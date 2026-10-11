Közel húsz éve nem volt ilyen: egyre kevesebb dolgozót keresnek az ünnepi rohamra – így készülnek a nagy láncok Amerikában
Az amerikai kiskereskedelemben idén tovább csökkenhet a karácsonyi időszakra meghirdetett szezonális állások száma, a munkaerő-felvétel közel húszéves mélypontra eshet. Az ünnepi szezonális munkahelyekből az előrejelzés szerint mindössze 450 ezer jöhet létre, ami elmarad a tavalyi 461 ezertől is.
Az amerikai kiskereskedelemben idén tovább zsugorodhat a karácsonyi időszakra meghirdetett szezonális állások száma. A Challenger, Gray & Christmas munkaerőpiaci tanácsadó szeptemberben közzétett előrejelzése szerint körülbelül 450 ezer ilyen munkahely jöhet létre, ami elmarad a tavalyi 461 ezertől, és közel húszéves mélypontot jelentene.
A munkaerőpiacon elmaradhat a karácsonyi roham
Október közepéhez közeledve több nagyvállalat még nem közölte, hogy mekkora létszámbővítést tervez az ünnepi roham előtt. A toborzási szoftvereket fejlesztő ICIMS tehetségfelvételi elemzésekkel foglalkozó vezetője, Trent Cotton szerint a kiskereskedők és a gazdaság egyaránt kivár, és arra figyelnek, ki teszi meg először a következő lépést.
„Most egy kicsit olyan a helyzet, mint a tyúk és a tojás esetében: a kiskereskedők és a gazdaság azt kérdezik egymástól, hogy na jó, ki lép először?” – fogalmazott Cotton. Hozzátette, az év végére válhat igazán érdekessé, hogyan alakul a folyamat.
Andy Challenger, a Challenger, Gray & Christmas bevételi igazgatója szerint a vállalatok az elmúlt három évben rendre kisebb és célzottabb létszámbővítéseket jelentettek be, mint a világjárvány előtti időszakban.
Még ha a nagy nevek a tavalyi számokat hozzák is, az összesített adat valószínűleg jócskán elmarad a 2019 és 2021 közötti csúcsoktól
– mondta.
Az idei toborzási hullám élére a Spirit Halloween és a Michaels kézművesáruház-lánc állt: előbbi 52 ezer, utóbbi 10 ezer szezonális dolgozó felvételét tervezi. Az Amazon egyelőre nem ismertette a terveit, a Walmart pedig a Business Insidernek azt közölte, hogy a tavalyi megközelítést követi, vagyis nem határoz meg külön felvételi célszámot. „Üzleteink megfelelő létszámmal működnek, és készen állnak arra, hogy kiszolgálják a vásárlókat az idei ünnepi szezonban” – közölte a vállalat.
A Target szintén a meglévő rendszerére támaszkodik: mintegy 43 ezer, igény szerint beosztható munkatársával készül az év végi időszakra, a további felvételekről pedig a helyi üzletvezetők dönthetnek. A Walmart és a Target tavaly is azt jelezte, hogy elsősorban a már alkalmazásban álló dolgozóknak biztosítanak több szezonális munkaórát.
Cotton szerint a visszafogottabb számok mögött az is áll, hogy a cégek korábban kezdik a toborzást, és kevésbé támaszkodnak az ideiglenes munkaerőre.
A felvételt a nyári időszakra hozzák előre, hogy októberre már teljes létszámmal működjenek, és felkészülten várják a novembert és a decembert
– magyarázta.
A Targetnél ez már az iskolakezdési szezon előtt is megmutatkozott: egyes üzletekben a nagyobb toborzási hullám már nyáron lezajlott, így az új munkatársakat az ünnepi időszak előtt betaníthatták.
A szezonális állások visszaszorulása ugyanakkor a munkavállalók hosszabb távú lehetőségeit is érintheti. Az Urban Institute elemzése szerint az amerikai dolgozók tízből hatan pályafutásuk során legalább egyszer dolgoztak a kiskereskedelemben, miközben az ágazat az Egyesült Államok munkavállalóinak nagyjából tizedét foglalkoztatja. Az ünnepi időszakban elérhető állások így sokaknak nemcsak átmeneti kereseti lehetőséget, hanem a munkaerőpiacra vezető első lépést is jelenthetnek.
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