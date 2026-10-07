Brüsszel pánikba esett és kilőné az ellenfelet: jöhet az importkorlátozás a kínai kocsikra – Peking tombol, de ha bejön a kísérlet, ez csak a kezdet

Az Európai Unió védintézkedések bevezetését készíti elő, amelyek korlátoznák a kínai hibrid autók behozatalát az EU-ba, a Kínával fennálló kereskedelmi kapcsolat kiegyensúlyozása érdekében.

A Geely egyik hibrid modellje - a kínai hibrid autók révén terjeszkedik az ázsiai óriás Európában / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Az ügyet ismerő források szerint az Európai Bizottság lépéskényszerbe került, miután jelentősen megugrott a Kínában gyártott hibrid autók európai értékesítése. Ezek a járművek immár az összes hibrid-eladás negyedét adják, miközben a kínai elektromos autók behozatalának növekedése – amelyekre már jelenleg is jelentős uniós vámok vonatkoznak – lelassult.

Teszt lenne a kínai hibrid autókra bevezetendő importkorlát

A védintézkedések lehetővé teszik az EU számára, hogy korlátozza egy adott ágazat termékeinek behozatalát, amennyiben azok importja jelentősen megugrik. A Bizottság ezt többek között vámkontingens alkalmazásával teheti meg: egy meghatározott behozatali mennyiség felett vámot vethet ki az importra. A források szerint az EU által tervezett korlátozás időben behatárolt lenne.

A Bloomberg forrásai szerint a Bizottság a hibrideket egyfajta tesztként kívánja felhasználni. Ha az intézkedés sikeresnek bizonyul, hasonló megoldást alkalmazhatnak más olyan ágazatokban is, amelyekben az EU kereskedelmi egyensúlytalanságot tapasztal.

Az EU kereskedelmi ügyekért felelős biztosa, Maros Sefcovic a hét második felében Pekingbe utazik, ahol Wang Wentao kínai kereskedelmi miniszterrel tárgyal.

Az EU egyik fő célja az lenne, hogy a hibridekre vonatkozó korlátozást olyan alacsony szinten tartsa, amely nem vált ki megtorló intézkedéseket Peking részéről.

A kereskedelmi hiány csökkentése a cél

Az EU Kínával szembeni kereskedelmi deficitje naponta meghaladja az 1 milliárd eurót, a Bizottság pedig igyekszik szigorítani kereskedelempolitikáját, hogy megvédje azokat az európai ágazatokat, amelyekre egyre nagyobb nyomást gyakorol a kínai import. Az uniós vezetők október közepén találkoznak, hogy megvitassák a helyzetet, valamint azokat az esetleges új eszközöket, amelyekkel reagálhatnak Kína kereskedelmi gyakorlatára.