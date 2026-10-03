Jön az EU nagy kézipoggyász-forradalma: ennyivel több holmit vihetünk fel ingyen a repülőre

Az Európai Unión belül repülő utasok hamarosan több kézipoggyászt vihetnek magukkal felár nélkül az utasjogok átfogó reformjának köszönhetően.

Megnő az ingyenesen a fedélzetre vihető kézipoggyász mérete és mennyisége is (illusztráció)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Európai Parlament és az uniós tagállamok júniusban előzetes megállapodásra jutottak az új légiutas-jogi szabályokról. Ez a vonatkozó jogszabályok első jelentős átalakítása 2004 óta.

Az új szabályok szerint a normál jegyet vásárló utasok két darab kézipoggyászt vihetnének magukkal díjmentesen.

Itt a kézipoggyász-forradalom

Ebbe beletartozna

egy kisebb személyes tárgy, például kézitáska vagy hátizsák, amelynek el kell férnie az utas előtti ülés alatt.

Ezenfelül egy nagyobb, legfeljebb 7 kilogrammos kézipoggyász is felvihető lenne a fedélzetre, amelynek három mérete együttesen legfeljebb 100 centiméter lehet.

A változások várhatóan legkorábban 2027 végén léphetnek életbe, jelenleg 2027 októberét tartják a legkorábbi lehetséges kezdési időpontnak. Az új előírásoknak azonban előbb végig kell menniük az uniós jogalkotási folyamat még hátralévő szakaszain.

Vége a légitársaságok önkényének

Az Európai Parlament szerint az új rendelkezések biztosítanák az utasok számára azt a jogot, hogy egy személyes tárgyat „külön díj nélkül” vihessenek fel a fedélzetre.

Ez véget vethetne a légitársaságok által jelenleg a kézipoggyászok után felszámított egyes extra díjaknak.

A Parlament ugyanakkor úgy döntött, hogy a légitársaságok továbbra is kínálhatnak majd olcsóbb jegyeket azoknak az utasoknak, akik kézipoggyász nélkül utaznak. Egyelőre azonban nem világos pontosan, hogyan működik majd ez az árazási rendszer az új szabályok életbe lépése után – írja az Euronews.

A változtatások az uniós légiutas-jogok szélesebb körű reformjának részét képezik, amely többek között a járatkésésekre, járattörlésekre és az utasoknak járó kártérítésekre vonatkozó előírásokat is érinti.

Az utazók szempontjából a legfontosabb változás az lenne, hogy

a normál jegy árában kötelezően benne kellene lennie mind az ülés alatt elhelyezhető személyes tárgynak, mind egy kisebb fedélzeti bőröndnek vagy táskának. Utóbbiért tehát nem lehetne automatikusan külön díjat felszámítani.

A brit utasok rosszabbul járhatnak

Az új szabályozás nem jelent ugyanilyen jó hírt a brit utasoknak, mivel az Egyesült Királyság a Brexit óta nem tagja az Európai Uniónak. Az ország egyik legnagyobb légitársasága, az easyJet UK a Which? fogyasztóvédelmi szervezet beszámolója szerint közölte, hogy az Egyesült Királyságból induló járatok utasai nem vehetik majd igénybe az új szabályok nyújtotta kedvezményt. Ez valamennyi brit légitársaságra vonatkozhat, köztük a British Airwaysre és a Jet2-re is. Az easyJet szerint az Egyesült Királyságból induló utasok az új európai szabályok ellenére sem lesznek jogosultak automatikusan egy további ingyenes kézipoggyászra.

A légitársaság közlése szerint az új előírások a brit utasokra „csak az uniós országokból induló visszaúton” vonatkoznak majd.

Az easyJet ugyanakkor azt is közölte, hogy a többi brit légitársasághoz hasonlóan felülvizsgálja saját poggyászszabályait, hogy felkészüljön az új uniós jogszabály hatálybalépésére.