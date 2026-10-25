Újra megnyitotta a csapokat a világ legnagyobb olajimportőre: hónapok óta a tartalékaiba kapaszkodik, most nagybevásárlást tartott – ennek nem fog örülni a piac
A közel-keleti válság miatt kilőtt a nyersolaj ára, ezért Kína az elmúlt hónapokban visszafogta a vásárlásait, és a felhalmozott készleteihez nyúlt. A tartalékok jelentősen megapadtak, és több piaci szereplő is riadót fújt, a válság azonban látszólag véget ért, és újraindult az energiaimport. Csak az a kérdés, hogy ez vészhelyzeti bevásárlás-e, vagy Peking jelentős fordulatra számít a piacokon.
Kína szeptemberben ismét a felhalmozott olajtartalékaiból fedezte a finomítók nyersolajigényének egy részét. Az elmúlt öt hónapból ez már a negyedik alkalom volt, amikor a feldolgozás meghaladta az importból és a hazai kitermelésből rendelkezésre álló mennyiséget.
Októberben azonban változhat a helyzet: a behozatal ismét napi tízmillió hordó fölé emelkedhet.
A Reuters elemzése alapján a kínai finomítók szeptemberben naponta 13,99 millió hordó nyersolajat dolgoztak fel. Ez meghaladta az augusztusi 13,91 millió hordót, és március óta a legmagasabb értéknek számít. Eközben
- a külföldről érkező olaj mennyisége napi 9,03 millió hordó volt;
- a hazai kitermelés pedig 4,43 millió hordót tett ki.
A két forrásból összesen napi 13,46 millió hordó állt rendelkezésre.
A finomítók tehát naponta 530 ezer hordóval több olajat használtak fel, mint amennyi újonnan rendelkezésre állt. Augusztusban még napi 640 ezer hordó volt a különbség, vagyis a készletek apadásának üteme mérséklődött. Ebben szerepet játszott, hogy az import augusztushoz képest napi 100 ezer hordóval nőtt.
Kína nem közli, mennyi olaj kerül a stratégiai és a kereskedelmi tartalékokba, illetve mennyit vesznek ki belőlük. A készletek változására ezért az import, a hazai kitermelés és a finomítói feldolgozás adatainak összevetéséből lehet következtetni.
Az év első kilenc hónapjának mérlege egyelőre kedvezőbb képet mutat. A kínai finomítók naponta átlagosan 13,73 millió hordót dolgoztak fel, miközben az import és a hazai kitermelés együttesen 13,97 millió hordót tett ki.
A napi 240 ezer hordós többlet azt jelenti, hogy Kína az iráni háború kezdete óta visszaeső behozatal ellenére sem csökkentette érdemben az év elején felhalmozott olajkészleteit.
A konfliktus ugyanakkor komoly áremelkedést hozott. A Brent jegyzése április 30-án hordónként 126,41 dollárra emelkedett, négyéves csúcsot érve el. A háború előtti utolsó kereskedési napon, február 27-én még 72,48 dolláron zárt. A dráguláshoz a Hormuzi-szoros forgalmának akadozása is hozzájárult, hiszen korábban itt haladt át a világ nyersolaj- és finomítottüzemanyag-forgalmának mintegy ötöde.
A szoroson az utóbbi hetekben ismét több hajó haladt át, az olajár pedig augusztus elején 80 dollár alá csökkent. A kedvezőbb árak mellett a kínai import is növekedhet. A Kpler elemzőcég októberre napi 9,02 millió hordónyi tengeri szállítást becsült, de ezt az adatot a hónap végéig még felfelé módosíthatják. Oroszországból és Közép-Ázsiából vezetéken további napi mintegy egymillió hordó érkezik, így a teljes behozatal meghaladhatja a napi tízmillió hordót.
Az EA Crude Oil Inventories adatai szerint a kínai szárazföldi olajkészletek október 19-én 1,192 milliárd hordót tettek ki, szemben az előző heti 1,189 milliárddal. A május 4-i, 1,354 milliárd hordós rekordhoz képest még mindig 162 millió hordó a csökkenés, tavaly októberhez viszonyítva viszont mindössze 13 millió hordóval kisebb a készlet. Ez alapján Kínának továbbra is jelentős tartalékai vannak, amelyekkel az olajárak alakulásához igazíthatja a vásárlásait.
A Brent ára azonban a héten újra 110 dollár fölé emelkedett, így Pekingnek lehet, hogy újra vissza kell fognia a vásárlásait.
Meddig bírja a válságot kínai olajtartalék?
A közel-keleti háború már korábban is komoly nyomást helyezett a kínai olajellátásra. A konfliktus előtti napi 12 millió hordó feletti importról júniusra 7,1 millió hordóra esett vissza a behozatal, miközben Peking a tartalékok felhasználásával próbálta mérsékelni a drágulás hatását. Szeptemberben újabb fennakadást okozott, hogy egy rakétatámadás után le kellett állítani a Szaúd-Arábiát átszelő Kelet-Nyugat olajvezetéket, amely a Hormuzi-szoros megkerülésével juttatja el a nyersolajat a Vörös-tengerhez. A kieső szállítások világszerte fokozott versenyt indítottak a még elérhető olajért, a kínai határidős jegyzés pedig hordónként 129 dollár körüli szintre emelkedett.
A válság a kínai finomítókat is arra késztette, hogy ismét aktívabban keressenek olajat a nemzetközi piacon. A korábbi importcsökkentés és a készletek felhasználása ugyan tompította az árrobbanás hatását, de közben a benzin-, dízel- és repülőgép-üzemanyag-tartalékok is fogyni kezdtek. Az állami finomítók új szállítmányokat próbáltak biztosítani, a független feldolgozók pedig ellátási nehézségekkel szembesültek. A kínálat szűkössége miatt azonban az üzemanyagok kivitelének ismételt korlátozása is felmerült, a helyzet pedig egyálalán nem fenntartható hosszú távon.
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