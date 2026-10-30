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Kína előtt még a Real Madrid is meghajolt: Mbappé botránya megmutatta, mekkora pénzek forognak kockán a futballvilágban – nem kis összegről beszélünk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Néhány nap alatt meghátrálásra kényszerült a világ egyik legismertebb futballistája, a Real Madrid és a spanyol labdarúgó-bajnokság is. A Kínában kirobbant botrány mögött azonban nem pusztán politikai érzékenység húzódik: a spanyol futball számára olyan jelentős üzleti piac került veszélybe, amelynek elvesztése súlyos pénzügyi következményekkel járhat. A királyi gárda mez- és ajándéktárgy-eladásainak több, mint tizede a kínai piacról származik.
Zováthi Domokos
2026.10.30, 17:45
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Kylian Mbappé egy internetes mémről beszélt egy francia műsorban, amelyen az arcát Mao Ce-tung egykori kínai vezető képére illesztették. A Real Madrid világklasszis támadója diktátorként utalt a politikusra, és elmondta, hogy a képen rendszeresen nevet a barátaival. A megjegyzés hatalmas felháborodást váltott ki Kínában, ahol Mao személyének nyilvános kigúnyolása továbbra is tabunak számít.

Kylian Mbappé foci labdarúgás futball Kína
Kylian Mbappé bocsánatot kért, majd a La Liga és a Real Madrid is követte, a kínai szerződések elvesztése mindenkinek fájna / Fotó: AFP

A következmények azonban messze túlmutattak a közösségi médián: szponzorok bontottak szerződést, televíziós közvetítéseket függesztettek fel, majd egymás után érkeztek a bocsánatkérések – számolt be az AFP. A francia világsztártól három kínai vállalat,

  • a Dongpeng,
  • a Mengniu
  • és a Milkground

is elhatárolódott, megszüntetve vele az együttműködést. A kínai állami televízió felfüggesztette a spanyol bajnokság közvetítését, a Migu platform pedig levette műsoráról a Real Madrid hétvégi mérkőzését. Mbappé bocsánatot kért, majd a La Liga és a Real Madrid is követte. Javier Tebas, a spanyol bajnokság elnöke még a kínai nagykövettel is egyeztetett, a liga pedig válságkezelő csoportot állított fel.

Hatalmas összegek forognak kockán

A gyors meghátrálás gazdasági okai a spanyol futball üzleti modelljében keresendők. A La Liga a 2024–2025-ös idényben 748 millió eurós bevételt ért el a nemzetközi televíziós jogokból. Ez hozzávetőleg 290 milliárd forintnak felel meg. A liga egyik illetékese szerint

  • az Egyesült Államok
  • és Kína

együttesen a nemzetközi közvetítési jogokból származó bevételek többségét biztosítja. A két piac jelentősége  akkora, hogy bármelyik elvesztése komoly csapást mérhetne a spanyol bajnokság gazdálkodására. Ráadásul nem egyszerűen egy jelenlegi szerződés került veszélybe. A La Liga augusztusban kötött új megállapodást a China Mobile érdekeltségébe tartozó Migu platformmal, amelynek értelmében a 2029–2030-as idény végéig évente 380 spanyol bajnoki mérkőzést közvetíthetnek Kínában. A spanyol sajtóban megjelent piaci becslések szerint a kínai televíziós üzlet értéke 2030-ig akár a 400 millió eurót is elérheti. Ez megközelítőleg 156 milliárd forint, bár nem igazolt, hogy a teljes összeg közvetlenül veszélybe került volna. A kínai piac jelentősége miatt

a La Liga már 2016 óta a mérkőzések időpontjának meghatározásánál is figyelembe veszi az ázsiai nézőket. A délutáni spanyol kezdések ugyanis Kínában főműsoridőre eshetnek.

Kylian Mbappé foci labdarúgás futball
Fotó: AFP

A Real Madridnak sem mindegy, mi történik a kínai szerződésekkel

A madridi klub számára a kínai kapcsolatok nemcsak televíziós jogdíjakat jelentenek. A Marca adatai szerint a Real Madrid mez- és ajándéktárgy-eladásainak 10–15 százaléka a kínai piacról származik. A klub emellett több kínai vállalattal is szponzori kapcsolatban áll, köztük a Hisense, a Kaiyun Sports és a Linglong Tire társaságokkal. A francia Le Monde szerint Kína a Real Madrid legnagyobb külföldi piaca, ahol mintegy 97 millió szurkolója lehet a spanyol egyesületnek. Ez megmagyarázza, miért vált egyetlen játékos megjegyzése klubszintű üzleti problémává.

A helyzet különösen kellemetlen, mert Mbappé nemcsak a pályán jelent értéket.

A világsztár arca reklámkampányokban, italos palackokon és különböző márkák termékein is megjelent Kínában. A futballista személyes márkájának sérülése ezért közvetlen kereskedelmi veszteségekkel járhat.

Kylian Mbappé foci labdarúgás futball
Fotó: AFP

Az NBA már megtapasztalta, milyen drága Kínával szembekerülni

Nem először fordul elő, hogy egy nyugati sportszervezet kínai üzleti érdekei politikai konfliktus miatt kerülnek veszélybe. 2019-ben az észak-amerikai profi kosárlabdaliga, az NBA került hasonló helyzetbe, amikor a Houston Rockets egyik vezetője nyilvánosan támogatta a hongkongi tüntetőket. A kínai állami televízió több mint egy évre eltüntette műsoráról az NBA mérkőzéseit, miközben szponzori együttműködések is megszakadtak. Adam Silver, az NBA vezetője később több százmillió dolláros veszteségről beszélt. A két eset között ugyanakkor lényeges különbség van. Az NBA vezetése akkor nem vonta vissza a véleménynyilvánítás támogatását, míg a La Liga és a Real Madrid most gyorsan elhatárolódott Mbappé megjegyzésétől, és a kínai kapcsolatok helyreállítására összpontosított.

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