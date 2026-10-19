Mindenki temette a kínai gazdaságot, most mégis megtörténhet a csoda – olyan GDP-adat jött, ami az egész világgazdaságra hatással lehet

Hároméves mélypontról gyorsult fel a kínai gazdaság növekedése az idei harmadik negyedévben, elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó export fellendülésének köszönhetően – írta a BBC. A hétfőn közzétett hivatalos kínai adatok szerint a világ második legnagyobb gazdaságának bruttó hazai terméke (GDP) 4,5 százalékkal bővült a szeptember végével zárult három hónapban. Ez gyorsulást jelent az előző negyedévhez képest, ugyanakkor elmarad az év első három hónapjában regisztrált 5 százalékos növekedéstől.

A kínai gazdaság növekedésének egyik legfontosabb motorjává a technológiai ipar vált / Fotó: Pixels Hunter

A friss adat a pekingi vezetés által 2026-ra kitűzött, 4,5–5 százalékos növekedési célsáv alsó határán helyezkedik el. Elemzők szerint ez mozgásteret biztosíthat a döntéshozóknak arra, hogy a gazdaság strukturális problémáinak kezelésére összpontosítsanak. A kínai statisztikai hivatal hétfői értékelése szerint a gazdaság a nehézségek ellenére stabil fejlődést mutatott, miközben új növekedési tényezők jelentek meg, és javult a gazdaság szerkezete.

A mesterséges intelligencia húzza a kínai gazdaságot

A kínai gazdaság növekedésének egyik legfontosabb motorjává a technológiai ipar vált. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások világszerte növelték a számítógépes chipek és az adatközpontok építéséhez szükséges alkatrészek iránti keresletet, amiből a kínai exportőrök is jelentős mértékben profitáltak. A kivitel erősödése részben ellensúlyozni tudta a gyenge belföldi fogyasztást. A kínai vállalatok egyre inkább a külföldi piacokra támaszkodnak, miközben az országban

az elhúzódó ingatlanpiaci válság,

a lassú bérnövekedés

és a fiatalok magas munkanélkülisége

visszafogja a lakossági költekezést. A kínai kereskedelmi többlet az export növekedésének köszönhetően akár a tavalyi, rekordot jelentő 1200 milliárd dollárt is meghaladhatja. Sheana Yue, az Oxford Economics kutatója szerint a feldolgozóipar és a csúcstechnológiai termékek exportja jelentős támogatást nyújtott a gazdaságnak, annak ellenére, hogy a beruházások és a belső kereslet továbbra is gyengék.

Súlyos válság húzódik meg a kedvező GDP-adatok mögött

A kedvezőbb növekedési számok ellenére Kína továbbra sem tudott kilábalni az évek óta tartó ingatlanpiaci válságból. A hivatalos statisztikák szerint az ingatlanberuházások több mint 20 százalékkal estek vissza az év első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest. A problémák gyökerei az ingatlanfejlesztők korábbi túlzott eladósodására és az éveken át tartó túlépítkezésre vezethetők vissza. Az Oxford Economics szakértője szerint egyelőre semmi nem utal arra, hogy ez a kedvezőtlen folyamat rövid időn belül véget érne.