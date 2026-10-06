Riasztó jelet kaptak a magyarok, a régióban újra beindult az infláció – hazánkat is elérheti az úthenger?

Újra lendületet vehet az infláció Közép-Európában, Csehországban és Lengyelországban is gyorsult az áremelkedés szeptemberben. A szakértők szerint a drágulásnak ráadásul még nincs vége, a régiós tendenciák pedig akár hazánkig is elérhetnek.

Újabb inflációs hullám körvonalazódik Közép-Európában, és a csehek már érzik az első jeleit / Fotó: Ashley Grise / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Csehországban szeptemberben 2,5 százalékra gyorsult az éves infláció az augusztusi 2,2 százalékról. Az ING elemzése szerint az adat ugyan csak 0,1 százalékponttal haladta meg a piaci várakozásokat, de már olyan folyamatokat mutat, amelyek a következő hónapokban további drágulást hozhatnak.

A havi árindex nem változott, a részletes adatok azonban már jóval beszédesebbek. Az üzemanyagok ára látványosan emelkedett, miközben a szabályozott árak is érdemben nőttek.

Az ING szerint az energiaszolgáltatók most kezdik áthárítani a kőolaj és a földgáz tartósan magasabb beszerzési árait a fogyasztókra.

Az élelmiszereknél egyelőre kedvezőbb a kép, szeptemberben még visszafogottan alakultak az árak. A feldolgozatlan élelmiszerek enyhe drágulása azonban az elemzők szerint már előrevetítheti a következő hónapok fordulatát. Az ING ezt és a szabályozott árak emelkedését a Hormuzi-szoros lezárásához köthető első kézzelfogható másodlagos inflációs hatások között említi.

A szolgáltatások inflációja 4,6 százalékra gyorsult, ami az ING szerint nem egyeztethető össze a középtávú árstabilitással. Közben az áruk éves drágulása is 0,2 százalékról 1,2 százalékra ugrott.

Az energiaárak mellett a cseh korona gyengülése is ráerősíthet a folyamatra. Az ING szerint ennek hatása októberben még markánsabb lehet, mivel az importárak változása késleltetve jelenik meg a fogyasztói árakban.

A szakértők szeptemberre mintegy 3,1 százalékos maginflációt becsülnek.

Mindez a cseh jegybank következő lépését is meghatározhatja. Az ING 80 százalékos valószínűséget ad annak, hogy novemberben kamatemelés jön, decemberre pedig 30 százalékos esélyt lát egy újabb emelésre, amennyiben a következő inflációs adatok rosszabbak lesznek a vártnál.

Az ING ugyanakkor hangsúlyozza: ez nem feltétlenül egy klasszikus kamatemelési ciklus kezdete. Az elemzőház szerint a cseh gazdaság továbbra is a potenciálja alatt teljesíthet, a magasabb kamatszint inkább egy új egyensúlyi szint kialakulását tükrözheti.