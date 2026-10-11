A Szilícium-völgy milliárdosai megszállottan próbálják „átprogramozni” a testüket a hosszú élet érdekében – rá is jöttek valamire

A világ legismertebb és leggazdagabb technológiai cégek tulajdonosai, Jeff Bezos, Peter Thiel, Yuri Milner és Sam Altman is olyan biotechnológiai vállalkozásokba fektetett, amelyek a sejtek átprogramozásával próbálnák felvenni a harcot az öregedéssel járó betegségek ellen. Az állatkísérletek után most az első emberi vizsgálatból érkeztek kezdeti eredmények – írja a Business Insider. Mindegyik techguru arról ismert, hogy több lépéssel mindenki előtt járnak, de láthatóan az is közös bennük, hogy nem szeretnének gyorsan megöregedni.

Jeff Bezos figyelmét sem kerülte el biotechnológia és a fiatalság megőrzésének kutatása/Fotó: AFP

A cikkből az derült ki, hogy a Life Biosciences glaukómás, vagyis zöld hályogban szenvedő betegeken teszteli kísérleti kezelését. A látásvesztést okozó szembetegség terápiájával azt vizsgálják, hogy a sejtek működésének átprogramozása javíthatja-e a károsodott szem teljesítményét.

Három betegből kettőnek javult a látása

A vállalat október 8-án ismertette a vizsgálatok első tapasztalatait. Eddig három beteg kapott szeminjekciót, amelyet nyolc héten át napi antibiotikum terápia egészített ki. Az antibiotikum ebben a kezelésben a sejtekbe juttatott fiatalító faktorok aktiválását szolgálták. A vállalat azt közölte, hogy a résztvevők jól tolerálták a terápiát, jelentős mellékhatásokról nem számoltak be, sőt két betegnél a szokásos szemvizsgálat jelentős látásjavulást mutatott.

Az eredmények ugyanakkor még nem igazolják, hogy sikerült visszafordítani a szem öregedését, de nagyon ígéretesnek tartják a szakemberek a fejleményt. A vizsgálatban részt nem vevő glaukómaspecialista orvos szerint elképzelhető, hogy a kezelés a még működő látórendszer elektromos jelátvitelét javította, és a változás nem a szem regenerálódásának következménye. A kezdeti eredmények alapján egy független biztonsági ellenőrző bizottság engedélyezte, hogy a következő betegcsoport háromszoros dózist kapjon. Ez lehetőséget ad annak vizsgálatára, hogy a nagyobb adag erősebb hatást eredményez-e.

Százmillió dollárok érkeznek a sejtfiatalításba

A fejlesztők reményei jóval túlmutatnak a szembetegségek kezelésén. A Life Biosciences operatív igazgatója szerint a sejtek átprogramozása az életkorral összefüggő betegségek széles körében válhat alkalmazhatóvá. Állatkísérletekre hivatkozva

az ízületi gyulladást,

a magas vérnyomást,

a zsírmájat

és az Alzheimer-kórt is említette.

De ez a jövő, mert ezeket a lehetőségeket embereken végzett klinikai vizsgálatokkal is bizonyítani kell. A sejtfiatalítás mögött ma már már jelentős tőke áll, és folyamatosan áramlik ebben a technológia legjobbjai cégeibe.