Újabb fordulat: a kínai autógyártók olyan lépésre készülnek, amely felforgathatja az európai autópiacot
A BYD vezette kínai autógyártók számos új plug-in hibrid modellt mutatnak be az ezen a héten megrendezett Párizsi Autószalonon, ami jól jelzi, milyen erősen megvetették már a lábukat a jövedelmező európai piacon.
Ezen várhatóan az sem változtat, hogy az Európai Unió a hibrid autók importjának korlátozására készül. Elemzők szerint az intézkedés lassíthatja, de nem állíthatja meg a kínai gyártók európai terjeszkedését. Sőt, az olyan vállalatok, mint a BYD és a Zhejiang Leapmotor Technology, várhatóan felgyorsítják európai gyártókapacitásaik kiépítését. Ezzel tovább erősíthetik pozíciójukat azon a piacon, amely lehetőséget kínál számukra arra, hogy elkerüljék a hazai, szinte ellehetetlenítő árversenyt.
Hazai pályán támadják a konkurenciát a kínai autógyártók
A hibrid autók importjára vonatkozó kvóta minden bizonnyal felgyorsítja a kínai autógyártók európai gyártásának helyi kiépítését
– mondta Li Yanwei, a Kínai Autókereskedők Szövetségének tanácsadója. Hozzátette, hogy a kínai márkák legkelendőbb európai modelljei közül sok a nagyobb méretű SUV-k kategóriájába tartozik, amelyek vonzó haszonkulcsot biztosítanak.
- Az új hibridautó-kvótával kapcsolatban továbbra is számos kérdés tisztázatlan.
- Egyelőre az sem világos, hogy az EU és Kína valóban évi 350 ezer darabos szigorú importplafonban állapodott-e meg, vagy olyan küszöbértékben, amelynek átlépése esetén vámokat vetnének ki.
- Az azonban egyértelmű, hogy az európai intézkedések eddig egyetlen alkalommal sem tudták megállítani a kínai gyártók térnyerését.
Hiába a vámok, hiába a korlátozások
Brüsszel 2024-ben vámokat vetett ki a Kínából érkező tisztán elektromos autókra. Bár a kínai elektromos járművek európai értékesítésének növekedése azóta lassult, számos akkumulátoros modelljük a vámok ellenére is versenyképes maradt.
A kínai autómárkák emellett gyorsan a vámok által nem érintett hibridek felé fordultak. A Schmidt Automotive Research adatai szerint
az idei második negyedévben már a nyugat-európai plug-in hibrid piac mintegy 26 százalékát szerezték meg, szemben a két évvel korábbi mindössze 2,2 százalékkal.
Egyes vállalatok már előrébb járnak az európai gyártás meghonosításában.
- A Leapmotor a tervek szerint még ebben a hónapban megkezdi az autók kiszállítását a Stellantis spanyolországi üzeméből.
- A BYD pedig még az idén elindítaná a termelést új magyarországi gyárában.
- A Volkswagen korábban jelezte, hogy nyitott lenne kihasználatlan európai gyárkapacitásainak megosztására kínai partnerekkel, miközben a vállalat a gyártási költségek csökkentésén és működésének egyszerűsítésén dolgozik.
Az új kereskedelempolitika nyertesei azok a kínai vállalatok lesznek, amelyek a legkiterjedtebb európai működési háttérrel rendelkeznek
– írták a Jefferies elemzői. „A beszállítói hálózat, az értékesítési csatornák, a finanszírozás és a szabályozási előírásoknak való megfelelés legalább ugyanilyen fontos” – tették hozzá.
Rövid távon hat csak az importkorlátozás
A legtöbb iparági szakértő arra számít, hogy az importkorlátozás rövid távon visszafogja a kínai gyártók uniós értékesítésének növekedését. Eközben a hibridautó-szegmensben is fokozódhat a verseny. Ez a kategória jelenleg az Európai Unió autóeladásainak közel felét adja.
A Bernstein elemzői vasárnap közzétett becslésükben arra számítottak, hogy
a kínai hibrid autók uniós értékesítése az idén 435 ezer darabra emelkedik. Ez jóval meghaladja a sajtóban emlegetett importplafont. Az előrejelzés alapját az augusztus végéig eladott mintegy 290 ezer jármű adja.
Hosszabb távon azonban a kínai autógyártók vélhetően arra számítanak, hogy a kereskedelmi akadályok ellenére is megőrizhetik versenyképességüket. Már eddig is jelentős erőforrásokat fordítottak kiterjedt európai kereskedőhálózatok kiépítésére, valamint modelljeik átalakítására, hogy azok jobban megfeleljenek az európai vásárlók igényeinek.
- A párizsi rendezvényen a BYD bemutatja a Dolphin G DM-i modellt, egy kompakt autót, amelyet kifejezetten az európai városok szűk utcáihoz és kisebb parkolóhelyeihez fejlesztettek.
- A Stellantis kínai partnere, a Zhejiang Leapmotor Technology eközben a D19 hatótávnövelős modelljéről rántja le a leplet. A jármű tisztán elektromos üzemmódban több mint 300 kilométer megtételére képes, futóművét és vezetési tulajdonságait pedig úgy alakították ki, hogy az európai luxusautókéhoz hasonló élményt nyújtson.
Az európai autógyártók mindazonáltal bizakodnak abban, hogy a hibridekre vonatkozó importkvóta kiegyenlítheti a versenyfeltételeket az európai piacon, ahol a munkaerő-, az energia- és az ellátásilánc-költségek jóval magasabbak, mint Kínában. „Az EU és Kína közötti megállapodás jó hír” – mondta François Provost, a Renault SA vezérigazgatója hétfőn a Bloomberg Televisionnek adott interjújában.
Lehetőségük van belépni az európai piacra, jelentős beruházásokat végrehajtani az értékláncban, és munkahelyeket teremteni
– fogalmazott.