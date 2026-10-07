Brüsszel pánikba esett és kilőné az ellenfelet: jöhet az importkorlátozás a kínai kocsikra – Peking tombol, de ha bejön a kísérlet, ez csak a kezdet
Az Európai Unió védintézkedések bevezetését készíti elő, amelyek korlátoznák a kínai hibrid autók behozatalát az EU-ba, a Kínával fennálló kereskedelmi kapcsolat kiegyensúlyozása érdekében.
Az ügyet ismerő források szerint az Európai Bizottság lépéskényszerbe került, miután jelentősen megugrott a Kínában gyártott hibrid autók európai értékesítése. Ezek a járművek immár az összes hibrid-eladás negyedét adják, miközben a kínai elektromos autók behozatalának növekedése – amelyekre már jelenleg is jelentős uniós vámok vonatkoznak – lelassult.
Teszt lenne a kínai hibrid autókra bevezetendő importkorlát
A védintézkedések lehetővé teszik az EU számára, hogy korlátozza egy adott ágazat termékeinek behozatalát, amennyiben azok importja jelentősen megugrik. A Bizottság ezt többek között vámkontingens alkalmazásával teheti meg: egy meghatározott behozatali mennyiség felett vámot vethet ki az importra. A források szerint az EU által tervezett korlátozás időben behatárolt lenne.
A Bloomberg forrásai szerint a Bizottság a hibrideket egyfajta tesztként kívánja felhasználni. Ha az intézkedés sikeresnek bizonyul, hasonló megoldást alkalmazhatnak más olyan ágazatokban is, amelyekben az EU kereskedelmi egyensúlytalanságot tapasztal.
Az EU kereskedelmi ügyekért felelős biztosa, Maros Sefcovic a hét második felében Pekingbe utazik, ahol Wang Wentao kínai kereskedelmi miniszterrel tárgyal.
Az EU egyik fő célja az lenne, hogy a hibridekre vonatkozó korlátozást olyan alacsony szinten tartsa, amely nem vált ki megtorló intézkedéseket Peking részéről.
A kereskedelmi hiány csökkentése a cél
Az EU Kínával szembeni kereskedelmi deficitje naponta meghaladja az 1 milliárd eurót, a Bizottság pedig igyekszik szigorítani kereskedelempolitikáját, hogy megvédje azokat az európai ágazatokat, amelyekre egyre nagyobb nyomást gyakorol a kínai import. Az uniós vezetők október közepén találkoznak, hogy megvitassák a helyzetet, valamint azokat az esetleges új eszközöket, amelyekkel reagálhatnak Kína kereskedelmi gyakorlatára.
A Bizottság a tervek szerint az év végéig egy sor olyan eszközt mutat be, amelyek célja a kereskedelmi egyensúlytalanság kezelése és az EU ellátási láncainak diverzifikálása.
Brüsszel és Peking az év elején tárgyalásokat kezdett, az EU pedig októberi határidőt szabott arra, hogy kézzelfogható eredményeket érjenek el a kiegyensúlyozottabb kereskedelmi kapcsolat kialakítása felé.
- A kereskedelem és a beruházások mellett a tárgyalások középpontjában a szellemi tulajdonjogok,
- a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) reformja és az exportellenőrzések is szerepelnek.
- Utóbbi területen az EU egy gyorsított engedélyezési rendszer kialakítását szeretné elérni annak érdekében, hogy felgyorsítsák a kritikus fontosságú nyersanyagok Kínából történő szállítását.
- Az EU azt is szeretné, ha Kína a kereskedelmi akadályok csökkentésével javítaná az európai vállalatok hozzáférését saját piacához, valamint enyhítené többek között a brandyre, a sertéshúsra és a tejtermékekre vonatkozó korlátozásokat.
Peking eddig nyitottnak mutatkozott a beruházásokról és az EU-ból származó import növeléséről szóló egyeztetésekre, ugyanakkor vonakodott tárgyalni saját exportjának visszafogásáról.
Kína korábban ellenezte a hibrid autók exportjára vonatkozó önkéntes korlátozás gondolatát.
Ezek az úgynevezett önkéntes exportkorlátozások súlyosan sértik a WTO szabályait, és ellentétesek a piacgazdaság törvényszerűségeivel, valamint a tisztességes verseny elvével. Kína határozottan ellenzi ezt
– közölte a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője egy múlt havi nyilatkozatban.
A hibrideken keresztül terjeszkednek a kínai autógyártók
A kínai autógyártók augusztusban rekordméretű részesedést szereztek az európai autópiacon: az olyan márkák, mint a BYD, a régió teljes újautó-értékesítésének közel 12 százalékát adták.
A kínai gyártókhoz kötődött minden negyedik eladott hibrid, a konnektorról tölthető, plug-in hibridek esetében pedig minden harmadik eladott autó.
A kínai hibrid járművekre jelenleg nem vonatkoznak azok a magas uniós vámok, amelyeket a Kínából érkező elektromos autókra vetettek ki. Peking azt szorgalmazza, hogy ezeket a vámokat úgynevezett árvállalásokkal (price undertakings) váltsák fel. Ez olyan mechanizmus, amely minimumárak meghatározásával szabályozná az export teljes volumenét.
A hét elején Franciaország és Németország azt javasolta, hogy az EU dolgozzon ki és vezessen be egy új eszközt, amellyel kereskedelmi háború esetén korlátozni lehetne az uniós egységes piachoz való hozzáférést. Az EU két legnagyobb gazdasága egyúttal azt is sürgette, hogy az unió indítson új kereskedelmi vizsgálatokat olyan kritikus területeken, mint például a vegyipar.