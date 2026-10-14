Hiába a vámháború, Kína elképesztő tempóban tör előre – itt vannak a számok, Trump éktelenül ki lesz akadva

Soha nem látott méreteket ölt Kína külkereskedelmi többlete: az ázsiai gazdasági nagyhatalom exportja szeptemberben hatalmasat ugrott, és az ország már közel jár az ezermilliárd dolláros többlethez. A mesterséges intelligencia iránti globális kereslet tovább pörgeti a kínai gazdaságot, miközben a világ egyre több országa kerül jelentős kereskedelmi hátrányba Pekinggel szemben.

Konténerek a kelet-kínai Csiangszu tartomány Lienjünkang kikötőjének konténerterminálján - Kína kivitelét az MI-beruházások fűtik / Fotó: NurPhoto via AFP

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten az Egyesült Államok külkereskedelmi helyzetéről is beszélt, hangsúlyozva vámintézkedéseinek kedvező hatásait.

Erős vámpolitikánknak köszönhetően az amerikai export idén történelmi csúcsra emelkedett. Kínával szembeni kereskedelmi hiányunk 44 éve nem látott mélypontra zuhant

- mondta az elnök.

Az október 6-án közzétett statisztikák szerint

augusztusban 105,6 milliárd dollárra nőtt az Egyesült Államok külkereskedelmi hiánya.

Ez 13,7 százalékos növekedést jelentett az előző hónaphoz képest, miközben az import értéke rekordot döntött.

Trump kereskedelempolitikai tanácsadója, Peter Navarro október 9-én azzal magyarázta a növekedést, hogy az amerikai vállalatok jelentős mennyiségű beruházási célú ipari terméket importálnak. A Navarro szerint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése is növeli az amerikai importigényt. Mindeközben

Kína szeptemberben 34 milliárd dolláros kereskedelmi többletet ért el az Egyesült Államokkal szemben, ami 2025 januárja óta a legmagasabb érték.

Hasít Kína exportja

Kína külkereskedelmi többlete az év első kilenc hónapjában olyan mértékben emelkedett, hogy az éves eredmény meghaladhatja a 2025-ben felállított, 1200 milliárd dolláros rekordot.

A kínai vámhatóság szerdán közzétett adatai szerint szeptemberben

az export éves összevetésben 36 százalékkal,

az import pedig 31 százalékkal nőtt.

Ennek eredményeként a havi külkereskedelmi többlet megközelítette a 134 milliárd dollárt, felülmúlva a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok valamennyi előrejelzését.

Az év eleje óta felhalmozott kereskedelmi többlet már elérte a 938 milliárd dollárt, ami csaknem 8 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Ráadásul az export szempontjából hagyományosan az utolsó negyedév a legerősebb időszak, így a különbség tovább növekedhet.