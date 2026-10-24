Váratlanul Kínába látogatott Kim Dzsongun, egy új hídon érkezett: 12 év után megnyílt az út, amelytől új korszakot remélnek a két ország kapcsolatában
Váratlan látogatást tett szombaton Kínában Kim Dzsongun észak-koreai vezető. A phenjani rezsim első embere az október 15-én átadott új határhídon keresztül érkezett a kínai Liaoning tartományban található Dandong városába. A Yonhap hírügynökség beszámolója szerint a látogatást dél-koreai kormányzati forrás is megerősítette. Kim Dzsongun az észak-koreai Szinidzsu és a kínai Dandong között, a Jalu folyón átívelő új közúti hídon kelt át.
Az észak-koreai vezető legutóbb 2025 szeptemberében járt Kínában, amikor Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A két ország kapcsolatai azóta látványosan javultak, a mostani látogatás pedig újabb jele lehet a gazdasági és politikai együttműködés erősödésének.
Tizenkét évig állt kihasználatlanul a több százmillió dolláros híd
A látogatás különös jelentőségét az adja, hogy Kim Dzsongun egy olyan határátkelőt használt, amelynek megnyitására több mint egy évtizedet kellett várni. A négysávos, mintegy három kilométer hosszú hidat 2014-ben fejezték be, a beruházást Kína körülbelül 310 millió dollárral finanszírozta. A létesítményt azonban hosszú éveken keresztül nem helyezték forgalomba, mert észak-koreai oldalon nem készültek el a szükséges bekötőutak és vámkezelési létesítmények. A beruházás végül 2026. október 15-én, tizenkét évvel az építkezés lezárása után kezdhette meg működését.
A Reuters tudósítása szerint az ünnepélyes átadáskor mindkét ország zászlóival feldíszített teherautók haladtak át a hídon. A létesítmény megnyitása a kétoldalú kereskedelem fellendítését szolgálja, amelyet az elmúlt évek politikai feszültségei és a koronavírus-járvány idején bevezetett határzárak is visszavetettek. Az új átkelő tehermentesítheti az 1943 óta működő régi Barátság hidat, amely sokáig a két ország közötti szárazföldi áruforgalom egyik legfontosabb útvonala volt. A korszerűbb összeköttetés elsősorban az ipari alapanyagok, a gépek, az energiahordozók és más árucikkek szállítását könnyítheti meg.
Kína visszaszerezné korábbi befolyását Észak-Koreában
A gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzése mindkét országnak fontos. Kína továbbra is Észak-Korea legnagyobb kereskedelmi partnere és legfontosabb gazdasági támogatója. Phenjan nagymértékben támaszkodik a kínai áruszállításokra, miközben Peking számára az észak-koreai rezsim fennmaradása stratégiai jelentőséggel bír.
A két ország viszonyát ugyanakkor az elmúlt években bonyolította, hogy Észak-Korea látványosan közeledett Oroszországhoz. Phenjan katonákkal és fegyverszállításokkal támogatta Moszkvát az Ukrajna elleni háborúban, cserébe pedig gazdasági segítséget, katonai technológiát és más támogatásokat kaphatott.
Észak-Korea szeptemberben új közúti összeköttetést is megnyitott Oroszország felé. A két nagy szomszédhoz vezető új hidak ezért gazdasági jelentőségük mellett geopolitikai szempontból is fontosak: Kim Dzsongun számára lehetőséget teremtenek arra, hogy Kína és Oroszország között egyensúlyozva növelje országa mozgásterét. A Pekinggel fenntartott kapcsolatok rendezése már korábban megkezdődött. Hszi Csin-ping kínai elnök júniusban Phenjanba látogatott, ahol a két vezető a stratégiai együttműködés és a gazdasági kapcsolatok megerősítésében állapodott meg. A határhíd átadása ennek az együttműködésnek az egyik első kézzelfogható eredménye.
A kínai miniszterelnök is fogadta Kim Dzsongunt
A Reuters értesülései szerint Li Csiang kínai miniszterelnök személyesen találkozott az észak-koreai vezetővel Dandongban. A látogatás egy nappal előzi meg annak évfordulóját, hogy Kína bekapcsolódott az 1950–1953-as koreai háborúba. Kim Dzsongun várhatóan még szombaton visszatér Észak-Koreába, és a dél-koreai értesülések alapján nem valószínű, hogy Pekingbe is ellátogat.
A találkozó időzítése azért is figyelemre méltó, mert novemberben Kína ad otthont az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának, amelyen Donald Trump amerikai elnök részvételére is számítanak. Trump korábban jelezte, hogy szeretné újraindítani a tárgyalásokat Észak-Koreával, az amerikai és dél-koreai tisztviselők azonban egyre kevésbé tartják valószínűnek, hogy még az idén sor kerülhet az amerikai és az észak-koreai vezető találkozójára.
A kereskedelem fellendítése még nem lesz egyszerű
Az új híd megnyitása önmagában nem garantálja a két ország közötti áruforgalom gyors növekedését. A Daily NK október 22-i beszámolója szerint a határátkelőn továbbra is jelentősek a vámkezelési fennakadások, egyes teherautóknak három óránál is hosszabb ideig kell várakozniuk. Az Észak-Koreával szemben érvényben lévő nemzetközi szankciók szintén korlátozzák a kereskedelmi lehetőségeket. A Reutersnek nyilatkozó kínai szakértők ugyanakkor arra számítanak, hogy a logisztikai akadályok csökkenésével tovább bővülhet a kétoldalú áruforgalom.