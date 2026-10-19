Mindenki temette a kínai gazdaságot, most mégis megtörténhet a csoda – olyan GDP-adat jött, ami az egész világgazdaságra hatással lehet
Hároméves mélypontról gyorsult fel a kínai gazdaság növekedése az idei harmadik negyedévben, elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó export fellendülésének köszönhetően – írta a BBC. A hétfőn közzétett hivatalos kínai adatok szerint a világ második legnagyobb gazdaságának bruttó hazai terméke (GDP) 4,5 százalékkal bővült a szeptember végével zárult három hónapban. Ez gyorsulást jelent az előző negyedévhez képest, ugyanakkor elmarad az év első három hónapjában regisztrált 5 százalékos növekedéstől.
A friss adat a pekingi vezetés által 2026-ra kitűzött, 4,5–5 százalékos növekedési célsáv alsó határán helyezkedik el. Elemzők szerint ez mozgásteret biztosíthat a döntéshozóknak arra, hogy a gazdaság strukturális problémáinak kezelésére összpontosítsanak. A kínai statisztikai hivatal hétfői értékelése szerint a gazdaság a nehézségek ellenére stabil fejlődést mutatott, miközben új növekedési tényezők jelentek meg, és javult a gazdaság szerkezete.
A mesterséges intelligencia húzza a kínai gazdaságot
A kínai gazdaság növekedésének egyik legfontosabb motorjává a technológiai ipar vált. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások világszerte növelték a számítógépes chipek és az adatközpontok építéséhez szükséges alkatrészek iránti keresletet, amiből a kínai exportőrök is jelentős mértékben profitáltak. A kivitel erősödése részben ellensúlyozni tudta a gyenge belföldi fogyasztást. A kínai vállalatok egyre inkább a külföldi piacokra támaszkodnak, miközben az országban
- az elhúzódó ingatlanpiaci válság,
- a lassú bérnövekedés
- és a fiatalok magas munkanélkülisége
visszafogja a lakossági költekezést. A kínai kereskedelmi többlet az export növekedésének köszönhetően akár a tavalyi, rekordot jelentő 1200 milliárd dollárt is meghaladhatja. Sheana Yue, az Oxford Economics kutatója szerint a feldolgozóipar és a csúcstechnológiai termékek exportja jelentős támogatást nyújtott a gazdaságnak, annak ellenére, hogy a beruházások és a belső kereslet továbbra is gyengék.
Súlyos válság húzódik meg a kedvező GDP-adatok mögött
A kedvezőbb növekedési számok ellenére Kína továbbra sem tudott kilábalni az évek óta tartó ingatlanpiaci válságból. A hivatalos statisztikák szerint az ingatlanberuházások több mint 20 százalékkal estek vissza az év első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest. A problémák gyökerei az ingatlanfejlesztők korábbi túlzott eladósodására és az éveken át tartó túlépítkezésre vezethetők vissza. Az Oxford Economics szakértője szerint egyelőre semmi nem utal arra, hogy ez a kedvezőtlen folyamat rövid időn belül véget érne.
A kereskedelmi bizonytalanságok és a geopolitikai feszültségek ráadásul tovább rontják a kínai fogyasztók hangulatát. A háztartások egyre pesszimistábbak, ezért sokan inkább visszafogják kiadásaikat. Peking szeptemberben több gazdaságélénkítő intézkedést is bejelentett, köztük egyes vállalkozások számára biztosított alacsonyabb kamatokat és az ingatlanvásárlóknak nyújtott támogatásokat.
Az Egyesült Államok és Európa is megérezheti a kínai fellendülést
A kínai export látványos erősödése ugyanakkor egyre komolyabb ellenállást vált ki a nyugati gazdaságokból. Az Egyesült Államok és az Európai Unió gyártói egyaránt nehezen tudnak versenyezni a nagy mennyiségben piacra kerülő, olcsó kínai termékekkel. A kereskedelmi feszültségek ezért továbbra is jelentős kockázatot jelentenek a kínai gazdaság számára, miközben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások jövője is bizonytalan.
Egyre több kérdés merül fel ugyanis azzal kapcsolatban, hogy az AI-infrastruktúrába világszerte befektetett dollármilliárdok valóban megtérülnek-e, és a beruházásokat végrehajtó vállalatok képesek lesznek-e teljesíteni a hatalmas nyereségre vonatkozó ígéreteiket. A kínai gazdaság kilátásai így jelentős részben attól függnek, hogy a technológiai export lendülete mennyire marad tartós, és sikerül-e közben helyreállítani a belföldi fogyasztók bizalmát. A mostani GDP-adat ugyan kedvező fordulatot jelez, de a tartós fellendüléshez az ingatlanpiaci válság kezelése és a belső kereslet élénkülése is elengedhetetlen lehet.