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A Szilícium-völgy milliárdosai megszállottan próbálják „átprogramozni” a testüket a hosszú élet érdekében – rá is jöttek valamire

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Biztató eredményeket közölt az első emberi sejtátprogramozási vizsgálatot végző Life Biosciences. Három betegből kettőnek javult a látása, jelentős mellékhatásokról pedig eddig nem számoltak be. A kutatás a Szilícium-völgy milliárdosainak egyik nagy reményét teszteli, visszaállítható-e az idősödő sejtek fiatalosabb működése. Az út elején járnak még, de nem sajnálják a pénzt önteni az iparágba.
VG
2026.10.11, 18:19
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A világ legismertebb és leggazdagabb technológiai cégek tulajdonosai, Jeff Bezos, Peter Thiel, Yuri Milner és Sam Altman is olyan biotechnológiai vállalkozásokba fektetett, amelyek a sejtek átprogramozásával próbálnák felvenni a harcot az öregedéssel járó betegségek ellen. Az állatkísérletek után most az első emberi vizsgálatból érkeztek kezdeti eredmények – írja a Business Insider. Mindegyik techguru arról ismert, hogy több lépéssel mindenki előtt járnak, de láthatóan az is közös bennük, hogy nem szeretnének gyorsan megöregedni.

Jeff Bezos
                                            Jeff Bezos figyelmét sem kerülte el biotechnológia és a fiatalság megőrzésének kutatása/Fotó: AFP

A cikkből az derült ki, hogy a Life Biosciences glaukómás, vagyis zöld hályogban szenvedő betegeken teszteli kísérleti kezelését. A látásvesztést okozó szembetegség terápiájával azt vizsgálják, hogy a sejtek működésének átprogramozása javíthatja-e a károsodott szem teljesítményét.

Három betegből kettőnek javult a látása

A vállalat október 8-án ismertette a vizsgálatok első tapasztalatait. Eddig három beteg kapott szeminjekciót, amelyet nyolc héten át napi antibiotikum terápia egészített ki. Az antibiotikum ebben a kezelésben a sejtekbe juttatott fiatalító faktorok aktiválását szolgálták. A vállalat azt közölte, hogy a résztvevők jól tolerálták a terápiát, jelentős mellékhatásokról nem számoltak be, sőt két betegnél a szokásos szemvizsgálat jelentős látásjavulást mutatott.

Az eredmények ugyanakkor még nem igazolják, hogy sikerült visszafordítani a szem öregedését, de nagyon ígéretesnek tartják a szakemberek a fejleményt. A vizsgálatban részt nem vevő glaukómaspecialista orvos szerint elképzelhető, hogy a kezelés a még működő látórendszer elektromos jelátvitelét javította, és a változás nem a szem regenerálódásának következménye. A kezdeti eredmények alapján egy független biztonsági ellenőrző bizottság engedélyezte, hogy a következő betegcsoport háromszoros dózist kapjon. Ez lehetőséget ad annak vizsgálatára, hogy a nagyobb adag erősebb hatást eredményez-e.

Százmillió dollárok érkeznek a sejtfiatalításba 

A fejlesztők reményei jóval túlmutatnak a szembetegségek kezelésén. A Life Biosciences operatív igazgatója szerint a sejtek átprogramozása az életkorral összefüggő betegségek széles körében válhat alkalmazhatóvá. Állatkísérletekre hivatkozva 

  • az ízületi gyulladást, 
  • a magas vérnyomást,
  •  a zsírmájat 
  • és az Alzheimer-kórt is említette.

De ez a jövő, mert ezeket a lehetőségeket embereken végzett klinikai vizsgálatokkal is bizonyítani kell.  A sejtfiatalítás mögött ma már már jelentős tőke áll, és folyamatosan áramlik ebben a technológia legjobbjai cégeibe. 

Az Altos Labs saját közlése szerint 2022-ben hárommilliárd dollárnyi vállalt befektetéssel indult; támogatói között Jeff Bezost és Yuri Milnert is megnevezték.  Sam Altman a Financial Times szerint 180 millió dollárral finanszírozta a Retro Biosciences indulását. A Coinbase társalapítója, Brian Armstrong által létrehozott NewLimit pedig idén júniusban 435 millió dollárt vont be a Peter Thielhez kötődő Founders Fund vezette befektetési körben. A vállalatok azt kutatják, hogyan lehetne a sejtek működésének átprogramozásával kezelni az öregedéshez kapcsolódó betegségeket.

A legdivatosabb egészségipari ágazat lett a longevity

A technológiai milliárdosok tehát nagy ambíciókkal szálltak be az öregedés elleni küzdelemben. „Abban próbálunk segíteni, hogy az emberek sokkal tovább éljenek, ne csak egy kicsit tovább” – mondta Brian Armstrong, a Coinbase társalapítója egy podcastben. A NewLimit alapítójaként az egészségben eltöltött éveket szeretné meghosszabbítani, ahogy fogalmaz, a cél, hogy az időskorhoz ne társuljon szükségszerűen fájdalom, testi és szellemi hanyatlás. 

Az elmúlt évek egy legdinamikusabban fejlődő és legdivatosabb egészségipari ágazata a longevity, vagyis a hosszú élet kutatása. A tudományterület célja, hogy az egészségben eltöltött évek meghosszabbításához találjon megoldásokat. Azt vizsgálja, hogyan lehetne lassítani az öregedés biológiai folyamatait, késleltetni az időskori betegségeket, és tovább megőrizni a testi, szellemi teljesítőképességet. Egyik legígéretesebb, egyelőre kísérleti iránya a sejtek fiatalosabb működését helyreállítani próbáló sejtprogramozás.

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fiatalítás
longevity
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