Újra megnyitotta a csapokat a világ legnagyobb olajimportőre: hónapok óta a tartalékaiba kapaszkodik, most nagybevásárlást tartott – ennek nem fog örülni a piac

A közel-keleti válság miatt kilőtt a nyersolaj ára, ezért Kína az elmúlt hónapokban visszafogta a vásárlásait, és a felhalmozott készleteihez nyúlt. A tartalékok jelentősen megapadtak, és több piaci szereplő is riadót fújt, a válság azonban látszólag véget ért, és újraindult az energiaimport. Csak az a kérdés, hogy ez vészhelyzeti bevásárlás-e, vagy Peking jelentős fordulatra számít a piacokon.

A Hormuzi-szoros körüli harcok és az olajárak emelkedése visszafogták a kínai vásárlásokat, de az ország tartalékai egyelőre jelentős mozgásteret biztosítanak / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína szeptemberben ismét a felhalmozott olajtartalékaiból fedezte a finomítók nyersolajigényének egy részét. Az elmúlt öt hónapból ez már a negyedik alkalom volt, amikor a feldolgozás meghaladta az importból és a hazai kitermelésből rendelkezésre álló mennyiséget.

Októberben azonban változhat a helyzet: a behozatal ismét napi tízmillió hordó fölé emelkedhet.

A Reuters elemzése alapján a kínai finomítók szeptemberben naponta 13,99 millió hordó nyersolajat dolgoztak fel. Ez meghaladta az augusztusi 13,91 millió hordót, és március óta a legmagasabb értéknek számít. Eközben

a külföldről érkező olaj mennyisége napi 9,03 millió hordó volt;

a hazai kitermelés pedig 4,43 millió hordót tett ki.

A két forrásból összesen napi 13,46 millió hordó állt rendelkezésre.

A finomítók tehát naponta 530 ezer hordóval több olajat használtak fel, mint amennyi újonnan rendelkezésre állt. Augusztusban még napi 640 ezer hordó volt a különbség, vagyis a készletek apadásának üteme mérséklődött. Ebben szerepet játszott, hogy az import augusztushoz képest napi 100 ezer hordóval nőtt.

Kína nem közli, mennyi olaj kerül a stratégiai és a kereskedelmi tartalékokba, illetve mennyit vesznek ki belőlük. A készletek változására ezért az import, a hazai kitermelés és a finomítói feldolgozás adatainak összevetéséből lehet következtetni.

Az év első kilenc hónapjának mérlege egyelőre kedvezőbb képet mutat. A kínai finomítók naponta átlagosan 13,73 millió hordót dolgoztak fel, miközben az import és a hazai kitermelés együttesen 13,97 millió hordót tett ki.

A napi 240 ezer hordós többlet azt jelenti, hogy Kína az iráni háború kezdete óta visszaeső behozatal ellenére sem csökkentette érdemben az év elején felhalmozott olajkészleteit.

A konfliktus ugyanakkor komoly áremelkedést hozott. A Brent jegyzése április 30-án hordónként 126,41 dollárra emelkedett, négyéves csúcsot érve el. A háború előtti utolsó kereskedési napon, február 27-én még 72,48 dolláron zárt. A dráguláshoz a Hormuzi-szoros forgalmának akadozása is hozzájárult, hiszen korábban itt haladt át a világ nyersolaj- és finomítottüzemanyag-forgalmának mintegy ötöde.