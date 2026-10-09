Kármán András kihagyja az óriások csatáját, most dől el, kitől veszik el Brüsszel a pénzt – de ki lesz az erősebb?

Nyilvános a jövő heti EU-csúcs előtti utolsó uniós pénzügyminiszteri megbeszélés programja, az Ecofin résztvevőit azonban aligha a hivatalos napirend pontjai izgatják legjobban. Az Európai Unióban ezekben a hetekben és hónapokban átrendezik az anyagi és hatalmi pozíciókat, és az óriások csatájáról frissen kiszivárgott hírek szerint pénzfronton hatalmas erők feszülnek egymásnak. A tét nem csak kormányok számára óriási, az osztozkodás mindenkit érint, aki EU-támogatásra számíthatott, beleértve az európai gazdákat, vállalatok tömegét, egész gazdasági szektorokat.

Kármán András nem utazott Brüsszelbe, az óriások csatája a pénzért azonban nélküle is megkezdődött Fotó: NurPhoto via AFP

Ami most a magyar Kármán Andrást legjobban érdekli, az a magyar költségvetés: politikai kívánalmaknak kell eleget tennie és felkészítenie az állami pénzügyeket az euró bevezetésére, mégpedig hitelesen. Ha nem tűnik reálisnak a felvázolandó költségvetési pálya, a forint most bizakodó piacai azonnal büntetnek, és ott van a magyarok és mások elleni túlzottdeficit eljárásokat felügyelő Brüsszel is.

Kármán András kihagyja, magyar hír jöhet, de mindenkit más izgat

A tanácskozáson magyar költségvetési ügyek is előkerülhetnek: tárgyalják az év végére kifutó Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt (RRF), amely a visszatartott, de vissaszerzendő magyar eurómilliárdokat is tartalmazza, illetve a tagállami költségvetéseket karbantartó Európai Szemeszter idei állását.

Ha érdemes is figyelni, "forradalom" magyar ügyeket érintően nem várható, igazán érdekfeszítővé majd akkor válik az ügy, amikor elkészül a 2027-es költségvetés, illetve a többéves program. Kármán András nem is szerepel a résztvevők hivatalos listáján: Ódor Bálint, EU melletti állandó képviselője helyettesíti, miközben a pénzügyminiszter maga pénteken reggel a kata átalakításáról posztolt Budapesten a Facebookon.

Brüsszelben azonban eközben a felszín alatt fortyog a mély, és a legizgalmasabb kérdések azok, amelyek nem kaptak külön napirendi pontot az Ecofin tanácskozásán, de mindenkit érintenek.

Ezekben Magyarország nem főszereplő, a korábban gyakran használt magyar vétó lehetőségét már nem emlegetik, Magyar Péter részvételét a jövő heti EU-csúcson nem előzi meg olyan nemzetkötzi sajtóérdeklődés, mint annak idején Orbán Viktor szerepléseit. Ódor Bálint Facebook-bejegyzése sem arról a nagy konfliktusról szól, amelyről a Politicónak számoltak be EU-diplomaták.