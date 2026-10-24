Váratlanul Kínába látogatott Kim Dzsongun, egy új hídon érkezett: 12 év után megnyílt az út, amelytől új korszakot remélnek a két ország kapcsolatában

Váratlan látogatást tett szombaton Kínában Kim Dzsongun észak-koreai vezető. A phenjani rezsim első embere az október 15-én átadott új határhídon keresztül érkezett a kínai Liaoning tartományban található Dandong városába. A Yonhap hírügynökség beszámolója szerint a látogatást dél-koreai kormányzati forrás is megerősítette. Kim Dzsongun az észak-koreai Szinidzsu és a kínai Dandong között, a Jalu folyón átívelő új közúti hídon kelt át.

Kim Dzsongun az észak-koreai Szinidzsu és a kínai Dandong között, a Jalu folyón átívelő új közúti hídon kelt át (a kép illusztráció) Fotó: AFP

Az észak-koreai vezető legutóbb 2025 szeptemberében járt Kínában, amikor Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A két ország kapcsolatai azóta látványosan javultak, a mostani látogatás pedig újabb jele lehet a gazdasági és politikai együttműködés erősödésének.

Tizenkét évig állt kihasználatlanul a több százmillió dolláros híd

A látogatás különös jelentőségét az adja, hogy Kim Dzsongun egy olyan határátkelőt használt, amelynek megnyitására több mint egy évtizedet kellett várni. A négysávos, mintegy három kilométer hosszú hidat 2014-ben fejezték be, a beruházást Kína körülbelül 310 millió dollárral finanszírozta. A létesítményt azonban hosszú éveken keresztül nem helyezték forgalomba, mert észak-koreai oldalon nem készültek el a szükséges bekötőutak és vámkezelési létesítmények. A beruházás végül 2026. október 15-én, tizenkét évvel az építkezés lezárása után kezdhette meg működését.

A Reuters tudósítása szerint az ünnepélyes átadáskor mindkét ország zászlóival feldíszített teherautók haladtak át a hídon. A létesítmény megnyitása a kétoldalú kereskedelem fellendítését szolgálja, amelyet az elmúlt évek politikai feszültségei és a koronavírus-járvány idején bevezetett határzárak is visszavetettek. Az új átkelő tehermentesítheti az 1943 óta működő régi Barátság hidat, amely sokáig a két ország közötti szárazföldi áruforgalom egyik legfontosabb útvonala volt. A korszerűbb összeköttetés elsősorban az ipari alapanyagok, a gépek, az energiahordozók és más árucikkek szállítását könnyítheti meg.

Kína visszaszerezné korábbi befolyását Észak-Koreában

A gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzése mindkét országnak fontos. Kína továbbra is Észak-Korea legnagyobb kereskedelmi partnere és legfontosabb gazdasági támogatója. Phenjan nagymértékben támaszkodik a kínai áruszállításokra, miközben Peking számára az észak-koreai rezsim fennmaradása stratégiai jelentőséggel bír.