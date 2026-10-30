Kína előtt még a Real Madrid is meghajolt: Mbappé botránya megmutatta, mekkora pénzek forognak kockán a futballvilágban – nem kis összegről beszélünk
Kylian Mbappé egy internetes mémről beszélt egy francia műsorban, amelyen az arcát Mao Ce-tung egykori kínai vezető képére illesztették. A Real Madrid világklasszis támadója diktátorként utalt a politikusra, és elmondta, hogy a képen rendszeresen nevet a barátaival. A megjegyzés hatalmas felháborodást váltott ki Kínában, ahol Mao személyének nyilvános kigúnyolása továbbra is tabunak számít.
A következmények azonban messze túlmutattak a közösségi médián: szponzorok bontottak szerződést, televíziós közvetítéseket függesztettek fel, majd egymás után érkeztek a bocsánatkérések – számolt be az AFP. A francia világsztártól három kínai vállalat,
- a Dongpeng,
- a Mengniu
- és a Milkground
is elhatárolódott, megszüntetve vele az együttműködést. A kínai állami televízió felfüggesztette a spanyol bajnokság közvetítését, a Migu platform pedig levette műsoráról a Real Madrid hétvégi mérkőzését. Mbappé bocsánatot kért, majd a La Liga és a Real Madrid is követte. Javier Tebas, a spanyol bajnokság elnöke még a kínai nagykövettel is egyeztetett, a liga pedig válságkezelő csoportot állított fel.
Hatalmas összegek forognak kockán
A gyors meghátrálás gazdasági okai a spanyol futball üzleti modelljében keresendők. A La Liga a 2024–2025-ös idényben 748 millió eurós bevételt ért el a nemzetközi televíziós jogokból. Ez hozzávetőleg 290 milliárd forintnak felel meg. A liga egyik illetékese szerint
- az Egyesült Államok
- és Kína
együttesen a nemzetközi közvetítési jogokból származó bevételek többségét biztosítja. A két piac jelentősége akkora, hogy bármelyik elvesztése komoly csapást mérhetne a spanyol bajnokság gazdálkodására. Ráadásul nem egyszerűen egy jelenlegi szerződés került veszélybe. A La Liga augusztusban kötött új megállapodást a China Mobile érdekeltségébe tartozó Migu platformmal, amelynek értelmében a 2029–2030-as idény végéig évente 380 spanyol bajnoki mérkőzést közvetíthetnek Kínában. A spanyol sajtóban megjelent piaci becslések szerint a kínai televíziós üzlet értéke 2030-ig akár a 400 millió eurót is elérheti. Ez megközelítőleg 156 milliárd forint, bár nem igazolt, hogy a teljes összeg közvetlenül veszélybe került volna. A kínai piac jelentősége miatt
a La Liga már 2016 óta a mérkőzések időpontjának meghatározásánál is figyelembe veszi az ázsiai nézőket. A délutáni spanyol kezdések ugyanis Kínában főműsoridőre eshetnek.
A Real Madridnak sem mindegy, mi történik a kínai szerződésekkel
A madridi klub számára a kínai kapcsolatok nemcsak televíziós jogdíjakat jelentenek. A Marca adatai szerint a Real Madrid mez- és ajándéktárgy-eladásainak 10–15 százaléka a kínai piacról származik. A klub emellett több kínai vállalattal is szponzori kapcsolatban áll, köztük a Hisense, a Kaiyun Sports és a Linglong Tire társaságokkal. A francia Le Monde szerint Kína a Real Madrid legnagyobb külföldi piaca, ahol mintegy 97 millió szurkolója lehet a spanyol egyesületnek. Ez megmagyarázza, miért vált egyetlen játékos megjegyzése klubszintű üzleti problémává.
A helyzet különösen kellemetlen, mert Mbappé nemcsak a pályán jelent értéket.
A világsztár arca reklámkampányokban, italos palackokon és különböző márkák termékein is megjelent Kínában. A futballista személyes márkájának sérülése ezért közvetlen kereskedelmi veszteségekkel járhat.
Az NBA már megtapasztalta, milyen drága Kínával szembekerülni
Nem először fordul elő, hogy egy nyugati sportszervezet kínai üzleti érdekei politikai konfliktus miatt kerülnek veszélybe. 2019-ben az észak-amerikai profi kosárlabdaliga, az NBA került hasonló helyzetbe, amikor a Houston Rockets egyik vezetője nyilvánosan támogatta a hongkongi tüntetőket. A kínai állami televízió több mint egy évre eltüntette műsoráról az NBA mérkőzéseit, miközben szponzori együttműködések is megszakadtak. Adam Silver, az NBA vezetője később több százmillió dolláros veszteségről beszélt. A két eset között ugyanakkor lényeges különbség van. Az NBA vezetése akkor nem vonta vissza a véleménynyilvánítás támogatását, míg a La Liga és a Real Madrid most gyorsan elhatárolódott Mbappé megjegyzésétől, és a kínai kapcsolatok helyreállítására összpontosított.