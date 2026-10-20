Ebből baj lesz: eljutott Pekingbe is Magyar Péter fenyegetésének híre, egyre kevésbé bíznak a kormányban a kínai vállalatok – „Megfordult a széljárás Magyarországon”
A magyarországi szabályozási környezet változása miatt egyre több kínai vállalatnak kell számolnia újabb ellenőrzésekkel és elhúzódó engedélyezési eljárásokkal. A Tisza-kormány hatalomba lépése óta az ázsiai beruházásokat sorra érik támadások, most a sóskúti Dongwha Electrolyte évi 23 500 tonna kapacitásúra tervezett üzemének engedélyét vonták vissza – írja a kínai Sina gazdasági hírlap.
„Megfordult a széjárásl Magyarországon, az európai akkumulátoripar hídfőállásában” – ezzel a címmel jelent meg a kínai gazdasági portál írása, amely szerint egyre több bizonytalanság övezi a magyarországi befektetéseket. A lap arra hívja fel a figyelmet, hogy a kormányváltást követően több ázsiai ipari beruházás is a hatósági vizsgálatok célkeresztjébe került, a környezetvédelmi előírások megsértése pedig immár súlyos következményekkel járhat. Mindez a portál szerint egyre komolyabb kérdéseket vet fel Magyarország kiszámíthatóságával és befektetői megítélésével kapcsolatban.
A kínai gazdasági szereplők most a sóskúti elektrolitgyár engedélyének visszavonását is annak jeleként értékelik, hogy megváltozott a korábban kiemelten támogatott akkumulátoripar helyzete.
A lap idézi Pósfai Gábor belügyminiszter vasárnapi Facebookon-posztját, amelyben a tárcavezető bejelentette, hogy visszavonták a dél-koreai Dongwha Electrolyte sóskúti üzemének átfogó környezethasználati engedélyét. A miniszter ugyan hangsúlyozta, hogy „a döntés az érintett engedély megsemmisítéséről szól, önmagában nem jelent végleges gyárbezárást", a vállalatnak azonban most új dokumentumokat kell benyújtania, és ismét végig kell mennie az engedélyezési eljáráson, ha folytatni akarja az érintett tevékenységet.
A tervezett évi 23 500 tonnás elektrolitgyártáshoz a bíróság másodfokú döntése szerint külön környezeti hatásvizsgálatra lett volna szükség. Az elsőfokú eljárásban ezt a tevékenységet egyetlen engedélyezési folyamatba vonták össze a gyár veszélyeshulladék-kezelésével, ezen belül az N-metil-pirrolidon nevű oldószer újrahasznosításával. A kifogásolt engedélyt 2025 decemberében adták ki, visszavonását a helyi önkormányzat és egy sóskúti civil szervezet fellebbezése előzte meg.
A kifogások között a felszín alatti vizek védelmének hiányosságai, a szennyvízkezelés problémái, valamint a technológiai megoldások és a zaj- és rezgésvédelem elégtelensége is szerepelt. Az engedély visszavonása tehát nem pusztán formai ügy: a tervezett termelés folytatásához a vállalatnak a hatósági követelményeknek megfelelő dokumentációt kell benyújtania.
Magyarország tárt karokkal fogadta a kínaiakat, most pedig elűznék őket
A szigorúbb ellenőrzések gazdasági következménye túlmutathat az egyes üzemeken. Magyarország az elmúlt években jelentős ázsiai tőkét vonzott az akkumulátor- és járműiparba, ezek a beruházások pedig munkahelyeket, beszállítói megrendeléseket és exportbevételt hozhatnak. Ha az engedélyezési eljárások elhúzódnak, vagy egy vállalatnak át kell alakítania a működését, az a termelési terveket is módosíthatja.
A Sina gazdasági hírlap szerint a magyarországi fejlemények más európai beruházások számára is figyelmeztetést jelenthetnek. A cégeknek a politikai és gazdasági környezet változásai mellett a környezetvédelmi követelmények teljesítésével is számolniuk kell. Ráadásul a Dongwha Electrolyte engedélyének visszavonása azonbban korántsem elszigetelt eset, az elmúlt hónapokban több hasonló incidens történt:
- a debreceni Semcorp üzemének környezetvédelmi ügye,
- a CATL-lel szembeni hatósági intézkedések,
- valamint a BYD szegedi beruházásának felülvizsgálata is csökkentette a kínaiak bizalmát.
„Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak" – ezzel a címmel jelent meg augusztus elején egy átfogó elemzés a kínai sajtóban az elmúlt hónapok magyarországi eseményeiről. A cikk szerint az áprilisi országgyűlési választás óta gyökeresen megváltozott a kínai vállalatok szabályozási környezete. Míg az előző kormány alatt kedvezőbb szabályozással találkozhattak a távol-keleti cégek, az új hatalom már kevésbé együttműködő. A lap szerint a Magyarországon tapasztalt új helyzet figyelmeztető jel lehet a kínai vállalatok európai terjeszedése szempontjából is.
Döbbenetes üzenet érkezett Pekingből: egészen Kínáig jutott Magyar Péter fenyegetőzése – „Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak”
A kínai sajtóban arról írnak, hogy Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak. A lap górcső alá veszi, hogyan változott a kínai autóipari vállalatok, és főként az akkumulátorgyártók megítélése a kormányváltást követően.