Újabb fordulat: a kínai autógyártók olyan lépésre készülnek, amely felforgathatja az európai autópiacot

A BYD vezette kínai autógyártók számos új plug-in hibrid modellt mutatnak be az ezen a héten megrendezett Párizsi Autószalonon, ami jól jelzi, milyen erősen megvetették már a lábukat a jövedelmező európai piacon.

BYD Sealion - a kínai autógyártók nem törödnek a vámokkal és az importkorlátozással, ha kell, európai gyárakkal veszik be a kontinenst / Fotó: SeongJoon Cho

Ezen várhatóan az sem változtat, hogy az Európai Unió a hibrid autók importjának korlátozására készül. Elemzők szerint az intézkedés lassíthatja, de nem állíthatja meg a kínai gyártók európai terjeszkedését. Sőt, az olyan vállalatok, mint a BYD és a Zhejiang Leapmotor Technology, várhatóan felgyorsítják európai gyártókapacitásaik kiépítését. Ezzel tovább erősíthetik pozíciójukat azon a piacon, amely lehetőséget kínál számukra arra, hogy elkerüljék a hazai, szinte ellehetetlenítő árversenyt.

Hazai pályán támadják a konkurenciát a kínai autógyártók

A hibrid autók importjára vonatkozó kvóta minden bizonnyal felgyorsítja a kínai autógyártók európai gyártásának helyi kiépítését

– mondta Li Yanwei, a Kínai Autókereskedők Szövetségének tanácsadója. Hozzátette, hogy a kínai márkák legkelendőbb európai modelljei közül sok a nagyobb méretű SUV-k kategóriájába tartozik, amelyek vonzó haszonkulcsot biztosítanak.

Az új hibridautó-kvótával kapcsolatban továbbra is számos kérdés tisztázatlan.

Egyelőre az sem világos, hogy az EU és Kína valóban évi 350 ezer darabos szigorú importplafonban állapodott-e meg, vagy olyan küszöbértékben, amelynek átlépése esetén vámokat vetnének ki.

Az azonban egyértelmű, hogy az európai intézkedések eddig egyetlen alkalommal sem tudták megállítani a kínai gyártók térnyerését.

Hiába a vámok, hiába a korlátozások

Brüsszel 2024-ben vámokat vetett ki a Kínából érkező tisztán elektromos autókra. Bár a kínai elektromos járművek európai értékesítésének növekedése azóta lassult, számos akkumulátoros modelljük a vámok ellenére is versenyképes maradt.

A kínai autómárkák emellett gyorsan a vámok által nem érintett hibridek felé fordultak. A Schmidt Automotive Research adatai szerint

az idei második negyedévben már a nyugat-európai plug-in hibrid piac mintegy 26 százalékát szerezték meg, szemben a két évvel korábbi mindössze 2,2 százalékkal.

Egyes vállalatok már előrébb járnak az európai gyártás meghonosításában.

A Leapmotor a tervek szerint még ebben a hónapban megkezdi az autók kiszállítását a Stellantis spanyolországi üzeméből.

A BYD pedig még az idén elindítaná a termelést új magyarországi gyárában.

A Volkswagen korábban jelezte, hogy nyitott lenne kihasználatlan európai gyárkapacitásainak megosztására kínai partnerekkel, miközben a vállalat a gyártási költségek csökkentésén és működésének egyszerűsítésén dolgozik.

Az új kereskedelempolitika nyertesei azok a kínai vállalatok lesznek, amelyek a legkiterjedtebb európai működési háttérrel rendelkeznek

– írták a Jefferies elemzői. „A beszállítói hálózat, az értékesítési csatornák, a finanszírozás és a szabályozási előírásoknak való megfelelés legalább ugyanilyen fontos” – tették hozzá.