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Kétezer dollárért ilyennek nem szabadna megtörténnie: máris repedezik az iPhone Duo kijelzője, az Apple egyelőre nem is tudja javítani

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Alig került piacra az Apple közel 2000 dolláros csúcstelefonja, máris súlyos kijelzőhibákról számolnak be a vásárlók: egyes készülékek belső képernyője mindössze néhány kihajtás után megrepedt. Több vizsgálat szerint az iPhone Duo meghibásodásai mögött a zsanér kialakítási problémája állhat, az Apple pedig már több esetben készülékcserével reagált a panaszokra. Különösen kínos helyzet ez a vállalat számára, hiszen egy ilyen árkategóriájú telefonnál a vásárlók joggal várhatják el, hogy a legfontosabb újítás megbízhatóan működjön.
Gergely Máté
2026.10.26, 09:19
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Alig néhány napja kapható az Apple első hajlítható okostelefonja, de máris súlyos meghibásodásokról számolnak be a vásárlók. A 2000 dolláros iPhone Duo egyes példányainak kijelzője néhány kihajtás után megrepedt, ráadásul a sérülések szinte ugyanott jelentkeznek. A probléma mögött a zsanér szerkezeti kialakítása állhat. Egy ilyen árkategóriájú telefonnál különösen kellemetlen, hogy éppen a legfontosabb újítás megbízhatósága kérdőjeleződött meg.

Kétezer dollárért ilyennek nem szabadna megtörténnie: máris repedezik az iPhone Duo kijelzője, az Apple nem is tudja javítani
Kétezer dollárért ilyennek nem szabadna megtörténnie: máris repedezik az iPhone Duo kijelzője, az Apple nem is tudja javítani / Fotó: Imaginechina via AFP

Alaposan beárnyékolják az Apple első hajlítható okostelefonjának megjelenését a sorozatos kijelzőhibákról érkező beszámolók. A MacRumors már a forgalmazás első napján több olyan esetről írt, melyeknél az iPhone Duo belső kijelzője a hajtásvonal mentén megsérült, majd világos csíkok jelentek meg rajta. A beszámolók szerint a tulajdonosok nagy része saját állítása szerint teljesen rendeltetésszerűen használta a készüléket.

Egy ausztrál vásárló például mindössze hat órával a telefon megvásárlása után tapasztalta a hibát. 

Elmondása szerint húsz alkalomnál is kevesebbszer hajtotta ki az iPhone Duót, amikor a zsanér közelében ellenállást érzett, majd egy reccsenést hallott. A kijelző ezután a hajtás mentén megrepedt, noha a telefonon korábban semmilyen külső sérülés nem látszott. Az Apple Store-ban a beszámoló szerint azonnal új készülékre cserélték a meghibásodott telefont.

Az iPhone Duo zsanérja lehet a hibás

A Redditen és a MacRumors fórumain további fényképek jelentek meg hasonló meghibásodásokról, köztük kínai bemutatódarabokról is. Beszédes, hogy a sérülések többnyire ugyanott, a belső kijelző hajtásvonalának környékén jelentkeznek. Az iFixit emberei ezért szétszerelték az iPhone Duót, hogy megvizsgálják a mechanikai kialakítását.

A javításokra szakosodott szervezet szerint a sérülések olyan területre koncentrálódnak, ahol a zsanér különböző elemei találkoznak, és megváltozik a hajlítható kijelző alátámasztása. Ez azt eredményezheti, hogy a panel bizonyos pontjain túlzott mechanikai feszültség keletkezik. Az egyik lehetséges magyarázat szerint 

a zsanér ívelt vezetőelemei nem minden esetben mozdulnak megfelelően a telefon összecsukásakor. 

Más vizsgálatok során egy videós a zsanér egyik vékonyabb összekötőelemének törését is dokumentálta. Mindez erősíti a kialakítási vagy gyártási hiba gyanúját, de hivatalosan a pontos ok egyelőre nem tudott.

Kínos ez egy 2000 dolláros telefonnál

Az iPhone Duo amerikai indulóára 1999 dollár, vagyis az Apple egyik legdrágább okostelefonjáról beszélünk. Ebben az árkategóriában a vásárlók nemcsak csúcsteljesítményt és különleges kialakítást, hanem kiemelkedő megbízhatóságot is elvárhatnak. Különösen akkor, amikor a gyártó egyik legfontosabb ígérete éppen a hajlítható kijelző és a precíziós zsanér tartóssága.

Az Apple ráadásul évekkel később lépett be a hajlítható okostelefonok piacára, mint legfontosabb versenytársai. A vállalatnak tehát volt ideje megfigyelni és kiküszöbölni azokat a gyermekbetegségeket, amelyekkel a konkurens gyártók első generációs készülékei küzdöttek.

A meghibásodás anyagi következményei sem elhanyagolhatók. Az iFixit szerint 

a belső kijelző garancián kívüli cseréje 999 dollárba kerülhet, vagyis egyetlen javítás akár a telefon eredeti árának felét is felemésztheti.

A hajlítható kijelző ráadásul a készülék egyik legnehezebben javítható alkatrésze. Az eddigi beszámolók alapján az Apple már biztosított díjmentes készülékcserét olyan tulajdonosnak, akinél a kijelző rövid időn belül, látható külső sérülés nélkül hibásodott meg.

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