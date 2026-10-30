Kína előtt még a Real Madrid is meghajolt: Mbappé botránya megmutatta, mekkora pénzek forognak kockán a futballvilágban – nem kis összegről beszélünk

Kylian Mbappé egy internetes mémről beszélt egy francia műsorban, amelyen az arcát Mao Ce-tung egykori kínai vezető képére illesztették. A Real Madrid világklasszis támadója diktátorként utalt a politikusra, és elmondta, hogy a képen rendszeresen nevet a barátaival. A megjegyzés hatalmas felháborodást váltott ki Kínában, ahol Mao személyének nyilvános kigúnyolása továbbra is tabunak számít.

Kylian Mbappé bocsánatot kért, majd a La Liga és a Real Madrid is követte, a kínai szerződések elvesztése mindenkinek fájna / Fotó: AFP

A következmények azonban messze túlmutattak a közösségi médián: szponzorok bontottak szerződést, televíziós közvetítéseket függesztettek fel, majd egymás után érkeztek a bocsánatkérések – számolt be az AFP. A francia világsztártól három kínai vállalat,

a Dongpeng,

a Mengniu

és a Milkground

is elhatárolódott, megszüntetve vele az együttműködést. A kínai állami televízió felfüggesztette a spanyol bajnokság közvetítését, a Migu platform pedig levette műsoráról a Real Madrid hétvégi mérkőzését. Mbappé bocsánatot kért, majd a La Liga és a Real Madrid is követte. Javier Tebas, a spanyol bajnokság elnöke még a kínai nagykövettel is egyeztetett, a liga pedig válságkezelő csoportot állított fel.

Hatalmas összegek forognak kockán

A gyors meghátrálás gazdasági okai a spanyol futball üzleti modelljében keresendők. A La Liga a 2024–2025-ös idényben 748 millió eurós bevételt ért el a nemzetközi televíziós jogokból. Ez hozzávetőleg 290 milliárd forintnak felel meg. A liga egyik illetékese szerint

az Egyesült Államok

és Kína

együttesen a nemzetközi közvetítési jogokból származó bevételek többségét biztosítja. A két piac jelentősége akkora, hogy bármelyik elvesztése komoly csapást mérhetne a spanyol bajnokság gazdálkodására. Ráadásul nem egyszerűen egy jelenlegi szerződés került veszélybe. A La Liga augusztusban kötött új megállapodást a China Mobile érdekeltségébe tartozó Migu platformmal, amelynek értelmében a 2029–2030-as idény végéig évente 380 spanyol bajnoki mérkőzést közvetíthetnek Kínában. A spanyol sajtóban megjelent piaci becslések szerint a kínai televíziós üzlet értéke 2030-ig akár a 400 millió eurót is elérheti. Ez megközelítőleg 156 milliárd forint, bár nem igazolt, hogy a teljes összeg közvetlenül veszélybe került volna. A kínai piac jelentősége miatt