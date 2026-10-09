Brüsszel áttörést hirdetett a kínai autók áradata ügyében –a bökkenő, hogy Pekingben a vállukat vonogatják, ők erről nem tudnak
Rendkívüli híradás a Euronews portálon: Megállapodott az EU és Kína az autókereskedelemről a feszült tárgyalások után – Brüsszel a kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozására törekszik. Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos pénteken bejelentette, hogy az EU megállapodott Kínával a kínai hibrid járművek uniós importjának korlátozásáról és a ritkaföldfémekhez való európai hozzáférés megkönnyítéséről.
Šefčovič szerdán utazott Pekingbe utazott, hogy kétnapos, intenzív tárgyalásokat folytasson kínai kollégájával, Vang Ven-taóval az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozása érdekében.
A háttér, ami miatt a megegyezést sokan sürgették, közismert. A korábbi kereskedelmi-háborús harciasságból lefaragva Brüsszelben az elmúlt hónapokban a tárgyalásos megoldást kezdték el sürgetni, hogy kezdjenek valamit az unió növekvő külkereskedelmi hiányával, ami Kína irányában már a napi egymilliárd eurót is eléri, "miközben az olcsó kínai importtermékek beáramlása az európai ipar teljes ágazatait fenyegeti" – írja a Euronews.
Az EU-biztos látogatására az EU állam- és kormányfőinek soron következő, jövő heti csúcstalálkozója előtt került sor. Az EU vezetői várhatóan ezen az eseményen tekintik át a tárgyalások eredményét. Az EU korábban azt is kilátásba helyezte, hogy megtorló intézkedéseket vezethet be, ha a megállapodás eredménye elmarad a várakozásoktól – emlékeztet a portál. A biztosnak muszáj volt tehát eredményt elérnie – és arról is számolt be, hogy eredményt ért el.
A kínai autók és Sefcovic: közös álláspontra jutottunk, megfelezhető a kínai export
„Közös álláspontra jutottunk arról, hogy mérsékeljük a hagyományos és a konnektorról tölthető hibrid járművek Kínából az Európai Unióba irányuló exportját” – mondta Šefčovič, majd így folytatta:
Ez lehetőséget teremt arra, hogy több mint felére csökkenjen a kínai export.
A South China Morning Post a következőt jelenti:
A Pekingben folytatott maratoni kereskedelmi tárgyalásokat követően Šefčovič azt közölte, hogy a megállapodás értelmében Kína négy év alatt több millió autóval csökkenti az Európai Unióba irányuló hibridautó-exportját.
„Ez az első alkalom, hogy Kína anélkül egyezett bele exportjának mérséklésébe, hogy azt előzetesen kereskedelmi feszültségek előzték volna meg, és ezt nagyon nagyra értékelem” – mondta Šefčovič újságíróknak a kínai fővárosban.
A kínai autók és Peking: közös álláspontra jutottunk
A bökkenő: a kínai kereskedelmi minisztérium hivatalos közleménye a közös álláspontra jutásról ugyan megemlékezik, arról azonban szót sem ejt, hogy milliószám szándékoznának visszafogni a hibridautó-exportot. A vonatkozó mondat a közlemény mellékletében a következő:
Intenzív egyeztetéseket követően a felek a WTO szabályaival összhangban megállapodásra jutottak a hibrid gépjárművek kereskedelméről.
Folytatás következik – állítják a kínaiak is:
"A felek megerősítették elkötelezettségüket amellett, hogy fontos kereskedelmi partnerekként a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályainak keretein belül megfelelően kezeljék nézeteltéréseiket, és továbbra is törekedjenek kétoldalú kereskedelmi és gazdasági kapcsolataik stabilizálására és kiegyensúlyozására.
Megállapodtak abban, hogy
- az egyeztetési mechanizmus harmadik rendes ülését 2027 márciusában tartják meg, addig pedig szoros kapcsolatban maradnak,
- többek között egy januári, miniszteri szintű videókonferencia keretében."
Az európai keményvonalasok kardkikardot sürgetnek
Jön-e addig is a kínai hibridautó Európába? Élhetünk a gyanúperrel, hogy igen. Šefčovič bejelentése azonban azt sugallja, hogy addig legalább nem robban ki kereskedelmi háború az Európai Unió és Kína között. Megelégedést szül-e az új – vagy mégsem új – helyzet, majd kiderül.
Mindenesetre, szerdán az Európai Parlament képviselői elsöprő többséggel fogadtak el egy állásfoglalást, amely határozott intézkedéseket sürget Pekinggel szemben – emlékeztet a Euronews.
Pénteken pedig az EU 44 iparága – köztük a vegyipar, a gépipar, a fémipar, a napenergia-ipar, az üvegipar és a cementipar – közös nyilatkozatot adott ki, amelyben arra figyelmeztettek: „Európa nem képes megőrizni és bővíteni ipari bázisát, fenntartani a minőségi munkahelyeket és beruházásokat vonzani, ha nem tud hatékonyan fellépni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal és a piaci torzulásokkal szemben.”
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