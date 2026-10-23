Ezért állt le fél Magyarország és a kormányzati oldalak: bemutatjuk a PHP2Shell-t – mégis hogyan maradhattak rejtve ezek a hibák több mint egy évtizedig?

Kormányzati portálok, banki és közlekedési szolgáltatások, kórházi weboldalak és a Wikipédia háttérrendszerei is leálltak a héten világszerte. A rendkívüli intézkedések mögött nem egy mindent elsöprő kibertámadás, hanem az internet egyik legelterjedtebb technológiájában felfedezett két biztonsági rés áll. A PHP2Shell néven ismert probléma megmutatta, hogy évtizedekig rejtőző programhibák akár országok digitális szolgáltatásait is veszélybe sodorhatják.

Elég volt két apró hiba, hogy világszerte leálljanak a weboldalak: a héten megtapasztalhattuk, mennyire könnyen sebezhető az internet / Fotó: KanawatTH

Az internet egyik alappillérében találtak hibát

A PHP egy szerveroldali programozási nyelv: a böngészőben látható oldalak mögött gyakran ez állítja össze a tartalmat, kezeli a bejelentkezést vagy dolgozza fel az adatokat. Erre épül a WordPress, a Drupal, a Joomla és a Wikipédiát működtető MediaWiki is. Egy októberi felmérés szerint

az ismert szerveroldali programozási nyelvű weboldalak 69,3 százalékánál használják a PHP-t.

Ez nem jelenti, hogy mindegyik automatikusan feltörhető, azt viszont igen, hogy a programozási nyelvben lévő hiba rendkívül sok szolgáltatást érinthet. A PHP2Shell két sérülékenység összefoglaló neve: CVE-2026-109618 és CVE-2026-109619. Mindkettő egyébként 9,2-es besorolást kapott a tízpontos biztonsági súlyossági skálán. A hibák gyökerei a több mint tíz éve kiadott PHP-változatokig nyúlnak vissza, így hosszú időn át észrevétlenek maradhattak.

Mit tehet egy támadó a sérülékeny szerverrel?

A problémák a számítógép memóriájának hibás kezeléséből erednek. Bizonyos kérések feldolgozásakor a PHP már felszabadított vagy hibás állapotú memóriaterületekre támaszkodhat. Az erre felkészült támadók kihasználhatják a működésben keletkező zavart.

A legsúlyosabb következmény a távoli kódfuttatás:

a támadó bejelentkezés nélkül is utasításokat hajthat végre a szerveren.

Hozzáférhet érzékeny adatokhoz, például hozzáférési kulcsokhoz vagy munkamenet-azonosítókhoz, ami adatlopáshoz és további behatolásokhoz vezethet. Ráadásul nem szükségszerű, hogy maga a weboldal hibás legyen. Egy gondosan megírt alkalmazás is sebezhetővé válhat, ha alatta érintett PHP-verzió fut. A kockázat a szerver beállításaitól is függ, ám a PHP fejlesztői minden internetes kérést kiszolgáló érintett telepítés sürgős frissítését kérték.