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Ebből baj lesz: eljutott Pekingbe is Magyar Péter fenyegetésének híre, egyre kevésbé bíznak a kormányban a kínai vállalatok – „Megfordult a széljárás Magyarországon”

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Egyre több kérdés vetődik fel Magyarország befektetési környezetének megbízhatóságával és kiszámíthatóságával kapcsolatban – erről írt egy kínai gazdasági portál, miután a magyar hatóságok visszavonták a sóskúti Dongwha Electrolyte akkumulátoripari üzem engedélyét. Korántsem ez az első ilyen hangvételű írás a kínai sajtóban: az utóbbi időben több cikk is arra figyelmeztette a távol-keleti ország vállalatait és befektetőit, hogy a magyarországi beruházások a korábban feltételezettnél nagyobb kockázatokat rejthetnek.
Nemes Tamás
2026.10.20, 18:54
Frissítve: 2026.10.20, 19:03
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A magyarországi szabályozási környezet változása miatt egyre több kínai vállalatnak kell számolnia újabb ellenőrzésekkel és elhúzódó engedélyezési eljárásokkal. A Tisza-kormány hatalomba lépése óta az ázsiai beruházásokat sorra érik támadások, most a sóskúti Dongwha Electrolyte évi 23 500 tonna kapacitásúra tervezett üzemének engedélyét vonták vissza írja a kínai Sina gazdasági hírlap.

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A magyarországi kínai ipari beruházások körül egyre szigorúbbá válik a hatósági környezet, és ez már a távol-keleti sajtó figyelmét is felkeltette /  Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

„Megfordult a széjárásl Magyarországon, az európai akkumulátoripar hídfőállásában” – ezzel a címmel jelent meg a kínai gazdasági portál írása, amely szerint egyre több bizonytalanság övezi a magyarországi befektetéseket. A lap arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormányváltást követően több ázsiai ipari beruházás is a hatósági vizsgálatok célkeresztjébe került, a környezetvédelmi előírások megsértése pedig immár súlyos következményekkel járhat. Mindez a portál szerint egyre komolyabb kérdéseket vet fel Magyarország kiszámíthatóságával és befektetői megítélésével kapcsolatban.

A kínai gazdasági szereplők most a sóskúti elektrolitgyár engedélyének visszavonását is annak jeleként értékelik, hogy megváltozott a korábban kiemelten támogatott akkumulátoripar helyzete.

A lap idézi Pósfai Gábor belügyminiszter vasárnapi Facebookon-posztját, amelyben a tárcavezető bejelentette, hogy visszavonták a dél-koreai Dongwha Electrolyte sóskúti üzemének átfogó környezethasználati engedélyét. A miniszter ugyan hangsúlyozta, hogy „a döntés az érintett engedély megsemmisítéséről szól, önmagában nem jelent végleges gyárbezárást", a vállalatnak azonban most új dokumentumokat kell benyújtania, és ismét végig kell mennie az engedélyezési eljáráson, ha folytatni akarja az érintett tevékenységet.

A tervezett évi 23 500 tonnás elektrolitgyártáshoz a bíróság másodfokú döntése szerint külön környezeti hatásvizsgálatra lett volna szükség. Az elsőfokú eljárásban ezt a tevékenységet egyetlen engedélyezési folyamatba vonták össze a gyár veszélyeshulladék-kezelésével, ezen belül az N-metil-pirrolidon nevű oldószer újrahasznosításával. A kifogásolt engedélyt 2025 decemberében adták ki, visszavonását a helyi önkormányzat és egy sóskúti civil szervezet fellebbezése előzte meg.

A kifogások között a felszín alatti vizek védelmének hiányosságai, a szennyvízkezelés problémái, valamint a technológiai megoldások és a zaj- és rezgésvédelem elégtelensége is szerepelt. Az engedély visszavonása tehát nem pusztán formai ügy: a tervezett termelés folytatásához a vállalatnak a hatósági követelményeknek megfelelő dokumentációt kell benyújtania.

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A szigorúbb ellenőrzések gazdasági következménye túlmutathat az egyes üzemeken. Magyarország az elmúlt években jelentős ázsiai tőkét vonzott az akkumulátor- és járműiparba, ezek a beruházások pedig munkahelyeket, beszállítói megrendeléseket és exportbevételt hozhatnak. Ha az engedélyezési eljárások elhúzódnak, vagy egy vállalatnak át kell alakítania a működését, az a termelési terveket is módosíthatja.

A Sina gazdasági hírlap szerint a magyarországi fejlemények más európai beruházások számára is figyelmeztetést jelenthetnek. A cégeknek a politikai és gazdasági környezet változásai mellett a környezetvédelmi követelmények teljesítésével is számolniuk kell. Ráadásul a Dongwha Electrolyte engedélyének visszavonása azonbban korántsem elszigetelt eset, az elmúlt hónapokban több hasonló incidens történt:

  • a debreceni Semcorp üzemének környezetvédelmi ügye, 
  • a CATL-lel szembeni hatósági intézkedések,
  • valamint a BYD szegedi beruházásának felülvizsgálata is csökkentette a kínaiak bizalmát.

„Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak" ezzel a címmel jelent meg augusztus elején egy átfogó elemzés a kínai sajtóban az elmúlt hónapok magyarországi eseményeiről. A cikk szerint az áprilisi országgyűlési választás óta gyökeresen megváltozott a kínai vállalatok szabályozási környezete. Míg az előző kormány alatt kedvezőbb szabályozással találkozhattak a távol-keleti cégek, az új hatalom már kevésbé együttműködő. A lap szerint a Magyarországon tapasztalt új helyzet figyelmeztető jel lehet a kínai vállalatok európai terjeszedése szempontjából is.

Döbbenetes üzenet érkezett Pekingből: egészen Kínáig jutott Magyar Péter fenyegetőzése – „Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak”

A kínai sajtóban arról írnak, hogy Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak. A lap górcső alá veszi, hogyan változott a kínai autóipari vállalatok, és főként az akkumulátorgyártók megítélése a kormányváltást követően.

 

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Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
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kínai akkumulátorgyár
Tisza-kormány
környezetvédelmi engedély
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