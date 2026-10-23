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Ezért állt le fél Magyarország és a kormányzati oldalak: bemutatjuk a PHP2Shell-t – mégis hogyan maradhattak rejtve ezek a hibák több mint egy évtizedig?

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Elég volt két súlyos programhiba, hogy világszerte kormányzati portálok, vállalati szolgáltatások és a Wikipédia háttérrendszerei is leálljanak. A PHP2Shell néven ismert sérülékenységek az internet egyik legelterjedtebb technológiáját érintik, a nyilvánosságra kerülésük után pedig rövid idő alatt milliós nagyságrendű kibertámadási kísérletet észleltek.
Gergely Máté
2026.10.23, 21:23
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Kormányzati portálok, banki és közlekedési szolgáltatások, kórházi weboldalak és a Wikipédia háttérrendszerei is leálltak a héten világszerte. A rendkívüli intézkedések mögött nem egy mindent elsöprő kibertámadás, hanem az internet egyik legelterjedtebb technológiájában felfedezett két biztonsági rés áll. A PHP2Shell néven ismert probléma megmutatta, hogy évtizedekig rejtőző programhibák akár országok digitális szolgáltatásait is veszélybe sodorhatják.

Elég volt két apró hiba, hogy világszerte leálljanak a weboldalak: a héten megtapasztalhattuk, mennyire könnyen sebezhető az internet
Elég volt két apró hiba, hogy világszerte leálljanak a weboldalak: a héten megtapasztalhattuk, mennyire könnyen sebezhető az internet / Fotó: KanawatTH

Az internet egyik alappillérében találtak hibát

A PHP egy szerveroldali programozási nyelv: a böngészőben látható oldalak mögött gyakran ez állítja össze a tartalmat, kezeli a bejelentkezést vagy dolgozza fel az adatokat. Erre épül a WordPress, a Drupal, a Joomla és a Wikipédiát működtető MediaWiki is. Egy októberi felmérés szerint 

az ismert szerveroldali programozási nyelvű weboldalak 69,3 százalékánál használják a PHP-t. 

Ez nem jelenti, hogy mindegyik automatikusan feltörhető, azt viszont igen, hogy a programozási nyelvben lévő hiba rendkívül sok szolgáltatást érinthet. A PHP2Shell két sérülékenység összefoglaló neve: CVE-2026-109618 és CVE-2026-109619. Mindkettő egyébként 9,2-es besorolást kapott a tízpontos biztonsági súlyossági skálán. A hibák gyökerei a több mint tíz éve kiadott PHP-változatokig nyúlnak vissza, így hosszú időn át észrevétlenek maradhattak.

Mit tehet egy támadó a sérülékeny szerverrel?

A problémák a számítógép memóriájának hibás kezeléséből erednek. Bizonyos kérések feldolgozásakor a PHP már felszabadított vagy hibás állapotú memóriaterületekre támaszkodhat. Az erre felkészült támadók kihasználhatják a működésben keletkező zavart.

A legsúlyosabb következmény a távoli kódfuttatás: 

a támadó bejelentkezés nélkül is utasításokat hajthat végre a szerveren. 

Hozzáférhet érzékeny adatokhoz, például hozzáférési kulcsokhoz vagy munkamenet-azonosítókhoz, ami adatlopáshoz és további behatolásokhoz vezethet. Ráadásul nem szükségszerű, hogy maga a weboldal hibás legyen. Egy gondosan megírt alkalmazás is sebezhetővé válhat, ha alatta érintett PHP-verzió fut. A kockázat a szerver beállításaitól is függ, ám a PHP fejlesztői minden internetes kérést kiszolgáló érintett telepítés sürgős frissítését kérték.

Több mint egy évtizedig rejtőzött a hiba, most az AI találta meg

A Wiz biztonsági kutatói augusztusban, AI-eszközök segítségével azonosították a problémákat, majd működő támadási módszereket dolgoztak ki. A Calif és az OpenAI szakemberei szintén részt vettek a hibák feltárásában, a javítás és a nyilvánosságra hozatal összehangolásában. A Wiz szerint a kihasználáshoz korábban rendkívül összetett műveletre volt szükség. Az AI-modellek viszont felgyorsították a kódelemzést és a támadási módszerek tesztelését, így hamarabb láthatóvá vált a veszély.

Ebben mutatkozik meg az AI pozitív hatása:

az AI-modellek segíthetnek időben megtalálni a biztonsági réseket, de ugyanezek az eszközök a támadók munkáját is megkönnyíthetik. 

A javítások október 21-én megjelentek, de egy nagy informatikai rendszer frissítése nem egyetlen kattintás. Fel kell mérni az érintett szervereket, ellenőrizni kell, hogy az új PHP-változat együttműködik-e a meglévő alkalmazásokkal, majd tesztelni kell a szolgáltatásokat.

Ez különösen kényes a banki, egészségügyi és állami rendszereknél: egy elrontott frissítés önmagában is fennakadást okozhat. Csakhogy a javítatlan szerver interneten tartása még súlyosabb következményekkel járhat. Egy sikeres adatlopást vagy jogosulatlan hozzáférést esetén nem lehet visszafordítani a folyamatokat.

Ezért javasolta a magyar Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet is, hogy ahol a frissítés nem végezhető el azonnal, ott válasszák le az érintett rendszereket a külső hálózatról, vagy függesszék fel ideiglenesen a működésüket. A leállás sok esetben nem a védelem kudarca volt, hanem maga a védekezés.

A Wikipédia és a magyar ügyintézés is érintett volt

A Wikipédia több fejlesztői és háttérszolgáltatását, köztük a Toolforge és Cloud VPS rendszereket is leállította. A Wikipédia fő funkcióit igyekeztek fenntartani, így nem arról volt szó, hogy az egész enciklopédia tartósan eltűnt volna az internetről. A háttérrendszerek egy részét önkéntes fejlesztők kezelik, ezért a frissítésük különösen összetett.

Németországban, Hollandiában, Finnországban és Franciaországban is közszolgáltatásokat korlátoztak. Japánban pénzintézetek, légitársaságok és vasúti társaságok vezettek be óvintézkedéseket. 

Magyarországon október 22-én a magyarorszag.hu és több kormányzati oldal ideiglenes leállítását jelentették be. 

A kormány tájékoztatása szerint nem észleltek behatolásra utaló jeleket. A példák nem feltétlenül sikeres kibertámadásokat jeleznek: az oldalak egy részét éppen azért tették elérhetetlenné, hogy senki ne használhassa ki a biztonsági réseket. A nyilvánosságra hozatal után meredeken emelkedett a támadási kísérletek száma. A Cloudflare a Reuters szerint a bejelentés előtti tíz órában több ezer próbálkozást érzékelt, utána néhány órával már milliós nagyságrendet. Ezek nem milliónyi sikeres feltörést, hanem észlelt támadási kísérleteket jelentenek.

A PHP fejlesztői négy javított verziót adtak ki: 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 és 8.2.35. A Cloudflare forgalomszűrő védelmet is bevezetett, ám az nem helyettesíti a frissítést. A már nem támogatott, régi rendszereknél teljes verzióváltás válhat szükségessé.

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