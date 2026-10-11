A Szilícium-völgy milliárdosai megszállottan próbálják „átprogramozni” a testüket a hosszú élet érdekében – rá is jöttek valamire
A világ legismertebb és leggazdagabb technológiai cégek tulajdonosai, Jeff Bezos, Peter Thiel, Yuri Milner és Sam Altman is olyan biotechnológiai vállalkozásokba fektetett, amelyek a sejtek átprogramozásával próbálnák felvenni a harcot az öregedéssel járó betegségek ellen. Az állatkísérletek után most az első emberi vizsgálatból érkeztek kezdeti eredmények – írja a Business Insider. Mindegyik techguru arról ismert, hogy több lépéssel mindenki előtt járnak, de láthatóan az is közös bennük, hogy nem szeretnének gyorsan megöregedni.
A cikkből az derült ki, hogy a Life Biosciences glaukómás, vagyis zöld hályogban szenvedő betegeken teszteli kísérleti kezelését. A látásvesztést okozó szembetegség terápiájával azt vizsgálják, hogy a sejtek működésének átprogramozása javíthatja-e a károsodott szem teljesítményét.
Három betegből kettőnek javult a látása
A vállalat október 8-án ismertette a vizsgálatok első tapasztalatait. Eddig három beteg kapott szeminjekciót, amelyet nyolc héten át napi antibiotikum terápia egészített ki. Az antibiotikum ebben a kezelésben a sejtekbe juttatott fiatalító faktorok aktiválását szolgálták. A vállalat azt közölte, hogy a résztvevők jól tolerálták a terápiát, jelentős mellékhatásokról nem számoltak be, sőt két betegnél a szokásos szemvizsgálat jelentős látásjavulást mutatott.
Az eredmények ugyanakkor még nem igazolják, hogy sikerült visszafordítani a szem öregedését, de nagyon ígéretesnek tartják a szakemberek a fejleményt. A vizsgálatban részt nem vevő glaukómaspecialista orvos szerint elképzelhető, hogy a kezelés a még működő látórendszer elektromos jelátvitelét javította, és a változás nem a szem regenerálódásának következménye. A kezdeti eredmények alapján egy független biztonsági ellenőrző bizottság engedélyezte, hogy a következő betegcsoport háromszoros dózist kapjon. Ez lehetőséget ad annak vizsgálatára, hogy a nagyobb adag erősebb hatást eredményez-e.
Százmillió dollárok érkeznek a sejtfiatalításba
A fejlesztők reményei jóval túlmutatnak a szembetegségek kezelésén. A Life Biosciences operatív igazgatója szerint a sejtek átprogramozása az életkorral összefüggő betegségek széles körében válhat alkalmazhatóvá. Állatkísérletekre hivatkozva
- az ízületi gyulladást,
- a magas vérnyomást,
- a zsírmájat
- és az Alzheimer-kórt is említette.
De ez a jövő, mert ezeket a lehetőségeket embereken végzett klinikai vizsgálatokkal is bizonyítani kell. A sejtfiatalítás mögött ma már már jelentős tőke áll, és folyamatosan áramlik ebben a technológia legjobbjai cégeibe.
Az Altos Labs saját közlése szerint 2022-ben hárommilliárd dollárnyi vállalt befektetéssel indult; támogatói között Jeff Bezost és Yuri Milnert is megnevezték. Sam Altman a Financial Times szerint 180 millió dollárral finanszírozta a Retro Biosciences indulását. A Coinbase társalapítója, Brian Armstrong által létrehozott NewLimit pedig idén júniusban 435 millió dollárt vont be a Peter Thielhez kötődő Founders Fund vezette befektetési körben. A vállalatok azt kutatják, hogyan lehetne a sejtek működésének átprogramozásával kezelni az öregedéshez kapcsolódó betegségeket.
A legdivatosabb egészségipari ágazat lett a longevity
A technológiai milliárdosok tehát nagy ambíciókkal szálltak be az öregedés elleni küzdelemben. „Abban próbálunk segíteni, hogy az emberek sokkal tovább éljenek, ne csak egy kicsit tovább” – mondta Brian Armstrong, a Coinbase társalapítója egy podcastben. A NewLimit alapítójaként az egészségben eltöltött éveket szeretné meghosszabbítani, ahogy fogalmaz, a cél, hogy az időskorhoz ne társuljon szükségszerűen fájdalom, testi és szellemi hanyatlás.
Az elmúlt évek egy legdinamikusabban fejlődő és legdivatosabb egészségipari ágazata a longevity, vagyis a hosszú élet kutatása. A tudományterület célja, hogy az egészségben eltöltött évek meghosszabbításához találjon megoldásokat. Azt vizsgálja, hogyan lehetne lassítani az öregedés biológiai folyamatait, késleltetni az időskori betegségeket, és tovább megőrizni a testi, szellemi teljesítőképességet. Egyik legígéretesebb, egyelőre kísérleti iránya a sejtek fiatalosabb működését helyreállítani próbáló sejtprogramozás.