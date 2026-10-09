Brüsszel áttörést hirdetett a kínai autók áradata ügyében –a bökkenő, hogy Pekingben a vállukat vonogatják, ők erről nem tudnak

Rendkívüli híradás a Euronews portálon: Megállapodott az EU és Kína az autókereskedelemről a feszült tárgyalások után – Brüsszel a kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozására törekszik. Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos pénteken bejelentette, hogy az EU megállapodott Kínával a kínai hibrid járművek uniós importjának korlátozásáról és a ritkaföldfémekhez való európai hozzáférés megkönnyítéséről.

A kínai autók kereskedelme fő téma volt, Maroš Šefčovič biztos bizonnyal He Lifeng miniszterelnök-helyettes előtt is felhozta – kínai ígéretről azonban csak ő tud, a kínaik nem Fotó: Xinhua via AFP

Šefčovič szerdán utazott Pekingbe utazott, hogy kétnapos, intenzív tárgyalásokat folytasson kínai kollégájával, Vang Ven-taóval az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozása érdekében.

A háttér, ami miatt a megegyezést sokan sürgették, közismert. A korábbi kereskedelmi-háborús harciasságból lefaragva Brüsszelben az elmúlt hónapokban a tárgyalásos megoldást kezdték el sürgetni, hogy kezdjenek valamit az unió növekvő külkereskedelmi hiányával, ami Kína irányában már a napi egymilliárd eurót is eléri, "miközben az olcsó kínai importtermékek beáramlása az európai ipar teljes ágazatait fenyegeti" – írja a Euronews.

Az EU-biztos látogatására az EU állam- és kormányfőinek soron következő, jövő heti csúcstalálkozója előtt került sor. Az EU vezetői várhatóan ezen az eseményen tekintik át a tárgyalások eredményét. Az EU korábban azt is kilátásba helyezte, hogy megtorló intézkedéseket vezethet be, ha a megállapodás eredménye elmarad a várakozásoktól – emlékeztet a portál. A biztosnak muszáj volt tehát eredményt elérnie – és arról is számolt be, hogy eredményt ért el.

A kínai autók és Sefcovic: közös álláspontra jutottunk, megfelezhető a kínai export

„Közös álláspontra jutottunk arról, hogy mérsékeljük a hagyományos és a konnektorról tölthető hibrid járművek Kínából az Európai Unióba irányuló exportját” – mondta Šefčovič, majd így folytatta:

Ez lehetőséget teremt arra, hogy több mint felére csökkenjen a kínai export.

A South China Morning Post a következőt jelenti:

A Pekingben folytatott maratoni kereskedelmi tárgyalásokat követően Šefčovič azt közölte, hogy a megállapodás értelmében Kína négy év alatt több millió autóval csökkenti az Európai Unióba irányuló hibridautó-exportját.