Kétezer dollárért ilyennek nem szabadna megtörténnie: máris repedezik az iPhone Duo kijelzője, az Apple egyelőre nem is tudja javítani

Alig néhány napja kapható az Apple első hajlítható okostelefonja, de máris súlyos meghibásodásokról számolnak be a vásárlók. A 2000 dolláros iPhone Duo egyes példányainak kijelzője néhány kihajtás után megrepedt, ráadásul a sérülések szinte ugyanott jelentkeznek. A probléma mögött a zsanér szerkezeti kialakítása állhat. Egy ilyen árkategóriájú telefonnál különösen kellemetlen, hogy éppen a legfontosabb újítás megbízhatósága kérdőjeleződött meg.

Kétezer dollárért ilyennek nem szabadna megtörténnie: máris repedezik az iPhone Duo kijelzője, az Apple nem is tudja javítani / Fotó: Imaginechina via AFP

Alaposan beárnyékolják az Apple első hajlítható okostelefonjának megjelenését a sorozatos kijelzőhibákról érkező beszámolók. A MacRumors már a forgalmazás első napján több olyan esetről írt, melyeknél az iPhone Duo belső kijelzője a hajtásvonal mentén megsérült, majd világos csíkok jelentek meg rajta. A beszámolók szerint a tulajdonosok nagy része saját állítása szerint teljesen rendeltetésszerűen használta a készüléket.

Egy ausztrál vásárló például mindössze hat órával a telefon megvásárlása után tapasztalta a hibát.

Elmondása szerint húsz alkalomnál is kevesebbszer hajtotta ki az iPhone Duót, amikor a zsanér közelében ellenállást érzett, majd egy reccsenést hallott. A kijelző ezután a hajtás mentén megrepedt, noha a telefonon korábban semmilyen külső sérülés nem látszott. Az Apple Store-ban a beszámoló szerint azonnal új készülékre cserélték a meghibásodott telefont.

Az iPhone Duo zsanérja lehet a hibás

A Redditen és a MacRumors fórumain további fényképek jelentek meg hasonló meghibásodásokról, köztük kínai bemutatódarabokról is. Beszédes, hogy a sérülések többnyire ugyanott, a belső kijelző hajtásvonalának környékén jelentkeznek. Az iFixit emberei ezért szétszerelték az iPhone Duót, hogy megvizsgálják a mechanikai kialakítását.

A javításokra szakosodott szervezet szerint a sérülések olyan területre koncentrálódnak, ahol a zsanér különböző elemei találkoznak, és megváltozik a hajlítható kijelző alátámasztása. Ez azt eredményezheti, hogy a panel bizonyos pontjain túlzott mechanikai feszültség keletkezik. Az egyik lehetséges magyarázat szerint

a zsanér ívelt vezetőelemei nem minden esetben mozdulnak megfelelően a telefon összecsukásakor.

Más vizsgálatok során egy videós a zsanér egyik vékonyabb összekötőelemének törését is dokumentálta. Mindez erősíti a kialakítási vagy gyártási hiba gyanúját, de hivatalosan a pontos ok egyelőre nem tudott.