Kína elképesztő tempót diktál az AI-versenyben: Amerikának van oka félni, már csak egy dolog tartja nyeregben

Kína olyan tempóban építi ki a mesterséges intelligencia mögötti infrastruktúrát, amellyel egyre komolyabb kihívást jelent az Egyesült Államoknak. Az ország energiaárban, építési sebességben és rendelkezésre álló területben is óriási előnyöket tud kihasználni, miközben újabb és újabb adatközpont-városok nőnek ki a földből. Amerika egyelőre továbbra is jelentős előnyben van, de ennek egyik legfontosabb oka már nem az infrastruktúra: Kína legnagyobb problémája az, hogy nincs elég hozzáférése a legfejlettebb AI-chipekhez.

Kína elképesztő tempót diktál az AI-versenyben: Amerikának van oka félni, ugyanis már csak egy dolog tartja nyeregben / Fotó: FOTOGRIN

Adatközpontok nőnek ki a földből

Peking stratégiai nemzeti prioritássá tette a mesterséges intelligencia fejlesztését. Az AI-tól egyszerre várják a termelékenység növelését, a kínai technológiai cégek erősödését és az ország globális befolyásának növelését. Ehhez azonban elképesztő mennyiségű számítási kapacitás kell.

Kínában jelenleg mintegy 24 gigawattnyi működő adatközponti számítási kapacitás áll rendelkezésre a SemiAnalysis adatai szerint. Ez már több, mint Ázsia többi részének kapacitása együttvéve, de még mindig messze elmarad az Egyesült Államok 56 gigawattjától. A különbség azonban gyorsan csökkenhet:

további mintegy 50 gigawattnyi kínai kapacitás épül vagy már bejelentették.

Az egyik leglátványosabb példa a belső-mongóliai Ulanqab. A korábban elsősorban mezőgazdaságáról ismert városban már 89 adatközpont működik vagy áll tervezés alatt, a térségben pedig mintegy 15 gigawattnyi számítási kapacitás kiépítésére vállaltak kötelezettséget – írja a Financial Times.

Kína ott épít, ahol szinte kifogyhatatlan az áram

Ulanqab sikerének egyik titka az olcsó energia. Belső-Mongóliában júniusra 117 gigawattnyi szélerőművi kapacitás épült ki, ami csaknem négyszerese az Egyesült Királyság teljes szélerőművi kapacitásának. Emellett körülbelül 130 gigawattnyi fosszilis erőmű működik a régióban, nagyrészt szénalapon. A térségben olyan sok a rendelkezésre álló villamos energia, hogy szakértők szerint a világ egyik legnagyobb helyi áramtöbblete alakult ki.

Az adatközpontoknak ez komoly versenyelőny. Ulanqabban körülbelül 0,358 jüanba kerül egy kilowattóra áram, miközben sok nagy kínai városban 0,60 jüan felett, Pekingben pedig mintegy 0,80 jüan körül alakul az ipari ár. A hideg időjárás szintén segít, mivel csökkenti a hatalmas AI-szerverparkok hűtési igényét. Bizonyos projektek ráadásul saját erőművet közvetlenül az adatközponthoz kapcsolhatnak, így megkerülhetik az országos hálózat egyes korlátait és az átviteli költségek egy részét.