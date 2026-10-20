Ebből baj lesz: eljutott Pekingbe is Magyar Péter fenyegetésének híre, egyre kevésbé bíznak a kormányban a kínai vállalatok – „Megfordult a széljárás Magyarországon”

A magyarországi szabályozási környezet változása miatt egyre több kínai vállalatnak kell számolnia újabb ellenőrzésekkel és elhúzódó engedélyezési eljárásokkal. A Tisza-kormány hatalomba lépése óta az ázsiai beruházásokat sorra érik támadások, most a sóskúti Dongwha Electrolyte évi 23 500 tonna kapacitásúra tervezett üzemének engedélyét vonták vissza – írja a kínai Sina gazdasági hírlap.

A magyarországi kínai ipari beruházások körül egyre szigorúbbá válik a hatósági környezet, és ez már a távol-keleti sajtó figyelmét is felkeltette / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

„Megfordult a széjárásl Magyarországon, az európai akkumulátoripar hídfőállásában” – ezzel a címmel jelent meg a kínai gazdasági portál írása, amely szerint egyre több bizonytalanság övezi a magyarországi befektetéseket. A lap arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormányváltást követően több ázsiai ipari beruházás is a hatósági vizsgálatok célkeresztjébe került, a környezetvédelmi előírások megsértése pedig immár súlyos következményekkel járhat. Mindez a portál szerint egyre komolyabb kérdéseket vet fel Magyarország kiszámíthatóságával és befektetői megítélésével kapcsolatban.

A kínai gazdasági szereplők most a sóskúti elektrolitgyár engedélyének visszavonását is annak jeleként értékelik, hogy megváltozott a korábban kiemelten támogatott akkumulátoripar helyzete.

A lap idézi Pósfai Gábor belügyminiszter vasárnapi Facebookon-posztját, amelyben a tárcavezető bejelentette, hogy visszavonták a dél-koreai Dongwha Electrolyte sóskúti üzemének átfogó környezethasználati engedélyét. A miniszter ugyan hangsúlyozta, hogy „a döntés az érintett engedély megsemmisítéséről szól, önmagában nem jelent végleges gyárbezárást", a vállalatnak azonban most új dokumentumokat kell benyújtania, és ismét végig kell mennie az engedélyezési eljáráson, ha folytatni akarja az érintett tevékenységet.

A tervezett évi 23 500 tonnás elektrolitgyártáshoz a bíróság másodfokú döntése szerint külön környezeti hatásvizsgálatra lett volna szükség. Az elsőfokú eljárásban ezt a tevékenységet egyetlen engedélyezési folyamatba vonták össze a gyár veszélyeshulladék-kezelésével, ezen belül az N-metil-pirrolidon nevű oldószer újrahasznosításával. A kifogásolt engedélyt 2025 decemberében adták ki, visszavonását a helyi önkormányzat és egy sóskúti civil szervezet fellebbezése előzte meg.