersanyagok szűkössége és a tartós geopolitikai konfliktusok állnak. A korábbi időszak olcsó munkaereje és egyre csökkenő termelési költségei már nem biztosítják ugyanazt az árleszorító hatást, miközben a magasabb erőforrásköltségek miatt a kamatoknak is magasabb szinten kell maradniuk.

Inflációs hullám csaphat át Közép-Európán?

Az ING szerint a cseh infláció a következő hónapokban tovább emelkedhet, jövőre pedig átlagosan 3,3 százalékos lehet. A magasabb cseh kamat ugyanakkor erősítheti a koronát, ami fékezheti az importált inflációt.

A régió másik nagy gazdaságában, Lengyelországban is gyorsult az infláció: szeptemberben 4 százalékot mértek az egy évvel korábbihoz képest, az augusztusi 3,4 százalék után. A drágulást elsősorban az üzemanyagok hajtották, amelyek ára 36,1 százalékkal ugrott meg, miközben az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára 0,5 százalékkal csökkent.

A magyar inflációs adat szerdán érkezik, így hamarosan kiderül, hogy a régiós folyamatokból mennyi jelenik meg a hazai árakban is.

A magyarok ezt aggódva nézhetik, Európa már ráhajtott: egyre drágább lesz minden Berlintől Varsóig

Sorban jönnek ki az európai inflációs számok, dőlnek a többéves csúcsok. A magyar infláció alacsony szintje védett sziget képét mutatta az idén, de amit az energia drágulása Európa-szerte okoz, az elgondolkodtató, talán még Varga Mihály és a Magyar Nemzeti Bank számára is.

 

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