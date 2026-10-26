Letarolják Európát a kínai autók: olyasmi történt, amire a japán óriások sem voltak felkészülve - Magyarország kulcsszerepben

A kínai autógyártók első alkalommal előzték meg japán versenytársaikat Európában egy teljes negyedév értékesítése alapján. A fordulat jól mutatja, milyen gyorsan erősítik pozícióikat a kínai autók, például a BYD és a Chery.

Feltartóztathatatlannak tűnik a kínai autók európai térnyerése / Fotó: Akos Stiller

A Dataforce piackutató adatai szerint a szeptember végéig tartó három hónapban a kínai márkájú autók forgalomba helyezése nagyjából megduplázódott az előző év azonos időszakához képest. Ezzel

a kínai gyártók az európai piac 12,7 százalékát szerezték meg, elsősorban a hibrid modelleknek köszönhetően.

Ez már meghaladta a japán autógyártók – köztük a Toyota – együttes, 11,9 százalékos piaci részesedését.

Egyetlen hónap alatt is hatalmasat ugrottak a kínai autók eladásai

A kínai autók térnyerése a negyedév végére tovább gyorsult. A Dataforce szerint szeptemberben a kínai márkák európai piaci részesedése rekordot jelentő 14,5 százalékra emelkedett, ami csaknem három százalékponttal magasabb az augusztusi értéknél. Bár az olyan európai autógyártók, mint a Volkswagen és a Renault, továbbra is uralják a kontinens piacát, a kínai előretörés sebessége sokakat meglepett - írja a Bloomberg.

Öt évvel ezelőtt a kínai márkák még alig egy százalékát adták az európai autóeladásoknak. A japán gyártók ezzel szemben évtizedeken keresztül építették ki piaci jelenlétüket.

A Toyota 1963 óta értékesít autókat Európában, és ma már a kontinens számos országában működtet gyárakat.

A Nissan pedig 1986 óta gyárt járműveket az angliai Sunderlandben.

A kínai kínálat különösen sikeres az Egyesült Királyságban, ahol a Chery Jaecoo 7 szabadidő-autója márciusban és szeptemberben is az ország legnagyobb példányszámban eladott modellje volt.

Szeptemberben a kínai márkák európai piaci részesedése rekordot jelentő 14,5 százalékra emelkedett.

Két oldalról szorongatják az európai autógyártókat

A változás kettős csapást jelent az amúgy is nehéz helyzetben lévő európai autógyártóknak. Kínában a vásárlók egyre inkább elfordulnak a Volkswagentől és a BMW-től, és inkább a hazai márkákat választják. A kínai gyártók ugyanis gyorsabban és alacsonyabb költségek mellett képesek új modelleket piacra dobni. Eközben a kínai kereslet visszaesése arra ösztönzi a BYD-t és más gyártókat, hogy új exportpiacokat keressenek. A hónap elején a párizsi autószalonon a Chery, a BYD és a Geelyhez tartozó Zeekr is új modellek sorát mutatta be. Ezek között szerepelt a BYD Dolphin G DM-i is, egy kifejezetten az európai piacra fejlesztett, kedvező árú, kompakt plug-in hibrid.

Az elektromos modellkínálat európai bővítése szintén kedvezhet a kínai gyártóknak, mivel a rekordmagasságba emelkedő üzemanyagárak miatt nőhet a kereslet az elektromos autók iránt.

Brüsszel újabb korlátozásokkal fékezné a kínai autók térnyerését

Az Európai Unió igyekszik visszafogni a kínai autógyártók terjeszkedését, amelyet részben állami támogatások is segítenek. Miután az EU korábban kiegészítő vámokat vezetett be a Kínában gyártott tisztán elektromos autókra, ebben a hónapban elvi megállapodásra jutott a Kínából érkező hibridautó-import korlátozásáról. A további intézkedésekkel kapcsolatos találgatások közepette azonban hibridautó-szállítások felgyorsultak.