Letarolják Európát a kínai autók: olyasmi történt, amire a japán óriások sem voltak felkészülve - Magyarország kulcsszerepben
A kínai autógyártók első alkalommal előzték meg japán versenytársaikat Európában egy teljes negyedév értékesítése alapján. A fordulat jól mutatja, milyen gyorsan erősítik pozícióikat a kínai autók, például a BYD és a Chery.
A Dataforce piackutató adatai szerint a szeptember végéig tartó három hónapban a kínai márkájú autók forgalomba helyezése nagyjából megduplázódott az előző év azonos időszakához képest. Ezzel
a kínai gyártók az európai piac 12,7 százalékát szerezték meg, elsősorban a hibrid modelleknek köszönhetően.
Ez már meghaladta a japán autógyártók – köztük a Toyota – együttes, 11,9 százalékos piaci részesedését.
Egyetlen hónap alatt is hatalmasat ugrottak a kínai autók eladásai
A kínai autók térnyerése a negyedév végére tovább gyorsult. A Dataforce szerint szeptemberben a kínai márkák európai piaci részesedése rekordot jelentő 14,5 százalékra emelkedett, ami csaknem három százalékponttal magasabb az augusztusi értéknél. Bár az olyan európai autógyártók, mint a Volkswagen és a Renault, továbbra is uralják a kontinens piacát, a kínai előretörés sebessége sokakat meglepett - írja a Bloomberg.
Öt évvel ezelőtt a kínai márkák még alig egy százalékát adták az európai autóeladásoknak. A japán gyártók ezzel szemben évtizedeken keresztül építették ki piaci jelenlétüket.
- A Toyota 1963 óta értékesít autókat Európában, és ma már a kontinens számos országában működtet gyárakat.
- A Nissan pedig 1986 óta gyárt járműveket az angliai Sunderlandben.
A kínai kínálat különösen sikeres az Egyesült Királyságban, ahol a Chery Jaecoo 7 szabadidő-autója márciusban és szeptemberben is az ország legnagyobb példányszámban eladott modellje volt.
Két oldalról szorongatják az európai autógyártókat
A változás kettős csapást jelent az amúgy is nehéz helyzetben lévő európai autógyártóknak. Kínában a vásárlók egyre inkább elfordulnak a Volkswagentől és a BMW-től, és inkább a hazai márkákat választják. A kínai gyártók ugyanis gyorsabban és alacsonyabb költségek mellett képesek új modelleket piacra dobni. Eközben a kínai kereslet visszaesése arra ösztönzi a BYD-t és más gyártókat, hogy új exportpiacokat keressenek. A hónap elején a párizsi autószalonon a Chery, a BYD és a Geelyhez tartozó Zeekr is új modellek sorát mutatta be. Ezek között szerepelt a BYD Dolphin G DM-i is, egy kifejezetten az európai piacra fejlesztett, kedvező árú, kompakt plug-in hibrid.
Az elektromos modellkínálat európai bővítése szintén kedvezhet a kínai gyártóknak, mivel a rekordmagasságba emelkedő üzemanyagárak miatt nőhet a kereslet az elektromos autók iránt.
Brüsszel újabb korlátozásokkal fékezné a kínai autók térnyerését
Az Európai Unió igyekszik visszafogni a kínai autógyártók terjeszkedését, amelyet részben állami támogatások is segítenek. Miután az EU korábban kiegészítő vámokat vezetett be a Kínában gyártott tisztán elektromos autókra, ebben a hónapban elvi megállapodásra jutott a Kínából érkező hibridautó-import korlátozásáról. A további intézkedésekkel kapcsolatos találgatások közepette azonban hibridautó-szállítások felgyorsultak.
Az EU emellett olyan új szabályokat is mérlegel, amelyek a támogatások és egyéb ösztönzők odaítélésekor előnyben részesítenék az Európában gyártott autókat.
A javaslatok között szerepel, hogy bizonyos cégesautó-adókedvezményeket európai gyártáshoz kötnének.
Ez különösen erős eszköz lehet olyan országokban, mint Németország, ahol a vállalati és flottavásárlók meghatározó szerepet töltenek be az autópiacon.
A Mercedes-Benzhez hasonló gyártók üdvözölték a politikai támogatást, ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy az uniós protekcionizmus növelheti a költségeket, és torzulásokat okozhat a globális ellátási láncokban. Az olyan országokból érkező járművek és alkatrészek, mint az Egyesült Királyság, Törökország vagy Marokkó, szintén nehéz helyzetbe kerülhetnek az úgynevezett „Made in Europe” szabályok miatt.
Magyarország is kulcsszerepet kap a kínai autógyártók terveiben
A kínai gyártók már korábban megkezdték az európai helyi termelés előkészítését.
- A Chery Barcelonában készül autógyártásra,
- a BYD pedig közel jár magyarországi gyártóüzemének befejezéséhez.
- A Zhejiang Leapmotor Technology eközben már megkezdte B10-es szabadidő-autójának gyártását a Stellantis spanyolországi, zaragozai üzemében, a két vállalat közös vállalkozásának keretében.