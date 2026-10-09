Kármán András kihagyja az óriások csatáját, most dől el, kitől veszik el Brüsszel a pénzt – de ki lesz az erősebb?
Nyilvános a jövő heti EU-csúcs előtti utolsó uniós pénzügyminiszteri megbeszélés programja, az Ecofin résztvevőit azonban aligha a hivatalos napirend pontjai izgatják legjobban. Az Európai Unióban ezekben a hetekben és hónapokban átrendezik az anyagi és hatalmi pozíciókat, és az óriások csatájáról frissen kiszivárgott hírek szerint pénzfronton hatalmas erők feszülnek egymásnak. A tét nem csak kormányok számára óriási, az osztozkodás mindenkit érint, aki EU-támogatásra számíthatott, beleértve az európai gazdákat, vállalatok tömegét, egész gazdasági szektorokat.
Ami most a magyar Kármán Andrást legjobban érdekli, az a magyar költségvetés: politikai kívánalmaknak kell eleget tennie és felkészítenie az állami pénzügyeket az euró bevezetésére, mégpedig hitelesen. Ha nem tűnik reálisnak a felvázolandó költségvetési pálya, a forint most bizakodó piacai azonnal büntetnek, és ott van a magyarok és mások elleni túlzottdeficit eljárásokat felügyelő Brüsszel is.
Kármán András kihagyja, magyar hír jöhet, de mindenkit más izgat
A tanácskozáson magyar költségvetési ügyek is előkerülhetnek: tárgyalják az év végére kifutó Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt (RRF), amely a visszatartott, de vissaszerzendő magyar eurómilliárdokat is tartalmazza, illetve a tagállami költségvetéseket karbantartó Európai Szemeszter idei állását.
Ha érdemes is figyelni, "forradalom" magyar ügyeket érintően nem várható, igazán érdekfeszítővé majd akkor válik az ügy, amikor elkészül a 2027-es költségvetés, illetve a többéves program. Kármán András nem is szerepel a résztvevők hivatalos listáján: Ódor Bálint, EU melletti állandó képviselője helyettesíti, miközben a pénzügyminiszter maga pénteken reggel a kata átalakításáról posztolt Budapesten a Facebookon.
Brüsszelben azonban eközben a felszín alatt fortyog a mély, és a legizgalmasabb kérdések azok, amelyek nem kaptak külön napirendi pontot az Ecofin tanácskozásán, de mindenkit érintenek.
Ezekben Magyarország nem főszereplő, a korábban gyakran használt magyar vétó lehetőségét már nem emlegetik, Magyar Péter részvételét a jövő heti EU-csúcson nem előzi meg olyan nemzetkötzi sajtóérdeklődés, mint annak idején Orbán Viktor szerepléseit. Ódor Bálint Facebook-bejegyzése sem arról a nagy konfliktusról szól, amelyről a Politicónak számoltak be EU-diplomaták.
A csata más színtéren zajlik, mint ahova a főpénzügyéreket hívták
A nagy csata az EU hétéves költségvetése körül zajlik, amely csak 2028-ban indul, de az Európa Bizottság már idén szeretné tető alá hozni, nehogy a jövő évi francia, lengyel és olasz választások "zavart okozzanak az erőben" (amire főleg a franciák és lengyelek esetében a jelen erőviszonyok alapján komoly esély mutatkozik).
Az uniós országok 100–200 milliárd euróval kisebb költségvetésre készülnek. Írország javaslata megadja a kezdőlökést a jövő heti uniós vezetői csúcstalálkozót megelőző kemény tárgyalásoknak – írja a brüsszeli ügyekben általában jól értesült Politico. Forintban a köznapjainkban szinte értelmezhetetlen csillagászati összeget, 73 ezermilliárd forintot tesz, amit kivonnának.
A javaslat az Ecofinnek nem lesz témája (ami akár kérdéseket is vethet fel, mennyire veszik komolyan a pénzügyminiszterek tanácskozását egy vasatagon küöltségvetési ügyben), de a napirenden kívül minden bizonnyal izgatottan vitatják majd a részvevők, hiszen már kiszivárgott. Az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő, a tárgyalásokat irányító Írország szombaton mutatja be a javaslatot, előkészítve ezzel a terepet a jövő heti EU-csúcstalálkozó várhatóan nehéz egyeztetéseihez, amelyekben Magyarország előreláthatóan nem lesz főszereplő – de érdekei vasatagon vannak.
Az EU két táborra szakadt – festi le a csatateret a brüsszeli lap
Az egyik oldalon az úgynevezett takarékos országok állnak (kevésbé baráti nevük "a fukarok"– köztük
- Németország,
- Ausztria
- és Hollandia
- –, akik több száz milliárd euróval csökkentenék az asztalon lévő, közel 2000 milliárd eurós költségvetési javaslatot.
Velük szemben a déli és keleti tagállamokból álló, a kohézió barátainak nevezett országcsoport ellenzi a megszorításokat. Az utóbbi csoport májusi nyilatkozatát az EU-költségvetésről Magyarország is aláírta. Most az akkor ismerthez képest súlyosabb a helyzet a takarékosok javaslata nyomán.
Országok, gazdasági szektorok, gazdálkodók, vállalatok számára óriási a tét
A diplomaták szerint Dublin várhatóan 100–200 milliárd eurós költségvetési csökkentést javasol, a németek vezette tábor felé tett gesztusként – folytatja a Politico.
Az írek ugyanakkor azt tervezik, hogy a mezőgazdasági és regionális fejlesztési kiadásokat megóvják a jelentősebb csökkentésektől, engedményt téve ezzel a kohézió barátainak.
Németország és szövetségesei korábban bírálták az előző, ciprusi tanácsi elnökséget, amiért annak júniusi tárgyalási keretdokumentuma mindössze 32 milliárd euróval csökkentette a költségvetés összegét. Nagyobb lépést követelnek.
A kohézió barátai természetesen nem örülnek. Ezúttal nem Orbán Viktor viszi a prímet – meglátjuk, Magyar Péter tud-e figyelmet felkelteni az ügyben –, de a 17-ek közt olyan "fajsúlyos" tagállamok vannak, mint
- Olaszország,
- Spanyolország
- és Lengyelország
A 17-ek a múlt héten közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben ellenezték a mezőgazdasági és kohéziós kiadások csökkentését.
E tábornak tett engedményként Írország várhatóan más szakpolitikai területeken javasol megtakarításokat – értesült a hírportál. A kormányok jelentős csökkentésekre számítanak a Global Europe alapnál, amelyből az EU 200 milliárd eurót fordítana fejlesztési támogatásokra és külkapcsolati kiadásokra, valamint a 410 milliárd eurós Európai Versenyképességi Alapnál, amely az unió ipari kapacitásainak megerősítését szolgálná.
A takarékos országok ugyanakkor óva intettek attól, hogy egy kisebb költségvetésben érintetlenül hagyják a mezőgazdasági és kohéziós forrásokat. Érvelésük szerint inkább a hagyományos prioritásoktól kellene forrásokat átcsoportosítani az olyan új kihívások kezelésére, mint a védelem és a versenyképesség.
Az unió új adókat is kivetne, ezek körül is folyik a csetepaté
Az Európai Bizottság 2025-ben öt új közterhet javasolt, amelyek várhatóan évente 66 milliárd eurós bevételt eredményeznének, és ezzel is nagy vihart kavart.
Több európai kormány is lobbizott Írországnál, hogy vegyék ki a javaslatból a CORE néven ismert, vállalatokra kivetendő népszerűtlen adót. Dublin azonban hajthatatlan és a Bizottság javasolta mind az öt közterhet benne tartja a játékban.
Annyit azért megtennének a CORE elfogadhatóbbá tétele érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások mentesítését javasolja. Emellett módosíthatják a dohánytermékekre kivetendő közteherre vonatkozó szintén népszerűtlen javaslatot is.
Ezzel szemben az Európai Parlament által javasolt, digitális tevékenységeket, online szerencsejátékot és kriptovállalkozásokat terhelő adók várhatóan teljes egészében kimaradnak a tárgyalási keretdokumentumból – zárja a Politico.
Egy uniós diplomata „kiábrándítónak és minimálisnak” nevezte ezeket az apró változtatásokat.
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