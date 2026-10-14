Hiába a vámháború, Kína elképesztő tempóban tör előre – itt vannak a számok, Trump éktelenül ki lesz akadva
Soha nem látott méreteket ölt Kína külkereskedelmi többlete: az ázsiai gazdasági nagyhatalom exportja szeptemberben hatalmasat ugrott, és az ország már közel jár az ezermilliárd dolláros többlethez. A mesterséges intelligencia iránti globális kereslet tovább pörgeti a kínai gazdaságot, miközben a világ egyre több országa kerül jelentős kereskedelmi hátrányba Pekinggel szemben.
Donald Trump amerikai elnök a múlt héten az Egyesült Államok külkereskedelmi helyzetéről is beszélt, hangsúlyozva vámintézkedéseinek kedvező hatásait.
Erős vámpolitikánknak köszönhetően az amerikai export idén történelmi csúcsra emelkedett. Kínával szembeni kereskedelmi hiányunk 44 éve nem látott mélypontra zuhant
Az október 6-án közzétett statisztikák szerint
- augusztusban 105,6 milliárd dollárra nőtt az Egyesült Államok külkereskedelmi hiánya.
- Ez 13,7 százalékos növekedést jelentett az előző hónaphoz képest, miközben az import értéke rekordot döntött.
Trump kereskedelempolitikai tanácsadója, Peter Navarro október 9-én azzal magyarázta a növekedést, hogy az amerikai vállalatok jelentős mennyiségű beruházási célú ipari terméket importálnak. A Navarro szerint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése is növeli az amerikai importigényt. Mindeközben
Kína szeptemberben 34 milliárd dolláros kereskedelmi többletet ért el az Egyesült Államokkal szemben, ami 2025 januárja óta a legmagasabb érték.
Hasít Kína exportja
Kína külkereskedelmi többlete az év első kilenc hónapjában olyan mértékben emelkedett, hogy az éves eredmény meghaladhatja a 2025-ben felállított, 1200 milliárd dolláros rekordot.
A kínai vámhatóság szerdán közzétett adatai szerint szeptemberben
- az export éves összevetésben 36 százalékkal,
- az import pedig 31 százalékkal nőtt.
- Ennek eredményeként a havi külkereskedelmi többlet megközelítette a 134 milliárd dollárt, felülmúlva a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok valamennyi előrejelzését.
Az év eleje óta felhalmozott kereskedelmi többlet már elérte a 938 milliárd dollárt, ami csaknem 8 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Ráadásul az export szempontjából hagyományosan az utolsó negyedév a legerősebb időszak, így a különbség tovább növekedhet.
A mesterséges intelligencia húzza Kína exportját
A látványos növekedés mögött részben az árak emelkedése áll. A félvezetők, valamint az olyan nyersanyagok, mint a kőolaj és a fémek drágulása jelentősen megemelte a külkereskedelmi forgalom értékét. Mennyiségi alapon ugyanakkor az export és az import is kisebb mértékben bővült.
A kínai külkereskedelem egyensúlytalanságai tovább fokozódtak azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök több mint egy évvel ezelőtt vámháborút indított. A folyamatot különösen felgyorsította a mesterséges intelligenciához kapcsolódó szolgáltatások és technológiai eszközök iránti kereslet robbanásszerű növekedése.
A csúcstechnológiai termékek kivitele szeptemberben csaknem 64 százalékkal emelkedett. A Bloomberg Economics becslése szerint ez a szegmens önmagában a teljes kínai exportnövekedés mintegy felét adta.
Új piacokat hódítanak meg a kínai vállalatok
Az Egyesült Államokban bevezetett magasabb kereskedelmi akadályok miatt a kínai cégek egyre intenzívebben keresnek új felvevőpiacokat. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) becslése szerint
az átirányított kínai kereskedelmi forgalom körülbelül felét az ázsiai feltörekvő és fejlett gazdaságok szívták fel, míg az Európai Unió közel egyötödét fogadta be.
A Bloomberg Economics elemzője, David Qu ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a kedvező adatok egy egyre mélyülő ágazati egyensúlytalanságot takarnak.
Miközben a mesterséges intelligencia globális terjedése és Kína technológiai gyártókapacitása tovább hajtja a hardverexportot, a hagyományos exportágazatok – például a ruházati cikkek, bútorok és játékok gyártása – lemaradásban vannak. Ezekben a szektorokban az éves növekedési adatokat részben a tavalyi alacsony összehasonlítási alap javította.