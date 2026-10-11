Közel húsz éve nem volt ilyen: egyre kevesebb dolgozót keresnek az ünnepi rohamra – így készülnek a nagy láncok Amerikában

Az amerikai kiskereskedelemben idén tovább csökkenhet a karácsonyi időszakra meghirdetett szezonális állások száma, a munkaerő-felvétel közel húszéves mélypontra eshet. Az ünnepi szezonális munkahelyekből az előrejelzés szerint mindössze 450 ezer jöhet létre, ami elmarad a tavalyi 461 ezertől is.

Az amerikai üzletek egyre kevesebb embert vesznek fel a karácsonyi rohamra, a szezonális állások száma pedig idén tovább csökkenhet / Fotó: AFP

Az amerikai kiskereskedelemben idén tovább zsugorodhat a karácsonyi időszakra meghirdetett szezonális állások száma. A Challenger, Gray & Christmas munkaerőpiaci tanácsadó szeptemberben közzétett előrejelzése szerint körülbelül 450 ezer ilyen munkahely jöhet létre, ami elmarad a tavalyi 461 ezertől, és közel húszéves mélypontot jelentene.

A munkaerőpiacon elmaradhat a karácsonyi roham

Október közepéhez közeledve több nagyvállalat még nem közölte, hogy mekkora létszámbővítést tervez az ünnepi roham előtt. A toborzási szoftvereket fejlesztő ICIMS tehetségfelvételi elemzésekkel foglalkozó vezetője, Trent Cotton szerint a kiskereskedők és a gazdaság egyaránt kivár, és arra figyelnek, ki teszi meg először a következő lépést.

„Most egy kicsit olyan a helyzet, mint a tyúk és a tojás esetében: a kiskereskedők és a gazdaság azt kérdezik egymástól, hogy na jó, ki lép először?” – fogalmazott Cotton. Hozzátette, az év végére válhat igazán érdekessé, hogyan alakul a folyamat.

Andy Challenger, a Challenger, Gray & Christmas bevételi igazgatója szerint a vállalatok az elmúlt három évben rendre kisebb és célzottabb létszámbővítéseket jelentettek be, mint a világjárvány előtti időszakban.

Még ha a nagy nevek a tavalyi számokat hozzák is, az összesített adat valószínűleg jócskán elmarad a 2019 és 2021 közötti csúcsoktól

– mondta.

Az idei toborzási hullám élére a Spirit Halloween és a Michaels kézművesáruház-lánc állt: előbbi 52 ezer, utóbbi 10 ezer szezonális dolgozó felvételét tervezi. Az Amazon egyelőre nem ismertette a terveit, a Walmart pedig a Business Insidernek azt közölte, hogy a tavalyi megközelítést követi, vagyis nem határoz meg külön felvételi célszámot. „Üzleteink megfelelő létszámmal működnek, és készen állnak arra, hogy kiszolgálják a vásárlókat az idei ünnepi szezonban” – közölte a vállalat.