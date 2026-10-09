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Brüsszel áttörést hirdetett a kínai autók áradata ügyében –a bökkenő, hogy Pekingben a vállukat vonogatják, ők erről nem tudnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Muszáj volt eredményt elérnie a Pekingbe látogató EU-biztosnak a jövő heti uniós csúcs előtt, be is jelentette az áttörést. A kínai autók Európába irányuló özöne megcsappanhat, ha a tárgyalások ezen a csapáson haladnak tovább – hirdette ki Maroš Šefčovič. Nagy kár, hogy a kínai híradások ilyesmiről nemtudnak.
Pető Sándor
2026.10.09, 17:45
Frissítve: 2026.10.09, 18:49
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Rendkívüli híradás a Euronews portálon: Megállapodott az EU és Kína az autókereskedelemről a feszült tárgyalások után – Brüsszel a kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozására törekszik. Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos pénteken bejelentette, hogy az EU megállapodott Kínával a kínai hibrid járművek uniós importjának korlátozásáról és a ritkaföldfémekhez való európai hozzáférés megkönnyítéséről. 

A kínai autók kereskedelme fő téma volt, Maroš Šefčovič biztos bizonnyal He Lifeng miniszterelnök-helyettes előtt is felhozta – kínai ígéretről azonban csak ő tud, a kínaik nem
A kínai autók kereskedelme fő téma volt, Maroš Šefčovič biztos bizonnyal He Lifeng miniszterelnök-helyettes előtt is felhozta – kínai ígéretről azonban csak ő tud, a kínaik nem  Fotó: Xinhua via AFP

Šefčovič szerdán utazott Pekingbe utazott, hogy kétnapos, intenzív tárgyalásokat folytasson kínai kollégájával, Vang Ven-taóval az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kiegyensúlyozása érdekében.

A háttér, ami miatt a megegyezést sokan sürgették, közismert. A korábbi kereskedelmi-háborús harciasságból lefaragva Brüsszelben az elmúlt hónapokban a tárgyalásos megoldást kezdték el sürgetni, hogy kezdjenek valamit az unió növekvő külkereskedelmi hiányával, ami Kína irányában már a napi egymilliárd eurót is eléri, "miközben az olcsó kínai importtermékek beáramlása az európai ipar teljes ágazatait fenyegeti" – írja a Euronews.

Az EU-biztos látogatására az EU állam- és kormányfőinek soron következő, jövő heti csúcstalálkozója előtt került sor. Az EU vezetői várhatóan ezen az eseményen tekintik át a tárgyalások eredményét. Az EU korábban azt is kilátásba helyezte, hogy megtorló intézkedéseket vezethet be, ha a megállapodás eredménye elmarad a várakozásoktól – emlékeztet a portál. A biztosnak muszáj volt tehát eredményt elérnie – és arról is számolt be, hogy eredményt ért el.

A kínai autók és Sefcovic: közös álláspontra jutottunk, megfelezhető a kínai export

„Közös álláspontra jutottunk arról, hogy mérsékeljük a hagyományos és a konnektorról tölthető hibrid járművek Kínából az Európai Unióba irányuló exportját” – mondta Šefčovič, majd így folytatta:

Ez lehetőséget teremt arra, hogy több mint felére csökkenjen a kínai export.

A South China Morning Post a következőt jelenti:

A Pekingben folytatott maratoni kereskedelmi tárgyalásokat követően Šefčovič azt közölte, hogy a megállapodás értelmében Kína négy év alatt több millió autóval csökkenti az Európai Unióba irányuló hibridautó-exportját.

„Ez az első alkalom, hogy Kína anélkül egyezett bele exportjának mérséklésébe, hogy azt előzetesen kereskedelmi feszültségek előzték volna meg, és ezt nagyon nagyra értékelem” – mondta Šefčovič újságíróknak a kínai fővárosban.

A kínai autók és Peking: közös álláspontra jutottunk

A bökkenő: a kínai kereskedelmi minisztérium hivatalos közleménye a közös álláspontra jutásról ugyan megemlékezik, arról azonban szót sem ejt, hogy milliószám szándékoznának visszafogni a hibridautó-exportot. A vonatkozó mondat a közlemény mellékletében a következő:

Intenzív egyeztetéseket követően a felek a WTO szabályaival összhangban megállapodásra jutottak a hibrid gépjárművek kereskedelméről.

Folytatás következik – állítják a kínaiak is: 

"A felek megerősítették elkötelezettségüket amellett, hogy fontos kereskedelmi partnerekként a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályainak keretein belül megfelelően kezeljék nézeteltéréseiket, és továbbra is törekedjenek kétoldalú kereskedelmi és gazdasági kapcsolataik stabilizálására és kiegyensúlyozására.

Megállapodtak abban, hogy 

  • az egyeztetési mechanizmus harmadik rendes ülését 2027 márciusában tartják meg, addig pedig szoros kapcsolatban maradnak,
  • többek között egy januári, miniszteri szintű videókonferencia keretében."

Az európai keményvonalasok kardkikardot sürgetnek

Jön-e addig is a kínai hibridautó Európába? Élhetünk a gyanúperrel, hogy igen. Šefčovič bejelentése azonban azt sugallja, hogy addig legalább nem robban ki kereskedelmi háború az Európai Unió és Kína között. Megelégedést szül-e az új – vagy mégsem új – helyzet, majd kiderül.

Mindenesetre, szerdán az Európai Parlament képviselői elsöprő többséggel fogadtak el egy állásfoglalást, amely határozott intézkedéseket sürget Pekinggel szemben – emlékeztet a Euronews.

Pénteken pedig az EU 44 iparága – köztük a vegyipar, a gépipar, a fémipar, a napenergia-ipar, az üvegipar és a cementipar – közös nyilatkozatot adott ki, amelyben arra figyelmeztettek: „Európa nem képes megőrizni és bővíteni ipari bázisát, fenntartani a minőségi munkahelyeket és beruházásokat vonzani, ha nem tud hatékonyan fellépni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal és a piaci torzulásokkal szemben.”

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Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
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